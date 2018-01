Pellegrini: "Los títulos están diciendo que Zidane un gran técnico"

Voz 1375 00:00 hola buenas noches si es que como en común España hay poco sitio eh

Voz 1398 00:04 con España si la verdad muy pocos Chicho como la calidad de vida para mí fueron no ya año que estuvo en España tanto en Villarreal y Málaga

Voz 1 00:13 un año espectacular eh

Voz 1375 00:16 Station en Marbella no haciendo una mini pretemporada no parte de la pretemporada

Voz 1398 00:19 creo hayan en este momento en China en las temperaturas son muy bajas y que ya hacer la pretemporada en Marbella

Voz 1375 00:28 de alguna manera te ha enganchado al fútbol chino que que es lo que sí ahora mismo te te escuchan los aficionados y los oyentes de El Larguero de la SER que cuál es la principal característica que le dirías del fútbol chino

Voz 1398 00:39 bueno en este momento fútbol chino está solamente yo hay una influencia gubernamental importante chino crees que hay es una actividad realmente nacional y que los cuellos mucho más niños lo que lo juegan el día de hoy que deporte pues muy popular en China cuál es la situación proyecto en un club que me me pidió que desarrollará un completo Lucchetti tiene solamente cuatro años cuatro años venía estaba haciendo un trabajo integral de equipo como exteriores y la verdad que muy motivados

Voz 1 01:13 las cuatro años de vida que Dastis cuartos el año pasado no en la última Superliga

Voz 1398 01:17 quedamos cuartas y perdido en la clasificación a la Champions League en el último partido entes un club está un poco más bajo con lo que los clubes de Beijing Shanghai Olivan yo de gramática las últimas siete Liga pero está creciendo y tiene un ambicioso que se siempre el año que viene espero que este año consiga Ball jugar la Champion de acero

Voz 1375 01:42 y eso es lo que eso es el objetivo que os planteáis el objetivo es jugar la Champions asiática

Voz 1398 01:47 yo lo que he tenido siempre pelea primero por el título después una segundo lo mínimo ya que creo que la de basado tuvo muy cerca se escapó en el último partido

Voz 1375 02:01 bueno para ese objetivo tienes ahí

Voz 1 02:02 Manuel a a Lavezzi a viña envía

Voz 1375 02:06 antes y ahora te llevas como gran fichaje a Javier Mascherano te costó mucho convencerle

Voz 1398 02:12 sí que teníamos cuando están aquí no puedo tener más que lamentablemente la llegada de Javier piano

Voz 1 02:19 ya fuera está él

Voz 1398 02:20 pero tenemos a la decía ayer Viña de cuatro jugadores de HD elector importante que llevan ayudan mucho a los jugador especialmente a los jugadores jóvenes chinos a desarrollarse me costó muy poco comparecerá Javier hablé con él yo creo que es una trayectoria en Europa de superar de mantener la la mejor a todo le pasan dos años mi hermano me plantillas del proyecto lo quiera China que estábamos intentando hacer lo conocí a Javier de que hubiera fortunas ha adulta a los diecisiete años así en Kiko no desconozco tu que vacía de liderazgos sus así a exigencias trabajo y entonces seguro que hacer una pieza clave para que este club siga que sí

Voz 1375 03:02 lo de volver a Europa está descartado entonces no

Voz 1398 03:05 no no no no por suerte he tenido mucha frente a para ver a la temporada pasada quería cumplir mi contrato en China porque bueno insistir Torino club que me ha dado todo lo que hemos pedido y todo lo que el club exigió también así que tan estoy muy contento aquí también pero ya veremos a fin Jérémy Roy contrate como digo tuve al año tal ya a varios países europeos Inglaterra así que ya veníamos para el futuro pero bien haya mantener esta carrera te te que bien

Voz 1375 03:37 por buena buena noticia para aparatito para para el fútbol sea que no piense nadie Pellegrini a China ya para terminar ahí como entrenador sino que te podemos ver perfectamente en la Liga española o en la Premier o en Italia después de la aventura en China no

Voz 1398 03:49 así es pero que se quiten dinero terminemos nuestro contrato aquí Cruz arrollado yo creo que es probable que lo vuelva

Voz 1 03:58 te ha llamado alguno de los clubes

Voz 1375 03:59 es que ya estuviste

Voz 1 04:01 no no nos importa es que London nombre siempre actitudes atractivo pero primero está me enteré de cumplir mi contrato tiene ya veremos en el futuro

