El Rubalcaba atleta

Voz 1 00:00 pero hubo a verla alguien con acento Robinson buenas las tendrá

Voz 2 00:08 Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido para este país todo menos presidente pero es posible que ustedes no saben Keaton Alfredo también ha sido atleta campeón además de los cien metros lisos llegó cubrir los cien metros diez segundos nueve centésimas es cierto quitar con poco más para subir las escaleras para entrar en este estudio pero aquí tenemos

Voz 3 00:34 mi ritmo

Voz 2 00:41 Don Don Alfredo muchísimas gracias por Veracruz

Voz 1546 00:44 ha al mito de la SER esa alcachofa amarillo tan bonita Prado Arenós hacen torreones es cierto que no todo el mundo sabe de quitó ha sido un lector de buenos

Voz 4 00:57 bueno los buenos atletas bueno campeón fui bueno algún tiempo no hasta los dieciocho años que dejé en La pierda en Vallehermoso a partir de ahí ya digamos que me divertí con el atletismo pero sí durante tres cuatro años estuve en lo que podríamos llamar la élite de mi edad pero entonces estás después estudiando así si era mi primer año de Química El año que rompí la ahora lo llaman lo llaman como lo llaman a lo de atrás los sitios a ser mis tiempos decíamos la parte de atrás del tú estabas muy aficionados más leído en los áticos que de vez en cuando Cruise para el día el país sobre el a mi me gusta muchísimo me gustaba mucho lo hice durante doce años de mi vida primero unos años en en el colegio después me semiprofesional hice porque es verdad que dedicaba mucho tiempo al atletismo después me lesioné paré ella volví digamos de otra manera más como diversión pero lo dejé con veintiséis veintisiete años y me gustaba mucho y me gusta mucho me apasiona de hecho así tanto como el fútbol ya ya sé que es muy

Voz 1546 02:07 aficionados del Real Madrid Gabás varios perfecto pero cuando venís te de Cantabria

Voz 4 02:13 no suena muy entrenada en realidad yo nací en Cantabria porque mi madre era del plan antiguo de las que se iba a tenerlos hijos con su madre hayan realidad en Cantabria estuve tres tres meses mi padre trabajaba aquí es verdad que mi genealogía no hay nadie que no sea de Cantabria un tanto yo siguiendo Arzallus soy genéticamente puro un cántabro hasta el final no encuentro ninguna apellido que no se de por allí pero me he criado en Madrid toda la vida estudió en Madrid por tanto soy Si es verdad eso de que no es de donde nace sino de pace soy madrileño pues entonces yo me ponía como Espanyol sí que es verdad

Voz 1546 02:46 la verdad es que sí me siento no bueno por cierto estudias excepto el colegio del Pilar también estudias te con José María Aznar

Voz 4 02:56 que yo Javier Solana igual

Voz 1546 02:59 Luis Cebrián en unas ahí pudo estudiar casi cualquier no

Voz 4 03:02 prácticamente es verdad que hubiera mejor estudiante que Aznar se debemos decir bueno se notaba Se clarísimamente yo tuve un primer veneno de deportes el nunca se supo nada que hiciera nada en el colegio nada era sabes en el colegio del Pilar nos clasificaban ya había los buenos no quedó anterior cero al diez nos unas notas que era muy bonito es que eran con unos cantos dorados no sólo al tres del tres al diez rojas y luego había unas que eran verdes y azules que eran los últimos no yo siempre pensaba que ser de los primeros no estaba mal se de los últimos tenía su gracia pero lo peor hubiera seres veinte veinticinco ahí está en el veinte veintiuno

Voz 1546 03:37 desde entre lo que la mediocridad no

Voz 5 03:40 en un mil aquello de decir yo de la catalana

Voz 6 03:43 pero en fin yo sigo siendo diplomático como si la economía políticamente correcto eso sí sí sí sí sí

Voz 1546 03:51 en canchas te al deporte no hizo de ser velocista por algo en concreto simplemente lo lo hiciste bien

