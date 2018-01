Aperribay: "Quizás sí podían haber llamado, como lo hace el Madrid o el Barcelona"

Voz 1 00:00 cómo está el presidente de la Real como se siente bien

Voz 2 00:03 la verdad es que confiado y pie pues con mucha la plantilla todos los que están los que están son los que son y que con ganas de hacer una cuenta tiene que yo

Voz 1 00:19 jugador de la Real Se marcha al Athletic

Voz 2 00:23 tienen que uno las decisiones particular el sentido del más allá de aquello que se marche el conserje las comparta no entender las entiendo

Voz 1 00:37 pero entiende que cambie la Real por el Atlético hilo

Voz 2 00:40 yo no lo haría nunca pero pero bueno pero si tiene una oferta que considera rechazable pues pues eh

Voz 1 00:51 usted cree que se ha ido por dinero

Voz 2 00:55 no sé cuál es el contenido de la propia es rechazable ya lo he dicho creo que que como bueno pues en buenos y yo creo que salía en la Real Sociedad si con eso no quita que no sea legítimo que que que un jugador bueno pues quiere aprovechar una porque ganar

Voz 1 01:15 era demasiado accesible la cláusula que tenía Íñigo para el o para cualquier otro club quiero decir podía haber hecho algo la Real para evitar esto o es inevitable

Voz 2 01:23 bueno pues depende no porque cuando se puso pues treinta millones treinta y dos millones en este caso pues sonaba mucho no sé si hay otros vuelos con los que pudiesen pagar ahí bueno pues es verdad que ahora la circunstancia de del remoto en la no yo pero bueno lo casas

Voz 1 01:48 entiende la decisión de jugador pero no la comparte se siente traicionado sin ir tan compartir no sea al final

Voz 2 01:57 Victoria pues tampoco además no con las que está inmerso con los colores con los que de aquí al final pues tenemos esta competición por delante no voy de los malos resultados que estamos obteniendo ahora fuera la Sacaresa nadie en tan poco Dimas no

Voz 1 02:25 se siente traicionado por el por parte del Athletic de Bilbao

Voz 2 02:29 para el creo invertido pues tensión pues quizá sí podía haber llamado pues como han hecho otros concursantes aunque fuesen a poner tu dinero rapidito cobrarse la Corona como cualquier otro club no antes no las cosas pero

Voz 1 02:51 tampoco les sorprende

Voz 2 02:53 pues procede como quiere no

Voz 1 02:57 no me preocupa tampoco usted no hubiera hecho lo mismo

Voz 2 03:01 pues no porque no les llamamos pero no pasa nada

Voz 1 03:10 por ahora no ahora tampoco tenía margen de maniobra saqueos quedan veinticuatro osea es algo lo que ha hecho el Atleti es algo que podéis hacer vosotros mañana podéis pagar la cláusula por otro jugador pero me imagino que ahora no sé qué margen de maniobra tenéis para incorporar algún otro jugador o nos lo planteáis

Voz 2 03:24 bueno complicado si encontrábamos algún jugador que pensemos que aporta el talento pues se lo hablaremos con el club lo que tratan es

Voz 1 03:36 si algún jugador interesara en estas últimas veinticuatro horas tuvieron que pagar la cláusula la pagaría eh

Voz 2 03:43 a ver la hablaríamos con el club no se entiende pero pero sí que se la teniente siempre hablamos con los otros grupos

Voz 1 03:53 cómo es

Voz 2 03:59 no pongo todos los relatos especial de la relación

Voz 1 04:06 me refiero una relación normal buena es lógico que alguien se llame sin Nuria llama Urrutia no le llamó nadie del Athletic eso le ha molestado más precisiones

Voz 2 04:15 no no no no no no más ayer al que no se ha crecido en torno a la noche del mundo judío más tampoco otra cosa es haciendo lo lo lo

Voz 3 04:37 estamos oprimidas por eso

Voz 1 04:40 a mí me suena que estás dolido jodido por no decir otra por lo que es ella la que tú quieres nuestro club exactamente igual o da igual que pague la cláusula al Athletic que que la pague el Bayern de Munich

Voz 2 04:55 bueno pues si no suena que no yo creo que Munich entonces a nosotros si un jugador no del Bayern Múnich pues pues a ahí es cierto es deportivos a nosotros

Voz 1 05:11 la última presidente o sabía de comunicado en algún momento habéis hablado con él en algún momento había dicho pues mira presidio igual y busque una salida me voy

Voz 2 05:20 no es que se haya tenido nunca

Voz 1 05:22 no saber nunca nos esperaba nada nunca había dicho nada

Voz 2 05:26 a ver no se conversaciones con con clubes está ahí sí pues eso ha existido estoy estos meses

Voz 1 05:37 el Barça el Barça os pregunto porel no

Voz 4 05:39 sí sí

Voz 1 05:44 y algún club extranjero de fuera Italia el Inter de Milán Manchester Manchester City

Voz 2 05:52 lo sé pues se concreto

Voz 1 05:55 si entiendes que prefiera al Athletic antes que a esos clubes

Voz 2 05:59 yo creo que nos tiene la cabeza no

Voz 3 06:02 porque siempre tuvimos pero no no es nada

Voz 1 06:09 el presidente gracias por estar en El Larguero no sé si tenéis algún nombre ahora mismo encima la mesa aunque no lo diga pero tenéis alguno

Voz 2 06:15 bueno hay alguno pero vamos a ver si estamos todos porque si no

Voz 1 06:21 la liga española

Voz 2 06:22 bueno hay hay opciones se había estoy Daniel ahora otro vamos hasta