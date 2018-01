Mágico González relata sus anécdotas en el Cádiz en El Larguero

Voz 1375 00:00 siempre tienes por ahí a al al mal tiempo al mago Jorge Alberto González ardillas aquí vale pasa mero hombre menos pone el presidente haya al gran Mágico González que es es que es que saludara Mágico González es que además yo cuando era casi un chaval lo he visto porque Mágico González lo he visto lo visto en vivo y en directo Mágico González jugó en el Cádiz del ochenta y dos al noventa y uno yo cuando hacía mis pinitos en Valladolid iba allí al estadio Zorrilla yo allí donde nací y donde vi muchos años al Pucela de Ettore y con tantos años buenos que tuvimos ayer polilla Da Silva ya el Pato Yañez decían avena y a Gilberto y un año Vie nos dicen que viene el Mágico González a Valladolid dijimos pero esto es pero pero que debe están contando pues ahí estuvo en el año ochenta y cinco y ahí está ahora en El Salvador sigue impartiendo clases de fútbol Mágico González buenas noches hombre

Voz 1 00:46 hola muy buenas noches Larguero placer como me cadenaser la oportunidad de poder cruel hacerme escuchar a tan prestigiosa afición

Voz 1375 00:56 gracias a ti hombre mágico está la gente está la gente encantada la gente del fútbol en España hay porque porque han pasado unos años pero nadie olvida haya sido del Cádiz haya sido del Valladolid o de cualquier equipo todavía todos tienen tenemos en la retina algunas de tus jugadas que sólo las pudiera hacer algún mago como tú

Voz 1 01:16 no sé no recuerdo expiración mías en lo que recae en que en la cancha y privarnos que es la afición no hay en este caso ya te puedes imaginar la que me puedo referir

Voz 1375 01:31 a la inspiración la inspiración de Mágico González oye que que te aguanta al presidente te vienes para Cádiz hizo que qué vas a hacer cuéntale a los oyentes de Larguero qué vas a hacer

Voz 2 01:40 bueno eso no es verdad que a me nos Geni lo que hacer porque verdaderamente es sumado a una sin no te salgo tan es que no sé cómo algo con lo que a mí me ha sorprendido su esa visita El Salvador y venir a hablar de cosas

Voz 1 02:11 no son muy favorables para para nuestro fútbol para el grupo El Salvador veremos cómo nacen las probabilidades compartiendo con con el ex compañero y si no como hicieron que siempre se ha caracterizado por ser de primera

Voz 2 02:32 en ese sentido

Voz 1 02:37 la acción Pilar tenía

Voz 1375 02:39 que seguir hablando pero tienes ganas de volver a Cuddy no Espert disculpa o digo que te de tenis que es ir a Zenit que hablando el presidente y tú que te sigan contando y seguir charlando pero que echas de menos Cádiz no

Voz 2 02:55 sí claro claro siempre siempre para eso pero mostró cuál es una canción romántica

Voz 1 03:04 a mí me iré a escuchar señor presidente puede a lo mejor posible

Voz 2 03:14 eh

Voz 1 03:15 lo más bien posible grato para él para que vienen con él si lo escuchando sorprendiendo a ilusionar voy nada por acá sorprendido

Voz 1375 03:28 o el muy muy mal que bien como ha venido a ver siete a ver si te vemos pronto para aquí en verano ahora a veces veo lo esta locura de fútbol ahora mágico en la que estamos doscientos veintidós kilos Neymar ciento sesenta Coutinho lo que gana amén sino que gana Cristiano digo si mágico siguiera jugando cuánto valdría Mágico González hoy en día

Voz 1 03:49 bueno no sé te lo mismo que en algún momento podría valer el pero bueno creo que va a ser difícil ponerse a hablar de algo que ha pasado en Primera persona ya hacerme lo complicaría se me complica mucho pero creo entender

Voz 1375 04:14 pues eso que no tendría precio quisiera pagar a mágico sería una burrada hoy en día hoy antes de decirte adiós y que sigas ahí El Salvador déjame que te saludo de un amigo que igual hace tiempo que no lo ves y que no hablas con él no sé si a ver si te suena hola

