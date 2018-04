Inés Arrimadas: "El independentismo se ha partido hoy por la mitad"

Voz 1 00:00 señor Arrimadas muy buenas noches

Voz 0194 00:05 dos no independentistas he tenido la sensación cuando los seguido escuchando a todos que han sido ustedes ciudadanos los más beligerantes con la decisión de Torrent ha hablado de error de huída hacia adelante no les ha parecido una buena solución suspender el pleno

Voz 2 00:18 lo que no se hubiera soluciones suspenderlo de verdad porque no se ha suspendido se ha retrasado se ha dejado para más adelante y aceptar realmente que Puigdemont no puede ser presidente de la esa cita sólo que no comparto mucho es el de la idea de que la decisión por Torrent era la mejor posible porque yo creo que no lo mejor posible reconocer que esto es una locura que Puigdemont no va a volver a ser presidente de la Generalitat y que no se puede mantener esta incertidumbre incertidumbre más tiempo así que lo que esperamos insisto no son huidas hacia adelante dejar el problema para más más tarde si no solucionarlo y la verdad es que él no ha solucionado el problema

Voz 0194 00:57 pero también se puede interpretar la decisión del presidente del Parlament de aplazar el pleno y como bueno un gesto de no quiere repetir los errores pasados con saltarse la legalidad

Voz 2 01:09 ya veremos y no se vuelven a saltar la legalidad pero en cualquier caso yo lo que quiero es que no se pierda más tiempo en Cataluña no se genere más falsas expectativas y no se genere inestabilidad nosotros seguimos hablando con entidades sociales seguimos hablando con entidades representantes de diferentes sectores la situación que está viviendo Cataluña es dramática desde el punto de vista social desde el punto de vista económico e institucional por tanto insisto yo creo que lo que debería hacer un presidente de todos los catalanes y del Parlament siente que respete las leyes es reconocer públicamente lo que muchos nos dicen en privado que no va a ser presidente clave por lo tanto a mí todo lo que sea alargar copos poner que es lo que ha hecho el señor Torrent posponer el pleno suspenderlo pues no me parece la mejor opción hombre estaba claro que hoy no podíamos celebrarlo pleno para investiga un fugado de la justicia ve esté en otro país pero insisto para mí mejor decisiones aceptar la realidad explicarle a todos los catalanes la verdad posponer ese momento para más adelante

Voz 0194 02:06 cuesta mucho definir la situación en la que nos encontramos con un pleno suspendido sin saber si corre el reloj de las muchas tesis de las muchas interpretaciones que se hace del reglamento de la situación en la que es la que nos encontramos Inés Arrimadas cuál piensas se ha parado el reloj que tiene que pasar ahora

Voz 2 02:22 bueno pues nosotros hoy hemos tenido un informe de los letrados del Parlamento precisamente para que deje por escrito cuál es la opinión de los letrados respecto a todo esto es decir cómo queda la institución del Parlament un poco definida él jurídicamente esta inestabilidad política que en la quema tiene el señor tu reinado el Parlament y por tanto a toda Cataluña así que vamos a esperar a ver qué dicen los letrados es verdad que no hay precedentes nunca jamás en democracia se había producido esta situación como tantas otras de las que estamos viviendo desgraciadamente en estos últimos años importante pues vamos a ver lo que hice a los teclados pero lo que está claro es que Podemos no va a volver a ser presidente y que todo el tiempo que estamos gastando ese dinero oportunidades y amistades que se están perdiendo por el camino Nina parece de verdad que Cataluña no puede estar pendiente de aparecer en un maletero de un coche un una alcantarilla ósea ahora cuelga una foto como si estuvieran Barcelona parece ridículo

Voz 2 03:17 imagen de Catalunya en el exterior por no hablar de la fractura social que se sigue acrecentando cada día porque esto lo de ACS para Nos máximas a todos los catalanes que que queremos seguir siendo jactancia españoles europeos y otros catalanes que siga apostando por el couché ha que yo creo que insisto la decisión de hoy el Touraine es alargar el pluses no afrontar la realidad por tanto no me gustaría que dijera la verdad a que reconociera delante de todo el mundo que esto es una locura y que pasamos al sentido común y al realismo

