La NBA con Antoni Daimiel

Voz 0200 00:00 hola Anthony Daimiel muy buenas qué tal muy buenas noches Manu un mil partido

Voz 2 00:16 les Martino detrás que se dice pronto si se si borrosos

Voz 0200 00:19 tiene muchísimo mérito es estar tantos años a tope de de capacidad de concentración bien físicamente bien mentalmente y bueno un nivel que se exige por supuesto de la máxima división de lo auténtico

Voz 2 00:32 con cincuenta y tres y le queda ya en el fútbol te jubilan a Aquino aquí no aquí bueno mientras sigue teniendo fuerza editar pues ahí está a mi me parece más justo lo de ir mirándolo no

Voz 0200 00:42 no te acuerdas del árbitro este NBA

Voz 2 00:44 sí este árbitro hasta los setenta y tantos yo estaba bien física se mítico horas que hay árbitros treinta que están mucho peor que otros exacto exacto no hay que poner ir evaluando los hay ahora siempre hay que respetar al árbitro eso por supuesto bueno un repaso a la NBA que hay muchas cosas ahora también estamos pendientes del mercado de fichajes igual que pasa en el fútbol en el fútbol termina mañana en la NBA termine ocho habido esta misma tarde noticia de Mirotic que podría irse a a los Pelicans pero bueno pues lo que ha pasado es que no les

Voz 0200 01:18 garantizaban los Pelicans el segundo año es decir la temporada que viene que el tiene una opción eh por el mismo dinero que este año entonces los Pelicans no sólo garantizaban hiel tiene capacidad de veto a ese traspaso sino sólo garantizan ya hecho Mirotic pero claro él tiene esa opción y bueno pues eh Pelicans lo que pasa que está pendiente de ver qué pasa con causa que como sabes sea lesionado grave pero que es agente libre finaliza contrato al finalizar esta temporada ir ellos piensan renovarle aunque se haya lesionado le tienen que dar un dineral con lo cual no querían pillarse sobre doce millones y medio de Mirotic la temporada que viene aunque creo que siguen los equipos negociando en no hay que descartar que pueden hacer más horas y pueda así lo aseguran este segundo año que Mirotic jueguen Pellicano

Voz 2 02:04 si no es Pelicans puede podría ir a otro o ganso

Voz 0200 02:07 la Chicago no no no no haya uno o más todo su sí podría haber bueno Utah ha negociado ya con Chicago por Mirotic ese habló también de Portland hay que decir que el Rondo Ray un rondo que juegan Pelicans parece que ha insistido allí en Nueva Orleans porque coincidieron en Chicago aguda hicieron muy buena amistad hecho Mirotic dice que es el mejor compañero que ha conocido en la NBA rollón ronda

Voz 3 02:30 ya he dicho que venga aporte Istán eso eso sí que lo ve tan pero vamos que el contrato decir que el que se liaron a guantazo limpio del bueno

Voz 2 02:44 puede haber algún traspaso más del resto de españoles son crees que no le

Voz 0200 02:48 no parece no parece pero vamos a dejarlo abierto ahí lisas sorpresas Billy yo creo que los Knicks no se van a atrever e sobre todo si tienen opción de mover a ACAI lo Quinn al otro pívot que está por delante de la rotación eh aunque la presión de Billy seguro que ha hecho daño allí no hay

Voz 2 03:04 claro que no gastados es que es una pena esta temporada hasta perdiéndose

Voz 0200 03:07 y luego está el asunto de de Marc Gasol porque su compañero Macaulay ya ha descartado jugar en lo que resta de temporada por una lesión en el talón pero también resulta difícil a no ser que haya una oferta muy agresiva de otro equipo

Voz 2 03:21 pues nada a ver qué pasa sobre todo con noticia en este movimiento último de ahora precisamente última semana hasta el día ocho hablando de movimientos y al margen de los españoles lo de Griffin ahí me sorprendió

Voz 0200 03:32 no sabía algo no no no no se sabía Oropesa no luego han revelado que llevaba ocho días las por lo menos negociando las dos franquicias Detroit y Clippers lo han hecho perfecto pero hombre es muchas sorpresas porque hablé Griffin lo renovaron los Clippers este pasado verano después de seis años allí por ciento setenta y un millones cinco años que barbaridad y pocos meses después lo traspasan primero traspasan a Chris Paul es decir están nace en una limpieza tremenda George Blake Griffin adrede a destruir a cambio de de buenos jugadores como Tobías Harris Avery Bradley lo que masacre Every Bradley acaba contrato este próximo verano Mariano Beach el pívot serbio también hizo una primera ronda hay una segunda ronda parece en este traspaso que gana Clippers

