Comentario de Manu Carreño: "El fútbol ya no entiende de romanticismos"

Voz 1375

00:00

buenos días Pepa anda cabreada la Real Sociedad toda la afición de el equipo de San Sebastián después de que el Athletic Club de Bilbao haya fichado a Iñigo Martínez pagando la cláusula de rescisión puedo entenderlo pero habría que decir a la Real Sociedad que ellos pueden fichar en el día de hoy también pagando la cláusula cualquier jugador de cualquier otro club todos estamos cuando la misma partida aunque con distintas cartas pero el juego es el mismo para todos el City se ha llevado a la Port del Athletic de Bilbao pagando la cláusula y el Atleti ha hecho lo propio con Íñigo Martín de la Real Sociedad lo que pasa que casi duele menos que se lo lleve el Manchester que no que te lo lleve tu vecino de enfrente es un pacto no escrito es algo que no se ha firmado pero que durante muchos años se ha respetado que ni el Athletic le toque a la Real ningún jugador ni la Real que al Atleti y sobretodo que si los van a tocar Se avisen antes es algo que anoche Aperribay en El Larguero criticaba extrañaba o echaba de menos al menos una llamada del Athletic Club de Bilbao diciéndole que se iban a llevar a Iñigo Martínez así que aunque a muchos les cueste entender que pase de celebrar goles con la camiseta blanquiazul de la Real a celebrar los con la rojiblanca de los leones de San Mamés esto es fútbol y aunque todavía quedan románticos por ahí esto es así casos como el de Julen Guerrero con toda su carrera en el Athletic o el de Xabi Prieto con toda su vida en la Real son dignos de alabar pero no por eso hay que matar a quién decide cambiar de camiseta aunque sea para irse al vecino de enfrente hasta luego Pepa