Voz 4 04:00 no yo jugaba a todos jugaban

Voz 5 04:03 el fútbol jugando al balonmano a todo

Voz 4 04:05 pero corría muy deprisa y entonces empecé a ganar carreras en mi colegio me llevaron una cosa sabía que eran los juegos escolares y a partir de ahí me fue gustando alguien en Vallehermoso me vio indicaron pese por las tardes a entrenar salía del colegio y me iba a Vallehermoso entrenar era era un rato de autobús y me gustó mucho y luego ya empecé a ganar cosas empecé a hacer marcas y cuando tira cuenta tienes el veneno dentro unidad pero dentro estás todo el día pensando en en atletismo y yo hacía pues a veces en la época dura de mi vida yacía ocho nueve entrenos a la semana descansaba un día quiere decir que había dos días que hacía dos entrenamientos no sí sí por eso te decía era casi semiprofesional de hecho el año que me lesioné yo acababa de hacer sino recuerdo mal once segundos en ceniza tenía dieciocho años ese año había podido correr en diecisiete dieciséis de entonces ya empezaba a haber tartán el tratante terminaba sin duda mejores rendimientos pero alguno de mayo es que el comienzo de la temporada anticrisis estábamos estrenando la temporada estaban once segundos en ceniza lloviendo recuerdo aquel día y luego llegó el maldito día del tartán no se estrenaron el tartán en Vallehermoso me invitaron no sabes la ilusión que te hace con dieciocho años y hay a correr el día que estrenen en el Tartalia en un gran premio me parece que el canguro un club muy conocido de Madrid y mira por dónde me dieron mal a la hora de la prueba no tuviste no carente yo tenía ya mucha masa muscular mucha era tenía estaba muy musculado hoy en el en el ochenta en el setenta sentí un latigazo ya no me acuerdo de casi nada más más que lo siguiente que me acuerdo es que de encima de mí había dos tíos discutiendo que luego resultaron ser el masajista de la selección la Federación Española un señor que se llamaba Torrado al que no tengo palabras para agradecerle lo que hizo el practicante de Vallehermoso entonces el practicante el Vallehermoso insistía Torrado este chaval tiene una contractura le vamos a meter calor Torrado decía que no Novés que ha roto y entonces la disco fusión se calentó tanto que Torrado le llegó a decir te voy a meter una leche Si de metes calor y efectivamente el tío se asustó y Torrado me metió frío si me llegan a meter calor pero porque tenía cuando cuando tras se satisface es como si un francotirador tía dado si Waldo Seewald Sterling tremendo sobre todo cuando es fuertes que yo tuve tuve la que yo luego tuve otras dos más yo rompí por tres sitios sea fue una rotura de toda la parte de atrás nunca mejor dicho

Voz 1546 06:26 bueno me trataron

Voz 4 06:27 con frío parece fui el Campeonato de España pase las series pase a las semifinales y en la final Mina por donde hubo cuatro salidas nulas me puse nervioso vuelve a romper y además fuiste que ha convocado una concentración Olimpic si eso tiene su truco sabes a los jóvenes nos llevaban a las palas las concentraciones olímpicas no porque fuéramos eran los Juegos sino porque nos metían el gusanillo unidades entre Navas con los buenos les veías cinco de ellos hacia series vete y entonces vienes de allí me now era una forma de es es una forma de envenenar te definitivamente no como serio un entrenamiento en la que listones porque hoy todo es una cinta

Voz 1546 07:06 una ciencia desde la dieta de hemos visto los servicios médicos son tremendos pero en tu día un entrenamiento que que haría entrenamiento

