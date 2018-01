El Larguero: Pellegrini, Mágico González, Javi Martínez y el presidente de la Real Sociedad (30/01/2018)

Voz 1587 00:00 Gêres y las reacciones que Isinbayeva más reacciones a mí me es la masa salarial la masa salarial si dividimos la masa salarial por género queda muy claro que en la mayor parte de las organizaciones un XXV quizá por ciento de hombres se llevan el setenta y cinco por ciento de la masa salarial podríamos poner ahí está la eso me lo invento eso me lo inventé como si esto no es una muestra hasta entonces la brecha es insidiosa la brecha es la trampa a la propia ley o entramos en otras dinámicas que tienen más que ver con la realidad au sino eso se perpetuó era simplemente las mujeres están hartas de seguir trabajando igual que los hombres seguir sin acceder esta remuneradas por qué la protagonista de of cards que es más maravillosa y lo hace mucho mejor que Kevin Spacey se cobra menos que que vienes Emilio que me quedan cuarenta y cinco segundos

Voz 1254 00:58 eh previsiblemente a mí me ha alegrado lo oir al presidente del Gobierno rectificar porque veo que la raza mejora porque los españoles sí si mejora mejora porque los españoles hemos sido siempre muy poco dados a reconocer que no equivocamos cuando estaba hablando en un verso

Voz 1587 01:12 bueno el Rey marcó el camino perdona pero no se quite que ha rectificado quizá rectificado de haberse equivocado de no haber sido suficientemente hábil sí pero no se lo cree con el proceso contencioso

Voz 1 01:26 no tengo yo tengo que dejar aquí no entiendo

Voz 1375 01:29 pero lo que tenga que dejar aquí Milagros Pérez Oliva

Voz 2 01:31 la Ramona de Emilio Contreras la tertulia termina que no el programa eh hasta la semana que viene

Voz 0047 01:36 adiós buenas nadie habló no te lesiona programa porque Brian Pérez buenas noches buenas noches y ya estás aquí con el resto de noticias del día no aquí estamos comenzamos con un dato económico y una sorprendente afirmación

Voz 1 01:46 la economía española cerró dos mil diecisiete con un crecimiento del tres coma uno por ciento según el Instituto Nacional de Estadística son cuatro años de crecimiento consecutivo aunque para el ministro De Guindos ministro de Economía aún queda ha afirmado que todavía hacen falta dos años para abandonar definitivamente la crisis económica

Voz 3 02:03 necesitamos dos años más de crecimiento este entorno para que España deje definitivamente atrás la crisis tanto en términos de empleo como en términos de crecimiento económico no en estos dos años a medio millón de puestos de trabajo por años y a su vez se tiene que ir produciendo como ya he comentado en otras ocasiones una normalización de la evolución de la evolución salarial no

Voz 1 02:24 la evolución salarial precisamente es una incógnita por el momento en Figueruelas en Zaragoza donde los trabajadores de la planta de Opel han votado durante todo el día y seguirán haciéndolo mañana para decidirse apoyo o no el nuevo convenio colectivo el presidente aragonés Javier Lambán se ha mostrado partidario

Voz 1866 02:39 si toca apoyar a las centrales sindicales me toca decirles a los trabajadores pedirles encarecidamente que apoyen ese acuerdo aún siendo conscientes de que eso para ellos entraña esfuerzos

Voz 1375 02:51 la Comisión Europea avisado hoy a España haya otros ocho

Voz 1 02:53 países sobre posibles medidas legales y no combaten la contaminación el Ayuntamiento de Madrid por su parte quiere prohibir que circulen los vehículos sin distintivo ambiental durante los episodios de alta contaminación Inés Sabanés es la delegada de Medio Ambiente inmovilidad

Voz 0200 03:06 porque si no la llevas estás en un episodio donde podrías a lo mejor circular pues vas a tener más problemas vamos a trabajar con la DGT y seguro que es interés como de la de y nuestros que se extienda al máximo el etiquetaje

Voz 1 03:24 Unicef ha lanzado un SOS ante la situación que viven cuarenta y ocho millones de niños en el mundo han puesto en marcha la mayor recogida de fondos de toda su historia el objetivo que quieren conseguir es cerca de tres mil millones de euros con donaciones exclusivamente de particulares y terminamos con un fallo de comunicación interno la alarma de misil balístico que se emitió por error en Hawai que sembró el pánico el pasado trece de enero se debió a que el funcionario responsable de enviar el mensaje a la población no se percató de que sea avisó correspondió un simulacro Hinault a un aviso real

Voz 4 03:56 hora veinticinco

Voz 5 04:00 Ángels Barceló

Voz 6 04:04 no no no

Voz 7 04:15 Javier Torres buenas noches buenas noches con un poco de calma para Barcelona no pagarle más Elena hay de todo menos calma pues por eso para Elisa oye lo primero que te enseñan cuando estudias piano yo nunca he estudiado piano si es lo que lo lo que todos tratamos pero sí que creo que es posible Claire no sé si es fácil lo difícil pero si me suena deber escuchada gente practicar bueno pero yo lo necesito deja es un poquitín no podríamos ponen con megafonía en la puerta al Parlament de Cataluña también tal cual bueno se puede escuchar muy cerquita eh en el ciclo de conciertos familiares del Palau de la Música Catalana que al lado de la radio pues sigue funciones dobles en en campaña escolar hasta el viernes incluido y el domingo para público general vino Dick Van Beethoven que son piezas de Beethoven con una aproximación escénica diferente vale en por cierto ayer ayer no lo mencione y no quiero dejar de hacerlo hoy el fallecimiento de un periodista musical de un melómano de un crítico de un promotor musical del fundador de la revista Scherzo Javier al Falla que es también padre de un buen amigo que es Patrick que es el director de la Quincena Musical que tú conoces perfectamente bueno y hoy también uno no sale de su asombro hoy de su espanto no ha sido en el programa de Andy Kuznetsov que se llama Perros de la calle una radio argentina y habla Cecilia Roth yo