Voz 3 04:27 hola chico Narváez no ha decido estarlo

Voz 1 04:30 a nadie le amarga grasa son más más más que grata sorpresa y como además usted cabe no me lo puede ser

Voz 1266 04:43 sea por lo bien Jorge ahí un cadista que ir Ogier hoy mucho de ello que vamos a dormir feliz porque sabe que hay mucha en la Urbana sobre ti y que iba a ser un taxi que iba para cada para allá y me queda mucho más tranquilo cuando me he enterado lo que iba en Cuba

Voz 1375 05:01 categoría

Voz 1266 05:04 si vas a estar por aquí a lo mejor en junio por está todo el mundo ansioso porque Manu la él de inspiración y es que la inspiración que era más González para todos los chavales que estábamos pues empezando de de pequeño contra ese año en el en el caddie no ya veíamos la rabona a la cola de todo Ancic XXXII Año Mágico González estuvimos viéndolo hace unos años en un partido homenaje verdad Jorge qué marcas te lo digo de porción

Voz 1 05:34 no

Voz 1266 05:37 con Manu Carreño es quien fue el ámbito de la tuya que si nos llevábamos a Emilio no no se juega el partido explica

Voz 1375 05:43 lo digo lo de vídeo cuéntanos lo debilita

Voz 1 05:47 lo Emilio pues es así todo museo que no porque sabes que fue el primero que que recuerdo y por ahí se fue viniendo lo demás y al final amable

Voz 2 06:00 no parece aprender lo hizo bien

Voz 1 06:03 como no lo hizo mal el chaval tampoco mano pegando estupendo

Voz 1266 06:09 Emilio era bueno Allés

Voz 3 06:12 Mena no muy gracioso pero felicitó muy grande que lo llevó el mago siempre en sus mejores cobra cierre cree que lo llevaba por la ley limita sí

Voz 1266 06:24 tenía un techo así que que sabría Hay Emilio

Voz 3 06:27 va con la cabeza fuera con una orden el palco una verás claro te acuerdas más conocido

Voz 1266 06:35 adivinan hermanos me del mago

Voz 1 06:37 Antígona y os nuestro amigo que con nuestro amigo siempre es grande

Voz 1375 06:43 el grandes oye en que te que te inspira este con con mágico Kiko que que es lo que te fijas te del qué dijiste Jo esto no esto es imposible que que aprendí sobre todo

Voz 1266 06:52 esto debería de salir de una propaganda alerta de las cosas farmacéutico irse contraindicaciones no lo intente algún día otro en el campo porque era mira lo que es el golpeo de de exterior lo que es el pase raso metiéndole empeine total que no se levantaba absolutamente nada algo así de las miles de cosas que veíamos Manu podía copiar dos tres de porque había mucha como penalti de rabona que sólo marcaba Vermell de marcaba nueve de rabona que lo metía cambió delectación de cuarenta metros de rabona había cosas que era imposible el cambio de ritmo pero sí que a día toques de a bote pronto con el exterior que hacía una curva hay un aspecto que lo intentábamos intentamos copiar pero es cierto que años después jugando con mucha gente del talento dice el pellizco desde el mago yo no he visto absolutamente nadie tú decía lo de cuánto costaría el mago es que a día de hoy la Caleta notó en toda España y todo el mundo

Voz 1375 07:54 no tiene precio no tienen pero yo no

Voz 1266 07:55 sí sí lo quiso humano un equipo italiano la Talanta algo así

Voz 1375 07:58 sí por seis millones de pesetas entonces no se mago

Voz 1266 08:01 sí se preguntó si había pescado frito allí

Voz 1375 08:03 adiós pero no había no Jorge había

Voz 2 08:08 yo supongo que al curso ha hecho volver a a recortarse agradezco mucho todo eso te empiezas característica es que el que se jugó al fútbol yo sé que estaba en paro

Voz 1 08:27 sí muy bueno era con con con los jugadores es una más que mire inconsciente una creatividad piense no improvisó acorde a a acertar no pero pero bueno para yo sigo Almirall felicitaba por los logros porque goleado como como elegir en todos los aspectos no tenemos

