El bloque se resquebraja

buenos días Pepa buenos días a todos pues Puigdemont no logró nunca aglutinar a todos los catalanes pero al menos aglutinaba a los independentistas hoy llano Junts per Cataluña en las CUP forman un bando Esquerra otro es el mayor fracaso del proceso e independentismo había ido ensanchando su influencia hasta que trazó su hoja de ruta radical desde entonces reconocen talado en sí mismo no ha hecho sino Amina ganarse no ha sido capaz de crecer ahora se ha acercado ese punto de riesgo cuyo principal indicador es la desunión y la fragmentación el mayor error de secesionismo ha sido siempre calcular mal sus fuerzas que eran muchas pero no tantas cabía esperar que lo hubieran comprendido cuando culminaron el proceso cuando se toparon con la verdad de sus limitaciones pero parece que sólo lo aprendido Esquerra que es un partido veterano y conoce los tics de la historia Junts per Catalunya es una concentración de fervorosos y las CUP se mueven por una lógica revolucionaria la realidad presente no les vale debe ser modificada de arriba abajo lo que ocurre es que hay un aspecto de la realidad que no hay forma de soslayar es la realidad legal por eso el independentismo cometería otro gigantesco error de cálculo seis empecinarse en forzar lo que la legalidad vigente no va a permitir porque lo que necesita para hacer valer su resultado es buscar a toda velocidad una alternativa Puigdemont digo a toda velocidad porque cada día que pasa el enconamiento interno aumentará y hará más difícil cualquier acuerdo la línea que separa la perseverancia de la obsesión es bastante tenue por no haberla apreciado muchos acabaron de muy mala manera