Voz 0838 05:44 lo conté hace poco que

Voz 3 05:46 a mí me me violaron en Madrid

Voz 0838 05:49 este en una situación que me costó darme cuenta que era una violación porque

Voz 9 05:56 porque era una persona conocida porque yo estaba en un momento muy

Voz 1375 05:59 muy mal lo de Zidane

Voz 1587 06:01 la personal

Voz 0838 06:04 eh un periodista me olvidé su nombre

Voz 7 06:06 le puedo creerlo porque pasa mucho es un periodista español Cecilia Roth en en una conversación sobre este tema que que dura sus buenos tres minutos y medio dice que ahora es el momento de denunciar que siente que es el momento de denunciar que entonces no que entonces Le Divan angustia movilidad angustia e incluso pensó que a lo mejor no la creerían por aquello de la optimización de las víctimas de violaciones se al cual ella se dice que ha borrado el nombre la cara del periodista español que era tal el nivel de negación que lo empezó a contar hace poco bien Argentina que sella la terapia manos es bueno que se hable y que se den pasos y eso es valiente ya eres todo lo que salgan a la que es bueno que salgan a la luz y es verdad que en su momento muchas no denunciaron por eso ella lo contaba en esta misma entrevista porque me preguntaría anillo o no o lo con sentí que al fin y al cabo bueno lo que hemos visto en más de una ocasión en la culpabilizar a la víctima pues ese miedo fue el que tuvo Cecilia Roth para no denunciar en aquel momento está bien que se ha denunciado vale otra cosa más el Ministerio de Cultura ha solicitado al Ministerio del Interior que las fuerzas de seguridad del Estado hemos que la policía la Guardia Civil que sea investigue la venta de entradas para los conciertos de U2 porque a los diez minutos de abrirse la taquilla del primer concierto del veinte de septiembre en Madrid a los diez minutos se habían vendido ya las dieciséis mil entradas que estaban disponible esto cómo se hace pues ha pues a la velocidad del rayo también es cierto que hay gente que me ha dicho bueno yo es que les dije a muchos de mis amigos que que pidieran entre porque sólo quería yo no pero más allá de eso yo creo que vender dieciséis mil entradas en diez minutos sino es con un con un sistema informático es muy difícil es muy complicado sí sí entonces bueno yo creo que es importante el Ministerio de Cultura dicen que están estudiando qué hacer para evitar la reventa de entradas habrá que ver qué legislación se prepara en Vall hace lona vamos a rizar el rizo vale dentro de poco el veintisiete de marzo de Hangzhou me Miku una ópera futurista que se llama de viendo el final

Voz 1587 08:21 en realidad

Voz 1375 08:27 sí

Voz 7 08:29 se trata de un banco debo ríete tú de la modernidad que hace esta ópera futurista que suena absolutamente esto escucha no sé yo

Voz 10 08:37 eh

Voz 0047 08:42 no se Torres casi prefiero paraliza el principio pero bueno no yo también prefiero el para todas las crecientes pero todo es cuestión de probarlo todo expresión de probarlo

Voz 7 08:49 mira escenas do cambio festival que abre el jueves en Santiago con un Antonio y Cleopatra del portugués Tiago Rodrigues es un festival de artes escénicas contemporáneas que es esencial que no se nos puede pasar Pablo Fidalgo ex subdirector artístico

Voz 11 09:05 gentes que no nos trasladan directamente a la acción que nos mueven algo inmediatamente y que no es hace anexo a remover no la gente y para mí hay algo de eso que está en cada edición del festival

Voz 7 09:19 no sé si bien te remueve algo me voy a dejar con Oscar Benton que es de Harlem que ha sacado un nuevo disco que ha llamado estoy de vuelta

Voz 0047 09:52 a lo mejor mañana estoy de vuelta yo

Voz 12 09:54 pues fíjate o no porque lo que tienen ligar tu vida la del Parlament de Cataluña

Voz 3 09:59 bueno yo te digo una cosa yo el fin de semana que viene voy a

Voz 12 10:01 voy a Barcelona a lo mejor me encuentro aquí todavía pues fíjate mañana sea como sea o no si estás ahí invita a una paella e vale en la playa se eso eso

Voz 5 10:15 está eh

Voz 1587 10:43 Nos queda Ramoneda

Voz 1150 10:50 cada día tiene su sorpresa en el caso catalán ayer se presentía que hoy algo impediría la sesión de investidura en el Parlament pero ha sido por una vía que ha desconcertado a muchos Roger Torrent no ha querido desobedecer al Constitucional jugado la carta de la ambigüedad mantiene la candidatura de Puigdemont pero ahí está la sorpresa aplazar el pleno

Voz 2 11:10 Ellos para ganar tiempo límite dado

Voz 1150 11:12 el Constitucional para los repuso decisiones del sábado Torrent gana tiempo sabrá aprovecharon el independentismo simplemente son letras son las fechas la amistad de reparación que tiene que elegir a Puigdemont a sabiendas de que no va a tomar posesión os espera que estos días sirvan para no demorar más la situación pasada a la página siguiente la elección del nuevo presidente que permita retomar el camino esta es la cuestión y en ella se juega mucho el independentismo o encuentra la manera de que Puigdemont del pasó al lado o puede pagar muy caro la obstinación de momento el ex presidente a pesar del perfil bajo de su respuesta Torrent no ha dado señal de sumir que ha llegado la hora de dejar paso

Voz 1587 11:53 está coraje en el bloque independentista para decir las cosas

Voz 1150 11:55 por su nombre para transmitir sin ambages pues el electores lo que todos los dicen en voz baja Puigdemont no será presidente la unidad aparente no puede disimular las diferencias entre el independentismo pragmático de Esquerra Republicana reforzado por la cárcel la burbuja de ficción en que viven Puigdemont adolece en medio un PDK desbordado que se entregó a Puigdemont Yeste le ha dejado sin palabras ánimos propia el Rey a su hija Leonor te guiadas permanentemente por la Constitución cumpliendo la y observando hola lo de cumplirse entiende lo de observar lleva incorporada antes estas amonestaciones solemnes se hacían sobre la Biblia en algo avanzamos pero cuidado en tratar como sagrados textos que emanan de la ciudadanía ahí están hechos para ser revisados y adaptados a sus valores e intereses