Voz 4 07:18 un velocista hace más cosas de las que alguien pudiera pensar yo por ejemplo te recuerdo la el invierno hacíamos kilómetros para ganar resistencia orgánica luego hacíamos un entrenamiento que se llamaba el Inter Val Training que era que era una copia de de los americanos que consistía en hacer series de cien seguidas novecientos cincuenta yo en mi caso lo de cien al ochenta por ciento lo que corres volviendo otro haces la serie al ochenta por ciento vuelves tratan de volver a salir temidos las pulsaciones cada cinco si bajas de ciento veinte poder volver a salir es un entrenamiento que te colocan sesenta cincuenta y cinco cincuenta pulsaciones en dos años o tres no pero que te da muchísima fortaleza y luego ya a medida que la y luego hacia algo de velocidad a medida que la temporada avanzando vas bajando la todo lo que es la parte orgánica vas haciendo menos menos los series largas ibas haciendo series más cortas impiden tener salidas pero pero un luego haces las pesas que al metí así tengo la espalda claro yo yo cogí la época de la espesa sabes ese estaban de moda hay y la verdad es que ahora lo pienso viene con dieciséis diecisiete años nueve tiene unas cargas son dieciocho no sé a veces he pensado aunque las pesas te dan mucha masa muscular sabes pero UCO consigues el oxígeno para alimentar ese músculo mote puede pasar lo que a mí que tienes mucha masa pero al final el oxígeno no llega y un músculo Qashqai yo siempre he pensado esto es una interpretación muy de andar por casa nadie me lo ha dicho pero cuando he pensado en mi en mi lesión que es la cantidad de veces que lo he hecho siempre he pensado es que me pusieron unas piernas cambié de pantalones dos veces sale Hay no tenían pulmones para tanta piernas tenía que haber hecho mucho más kilómetros hay mucha menos prisa en fin voy

Voz 1546 09:00 ahora es fácil decirlo es que estaban leyendo un artículo tu yo el otro día que habéis escrito al país mencionabas una cosa sobre los doscientos es curioso es curioso que yo nunca he sabido póquer diablos no tiene tanta repercusión como qué o a mi me gusta mucho el mil quinientos o los cuatrocientos porque claro no es ni siquiera una vuelta no

Voz 4 09:24 ha sido un poco es esto intermedio no es que no es ni una vuelta en una recta sabes es una cosa que queda ahí

Voz 1546 09:30 pero tiene su arte es precioso sea me me gusta

Voz 4 09:33 eso es Macarena preciosa es una carrera es verdad que el cuatro ya son cuatrocientos seis años corredor de cuatros de hecho Banier que que es se supone que es el sustituto de Bolt en el el el nuevo icono del atletismo es un señor que baja de tienen cien baja de veinte segundos en doscientos sabes lo que te quiero decir bajar de diez según mundo sin problema que es que son según son velocistas los de cuatro los de doscientos suelen ser así los ciento se llega o porque eres uno de cien que corre doscientos quieres uno de cuatro que corre doscientos pero nadie es corredor doscientos en general a la gente corrió cieno cuatrocientos es decir todo todo conspira contra el doscientos no es una vuelta no es una recta verdad los corredores no son de doscientos son X de cuatrocientos

Voz 1546 10:16 a Titi daba par doscientos mí yo llegué hacer ventas

Voz 4 10:19 los cuatro que nuestra la mano no no no estaba aval

Voz 5 10:21 no era casi doblar no estaba mal no no no intente el cuatro

Voz 6 10:26 pero amigos esos seis lejos eh

Voz 4 10:29 bueno iba más lejos para bueno la recta final no ves nada sabes llega entras en las que los jueces son unas manchas blancas que hay al fondo y tal te paras porque te paras no sabe si has llegado es horrible yo tenía un entrenador que se va a originar en el Barbeito es un hombre encantador al que guardo muchísimo cariño no a todos mis entrenadores pero él también o el bel entre lo muchos años más él me cogió cuando vieron nada sabes que guardo mucho cariño Virgilio de ochocientos había sido ochocientos entonces él me decía tienes que pasar a cuatro tienes que pasarán Waterloo Alfredo tienes que pasar de me convenció y él se puso en la en la en la el doscientos sabes no salí ideal doscientos y el mérito ya es tuyo y efectivamente llegó al primero caro salida imagínate cómo si sale todo no me di no te puedes imaginen el último

Voz 5 11:14 no no recuerdo nada peor y Mi vida no el dolor con perdón en el culo

Voz 4 11:18 lo sabes no te lo puedes imaginar todo ya no tienes músculo del que tirar tiras de los glúteos y es un garrote con es horrible por eso el me hace mucha gracia cuando los comentaristas de televisión dice no no no para ver quién es el que CD más velocidad al final la recta de deben después de un cuatro en la retención no tienes de dónde tirar sales no tienes dónde tiran de hecho llegó espectacularmente extrae extenuados no un es un hombre yo creo que es la peor prueba fíjate