Voz 0194 03:48 ya está dónde piensa que pueden llegar esas diferencias que bueno se han podido presenciar en el bloque independentista

Voz 2 03:55 la verdad es que en el Parlament ha sido espectacular las discrepancias el dadas las diferencias que han tenido yo dos ha roto hoy el independentismo por la mitad

Voz 2 04:06 voy a ser tu Rehn se ha añadido para algunos para algunos fanáticos analista de fachas no resulta que todo el mundo facha al que no independentista hasta la Unión Europea fachas fachas resulta que hoy para algunos rehenes facha no por tanto aquí cualquiera que se opone mínimamente al proceso se alarga y ella es ya tiene la cruz encima no me parece que estamos en una situación muy peligrosa de verdad quiero que esto acabe ya porque es que los catalanes la mayoría de los catalanes no queremos seguir con el se lo tienen todas las encuestas lo han dicho las selecciones me parece que que nos estamos cargando la imagen me Cataluña cuando se están encargando la me Cataluña y sólo estamos deseando que vuelve a la normalidad del sentido común pero ya lo dijimos muchas veces mientras estos señores siga si el poder con esta ley electoral absolutamente injusta y con la ayuda a veces de Podemos común pues cosas íbamos hasta

Voz 0194 04:59 déjeme que le haga una última pregunta porque desde el PP le pedían que moviese ficha escuche conmigo a Xavi García Albiol

Voz 1979 05:06 Ciudadanos que ganó las elecciones intentemos es el Partido Popular que no puede seguir ni un minuto más haciendo la estatua no puede estar ni un minuto más e instalado en la inacción allí la mitad de la población no más de la mitad de la población catalana Ana que está esperando una reacción por parte de los partidos que no somos independentistas

Voz 0194 05:28 lo cierto señor Arrimadas es que aunque la aritmética no sume si usted se sometiera a una sesión de investidura como ganadora de esas elecciones el reloj empezaría a correr

Voz 2 05:37 pues ya veremos lo que dicen los letrados pero yo creo que quién ha hecho la estatua ha sido el Partido Popular durante treinta y cinco años que podría haber cambiado la ley electoral pero prefirió hacer la estatua en mantener una ley electoral que beneficia a los partidos independentistas y al bipartidismo claro si no hubiéramos tenido esa irresponsabilidad por parte del Partido Popular y el Partido Socialista hoy no estaríamos hablando de todo esto porque teníamos una ley electoral justa hoy podría presentarme a la investidura con muchísimas más garantías que ahora ganarla no por tanto me parece que el bipartidismo ha hecho la estatua mientras durante de treinta y cinco años alimentaban nacionalismo pactaban con lo que también me pregunto si el Partido Popular lo que nos está pidiendo es que vayamos unen a una investidura para pactar con los partidos nacionalistas como han hecho ellos muchas veces el partido socialista con Esquerra nosotros lamentamos decirles que no que no vamos a sumar con los partidos independentistas quizás porque creo que ha sido un error tradicional el bipartidismo así que nada creo que las elecciones han sido un hecho histórico a nivel internacional han ayudado muchísimo explicar la calidad en Cataluña no hay una mayoría social en Cataluña favorece la independencia ha ganado las elecciones ciudadanos nunca un partido constitucionalista había querido ganar en votos y en escaños y me parece que esto es el principio del fin del pluses ahora bien los que no han hecho nada en treinta y cinco años para para evitar que nazca ahí que crezcan nacionalismo no pueden exigir a otros que qué solución hemos todo esto incremente cinco días vamos a seguir luchando somos la Terrat iban independentismo creo además que en un momento como éste los constitucionalistas debemos estar unidos y apoyándonos y desde luego no intentando tapar malos resultados electorales como en el caso del t co con ataques opresión a esa ciudadanos