Voz 14 12:48 no

Voz 4 12:53 terminamos

Voz 12 12:53 aquí veremos mañana como siempre aparte

Voz 4 12:56 de las ocho es esperamos feliz noche Hora veinticinco Ángels Barceló Cadena se servicios informativos cientos diez Onda Media ratio motriz

Voz 1375 13:47 en abril de dos mil once una mujer ganó dos veces la lotería norteamericana en un solo día eso es un golpe de suerte otro que puedas llevarte

Voz 15 13:56 a ver motor todo un polvo V cuarenta por menos de diecisiete mil euros y con todas las ventajas de polvo le vehículos de ocasión certificados Tíber Motor concesionario Volvo en Getafe Alcorcón y Méndez Álvaro Tíber motor SUR punto es

Voz 16 14:09 ningún incidente trágico que cambia la vida de abogados iba recuperarla

Voz 17 14:13 porque hoy hemos ganado accidentes punto com reclama la máxima indemnización ante un accidente nueve cero cero noventa y dos cero dos veintidós nueve cero cero noventa y dos cero dos veintidós del accidente punto com Triviño abogadas recuperar vida

Voz 18 14:27 tienes con hipoteca punto com préstamos desde diez mil hasta tres millones de euros necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas aún embargo soluciones con hipoteca punto com préstamos desde diez mil hasta tres millones de euros soluciones con hipoteca punto com

Voz 19 14:46 menos tu pelo peinar lo cuidarlo lucirlo con NHC recuperará así esas sensaciones perdidas tenemos nuevos tratamientos contra la alopecia tratamientos en cabina individualizadas para mujeres y hombres pide cita gratuita en el noventa y uno cinco setenta y cuatro noventa y tres setenta y nueve visita nos el NHC punto seis NHC mejoramos

Voz 4 15:06 la salud de tu cariño guapa

Voz 1587 15:10 con ofertas en tus marcas favoritas

Voz 20 15:12 las encontrarás con un treinta y cinco por ciento de descuento los perfumes de Armani si Blaco Pyeong de Ibsen Logan la piel de Lancôme en Douglas queremos que te sientas re guapa recuerda ahora Body Bell hipotecó son Perfumerías Douglas Perfumerías Douglas pan

Voz 1587 15:27 eh

Voz 21 15:28 si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños de un lujo en Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante disfrutar de la ilusión de cambiar de casi novecientos ciento veintiuno novecientos filmar de toda la vida

Voz 1587 15:45 saben de sobra frustrado

Voz 22 15:49 no con el inglés Albisu el listening con la te esperan miles de historias creadas por Guionistas Profesionales descubre cómo termina esta historia hay muchas otras en Entrena tu inglés punto com Brendan sin cursos sin clases si rollos

Voz 12 16:08 deseamos feliz año y feliz aprovechan nuestros famosos rebajas de enero setecientos coches de nuestro vela por el tuyo antes de que se agote la mejor relación calidad precio del mercado casi un plus en Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba lleno

Voz 23 16:28 por qué nadie como La Ser te cuenta lo que pase el Madrid en Internet

Voz 14 16:33 Radío madrid punto la radio INTER mil Itu

Voz 1375 17:31 pues quedan exactamente veinticuatro horas y media para que termine el plazo de fichajes en este mercado de invierno y esto está que arde es tanto de los clubes mandando faxes burofax el llamando por teléfono intentando el último refuerzo casi sobre la bocina antes de que se cierre como digo mañana a las doce ese mercado de invierno de fichajes en las últimas horas ha habido unos cuantos en nuestra liga el más llamativo que a esta hora de la noche ya doy por hecho que lo sabes es el de Íñigo Martínez en uno de esos casos en que no son muy habituales

Voz 24 18:03 de eh

Voz 1375 18:06 la rivalidad entre vecinos es llevada a su máxima expresión Íñigo Martínez jugador de la Real Sociedad se va al Athletic Club de Bilbao esa es la principal noticia el día y el principal fichaje de esta jornada penúltima del mercado de invierno recordamos que el Atlético de Bilbao ha recibido sesenta y cinco millones del Manchester City por Emery la Port que con la mitad de ese dinero se ha ido directamente a Donosti para quitar la Real a Iñigo Martínez enseguida vamos a escuchar todas las reacciones en Bilbao y en San Sebastián

Voz 1587 18:38 algo que es normal

Voz 1375 18:40 yo entiendo a los románticos pero esto es así como en su día dijimos que es normal que el Madrid fiche ateo aunque fuera de la cantera del Atlético de Madrid es normal que un jugador del Athletic paseará real viceversa porque no ahí está la cláusula para depositarla para hacerse con el jugador eh entiendo que haya mucho cabreo ahora os vais a escuchar cómo están en San Sebastián vais a escuchar también como están en Bilbao vamos a hablar enseguida con un jugador que se marchó del Athletic Club de Bilbao después de que pagarán su cláusula de rescisión porque no hay otra manera de hacerlo y vamos a preguntar si antes de irse donde se ha ido a Alemania si hubiera ido a la Real Sociedad enseguida analizamos el casi el gran fichaje de el día de un Íñigo Martínez que ha dicho estas sus primeras palabras como jugador del Athletic

Voz 3 19:27 que más sufrido este estos días ha sido yo sin ninguna duda los que me tienen cerca lo saben el Atleti tiene un gran equipo que han estado ahí arriba peleando por títulos incluso lo consiguieron vengo a un gran club aquí el objetivo siempre está ahí arriba no vale del quedar en mitad de tabla sino que hay que ser ambiciosos y por lo menos intentar estar lo más arriba posible

