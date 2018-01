"Necesitamos ayuda para nuestros hijos y mayores dependientes"

Voz 4

00:40

cierto en bajamos Andalucía buenos días Pepa Jose desde el puerto de Santa ya bueno yo tengo un niño con parálisis cerebral tiene diecinueve años fue un problema y ahora ya no lo es lo más grande junto con otro que tengo de catorce años que me ha pasado la vida bueno está la quinta lo aceptar grabación quedan porque es que me emociono no lo es muy difícil horarios de trabajo ayuda uno aquí en Andalucía concedieron hace mucho años una ley dependencia pero hay familias que no la tienen no quiero de aquí reivindicar que a las familias que tenemos niños así necesitamos ayuda una guía una formación hay muchos padres que esconden a sus hijos y no deben de Condes lo deben de integrarlo lo máximo posible