Voz 2 04:13 sí eso parece la conexión gris Fini dramón en los Pistons

Voz 0200 04:18 por qué tendría que darse muy bien dramones un jugador diferente a De Andre Jordan al compañero que ha tenido Griffin en los Clippers dramón sobre todo este año está pasando muy bien el balón es un jugador con capacidad con visión de juego desde el poste alto es un jugador bueno pues yo creo que a lo mejor con menos movilidad pero más serio en el juego creo que pueden con congeniar muy bien en la pista lo que pasa que Detroit ahora queda muy débil en el perímetro perdiendo a a Tobias Harris que es jugador de veinticinco años estaba jugando cada año mejor y every Bradley que es un muy buen defensor en el puesto descontrolado

Voz 2 04:51 estamos están peleando por entrar en playoff están ahí no es así

Voz 0200 04:54 no bueno los dos equipos los dos equipos han hecho el traspaso estando novenos y Massague parece que Clippers están una mejor sintonía en los últimos encuentros que de otro

Voz 2 05:03 antes hablaba de la lesión de De Marcus Cousins de los peligros también seleccionado Robertson de Oklahoma John Wall de los Wizards quién crees que lo va a notar más de los equipos

Voz 0200 05:12 es los lamentablemente lamentablemente todos lo notan bastante Washington ahora estos dos meses lo va a notar yo creo que mucho porque es un jugador All Star por cierto Adam

Voz 2 05:24 Silver tiene que decidir quién les sustituye en el Partido de las Estrellas parece que tramo no puede ser que haya salido se hablaba del abono Draghi sí creo que ha salido lo de drama no que si me dicen que sí ya que ahora Ramón confirmado curioso no falta o falla un base llega

Voz 0200 05:40 pivot pero esto lo elige el Comisionado eh

Voz 2 05:42 ya el entrenador es el que decide quién sale de titular hola

Voz 0200 05:46 votación pero es el comisionado de la NBA el que decide el sustituto y bueno pues igual que antes ocurrió con Paul George sustituyendo a Cousins ahora es dramón que sustituye a John Wall is y lo van a notar los Wizards por supuesto aunque cuidado Robertson como especialista defensivo eran poco quién equilibrada los Oklahoma City Thunder que que ahora están

Voz 2 06:05 no en muy buena línea era el Casemiro no de exacto exacto el Casemiro para hacer será será enchufa Paul George Arbeloa han penetrado a alguien tiene Curra atrás no puede este que ocurra va en defensa sin parar yo creo que Casemiro ha tenido mejores rachas en ataque en que hay robos pues lo voy sobre todo la final de la Champions pasada marcó uno de los goles la Juve Casemiro bueno pues a ver qué pasa con esos les no cuando vuelve sobre todo eh por lo demás los Warriors siguen a velocidad pero de de crucero eh no hay quien los pare tremendo

Voz 0200 06:37 los tremendos con un ochenta por ciento de victorias cuarenta victorias es diez derrotas ahora llevan tres seguidas han ganado ocho de los últimos diez les sacan cuatro partidos a Houston que yo creo que es una diferencia bueno pues interesante para él la manteniendo el objetivo no es tanto ganar más o menos partidos sino ser primeros porque si luego hay una hipotética final de Conferencia contra los Rockets puse ya ha demostrado augurios que que es muy importante jugar en casa en partidos definitivos casi todo

Voz 2 07:03 bueno pasa en el oeste o casi las mejor jugador era la mayores estrella está el hecho ya hemos contado que lo va a ser por primera vez mezclando los del Este y los del Oeste pero que como va la cosa en el este besa Cleveland capaz de alcanzar a Boston a Toronto no van a llegar

Voz 0200 07:18 no me resultaría muy complicado que llegaran están a cinco partidos y medio de Boston y a cuatro de Toronto pero ya no es tanto la diferencia sino la dinámica de hecho ahora parece ser que Tyrone Luque ha cambiado el quinteto titula dar en último partido Se está planteando empezar a dar algo más de descanso en minutos a Le Bron James e incluso a Isaiah Thomas que que ha vuelto y ha estado jugando dos minutos después de una larga inactividad Si va rebajando minutos en estos jugadores pues tendrán que seguir perdiendo partidos a lo mejor no tantos que han perdido seis de los últimos diez pero si seguir perdiendo hoy yo creo que ellos tratan de llegar bien a los playoffs y saben que es muy complicado tener una hipotética ventaja de campo contra agosto no contrató

Voz 2 08:01 eh el equipo más en forma es Oklahoma no creo que lleva ocho ocho nueve ocho de los últimos eso es eso es

