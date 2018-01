Manu Carreño: "Que no, que a día de hoy es impensable que Icardi venga al Madrid"

Voz 2

00:46

a veces pienso si a veces pienso si si es que tendrán intereses comunes con el representante con el agente porque me parece una imprudencia aunque fuera verdad que es mentira que es que es mentira pero aunque fuera verdad parece de una imprudencia que el seleccionador argentino vaya diciendo que está siendo observado y tentado por el Real Madrid quiénes Sampaoli está desvelando un secreto algo que no conoce nadie y Carrie parece estar empeñados en que al Real Madrid y que va eh cuanto más insistan es peor que alguien está empeñado en colocar Aycart por ahí y que no hay manera de que lo que desde luego en el Madrid no lo van a colocar a día de hoy es impensable que alguien de comunicar dijo en el Real Madrid pero bueno ve me me llama la atención que Sampaoli llega Argentina diga no lo está tentando el Real Madrid no sé a veces digo que igual tienen intereses en común con alguna gente lo quieren revalorizar vete a saber porque no lo entiendo de otra de otra manera pero bueno e la vida sigue la liga sigue esta semana el Madrid a ver la Copa por la tele eliminado de la Copa del Rey ya pensar en con permiso de la jornada de liga que viene a pensar en la Chema