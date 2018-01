Un carnaval adulto

la más importante de todas el Parlament en la que la que tiene la que ostenta la representación de todo el pueblo Cataluña han pasado a ser de ser lugares en los que antes escenificaba una batalla política a convertirse ya ellas mismas en elementos en elemento de esa talla es decir cualquier cosa con tal de no ser usadas para gobernar porque allí no se gobierna desde hace muchísimos meses eso está completamente olvidado de eso cuando acabe todo esto es probable que nadie se acuerde de para qué servía el Parlamento diosa Gerard Lennon tú ya sabes que este tipo de en este tipo de causas lo que hacen es pervertir el significado de las palabras y en este caso de instituciones también el Parlament parece que va a ser utilizado ya para otra cosa que no sea gobernada por cierto que pusimos no apareció en ningún sitio

Voz 1389

00:59

eh sociales yo tenía la esperanza de que de que consiguiese burlar a la Guardia Civil pero al final fue delatado por el típico hostelero de pueblo que le anunciase que era el turista un millón yo no sé si tú sabes hace años cuando cuando vestido estaba haciendo subir bueno cubriendo San extenso quisimos homenajearon señor pues el turista no sé que número no ella vamos a los fotógrafos de las cámaras ya porque también la Guardia del lo está no hay no hay que os escape de un concejal de turismo ya te lo digo mira dentro de veinte años ayer está viendo las imágenes de toda esta gente con las caretas de Puigdemont la verdad esposo decía lo del humor aunque realmente es un motivo más de preocupación dentro de veinte años un catalán tendrá que contarle a su familia que una etapa adulta de su vida llevaba puesta una careta puso como por la calle o vamos a ver quién era el presidente que no quiso declarar la independencia por dos veces suspendiendo aquellas dos ruedas de prensa que cuando es la declaró se fue de fiesta su pueblo y a la semana siguiente huyó de su nueva república ahí dejó al resto metido en la cárcel y su partido el famoso partido de la crución recortes sociales es defendido a muerte por Esquerra hay por la CUP entonces a mi me parece que empieza a tener su mérito empezamos a estar ante una figura a la que a lo mejor tenemos que someter a un escrutinio más serio de que estamos haciendo tú sabes lo que está pasando en Haro un pueblo gallego que esta pasando a decir Josep Burrell cuánto va a durar todo esto bueno en en la alcaldesa apuesta dieta a su pueblo hay un treinta y un treinta por ciento con sobrepeso les ha dicho que tienen que adelgazar ha reunido a los médicos y les ha dicho hay que levantar esto o más bien hay que hay que bajar es bueno esto sí que es un gobierno hard corre es decir si tú gobernando puedes impedir que estos vecinos no comment Cristina de nata cómo no vas a poder hacerlo para que no comulga con tus propias ruedas de molino quiere decir hay algo más poderoso hay algo más fuerte hay algo más que que que que requiera más voluntad de gobierno que u poner adelgazar un pueblo no se me ocurre Jabois eso no tiene que ver con la desconexión mental de un país en un día como éste de ellas así venga es así está bañada hasta mañana adiós