Voz 0200 08:09 eh ocho victorias seguidas ocho de diez juegan en Washington en ese primer partido de de los Wizards sin John Wall con lo cual esta noche son favoritos también los Oklahoma City Thunder además juega casi en casa Carmelo Anthony que de allí de la misma de de Washington con lo cual bueno pues yo creo que van a seguir esa línea están prácticamente iguales que Minnesota están a dos partidos de San Antonio San Antonio es tercero en los que parece que Oklahoma de verdad va progresando

Voz 2 08:36 es que me parece un milagro de San Antonio sería tercer si aguantar cómo está avanzando con los con lesiones de todo tipo sí sí es veteranísimo ocupado Tony Parker Ginobili Leonard no juega nada nada nada bueno ahí están terceros aguantando hace unos días llegaba Le Bron a los treinta mil ha llegado Carmelo Anthony a los ven

Voz 0200 08:54 dice veinticinco mil eh que sólo veintiún jugadores en la historia de la NBA han llegado a esa cifra eh de los que están en activo sólo Nowitzki y Le Bron los dos han llegado a treinta mil y ahora Carmel se no hay alguno más en activo que tenga veinticinco mil eh todos los jugadores que la historia han metido veinticinco mil puntos han llegado al Salón de la Fama salvo Paul Pierce y Tim Duncan que no les ha dado tiempo espero que entrarán ellas la que es un es un signo de bueno pues de de sobres mienten una carrera NBA no tiene treinta y tres años Carmelo se está tomando con tranquilidad la temporada pero seguro que que en playoffs un jugador muy importante para Oklahoma por esperar

Voz 2 09:31 en me sigue sorprendiendo gratamente Miami Gran Wyoming de decir que debería debería estar totalmente de aquí

Voz 0200 09:39 yo creo que sí sobre todo viendo la clasificación de su equipo cuarto en el este e a sólo un partido de Cleveland pero es un partido de Cleveland sí pero es que Miami ha tenido muchas lesiones también Tyler Johnson Winslow el hijo de Reggie Williams ha perdido partidos James Johnson e bueno hoy Walters que que era un jugador importante y que se lesionó muy al principio iba a ser baja toda la temporada para mí es Paul extra es de de los mejores entrenadores que hay en la NBA no suele valoró tanto siendo un entrenador joven porque claro tenía Le Bron Wade claro y Chris Bosh cuando jugar cuatro finales seguidas y ganaron dos anillos pero el trabajo es imponente

Voz 2 10:16 los entrenadores de estar quiénes van a ser por cierto

Voz 0200 10:18 no van a ser Casey el entrenador de Toronto eh en el equipo del Ebro no correspondería al este en este caso Ivy Mike D'Antoni el entrenador de Houston en el el otro equipo en el Carrie pero esto hay que explicar que no van a ser Steve Hooker Stevens de Boston porque hay una norma que dice que no se puede dos años seguidos a entrenar con banners y fueron los que estuvieron en el año pasado así que los equipos que

Voz 4 10:43 que a día cuatro eh

Voz 0200 10:45 de febrero pues están segundos que ya lo tienen garantizado Toronto y Houston pues son los que mandan a sus entrenadores

Voz 2 10:52 ya está confirmado de triples y mates ya saben nombres también

Voz 0200 10:55 no está todavía confirmado yo creo que van a esperar a a la retransmisión al programa que hacen en televisión nacional el jueves por la noche para confirmar todos los nombres pero sí se ha adelantado que los triples bastar Clayton son Brad civil eh Devin Booker el joven de bikinis que una metralleta Eric Gordon que ganó el año pasado el bien Kevin Love de Cleveland Bradley Bill Gates padre jugaban hasta eh al final tienen que ser ocho así que conoceremos en las próximas horas dos integrantes más de ese concurso de triples y los mates eh yo creo que virtualmente sabemos que Aaron Gordon Oladipo y Dennis Smith el rookie de Dallas van a estar aquí hay un nombre que ha quedado bailando ahí que no está confirmado las reinas Jr el jugador de los Lakers que eh bueno pues el parece que no estaba muy seguro no sé si está intentando la NBA convencer a alguien con más nombre para que bueno bueno

Voz 2 11:45 pues nada vamos con preguntas de los oyentes que tenemos un Rey minutitos que algunas Nos a tiempo dice Dani forestal Veintitrés en la carrera hacia la invité a día de hoy dónde situaría es ante todo cupo con opción con ninguna opción con opción

Voz 0200 12:00 en la temporada con opciones si eh le penaliza que su equipo es quinto en el Este con un récord de veintisiete veintidós pero en cuanto a producción individual está a la altura de los mejores y los mejores incluyó a Stephen Carry Le Bron Kevin Duran y James Harden no no está es altura pues bueno a lo mejor con esos cuatro que te he dicho Five me nuestra Gold

