Javi Martínez analiza en El Larguero el fichaje de Iñigo Martínez por el Athletic

Voz 1892 01:04 muy bien muy bien la verdad que muy digna al país a activar a todo oí

Voz 2 01:09 pues muy bien muy contento aquí incluso al frío no que ahora tiene que hacer bueno por ahí no sé sí

Voz 3 01:14 llevamos un mes que

Voz 1892 01:17 tres menos cuatro y dos hablamos todos los días que estamos jugando un poco pero bueno pero yo soy navarro oí la diferencia no

Voz 2 01:25 que ahora está mejorando entre menos tres si uno no no vale

Voz 4 01:31 pues eh bueno cómo va como va la temporada sobretodo a raíz de de del cambio de entrenador vaya

Voz 1 01:40 yo creo que se ha notado la mejoría del equipo resultados estáis ahora mismo sacando dieciséis al Leverkusen si no me equivoco sí

Voz 1892 01:45 sí sí sí es muy buena que es la temporada ha sido poco diferente no lo que hubiera sido los años anteriores

Voz 3 01:52 no sabes antes de eso hemos tenido

Voz 1892 01:56 más con serenidad no hemos iban más regulares Si este año empezamos mal porque los resultados fueron buenos

Voz 5 02:02 sí ahora no

Voz 1892 02:05 bien creo en octubre creo que que digo yo se lo hemos te tenían una derrota de los demás somos a Navas que he vivido tremendo bueno pues yo sí soy muy contentos estamos en una muy buena dinámica los los resultados las sensaciones todo acompaña así que que bueno queda lo más importante pero ya te digo que las

Voz 2 02:26 buenas y qué tal con Porto había estado con Pep no con Guardiola con Ancelotti y si lo conocía

Voz 1 02:32 pero qué tal qué tal otra vez con ahí en el en el Bayern

Voz 1892 02:36 bien muy bien muy bien estoy creo que exactamente en el letrado tener que tenemos un entrenador que ha conociese la casa aunque con entrenador lo mínimo posible y qué mejor que yo no que que ya conocíamos los digo el club prácticamente no todos pero muchos cuadros también las conocía conocía la directiva todo para para eso para que amoldarse lo antes posible al equipo Él y que pudiéramos plasmar unos resultados lo lo antes posible

Voz 1 03:09 bueno pues ahí estáis un temporada espectacular desde que llegó estaba mirando y efectivamente llegó en octubre porque fue el veintiocho septiembre

Voz 2 03:16 bien a Ancelotti veintiocho septiembre despiden a Carlos

Voz 1 03:20 por cierto cultivos resulta cinco dos ganasteis al Hoffenheim pero tú no estabas no tenías problemas de estómago no moleste hay sí

Voz 1892 03:26 sí sí estuve contra el Werder Bremen tuve bastantes problemas en el ICIO así no pude no no está bien y estuve durante la semana posterior igual nuestra más estuvo todo bien fue algo de tres cuatro días Si contra el deber contra Hoffenheim es decir por haber jugado provocaron la la pues fue me dijo que que es cansancio hay que entrenarse bien y que tengo qué puede ir no iba a jugar así que que deshace

Voz 1 04:02 bueno la Bundesliga la tenéis esta siendo casi un paseo ahora pensar también dentro poco la Champions curiosamente cuando perdisteis tres cero con el Sellés en aquella fecha de cesan a Micheletti y ahora espera el Besiktas y considera que el Bayern es tu Bayern Javi uno de los favoritos para ganar esta Champions

Voz 3 04:20 bueno yo creo que

Voz 1892 04:22 dijo ayer siempre está en las quinielas no paramos seguir todos los títulos que llevamos unos años en los que yo creo que estamos jugando bien tanto a nivel nacional como internacional

Voz 3 04:31 Icono y estoy seguro de que de que todo es muy

Voz 1892 04:34 cuando pincho posible candidatura con la Champions el Bayern no pero bueno nosotros y sobre todo lo que es el equipo el cuerpo técnico y los jugadores

Voz 3 04:43 es que sabemos que que eso no sé

Voz 1892 04:46 de nada no hay que pasado el campo he y la eliminatoria ahora ahora toca pocas Besiktas que que bueno que quizá no tiene el hombre que tienen otros equipos pero pero hemos visto muchos partidos de ellos y con gente veterana que jugar en su campo son muy complicados y estoy seguro de que va de difícil

Voz 1 05:08 ya ganó tres cero le ves con la madurez suficiente como para ser candidato a la Ali al la Champions

Voz 3 05:15 bueno fue el presidentes se tiene mucha dinamita no fue un equipo muy ofensivo muy muy difícil de frenar

Voz 1892 05:22 porque son muy rápidos y antes alquiladas pero bueno pero hay que ver también cómo cómo se en una eliminatoria claro no jugaron a lo mejor una fase de clasificación que jugar una eliminatoria no te juegas todo tienes que estar muy bien en todas las facetas del partido no sólo ofensivas me defensiva en todos todas las líneas y bueno veremos a ver cómo se desenvuelve la eliminatoria tiene que precisa son dos equipos muy ofensivos que te dejan jugar oí yo creo que va a ser muy bonito

Voz 1 05:55 pues nada ganas de que vuelva la Champions a ver qué tal a ver qué tal esa eliminatoria contra el equipo Tour oye desde Munich como has visto lo de Bilbao lo de lo de Iñigo qué te ha parecido desde la distancia sabiendo que es tu tu club el que el que ficha a un jugador de la Real