Voz 1375 19:51 aquí no vale estar en mitad de tabla ha dicho el central Iñigo Martínez enseguida le preguntamos a Javi Martínez futbolista del Bayern de Munich de la selección española es del Athletic que se marchó repito después de que pagarán cuarenta millones eh por parte del club alemán justo después de la rueda de prensa de Iñigo Martínez ha hablado el presidente de la Real Sociedad que también va a estar aquí enseguida en el Larguero ya ha dicho que no entiende que un jugador haya desechado ofertas de equipos de fuera de España para acabar en el Athletic en un club donde ha dicho ni siquiera bajo jugar competición europea así que la guerra está servida entre Athletic y Real Sociedad precisamente en el día en el que el City ha hecho ya oficial el fichaje como decíamos de Maryland por hasta dos mil veintitrés sesenta y cinco millones de euros hoy en rueda de prensa a Guardiola le han preguntado qué le parece que se haya gastado casi cuatrocientos millones en fichajes en defensas ya ha dicho Guardiola un hito para Barcelona ha dicho si me he gastado cuatrocientos millones en seis jugadores otros se los gastan en dos por Dembélé por Coutinho bueno más del mercado de fichajes el Sevilla ha comunicado oficialmente que llega cedido Roque Mesa hasta final de temporada precisamente un ex del Sevilla José Antonio Reyes ha firmado por el Córdoba que ha estado sin equipo desde que ese desvincularse del español y el otro gran fichaje del día ha sido el de Marc Bartra que vuelve a la Liga española deja la aventura en Alemania adonde se fue al Borussia Dortmund después estará en el Barça regresa repito para estar hasta dos mil veintidós es traspaso no es cesión en el Betis de Setién y además el fichaje de Javi Fuego por el Villarreal que ha sido titular en el Espanyol hasta esta última semana y que se va por lo que resta de temporada y otras dos al Villarreal además el Alavés ha enviado una reclamación formal al Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol para expresar oficialmente su malestar por los arbitrajes que ha recibido en los últimos partidos ha tomado esta decisión después de sentirse perjudicado por Iglesias Villanueva en este partido último de Liga en el Camp Nou por cierto que hoy nuestro compañero en Radio Vitoria en SER Vitoria Kevin Fernández ha contado que mañana se reúne el Alavés con el representante de Marcos Llorente vamos a ver si intentan conseguir su cesión que es lo que aquí el Alavés aunque me da que lo van a tener en chino y fuera del fútbol dos nombres propios Alonso se ha hecho oficial Fernando Alonso que va a correr también las veinticuatro Horas de Le Mans el Consejo Superior de Deportes ha informado que el piloto Marc Márquez recibirá el próximo jueves la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo de dos mil dieciséis en un acto que se va a celebrar en la sede del Consejo Superior de Deportes y además de todo esto ni te muevas que hoy tenemos eh noticias y además tenemos muchos protagonistas va a estar también aquí en seguida Manuel Pellegrini con el que teníamos ganas de hablar de un montón de cosas va a tener a Mascherano sus órdenes ya lo tiene de hecho una pretemporada que está haciendo en España ya hay que hablar y preguntarle también por el Real Madrid así que aquí arranca el larguero que puede seguir también en el Facebook Life y en la web de la cadena a ser cogemos un coche nos vamos a Alemania porque allí no está esperando Javi Martínez ex del Athletic de Bilbao

Voz 1587 22:51 el mundo está lleno de contradicciones como que es posible conducir todo un Wolkswagen Polo por seis euros al día y te lo dan sin pagar entrada asegura Torrigo y todos los mantenimientos

Voz 25 22:59 ha huido de presentamos el pueblo no hubo Riis todos Wolkswagen Polo con todo el equipamiento que necesitas sin entrada sin gastos de mantenimiento y con seguro a todo riesgo un pueblo por seis euros al día

Voz 12 23:09 porque consulta condiciones un punto es son las XXXVI una menos eh

Voz 1375 23:17 Canarias qué bonito es el fútbol y que bonitas la rivalidad entre el Espanyol y el Barça cuando se queda en rivalidad deportiva sino en las payasadas que vemos y contamos a veces de la grada que a veces mi deberíamos contar qué bonitas la rivalidad entre Betis y Sevilla y qué bonita es la rivalidad entre Atleti Real Sociedad pero hoy se ha abierto la herida entre estos dos vecinos que tradicionalmente tienen una buena relación pero los que no le gusta que se pisen la manguera unos a otros es algo que no está escrito en ningún sitio pero es algo que sin estar firmado se considera un pacto casi de hermanos casi un pacto de sangre no me toques a ninguno yo no te tocó ninguno bueno pues hoy el Athletic asaltado Sepang

Voz 26 23:50 esto eh por el arco del triunfo ya ha dicho

Voz 1375 23:53 me llevo Íñigo Martínez note que buscar nadie más

Voz 26 23:56 que está por ahí va Martín en Bilbao hola Iván buenas noches hola Manu el arco de San Mamés el nuevo marco de San Mamés y estás por ahí Roberto Ramajo en San Sebastián hola Roberto muy buenas que has hola qué tal mano muy buena antes de hablar con Javi

Voz 1375 24:09 Martínez de escuchar al presidente de la Real escuchamos primero lo que dijo Íñigo Martínez hace tres años sólo hace tres años Íñigo Martínez entonces jugador de la Real

Voz 27 24:19 lo que ahí tienen aquí dándole al enemigo treinta millones para nada así que así que no no no no ni pienso en eso ni en estudio nunca pediría al otro bando para nada así que estoy muy tranquilo

Voz 1375 24:34 no creo que venga aquí el Atleti dejando treinta millones y además nunca me iría al otro bando pues hoy Lleida al otro bando desde el otro bando que ha dicho Iván

Voz 0838 24:41 sí porque la pregunta sino claro y conciso la recordaba esas declaraciones a Iñigo Martínez ya como nuevo jugador del Athletic y el Ondarroa ha contestado esto

Voz 3 24:49 eran otros años eh otra época donde es cierto que todavía era muy joven esa etapa de mi vida pensaba así hola pues pienso lo contrario y por eso doy ese salto que tanto cuesta dar no es nada fácil yo creo que diría que es lo más difícil dar ese paso pero bueno había que tomar