Voz 2 12:22 quién sería para tiene mejor ahora mismo hago yo

Voz 0200 12:25 ahora mismo al en viví

Voz 2 12:29 es difícil sí

Voz 0200 12:30 sí porque mira yo creo que lo puede ser Carrie yo creo que Stephen Carr iba a hacer una segunda mitad de la temporada tremenda como se premia también por supuesto de

Voz 2 12:41 qué tal pues puede volver a hacerlo no pero

Voz 0200 12:43 hasta hoy un pues a lo mejor Kevin Duran ha sido más regular porque ha tenido lesiones Ivonne pues es otro nombre no que

Voz 2 12:52 es el gran responsable de que estos Westbrook y Harden está un poco por detrás no si muy buenos números pero sí Haarde también

Voz 0200 12:59 al final Houston se ha descolgado un paro iguales Brook bueno pues eh muy buenos números es verdad está otra vez casi en el triple doble de promedio pero Oklahoma puse está lejos bueno de a diez partidos de Word

Voz 2 13:10 eh más preguntas de los oyentes Pablo guión Lol dice ves a los países este año en playoff y qué opinas de Oladipo hoy de cómo se está echando el equipo español

Voz 0200 13:19 bueno sensacional la temporada de de Oladipo que llega en el traspaso de Paul George que estaba bueno pues o pagado por Westbrook allí en en Oklahoma y antes en Orlando tampoco impacto demasiado está bueno All Star veinticuatro punto dos por partido Indiana séptimo a mí me está gustando lo que está haciendo le puede Macmillan y creo que sí creo que se van a meter en en play off porque les sacan ahora mismo han noveno a Detroit cuatro partidos y medio

Voz 2 13:43 Javi ves eh noventa y tres le das opciones reales a Oklahoma de luchar por el título ahora que va engrasando ya el si mantiene el progreso porque no he aunque

Voz 0200 13:55 también está baja de Robertson les va a hacer daño no tienen un jugador tan contundente como especialista defensivo pero siguen mejorando al nivel que tienen a día de hoy no creo que puedan competir pero oye aquí hay muy buenos jugadores pueden seguir mejorando yo su Idígoras no Yosu

Voz 2 14:14 señoras velo de ir

Voz 3 14:16 lo inventó yo yo su digo eras dice el equipo de Le Bron o el equipo de Carrie para el All Star

Voz 0200 14:21 me gusta más el de Le caer Irving Kevin Durant Le Bron Anthony Davis eh vamos a ver quién entrar en el quinteto titular cayó Cousins pero ha entrado Paul Jobs además con Wes bueno pues Oladipo obra civil Porzingis La Marcus Aldridge me gusta me gusta ese equipo

Voz 2 14:38 no Fernández crees que Wade volverá a ganar un nuevo anillo en la NBA

Voz 0200 14:42 bueno yo creo que estará al lado del Ebro le garantiza

Voz 2 14:44 estar cerca así que no hay que descartar eh original G ochenta y tres qué equipo te está sorprendiendo y cuál el que más te está decepcionando sorprendiendo gratamente eh decepcionando

Voz 0200 14:56 pues mira sorprendiendo gratamente hemos hablado de Miami eh sin duda yo creo Miami me me me agrada lo que está haciendo y por supuesto el inicio de temporada de Boston IDC poquito Denver eh Denver me me ha decepcionado y en el este Charlotte quizás

Voz 2 15:14 la última e quién la gente quiere saber cosas de consejos de ropas incivismo Dori la hamburguesa con que soy Bacon

Voz 0200 15:26 no debato sola debate de del ser humano eh mira está bien yo creo que el sobre todo el bacon que es algo que todo el mundo le gusta no

Voz 2 15:37 no puedo comer hamburguesa con Bacon lo siento

Voz 0200 15:39 es lo que iba a decir es que hay que ir retirando lo no es en tan poco espacio en tan pocos gramos de peso es es difícil encontrar algo tan poco saludable no como el bacon así que hay que irlo retirando

Voz 2 15:50 sí bueno el que eso sí un poco

Voz 0200 15:53 de de de lechuga edad que la carne sea

Voz 2 15:55 bueno es que yo yo no entiendo carne de ternera con carne de cerdo en el mismo no porque Bacon estragos la ternera considero como lo hace no estoy tan fino tan frito aclarar parece como si fuera cebolla no mucho dirán que es una pedrada como otra cualquiera

Voz 0200 16:09 no no me ha sorprendido porque el bacon lo que pasa claro no puedes comer beicon todos los días hay gente come hamburguesas cinco por semana como de verdad hay mucha gente mucha gente

Voz 2 16:19 incluso gente que retira la carne sólo Vevey pero claro hay que un poco

Voz 5 16:25 hay que dejarlo todo a escasas ocasiones totalmente de acuerdo hasta luego hasta la semana