Voz 1546 11:45 por otra parte de Alfredo no demos de empieza meternos con los comentaristas de televisión o que lo vio claro

Voz 4 11:52 aquí sólo de los esquifos sí lo es lo del gemelo y eso ya pero en fin tendría mucho que decir yo hice de comentarista eh sabes que yo fui a los Juegos Olímpicos yo tuve una suerte en mi carrera política es que fui nombrado ministro de Educación y Deporte un mes antes de los Juegos Olímpicos con lo cual me tocó estar ahí ahí cuando sitúe es la inauguración de los Juegos mes allí tal al Rey no sé que Felipe y ahí detrás un tipo I P bajito Calvi soy yo que estaba allí sentado en el en el escenario del caso me permitiesen por todo el tiempo en todo el atletismo con un ordenador que aquello era la creo que era casi nuevo no donde yo tenía lo las series tenía los saltos sabía quién cuantos intentos tenía era era para mí ha sido lo mejor que me ha pasado no entonces una noche me llevaron a televisión y entonces llega televisión claro había estado Javier Gómez Navarro que era el secretario de Estado que lo organizó los Juegos había estado no sé quién con lo cual a mí no me quedaba espacio para hablar de los Juegos Si usted usted que va a hacer aquí de yo que sé me habéis traído y tal se atrevería usted comenta en una carrera Xumetra lo aumentar el Cuatro Valles que ganó por cierto que Binyam como récord del mundo que si no me falla la memoria todavía está entonces efectivamente me puse allí dije tal una carrera este lo bueno que tiene que Binyam aún es que va a trece pasos ahora va a cambiar ese pone a quince los corredores de cuatro vallas las ocho las siete las siete primeras vallas las hacen a trece au a quince pasos y luego ya cambian porque ya no no aguanto en la federada si el cuatrocientos es difícil el Cuatro Rayas si es verdad que antes he dicho que era la carrera los especialistas suelen decir que el peor es el Cuatro Valles el peor pero en fin total que vivía allí una clase de atletismo hoy

Voz 1546 13:35 es el moderno Muhammad Ali compartió su propio de otro cosa un símbolo vienen un momento no muy difícil

Voz 4 13:45 decir Betis si dijo con dopaje

Voz 1546 13:47 qué tal no sé que edita parece instintiva como si me me acordé mucho muchas veces de de gravedad

Voz 4 13:58 era era tiene la parte mediática claro yo lo he lo escribiendo los artículos que ha escrito el último escrito para para sobre los sobre los mundiales de Londres él él en el dos tacos hacía cosas en en en los tacos de salida la gente está súper concentrada de vez en cuando ves a un tipo que Savolta haciendo gestos cosas tal lo cual es muy llamativo no cuando la cámara enfocaba siempre hacía un guiño una cosa y sin embargo todo el mundo le respetó Heron verán una persona curiosa no pero es cierto que hizo muchísimo por el atletismo el momento que el atletismo estaba de capa caída porque efectivamente el doping le dio de muerte no era un velocista la excepcional por otra parte un velocista alto medía uno noventa y seis me parece claro es que eso un velocista mil noventa y seis un tipo de la velocidad que él tenía con noventa y seis los últimos treinta metros son imbatibles no era un velocista excepto

Voz 1546 14:49 es el que le le quite la corona

Voz 6 14:52 es sostenga ACM bueno que que tiene delitos previos digamos no

Voz 2 14:57 normalmente los aforos del del del Reino Unido como es Wimbledon el empleo tan

Voz 1546 15:04 no sé que respeten lo deporte y cuando subió

Voz 4 15:06 me piten entretenga le pitaba no es la primera vez que repitan en pero creo que le han pitado hasta en Estados Unidos