Voz 1375 04:12 en al Madrid como lo ves qué diagnóstico le le hace a este Madrid de Zidane que fíjate cómo ha estado dos años ocho títulos y ahora está como está eliminado de la Copa a diecinueve del Barça y se lo juega todo a una carta en la Champions que que diagnóstico hace el doctor Pellegrini desde la distancia es difícil ya lo sé

Voz 1398 04:27 es muy difícil de la estancias muy difícil pero normalmente les Bazán muchos clubes jugando tanto título e tiempo pequeños relajo y cuando hay tanta competitividad con un equipo como el Barça ya cuenta a lo mejor ya está perdía pero yo creo que el Real Madrid tiene la traición tiene la costumbre de ser un equipo ganador tiene un un técnica demostrado y un gran plantel así que todavía Si bien a lo mejor esos dos títulos ya fueron todavía tiene todas las posibilidades de volver a ser campeón de la Chang

Voz 1375 05:00 te sorprende te sorprende que se critique a Zidane o de alguna forma te ves reflejado en eso dice joe no vale para nada el pasado en el Madrid no Ny ni el presente casi no ganas ocho títulos en dos años ya están cuestionando al francés no te sorprende eso

Voz 1398 05:13 con lo que es el futuro debía no porque todo lo que sea de va de la mano de la crítica entonces yo creo que sí han a lo mejor opción era muy corta es buena cantidad hay títulos importantes como para poder es aquí presente y nadie al final que al ir a decir de ese problema sigan en los títulos no se ganan los títulos

Voz 1375 05:39 y en esa carrera Messi Cristiano que llevan tantos años y disputando paralelamente siempre has dicho que el mejor ha sido Messi no siempre ha dicho que el mejor del mundo ha sido Messi al margen de los títulos que ha conseguido Cristiano

Voz 1398 05:53 yo creo que hay dos son dos cosas distintas primero los dos han hecho nada beneficia a la Liga española tremenda han mantenido la Liga en lo más alto del dial en los últimos años a nivel de Champions de pues yo creo llevo Messi tiene una el capacidad natural de fondo pero Cristiano igual en base a su esfuerzo en plazas y capacidad de trabajo su ambición tuve la fortuna dirigirle la palabra de elogio hacia él porque sí tremendos nacional con una ambición muy grande a lo mejor no pero unas condiciones técnicas y buena capacidad ya permitió igualar lo que ha hecho Messi de otros años

Voz 1375 06:35 que tiene mucho mérito ya lo creo tiene tiene muchísimo mérito yo creo que sean motivado mutuamente no uno a otro y otro alumno durante durante estos años

Voz 1398 06:44 sí yo personalmente intento nunca comparando porque yo creo que los dos se han beneficiado mucho de ello seguir exigiendo se los dos han beneficiado mucho al en España

Voz 1375 06:55 tú le pagaría a Cristiano lo mismo que a Messi

Voz 1398 06:59 yo creo que ambos se merecen lo mejor es Theorem punto pagado pero que por lo que han hecho que haya diferencia diferencia volverán a nivel político en cuanto a su generación cuenta toda la parte de derecho y más en conocer cuál de drama

Voz 1375 07:16 y luego están Aimar que suele el heredero no parece no sé si Paradis es el heredero de los dos Neymar

Voz 1398 07:21 Pablo buenas condiciones tiene pero llegar al nivel te ha hecho antes

Voz 1 07:26 es difícil

Voz 1398 07:28 no solamente por el nivel que obligaron a la cantidad de años que han baterías el gran mérito de de ambos llevan los últimos siete años sí siete años que llegó a España compitiendo por totalmente el mejor yo si alguien va a tener la capacidad de no

Voz 1375 07:46 hay más leves en el Madrid te lo imaginas por su manera de jugar y de entender el fútbol y como es el Real Madrid

Voz 1398 07:52 yo creo que me Marc Chagall llegar al PSG Benzo el en la capacidad económica más importante que también tan carrera por ganar la Champions no creo que sea un jugador que haya jugarse ese núcleo nombre de que sea es que no lo sé

Voz 1375 08:08 más adelante tú te imaginas animar de blanco

Voz 1398 08:11 yo siempre lo mejor club con alguna política porque tiene que uno puede discrepar pero el precio político ha existido siempre que opere así que sin lugar a dudas seguramente vaya

Voz 1 08:29 momento será un objetivo y eso es bueno para el entrenador de llevarlo mejores jugadores sí sí por supuesto aunque sí aunque a veces sea difícil hacer un equipo no que a es que

