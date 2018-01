Martin Bertrán se convierte en el primer árbitro de la ACB en alcanzar los 1.000 partidos

Voz 1375 00:00 Larguero de la Cadena SER enseguida bien Antoni Daimiel como cada martes con la cita fiel para todos los seguidores de la NBA que hay muchas cositas que preguntarle a Daimiel y han llegado ya un montón de mensajes de los oyentes

Voz 1 01:09 pero antes está por ahí Xavi Saisó o la Xavi muy buenas qué tal no sé cuántos Larguero has hecho en la SER no sé cuántos programas pero muchos muchos muchos muchos no sé si tantos como partidos ha pitado a la persona de estatura

Voz 1982 01:21 yo creo que echó más partido porque llegaran mil partidos en la Liga española son muchos días la verdad es que son treinta años de profesión estar ahí en todos los encuentros a un nivel muy muy bueno pues poca gente lo puedo decir estamos con José Antonio Martín Bertrán cincuenta y tres años mil partidos el domingo en Madrid en la Liga

Voz 1375 01:45 lo que pasa que pasada José Antonio buenas noches buenas noches ha sido vestido de árbitro o no si silbato ninguna con Xavi Saisó no hace falta anónimas

Voz 0588 01:52 no no puede incógnito puede totalmente normal

Voz 1375 01:56 oye enhorabuena eh no es fácil llegar a a mil partidos a no no es fácil llegar a mil nada en la vida pero dirigir mil partidos en la Liga ACB en la Liga Endesa no es fácil

Voz 2 02:05 no es fácil miras para atrás lo un poquito de vértigo dada no porque claro te pasan muy rápido cuando llegas dices vamos unos cuantos añitos hemos estado

Voz 1375 02:16 el Tour Touré farmacéutico de profesión no si ejerce también como comercial y tal pero cuando vocación de ser árbitro de baloncesto

Voz 2 02:24 a los catorce años yo jugaba en un equipo en la sede cuando él en Barcelona y en primero porque de hecho la básica y el BUP

Voz 1375 02:31 sí nosotros hemos ya les aquí

Voz 3 02:34 esto de la es uno no estamos lo Eslovenia

Voz 2 02:37 ya entonces bueno va a ser mi equipo lo típico olvidarse se apunta a un curso de árbitro así detrás vamos tres más los cuatro nos hacemos Árbitros

Voz 0588 02:45 de esos cuatro sólo quedo yo de arbitro Howard ya ha llovido ya ha llovido

Voz 1375 02:50 E P y cuando debutante en aquel año mil novecientos ochenta y ocho te acuerdas el partido

Voz 2 02:54 sí pero Gun Caja Ronda

Voz 0588 02:57 cualquier buenos equipos me cago en la leche como ha cambiado como ha cambiado

Voz 2 03:00 encima de la casualidad bueno en la consolidada se amplió aquella año treinta y dos equipos y tenemos la oportunidad de subir ocho compañeros ya estos dos equipos los había hecho yo el año anterior en Primera División

Voz 0588 03:10 la le toro de ahora juegue quién quién es eran los buenos en aquel Breogán Caja Ronda te acuerdas lo que dice no ha sido muy buenas bueno en aquella época más bien hecho Irán estaba ya por ahí no no si Irán estaba por allí todavía padre el padre claro claro sí por supuesto y luego yo creo que si no creo estaban los los dos Schmitz exactamente es mi eso es jugar

Voz 2 03:34 toda estaba en el año anterior en el Mayoral Maristas y luego se convirtió en no sé si fue por aquella época no yo creo que pintamos después en Liga ACB Mayoral con Imbroda Hay Caja Ronda

Voz 0588 03:45 con Pesquera o fíjate con Mario Madrid Si alguien está escuchando la entrevista con Martín Bertrán

Voz 1375 03:53 con motivo esos mil partidos que no quiere decir que sea un homenaje porque se retira que no que le queda cuerda para rato no que todavía queda cuerda para rato José Antonio De Mingo por no

Voz 2 04:02 no será osea que si me tienen que retirar será porque consideran que no estoy al nivel que bueno todos tenemos un momento que más vale retirarse ha arribado que no que no porque lo digan entonces yo de momento me encuentro bien vamos a por el mil uno está el fin de semana

Voz 0588 04:17 ya veremos lo que pasa cuál es el el partido que del que mejor recuerdo tienes