Voz 1546 15:13 que que que que pensaba cuando ahí es que él que él

Voz 4 15:15 quitarle la corona derechos Tubinga pues hay una parte injusticia no porque a mí me parezca a mí lo de Gatlin Gatlin creo que tuvo cuatro años de suspensión si no recuerdo mal osea sea por tanto le han pilla un par de veces no sino porque sabes que los tacos había otros que también tenían suspensión nadie pero Kathryn es es el chico malo Bolt es el chico bueno sabe entonces esta es una final peculiar en la que más gana Gatlin y el últimamente eso pudo irritar a la gente no bueno pero las reglas vamos a ver las reglas las reglas no legitimen legítimamente

Voz 5 15:51 es verdad campeón del mundo si es verdad y además a Tous

Voz 4 15:53 claro es que hoy existen no si te pillan pues tienes dos años de castigo Hugo tres o cuatro los que sean cumples tu castigo Se supone que pasan muchos controles y además que los pasan ahora los controles durísimos hay gente que va a tu casa por la noche en finalizar Te6 verdad bueno en principio las reglas son las reglas y las ha cumplido por lo tanto era cumplido su sanción y ha vuelto y ahora está limpio deberíamos de aceptar las reglas no pero pero no cabe duda de que esta mancha está ahí y sobre todo que ha ganado al chico bueno sabes que todos queríamos que ganará Bolt todos queríamos que se que ése fuera por la puerta grande no entonces es es la la doble cosa no la del malo que gana al bueno el día que el bueno se jubila bueno pues la verdad es que haga de lo tuvo muy mal

Voz 1546 16:33 es es un poco triste y no obstante ahora Alfredo cuando vemos a alguien extraordinario que hace tiempos extraordinarios siempre pensamos a que era toman belga negra

Voz 4 16:44 si el atletismo tiene esa mancha de pasaron toma algo menos que al ciclismo pero le pasa lo que el ciclismo es verdad que tuvo ha habido épocas terribles tener en cuenta que récords en en el atletismo por ejemplo femeninos que son de los setenta eh sí sí que están ahí de los sesenta y es verdad que tu miras las marcas y ahí es verdad que hay pruebas que que han bajado el rendimiento medio es decir que tú miras los pues eso los seis rango de cien los ranking y es cierto que no sólo en lanzamientos de no no mucho ahora es cierto que también el atletismo ha luchado contra el dopaje que yo creo que ahora se es eficaz en la lucha contra el dopaje es verdad que parece que la siempre va por delante de la policía no

Voz 5 17:26 a un un un doping nuevo tienes una pastilla nueva tienes una forma de tapar el doping tengo ganas

Voz 1546 17:33 a una cosa eh ex atletas está Fermín Cacho que desde el PSOE perversos Jaime lista una lista son todo el PP

Voz 4 17:42 G que eso no sé es una fantástica pregunta para bueno yo no sé si Fermín se cernía sobre sí sí sí pero muchas de merecer ahí sí

Voz 2 17:55 tú Hinault Teresa una noción no es propensa

Voz 1546 17:59 ar poquísimas esto

Voz 4 18:03 si alguna alguna veces lo pensado sí pero en fin no sabes cuando cuando veo el atletismo no no pienso en Si el que corre no no la entiendo lo no Ruth Beitia yo sé que estipula el PP cántabra como yo la conozco muy bien el último que se me ocurre pensar cuando salta es que es del PP exclama rockeros que salte que gane

Voz 1546 18:26 tampoco pienso yo pero

Voz 4 18:28 Jackie interiores muchos más del PP que el PSOE si es verdad eso hay muy pocos hay más que que Fermín Cacho y algún otro más no pero tenemos el alcalde de Monzón que fundó de Carlet fantástico fuese desde el PSOE los que hay más pero es verdad que hay más del PP que del PSOE en general creo que en el deporte es así

Voz 1546 18:48 no puedo dejar que pasar sin que aunque aunque a veces parece deporte pero no lo es de decae farmacia está Pedro Sánchez del nuevo ir curioso es con menos

Voz 4 19:02 mal que has dicho deporte y no ha precisado cuál sacro

Voz 6 19:04 pero bueno cabe pavés

Voz 4 19:07 porque hay muchos deportes hace vale sí que lo dejamos eso es Le dejo pasar lo dejó pasar como tú muy preguntó a los es como lo yo quise un maratón de Costa no lo sé exactamente eso Morató una carrera de fondo de la gente