Voz 1375 09:01 comentarista estrella en la tele en la radio hasta que no paras

Voz 1 09:04 no es por supuesto está Fame que se hable así verdad pero

Voz 2 09:10 con humildad bueno

Voz 1 09:17 usted lo que lo que vistes por el Atlético de Madrid no hay un pirata Tortuga televisión proveía hacerlo acusa a mano

Voz 1375 09:31 sí es lo que nos ha transmitido desde pequeños no

Voz 4 09:33 para tonta porque el pago parece raro puede último medio bohemio que háblame quitarse tío además pero que él venía era el único del primer equipo que venía a comer a la pensión que comíamos nosotros en la Plaza España yo con catorce años que por ciento cincuenta pesetas de entonces Manu comía muy cenaban juvenil en el menú el mago era el único jugador junto con Pedro Jaro que iba a comer con nosotros a restaurante Fanny a lo del Gordo siempre mucha mece venía estaba lloviendo venía sin chaquetón y sin chapeau

Voz 1375 10:04 todo

Voz 4 10:05 decíamos sea Jorge no lo hacía falta un nuevo Shackleton tenía frío iba regalando correr

Voz 1375 10:10 los magos son así los magos no se oye Jorge lo lo lo último hoy te dejamos que sigues ahí hablando con Manolo Vizcaíno en El Salvador y muchas han dicho Mágico González igual de bueno que Maradona o más si hubiese querido hubiera sido más grande que Maradona porque calidad tenía más que Maradona tú estás de acuerdo cuando te comparan con eso ya se creen muy muy muy modesto pero Mágico González estaba a ese nivel

Voz 2 10:37 pues no no nunca me lo puse no sí sí a la verdad no no sé hasta dónde sería conveniente un abrazo

Voz 5 10:52 él se seres decir estoy muy duro esfuerzo

Voz 1 10:56 me dice

Voz 2 10:58 no paran vimos no logró tú no eres del mundo en su época

Voz 1375 11:02 y ahora Messi ahora Messi es el mejor de largo

Voz 2 11:06 Cristiano estoy para todo el mes lo concibieron adivinos no

Voz 1 11:15 cultural intente hacerlo cuantos todo aquello que está aquí no me me encuentro con las mismas decisiones para conjunta para mí que soy adivina filipino además desmantelar lo que sea para Mikel sirve ser tengamos que saberlo disfrutar desde luego

Voz 1375 11:36 desde luego que bonito mago hablando de un adivino estallar la leche hablando bien herido pues nada Jorge que espero que te veamos pronto por por Cádiz y que yo creo que si te pide Álvaro quejó es un rato igual hasta juegas

Voz 1 11:51 lo crea una falta no ha visto la es una mala idea cuánto te quiero mucho que me alegro escuchan anotador igualmente por parte de la familia luego déjame que que me pronuncia sí pero bueno a que lo pueda pasar señor presidente era algo que sí claro que sí que se mostró conmocionado os vamos a salir con Pedro cuidarse con Dios por favor por ahí saludar a todos aquellos que no puso el fútbol

Voz 1375 12:26 plazo Jorge gracias por estar en El Larguero de la Cadena Ser Jorge hasta luego pues este es Mágico González y nuestro particular mágico

Voz 6 12:33 yo Kiko Narváez también te veo mañana

Voz 1375 12:36 en Butarque Kiko te veo mañana por ahí no remó en Leganés Manolo un abrazo muy fuerte está por ahí Manolo Manolo Vizcaíno que te escucha Kiko

Voz 3 12:43 pero Kiko que ya sabe que uno de los de las cosas que he tenido que poner el contrato que tú ibas a esto

Voz 1266 12:51 se te preparas Yoda Benneteau otras vídeo sabes lo que no tengo que hacer cuando intentó un Grammy es fácilmente bueno lo dame un beso muy fuerte algo bata

Voz 1 13:00 en ellas se lo doy inmoral varios Manolo

Voz 1375 13:03 gracias por estar en El Larguero he muchas gracias sí cuando tú cuando te mueves paga cuando te vuelves mañana

Voz 1266 13:08 pero llegó pasado mañana pero yo no has pasado vale