La firma de Ángels Barceló: "¿Quién se lo dice a Puigdemont?"

Voz 0194

00:00

el presidente del Parlament de Cataluña Roger Torrent ha puesto hoy pie en pared sin que sepamos cuánto tiempo lo mantendrá ya anunciado el aplazamiento del pleno que debía investir a Carles Puigdemont como president de la Generalitat dice que mantiene su candidatura de Puigdemont sigue siendo el único candidato pero que quiere esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre las alegaciones presentadas por el paro también el independentismo gana tiempo pero se resquebraja el enfado hoy tras la decisión de Torrent del partido de Puigdemont de la CUP ha sido monumental con escenas teatralizadas incluidas los diputados de la CUP sentados en sus escaños a la hora que debía empezar el pleno de investidura del portavoz de Cataluña leyendo parte del discurso que teóricamente tenía preparado Puigdemont ya a las puertas del Parlament unos cientos de personas reclamando la investidura ya abucheado incluso algunos miembros de Esquerra Republicana en ebullición de nuevo la olla a presión independentista la presión para el que quiera pasar página hay dejar a Puigdemont en el capítulo anterior presión para el que intente desligarse de un relato ficticio el impuesto por el ex presidente de la Generalitat que nunca va a poder ser investido de nuevo hielos eso lo sabe tanto él como los que les rodean no tienen el valor de decirlo públicamente presión para volver de nuevo a la desobediencia y como nadie quiere ser el traidor de momento un tiempo muerto al estilo del baloncesto y mientras tanto el artículo ciento cincuenta y cinco tan criticado sigue en vigor quizás a Puche Mono interese porque le mantiene vivo pero le interesa a Cataluña la respuesta es obvia no no le interesa la prioridad debería ser ponerle fin la fórmula es fácil un gobierno estable los independentistas lo tienen en su mano pero quién se lo dice Barceló