Voz 1892 06:09 bueno pues es el mercado no todos sabemos las dificultades en Atleti para para poder fichar y bueno yo creo que se ha movido rápido que murió bien Íñigo es un jugadorazo que ayudar muchísimo al Atleti deseándole no sólo añicos también a Amelie que que le vaya bien que sean

Voz 2 06:30 ha sido aprende rápido inglés que yo ya todo viene eh

Voz 1 06:37 que supo en tú tú y tú te hubiera sido por ejemplo a la Real ese esas esa sensación ese sentimiento ese sentimiento de ser del Atleti y que te llame la Real te hubieras planteado en algún momento

Voz 1892 06:48 nunca nunca me he planteado o algo así si no nunca su te pero lo que sí que sé que hay muchísima rivalidad entre los dos equipos es bueno cuando jugaban pues hay quien pronostica a partir una fiesta era insisten en la calle con con banderas la Real yo siempre lo he visto así pero lo bueno de que tiene un un paso adelante en su carrera como jugador solamente tengo que entenderlo no y lo entiendo siquiera muchísima suerte a él y al Athletic

Voz 1 07:30 oye qué crees que lo hubiera sentado peor a la afición del Athletic que te hubiera sido a la Real o que te fueras al Bayern

Voz 1892 07:38 bueno eso no lo sé que tengo los amigos de lo que les ha gustado bastante más que el Bayern que a la Real pero más que nada porque tiene una excusa para acudir a la que él

Voz 2 07:49 claro claro claro a la fiesta de la cerveza quieren todos no

Voz 1892 07:54 claro pero lo que quiero muy muy contento

Voz 1 08:01 es que da la sensación de que esa rivalidad casi es mejor irte fuera otro lado que irte con tu vecino de al lado no

Voz 1892 08:07 ah bueno yo Arsenal ya sabes cómo cómo son las personas que yo yo lo examinados también te te digo que que bueno aquellos que te hablo personalmente me concierne se que que estuvieron encantados de ver que vine a ver de que viniese al Bayern no se lo hemos síntoma lo que pues a un rival no eterno rival como

Voz 4 08:34 la Real ahora están haciendo

Voz 1 08:38 están haciendo caja en Bilbao porque hay tantos buenos jugadores y claro como pagar los cuarenta kilos parece te Alemania fíjate bueno Fernando Llorente se marchó ahora lo de Laporta estaba a punto de ocurrir lo de Kepa el portero también

Voz 2 08:52 es que no sé cómo lo has visto sí sí que lo están haciendo

Voz 1892 08:58 las cosas vienen el equipo no que que los jugadores no

Voz 3 09:03 qué es el trabajo de la CAM

Voz 1892 09:05 mi caso no no fue la cantera pero bueno el caso de América un jugador de cantera y eso quiere decir que están haciendo las cosas bien y por eso están preparados para ir a a equipos que juegan la Champions Si bueno pues lo que decías sabemos que que para salir de aquí lo tienes que depositar la cláusula no hay bueno pues es muy respetable por su parte

Voz 1 09:27 con qué pasa ha hablado estos días en eso estoy en esas semanas en las que estuvo tan incierto su futuro hablaste con él alguna vez

Voz 1892 09:32 con una amenaza con Kepa con el portero han aunque

Voz 6 09:38 no

Voz 3 09:39 no sé no no es que no sé ni cómo ha sido el sancionar yo me yo o lo que es es por los periódicos no me preguntaba nadie tampoco del Atleti nada porque tampoco no sé cómo cómo ánimo

Voz 1 09:52 en procesión muy mucho más largo que el de la por con él sí que has hablado no está contento no

Voz 3 09:57 a mí tampoco pero sé que va a estoy seguro de que estamos no no se hubiese reído seguro que va a echar de menos a la gente Bilbao otra que tengo porque porque son muy grandes pero bueno pero estoy seguro de que el pensado por por su carrera y que bien pensado o ha pensado que era Un paso adelante a Bilbao volvería Javi Fuego no me lo planteo no he también es uno de los mismos pero no sé no lo no lo he planteado y ahora mismo estoy

Voz 1892 10:31 muy contento aquí porque estoy jugando estoy contando con la confianza del entrenador Si bueno pues la verdad es que que espero seguir años aquí porque ya te digo que estoy muy contento muy ya está de vuelta a la actividad

Voz 2 10:44 si se vive muy bien aquí tenemos que vernos en Rusia no en el verano con la selección no

Voz 1892 10:50 bueno lucharé por ello lucharé por ellos obviamente no objetivos personales pero sé que que para eso es la única forma de de llevar es el partido al máximo bueno a ver que que bueno que eso no lo sé

Voz 2 11:11 si te dan a elegir la última ganar la Champions con el Bayern o ganar el Mundial con España este verano elige una

Voz 3 11:18 eso es como

Voz 2 11:20 con papá mamá no

Voz 3 11:21 como si no si yo creo que deje de las dos

Voz 2 11:32 las dos ahí está ahí está sabía que te ibas a remojar sable y sí sí sí sí bueno bueno pero a la Real lo volverían no si vuelves a España a la Real no

Voz 1892 11:46 pues no sé no sé como te digo bueno pienso que el club muy bien

Voz 2 11:54 bueno Javi cuidarte a ver si haces un hueco un año en la en la Fes esa de la fiesta de Munich

Voz 1892 12:00 había que con un plus