Voz 0838 25:09 y otro detalle Manu y el fichaje de Iñigo Martínez se convierte en el fichaje más caro en la historia del Athletic antes lo tenía Roberto Ríos con dos mil millones fichado por el Betis dos millones de pesetas si Icon estos treinta y dos millones de euros Íñigo Martínez Se convierte en el fichaje más caro en la historia del Athletic preguntado el llano mejor del Athletic fíjate lo que ha contestado

Voz 1587 25:31 eres el fichaje más caro en la historia de la Eric

Voz 3 25:34 bueno es un orgullo así tal cual Orgullo orgulloso de de que lo sea así por supuesto que han apostado muy fuerte por mí yo ahora pues devolverles esa confianza que han depositado en mí

Voz 1375 25:47 palabras de Iñigo Martínez Iván en suprime

Voz 26 25:50 el día como rojiblanco ahora vuelvo contigo pero

Voz 1375 25:53 los Roberto eh en San Sebastián primero que ha dicho la afición que dice la gente en San Sebastián esto sólo esperaban no sólo esperaban que ha hecho el presidente que lo vamos a escuchar allí enseguida bastara y ahora mil

Voz 3 26:02 no

Voz 28 26:04 de alguna forma

Voz 14 26:06 la mañana no ha sido fácil en Donosti porque

Voz 28 26:09 aunque es verdad que todos ya sabíamos la noticia porque lo contamos en el en el Larguero oí esto viene Calleri porque más o menos siempre resumía lo que podía ocurrir la realidad es que es que duele mucho porque es una herida que parecía cerrada hace ya muchos años que jugadores de de la Real no se iban a dar CTIC y a pesar de que el Athletic lo había intentado con varios de sus de sus puntales caso por ejemplo sin ir más lejos de de Mikel Oyarzabal pero evidentemente escuece aunque es curioso que algunos sobre todo lo que les escuece es que no se vaya dejando treinta millones es que se vaya precisamente al Athletic hemos pasado por las calles de Donosti especialmente por los alrededores ya no veta Icon esto nos hemos encontrado mano escucha

Voz 1866 26:49 sí lo peor que deja la mano en todo no está una crisis y ahora se va equipo que tampoco tiene mayor aspiración

Voz 3 26:57 la Real pero a mí me dan el doble yo me voy a donde sea parece lógico porque al quedarse con un jugador importante creo que no habrá doce del primer equipo el Athletic y me parece lógico que tienen

Voz 0318 27:09 eso será problema del menos esa esto cada uno habrán mirado mucho la pela como se hubiera ido al Madrid mira

Voz 1866 27:16 Cetransa conozcan la vida Él pudo hacerlo

Voz 1587 27:20 pues la Real lo puede ser delante

Voz 1866 27:22 lo de la dada por tema el club pues me parece malos Aita al equipo rival siempre es va a ser odiado aquí ya para siempre por lo menos por mi derecho que se queden en la Real el dinero ese y está bien que de Bilbao venga aquí el dinero porque todos

Voz 1375 27:35 llevan a ello pero para mí es una pena

Voz 1866 27:38 Íñigo es de aquí difícil de entender lo que pasa pero bueno eso es fútbol business Si todo mucho

Voz 1375 27:45 lo consideran poco menos que una tradición ahora explicó un IVA ni con Roberto de nuevo así se ha vivido en Bilbao y en San Sebastián el fichaje bomba en el día de hoy entre vecinos pero queríamos hablar con Javi Martínez jugador del Bayern de Munich que ha seguido con atención todo lo que ha pasado con quepan estas últimas semanas lo que ha pasado con la por en el día de hoy ante hizo ayer y anteayer cuando ya se sabía que se lo llevaba al City y lo que ha pasado hoy también con el fichaje de Iñigo Martínez jugador del Bayern que está por ahí hasta ahora doce menos veinte hola Javi Martínez muy buenas

Voz 24 28:15 hola buenas noches cómo te va hombre cómo te va te fuiste

Voz 1375 28:17 pues ya edad te has olvidado todo el mundo no

Voz 1892 28:21 muy bien muy bien la verdad que muy muy digna al país a la ciudad relato voy muy contento aquí y ahora

Voz 1375 28:29 de que hacer bueno por ahí no

Voz 1892 28:31 sí pero llevamos un mes que te has cuatro y dos horas todos los días

Voz 24 28:38 pero bonito martes estamos jugando un poco pero bueno

Voz 1892 28:40 yo soy navarro y la diferencia no es muy

Voz 24 28:43 ahora está mejorando entre menos tres si uno no

Voz 1892 28:47 entre entremos no cinco

Voz 26 28:50 bueno cómo va como va

Voz 1375 28:52 la temporada sobretodo a raíz de de

Voz 26 28:56 del cambio de entrenador ya

Voz 1375 28:57 yo creo que se ha notado la mejoría del equipo resultados estáis ahora mismo sacando dieciséis al Leverkusen si no me equivoco

Voz 1892 29:03 sí sí sí es muy buena que la temporada ha sido un poco diferente no las hubiera sido los años anteriores no sabes antes de eso hemos tenido más contemplar no hemos sido más regulares si están empezamos mal porque los resultados fueron buenos ahí ahora no bien creo en octubre creo que que llevo yo se lo hemos te he tenido una derrota lo demás unos a Navas que pero pero

Voz 24 29:30 me pongan pues si son muy contó

Voz 1892 29:33 entonces estamos en una muy buena dinámica los los resultados las sensaciones todo acompaña así que que bueno queda lo más importante pero digo que las sensaciones son muy buenas

Voz 24 29:43 así que tal Porto había estado con Pep no

Voz 26 29:46 Viola

Voz 24 29:47 has estado con Ancelotti

Voz 1375 29:49 sí lo conocía pero qué tal qué tal otra vez con hay en él

Voz 0047 29:52 en el Bayern

Voz 1892 29:54 bien muy bien muy bien estoy creo que exactamente en el letrado que tenemos un entrenador que era conociese la casa y que se prevé la fracción que siempre es lo mínimo posible y que mejor que yo no que que ya conocíamos los digo el lucro practicamente no a todos pero muchos cuadros las conocía conocía la directiva todo para para eso para que amoldarse lo antes posible al equipo Él y que pudiéramos plasmar unos resultados lo lo antes posible