Voz 1398 08:41 es que no se pueden hacer de la mano a dos conocer pero no es algo mejores jugadores siempre una muy buena política bueno mejor hay que ser Padrissa ya ordenando pero pero ese es otro problema pero la política yo en Madrid apoyado siempre ante y que trasciende tanto no yo creo que uno de los grandes logros que tenía Florentino Pérez de su primer período así lo Constitución en cuanto

Voz 1 09:05 a su capacidad de llevar a jugadores grandes

Voz 1375 09:09 volviste a hablar o a tener relación con con Florentino Pérez hizo ser te fuiste de Madrid

Voz 1 09:13 hoy eso no no no acabó ahí al salir del Real Madrid no estoy en ningún pero no está jugando Málaga no tengo ningún problema con él

Voz 1375 09:25 quién es ahora mismo el mejor entrenador

Voz 1398 09:31 para mí es muy difícil decir que es el mejor entrenador porque no se pues solamente la parte quiera ganar títulos lo que haya entrenador que hacen en Lahore muy importante a lo mejor con equipos de pero calidad siempre hacen importante también ganar ganar títulos

Voz 1 09:47 pero si uno lo revisa otra

Voz 1398 09:49 es de trayectoria de gusto futbolístico yo creo que en este momento Pep Guardiola que tengo una una diferencia en qué nivel pondrías

Voz 1375 10:00 Zidane como entrenador ya has dicho antes que lleva poco no que todavía tiene mucho por delante

Voz 1398 10:05 justamente ahí me gustaría como digo siempre Granada saca

Voz 1 10:08 decía claro

Voz 1398 10:11 tremendamente difícil así que el mérito que ha tenido hacían además con falta experiencia creo que es un mérito enorme y el conocimiento que de la también como jugador lo tiene que haber ayudado mucho así

Voz 1375 10:23 quién

Voz 1398 10:24 en dos años es difícil evaluarlo pero yo creo que los títulos diciendo que Quito

Voz 1375 10:31 te sorprendió lo del Leganés en la Copa ganando cero uno en la ida

Voz 1398 10:36 bueno a lo mejor nadie se esperaba que ganara en el en el Reina le oí cómo un empate clasifica en Madrid donde decisiones que uno toma como técnico yo pero yo soy yo cuando absolutamente como Zidane porque por Albelda está al tanto de cómo es decir te lo jugadores como yo grupo le tocó perder de con muchas otras ganar así que no creo que se pueda juzgar a Zidane porque lo lo echó de la Copa del Rey

Voz 1375 11:09 aunque hace como tú decías antes la crítica vende mucho más siempre no

Voz 1398 11:12 por supuesta seguramente también como teniendo tiene que aceptar cuando tiene otras piezas si la crítica va a ser muy fuerte pero eso no no pueden fluir en la personal y en la manera

Voz 1375 11:28 pues nada don Manuel que aquí a ves que es bien la la pretemporada allí en Marbella y cuando se incorpora Mascherano ya está ya está ya está incorporado no

Voz 1398 11:36 ese es el domingo para crear el vientre para acá

Voz 1 11:40 el amistoso que va va a ser el jefe

Voz 1375 11:43 Tito también ahí del Vestuario no como lo llaman

Voz 1 11:46 tiene su personalidad muy saturada importante

Voz 1375 11:49 pero chino aprendí este algo es imposible

Voz 1 11:53 estamos peleando

Voz 1375 11:57 cuatro centro

Voz 1 11:57 distinto mucho cuatro cuatro tópica palabras de que igual pero el acento cambia absolutamente significado pero

Voz 1398 12:06 pero la estamos peleando Barreda de aprenderá

Voz 1375 12:08 muy tú eres muy inquieto no de aprender siempre y tal no yo creo que es interesante también aunque sea poco pero pero saber algo no

Voz 1398 12:15 la verdad es que una persona que siempre ha virado a la gente que salga así que está pero aprende todos los días o lo que sean historia en idioma yo creo que todos nosotros no puede hacer preparación ya va a ir progresando como personas de quién en esa ocasión el mentalidad de tratar de retención

Voz 1375 12:35 que te vaya muy bien Manuel gracias por sacar un ratito para el larguero suerte con el nuevo fichaje de Mascherano y con todo el equipo y que a ver si cuando acabe el contrato te vemos otra vez otra temporadita España

Voz 1398 12:44 bueno pues llamar a través de saludó a toda la gente especialmente a la el Villarreal y Málaga porque años mi quiero que me marcaron