"Años esperando la ayuda para los dependientes"

el curso pues hace lo que buenamente puede estar las veinticuatro horas del día pendiente de esa persona porque no sé si sabes que hasta hay que moverlos sobre todo cuando son gente que no se puede mover nada nada el cuerpo necesita hilo moviendo detener a medianoche y darle la vuelta al cuerpo son muchos cuidados muy específicos

Voz 5

00:46

José Barcelona o mi suegra de la pobre con veinticuatro años queremos que está las veinticuatro horas pendiente de día somos autónomos además temblando que llegue la las vacaciones y que no podamos irnos porque tengamos que está pendiente de ella porque cuando no es el asma es cualquier otra cosa ayudas hacía tener centros de día y eso olvidemos no ya