Voz 1375 30:26 bueno pues ahí estáis en un temporal donde espectacular desde que llegó estaba mirando y efectivamente llegó en octubre fue el veintiocho septiembre cuando

Voz 24 30:34 suena a veintiocho septiembre despiden a Carlos

Voz 1375 30:37 por cierto cultivo resultado cinco dos ganasteis al Hoffenheim pero tú no estabas no tenías problemas de estómago no

Voz 24 30:42 no molestias sí sí estuve

Voz 1892 30:45 contra el Werder Bremen tuve bastantes problemas el desde el inicio así no pude no no está bien y hostilidad durante la semana posterior bueno estaba estuvo bien fue algo de tres cuatro días Si contra contra Hoffenheim que podía haber jugado entre

Voz 24 31:09 tras esto la sonora pues yo me dijo que

Voz 1892 31:11 hay que eso hay que entrenarse bien y que tengo que no iba a jugar así que que deshace

Voz 1375 31:19 bueno la Bundesliga la tenéis esta siendo casi un paseo ahora pensar también dentro poco la Champions curiosamente cuando perdisteis tres cero con el PSE Sellés en aquella fecha dando de cesan a Micheletti y ahora espera el Besiktas consideras que el Bayern es tu Bayern Javi uno de los favoritos para ganar esta Champions

Voz 1892 31:37 bueno yo creo que el Bayern siempre está en las quinielas no para conseguir todos los títulos de llevamos unos años en los que yo creo que estamos jugando bien tanto a nivel nacional como internacional icono y estoy seguro de que de que todo es muy cuando pincho posible candidatura concebir la Champions el Bayern no pero bueno nosotros sobre todo lo que es el equipo el cuerpo técnico y los jugadores sabemos que que debe eso no sirve de nada no hay que pasado el campo he una teoría eliminatoria ahora ahora toca al Besiktas que que bueno que quizá no tiene el nombre que tienen otros equipos pero pero hemos visto muchos partidos de ellos no conciben gente veterana que están ahí como jugar a esto en su campo son muy complicados y estoy seguro de que va a ser muy difícil

Voz 1375 32:24 y ganó tres cero le ves con la madurez suficiente como para ser candidato a la Ali al la Champions

Voz 1892 32:32 bueno el presidentes se tiene mucha dinamita no fue un equipo muy ofensivo muy muy difíciles de frenada porque son muy rápidos y antes pero bueno pero hay que ver también cómo cómo se enseña al no jugaron A sí lo mejor una fase de clasificación que jugar una eliminatoria no hay lleve te juegas el todo tienes que estar muy bien en todas las facetas del partido no sólo ofensivas iban todos todas las líneas y bueno veremos a ver cómo se desenvuelve la eliminatoria tiene que

Voz 24 33:07 preciosa son dos equipos muy ofensivos que

Voz 1892 33:09 te dejan jugar ahí yo creo que va a ser muy bonita

Voz 1375 33:12 pues nada ganas de que vuelve a la Champions a ver qué tal la eliminatoria contra el equipo que oye desde Munich como has visto lo de Bilbao lo de lo

Voz 24 33:19 Iñigo qué te ha parecido desde la distancia sabiendo que es tu tu club el que el que ficha a un jugador de la Real

Voz 1892 33:26 bueno pues es el mercado no todos sabemos las dificultades en la City para para poder fichar y bueno yo creo que se ha movido rápido que esa muy bien hicimos un jugadorazo que ayudar muchísimo al Lequi deseándole no sólo años también a que que le vaya bien que

Voz 24 33:47 me no aprendía rápido de inglés que ya todos eh

Voz 1375 33:54 tú tú tú te hubiera sido por ejemplo a la Real ese esas esas sensaciones es sentimiento ese sentimiento de ser del Atleti y que te llame la Real te hubieras planteado en algún momento

Voz 1892 34:05 nunca nunca me he planteado algo así no nunca supe o interés que lo he detectado que hay muchísima rivalidad entre los dos equipos es como lo lo jugamos allí en Donosti a partir una fiesta era e insisto en la calle con la Real yo siempre lo he visto así pero lo bueno que tiene un paso adelante en su carrera como jugador hondamente tengo que entenderlo no y lo entiendo siquiera muchísima suerte a él

Voz 1375 34:47 oye qué crees que lo hubiera sentado peor a la afición del Athletic que te hubiera sido a la Real o que te fueras al Bayern

Voz 1892 34:56 bueno eso no lo sé que tengo los amigos lo que les ha gustado bastante más que el Bayern que a la Real pero más que nada porque tiene una excusa para tirar la que él

Voz 29 35:07 claro claro cara a esa a la fiesta la cerveza quieren oír todos no

Voz 1892 35:13 pero lo que yo he estado muy contento esfuerzos pero bueno

Voz 1375 35:18 de que da la sensación de que esa rivalidad casi es mejor irte fuera otro lado que irte con tu vecino de al lado no

Voz 1892 35:24 ah bueno junto al final ya sabes cómo cómo son las aficiones no sé yo yo lo Mis amigos también te digo que tengo en aquellos que te hablo personalmente muy conforme se que que estoy encantado de que vine a decir de qué vienes al Bayern y nosotros hemos intentado lo que yo pensaba que no eterno rival como

Voz 24 35:53 ahora estamos

Voz 1375 35:54 siendo están haciendo caja en Bilbao porque hay tantos buenos jugadores y claro como pagar los cuarenta kilos parece alemán

Voz 24 36:01 ya fíjate bueno Fernando Llorente Se marchó ahora lo de Laporta

Voz 1375 36:07 voy a está a punto de ocurrir lo de Kepa el portero también

Voz 24 36:10 es que no sé cómo lo has visto que se están haciendo

Voz 1892 36:16 las cosas vienen el equipo no que que los jugadores no que es el trabajo del caso no no fue la cantera pero bueno el caso de América ha sido un jugador de cantera y eso quiere decir que están haciendo las cosas bien y que incluso están preparados para ir a hay equipos que juegan la Champions Si bueno pues lo que decías sabemos que que para salir del Athletic pues tienes que depositar la cláusula no hay bueno pues es muy respetable por su parte