Voz 2 04:23 bueno tengo muchos pero del que más me acuerdo fue el primero que es el que hemos comentado del último ir me acuerdos buenos recuerdos hay de todos pero sobre todo con aquellos que pasa inadvertido que vosotros como profesionales no habla de nosotros que esto es muy importante pero me quedaría con partidos de Copa del Rey fases finales finales playoff al título ya hay una cosa que había de playoff al descenso gran partido dramático pero que al final de esos predios hacías convivencias muy humanas con mucha gente

Voz 1375 04:54 decías buena actuación y salía satisfecho y seguramente no se hablaba tanto de vosotros y tal pero pero me imagino que es algo que te que te produjo te produce te deja esa satisfacción no de haber hecho bien el trabajo durante tantos partidos el mejor jugador al que has pitado

Voz 2 05:07 hay muchos por mirar al otro día comentaba que yo empecé con la Liga de Pedro min

Voz 0588 05:13 por favor no me digas más

Voz 2 05:15 árbitro Fernando Martín los dos como madre mía y hay muchos está Pau Gasol la selección de Japón del oro en Japón que yo estuve con ellos eso estufa

Voz 4 05:26 pero claro

Voz 2 05:29 hay hay muchos jugadores buenos y con mucho no

Voz 1375 05:31 hombre claro hay muchísimas hay muchísimos la la cancha que más te ha impresionado en España o todo lo diré

Voz 2 05:41 España tiene una fuera en España es antiguos eran impresionaba mucho por ambiente Poor caldeados por muchas cosas ahora se han modernizado son pabellones más anchos y tal pero hay muchos hay muchas pistas digamos con mucho ambiente basket que desgraciadamente por ejemplo hay alguna que que ya no está en Liga ACB pero que están en otras categorías en Huesca por ejemplo el antiguo era una pista con mucho ambiente Manresa Lugo muchas pistas fuera fuera hay una que para mí la llevo conmigo que todos los ambientes de de Grecia y Turquía pero para mí la especia es en en Belgrado el Pabellón Antiguo donde jugaba Partizan y estoy arroja que eso era puedes ver todo lo que aquí está prohibido en un pabellón de deportes lo puedes ver ahí

Voz 1375 06:23 ahí es donde peor lo ha pasado

Voz 2 06:26 no se ha peor peor no lo no la tiene es la vivencia de pasarlo mal dentro ha visto se yo siempre digo cuando saltamos el balón para el salto entre dos se te pasa todo sí que he visto cosas lanzamientos de de mecheros cosas que que que aquí no es paso pensaríamos que llevamos veinte años más atrás no

Voz 1375 06:43 Xavi alguna para José Antonio si uno

Voz 1982 06:45 solamente para que la gente esa unidad de que como estos árbitros profesionales preparan los los partidos hay una cosa muy curiosa me corregirá o no José que es que incluso vosotros en este caso el tú a veces para para poder tener una escenificación mejor en el partido preparas los gestos ante un espejo y un verdadero amigo

Voz 2 07:04 sí bueno yo yo soy profesor de reglas de juego en la Federación Catalana llevo los árbitros de digamos las otros jóvenes hasta categorías de promoción una de las asignaturas sobre las materias que hacemos nosotros tenemos que hacer trabajo de señalización entonces para que quede bien tenemos que vernos si lo hacemos bien o no para practicar eso tenemos que mirar a un espejo no lo hacemos por porque para sentirnos más guapos au por pretensión sino por tema de de trabajos es lo bueno lo bueno

Voz 0588 07:32 pues nada José Antonio en el cuál es el mil uno cuál te toca el mil uno oye oye oye oye Marta judía o lo sabré hasta el jueves sí pero vamos a por él

Voz 1375 07:44 otros mil si Dios quiere que sigas dando impartiendo clases de arbitraje de baloncesto que no solamente que verá buenos jugadores sino también a buenos árbitros necesarios e imprescindibles para para que los partidos salgan como Dios manda Martín Bertrán que vaya muy bien y felicidades eh por esos mil partidos

Voz 2 08:00 muchísimas gracias a vosotros y por darnos la oportunidad de normalizar la figura del árbitro baloncesto muchas gracias gracias a ti

Voz 1375 08:06 Javi dejamos ahí a Martín Bertrán que tiene dos días para saber cuál es su siguiente partido mil uno el capítulo en el que seguramente este Xavi Saisó también que ya algún del entrevistaremos a Charo