Voz 1375 36:44 con qué pasa hablado estos días en este en esas semanas en las que estuvo tan incierto su futuro con él alguna vez

Voz 1892 36:50 con una amenaza con Kepa con el portero han aunque no no no no

Voz 30 36:56 Nos sino no es que no sé me como un así

Voz 1892 36:59 no

Voz 30 37:00 sancionar yo me yo lo meses por los técnicos

Voz 1892 37:03 preguntado nadie tampoco del Atleti ni nada porque tampoco no sé cómo cómo

Voz 1375 37:09 fue un proceso muy mucho más largo que el de la por con él sí que habla o no me imagino que está contento isla

Voz 1892 37:15 mí tampoco pero sé que he estoy seguro de que estamos si no no hubiese reído seguro que va a echar de menos a la gente que tengo porque soy muy grandes pero bueno pero estoy seguro de que él había pensado por por su carrera y que bien pensado o ha pensado que era Un paso adelante a Bilbao volvería Javi Fuego no me lo planteo no he también es uno de los mismos pero si no lo lo lo he planteado y ahora mismo estoy muy contento aquí porque estoy jugando estoy cuenta con la confianza del entrenador bueno pues la verdad que que espero seguir años aquí porque ya te digo que estoy muy contento muy familiar hasta está de la actividad

Voz 24 38:02 si seguimos viendo esquís tenemos que vernos en Rusia no del verano con la selección no

Voz 1892 38:07 bueno lucharé por ello por ellos obviamente no objetivos personales pero sé que que para eso la única forma de de llevar es el partido que

Voz 24 38:24 una vez que que bueno que eso los encuentros

Voz 1375 38:29 si te dan algo

Voz 24 38:29 es la última ganar la Champions con el Bayern o ganar el Mundial con España este verano elige una

Voz 1892 38:36 es como

Voz 24 38:37 no papá mamá no

Voz 1892 38:39 como si yo creo que no

Voz 24 38:49 las dos las dos ahí está ahí está sabía que te ibas a lo que te has imposible si posibles Ares y bueno bueno pero la Real no volvería no se vuelve a España a la Real no

Voz 1892 39:04 bueno no sé no sé como te digo bueno pienso en el club muy bien

Voz 24 39:12 bueno Javi cuidarte a ver si no lo haces un hueco un año la Fes esa de la fiesta de Munich

Voz 1892 39:17 había que vamos

Voz 24 39:20 beber cerveza perfección perfectas y agua agua agua sin gas un abrazo Javi no chao chao buenas noches un saludo jamás haya Javi Martínez que seguro estará en el

Voz 1375 39:32 al Mundial de Rusia si todo va bien Eduardo Rodrigálvarez nuestro comentarista uno de nuestros comentaristas en Bilbao Hola Eduardo muy buenas hola qué tal buenas noches lo primero te ha sorprendido

Voz 1254 39:42 sí sí en cierto modo si en cierto modo no me ha sorprendido porque llevaba mucho tiempo sin sin fichar y parecía más más volcado en su brote Kanter hay digamos haciendo caja para para otros asuntos no me ha sorprendido en cuanto a la elección de de Iñigo Martínez es sin duda el candidato tal lo demás sorprendidos el frenesí que necesite un club tan tan silencioso y tan cautelosos de repente entre la de Kepa la la cascada de renovaciones posteriores de contratos muy largos de

Voz 26 40:15 de cláusulas muy altas de sueldos altos usarlos que están acostumbrados en Bilbao a que vengan a por sus jugadores pagando la cláusula no

Voz 1375 40:21 al contrario no no Atleti vaya hay diga toma la cláusula que me llevo a este que alguna vez ha pasado también no es la primera vez

Voz 1254 40:27 sí Athletic lo que le ha llamado la atención últimamente más que los cambios en el mercado que se han producido ya cada uno la afectan en su medidas no desde desde todas las rupturas que ha habido del París Saint Germain etcétera les ha roto el mercado yo que horas desde la asustados sobre todo la sensación de que no podía fichar sea que la gente que antes digamos como suele decir perdía el culo provenir ahora estaba respondiendo que no casos de Illarramendi Oyarzábal que él quiere estaban diciendo que no lo también les porque el músculo de la Real financieramente es importante tiene prácticamente el mismo presupuesto que el Athletic no yo creo que Soria le asusta un poco yo cruel ha hecho poco aparte de afianzar su plantilla ir a buscar jugadores aún a costa de precioso de fichas altas para precisamente seguir manteniendo su pequeño exterior porque sino es veía que es estaba estaba condicionando mucho en redes hay el personaje al era Íñigo Martínez

Voz 1375 41:21 en lo futbolístico que le aporta Íñigo Martínez al te parece un jugador que es perfecto para la filosofía de juego o de club del Athletic

Voz 1254 41:29 yo creo que futbolísticamente cumple la misión iniciando modos hay dos futbolistas iguales pero sí es sustituye uno por reducir la por Íñigo no son iguales pero de guiñol mucho más visceral que que da por la por quizá tiene mejor mejor salir de mejor juego pero si tenemos en cuenta que es un jugador muchísimo carácter de experiencia es zurdo no tenía ningún central zurdo al desde la salida de de la por yo creo que era el personaje el personaje inevitable en la que además siempre hasta hoy un poco en la en la agenda de reality ir de paso pues también ha reanimado estarán rivalidad eterna

Voz 0200 42:06 así que parece que saca dormido se ha desenterrado

Voz 26 42:08 el hacha se ha desenterrado el hacha más llegaba lo Joseba lo que te iba a decir el último gran caso el suyo no

Voz 3 42:13 ha habido más serio

Voz 1254 42:17 ha habido incluso algunos amistosos otros de una forma terrible como Zubiaurre pero pero vamos es el caso Joseba Etxeberria Funcas fue aquello parecía un practicamente exigió la de Yalta

Voz 1375 42:34 declaración de guerra se había enterrado ya hecha sedes en tierra con el fichaje de de Iñigo Martínez bueno hablaremos de Íñigo Martínez en el Athletic Bilbao y lo comentaremos con Rodrigálvarez que seguro es un pedazo central en la Real en el Athletic es que el romanticismo ya no existen

Voz 1254 42:47 pudo elevado queda muy poquito queda quedan por ahí algunos rastros todavía quedan avaladas por Stay pero me parece que el reggaetón impuesto

Voz 1375 42:55 quería hacer un abrazo hasta luego Eduardo Rodrigálvarez dándonos el apunte futbolístico de lo que le puede aportar a este Athletic que poco a poco le iremos viendo doce menos cuatro unámonos en Canarias enseguida cierre con Iván en Bilbao y con Roberto en San Sebastián pero nos espera en directo en El Larguero el presidente de la Real ya habéis escuchado cómo están en Donosti cabreados pero de verdad cómo está el presidente de la Real Sociedad

Voz 31 43:20 mi papá está ella vista bailar aquí Airbus cada el final de la ex candidata al nada

Voz 12 43:26 esta es en ese momento en la vida en el que podrías hacerlo todo por eso necesitas un coche que lo tenga todo lleva te el nuevo Seat León por trece mil novecientos noventa euros y ahora con confianza a cinco años de garantía asistencia y mantenimiento en tu nuevo SEAT informa tensión puntos

Voz 28 43:40 sí

Voz 1587 43:47 escuchas Radio Madrid

Voz 32 43:49 a ver dime reinas del Reino Unido fácil Mercury May Taylor

Voz 12 43:55 claro Queen la banda de rock más famosa de la

Voz 1375 43:59 el dos de febril disfruto

Voz 33 44:00 de Remember Queen en Casino Gran Madrid Torrelodones con concierto homenaje al mítico grupo británico en una noche para el recuerdo más información en Casino Gran Madrid punto eh

Voz 1587 44:10 está la generación que quiere vivir el presente la que quiere tener su propio estilo y hay una que quiere decirlo todo descubrir hasta dónde lo puede llevar el Audi

Voz 12 44:19 tres La Kline visión entra en la generación Cuco en un Audi Q3 Black Edition con sistema MM y navegación llantas de aleación Audi Sport de diecinueve pulgadas y paquete Pla Klein por ciento noventa euros al mes más información en tu concesionario oficial aunque bienvenido a la generación cuya Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 34 44:38 algo eso

Voz 7 44:39 Tapas Madrid

Voz 34 44:42 muy pronto contigo

Voz 4 44:44 no

Voz 35 44:51 si amas lo que ves a avenida Rial visión ponemos al servicio de tus ojos amarillos lo último en tecnología láser máxima precisión en el mínimo tiempo para miopías híper metro Pías astigmatismo y propicia con total seguridad y fiabilidad informa en el nueve cero dos veinticuatro veinticuatro cero cuatro irreal visión punto es real visión Clínica Integral de Oftalmología

Voz 36 45:14 cinco el único lugar donde todo es posible se despide de Madrid te lo vas a perder Ifema últimos días sólo hasta el dieciocho de febrero a la venta en el circo mágico punto Es patrocina van

Voz 28 45:25 mira hasta cinco mil euros de ahorro en un Opel GLP y además Repsol te regala

Voz 1375 45:29 cuatrocientos euros de Repsol Auto Gas Repsol autógrafos

Voz 28 45:31 sí es el carburante alternativo de Repsol para la gama Opel con tecnología híbrida GLP más gasolina

Voz 12 45:37 con Opel ir Repsol Auto Gas ahorra disfruta de las muchas ventajas de la etiqueta Aiko red dúctil de la Comunidad de Madrid

Voz 5 45:50 con

Voz 12 45:53 llegan exclusiva a la Cadena SER el mayor espectáculo deportivo del mundo súper New England Patriots frente a Filadelfia Eagles Peres del American Space de Madrid Superbowl dos mil dieciocho presentado por José Antonio Ponseti Dani Garrido y la participación de Xavi Saisó Mela Chércoles Javi Gómez Iker Sagasta Luis e Iturralde González con las actuaciones de Justin Timberlake Pipi este cuatro de febrero a partir de las once y media y a partir de la una de la mañana en el que en el día K Arenas ser

Voz 37 46:31 Larguero con Manu Carreño

Voz 3 46:37 las doce de la noche hasta Iturralde González va a estar en la Super Bowl del próximo domingo en la sierra

Voz 1375 46:43 qué va a ser fundamental para cómo vaya el partido en esa edición especial que vamos a montar como siempre bueno a esta hora doce en punto sonaban las señales horarias una menos en Canarias saludamos al presidente de la Real Jokin Aperribay que ya está en sintonía del Larguero hola presidente buenas noches hola buenas noches pues hemos oido antes no lo decía Roberto Ramajo hoy nos ponía alguna encuesta de los aficionados de la Real en la calle cómo respondían a la noticia de la marcha de Íñigo al Athletic de Bilbao y la verdad

Voz 24 47:09 les hemos escuchado bastante cabreados incluso alguno se siente traicionado y pesetero cómo está el presidente de la Real como se siente bien

Voz 30 47:16 la verdad es que confiado y con bien con mucha confianza en la plantilla todos los que están los que están son los que son y que con ganas de hacer una buena cuenta entiende que un jugador de la Real

Voz 24 47:34 o sea al Athletic

Voz 30 47:36 quién quién gane las decisiones particulares sintió que cada jugador más allá de aquello que se marcha el conserje las comparta no entender las entiendo

Voz 24 47:50 pero entiende que cambie la Real por el Athletic de Bilbao

Voz 30 47:53 yo no lo haría nunca pero pero bueno pero si tiene una oferta que considera rechazable pues pues se no

Voz 24 48:04 cree que se ha ido por dinero

Voz 30 48:08 no sé cuál es el contenido de la irresponsable ya lo he dicho que creo

Voz 1266 48:13 sí