Voz 1546 19:19 sí sí pero

Voz 2 19:23 ha habido un regreso al futuro es que no no lo ha entendido parece que había un buen tiempo

Voz 7 19:32 no bueno es un proceso

Voz 4 19:35 sí que es explica con bastante normalidad digamos hay un debate en el Partido Socialista

Voz 1546 19:40 esta eso es como Kathleen ha hecho sus cuatro años ya una sanción

Voz 4 19:46 nada que es un debate había dos posiciones y se han zanjado y una ganado y otra perdido y hay una mayoría de una minoría fíjate yo ahora estoy leyendo cosas de la historia del PSOE para algunas conferencias que tengo yo la vi la había estudiado efectivamente conocía la historia del PSOE pero digamos que ahora me estoy metiendo mucho más a fondo porque a dar una conferencia en una universidad sobre la historia del PSOE te obliga a profundizar temas que antes habías leído mucho más de pasar si no para el soy siempre ha tenido pugnas internas si se habla de las dos almas del PSOE pues ahora pues a multas no siempre incluso en la época en la que el PSOE controlaba el digamos el el partido era más controlable entre comillas porque la dirección ejercía con con con muchos más instrumentos de los que ahora tiene una cierta disciplina pues en eso había dos almas o cuatro sacrificio y un partido siempre muy dado a las a las discusiones internas no oí yo siempre digo que que el secretario general del PSOE al día siguiente de ser elegido un congreso tiene el treinta por ciento en contra simplemente por haber sido elegido sabes ya hay un treinta por ciento de gente que está encontrando eso te da una idea del del del partido que es no por tanto oye no no me gusta lo que ha pasado no me nadie estos que hay tantas letras que son del PP porque no apetecer otros los que se les porque el atletismo Si te das cuenta es muy disciplinado sabes de turismo tú te levantas por la mañana hay tienes que entrenar en que hacer si tienes que hacer tus pesa tal esto soy kilómetros ha quedado el Secretario general efectivamente el digamos el el PSOE no es no es un partido en el que la disciplina digamos que brille por sí sola no es un partido probablemente como le pasa genera toda la izquierda es más crítico hoy bueno pues eso está ahí es es parte de su desgracia lo que pasa es que de vez en cuando pues pues sí hay algunos sucesos que ha no todo el mundo me gusta a mí no

Voz 1546 21:43 claro porque tengo he ahorrado me me pregunto más chunga para la óptima no cuánto queda esto

Voz 4 21:52 lo digo cuánto queda de programa para ver cuánto tengo que enredarme para no contestar es ya de momento el cuidado te que está a veinte segundos del entonces el tema

Voz 1546 22:02 sí sí podían elegir entre ganar el oro olímpico ser el hombre más veloz de la Tierra o que aquel ministro de interior que termine con ETA

Voz 7 22:15 no me caben dudas lo segundo ningún

Voz 4 22:17 la duda ninguna eh no no yo me imaginaba pero ningún Sin City digo yo también ninguna duda eso vale todas la vías si no no solamente iguales lo muy importante pero pero eso es verdad que no es no es yo sabes ya me he oído decir muchas veces no no es mi mérito ni mi trabajo es el de muchísima gente pero oye me tocó a mí estuve seis años ahí al final Se acabó sí sí claro mucho mejor que en oro olímpico uno de que para ninguna duda

Voz 1546 22:51 sentías con ese es negociación éxito ese desarrollo de de de tanto tiempo de algunos cosas en secreto otros quitándose que hace culminando aquel lío cuantas mariposas en el vientre frotaban lo pasé muy mal

Voz 6 23:09 tan mal tan mal que a veces pienso sí sí

Voz 4 23:12 ahora por ejemplo si me tocara volver a hacer no lo podría hacer no no podrían lo pasé muy mal muy mal fue fue muy mal ahora claro como pasa con todo cuando el tiempo pasa sea brillante a la historia sabes y por suerte la memoria selectiva sólo te vas acordando de los buenos momentos yo no me acuerdo de cuando devolví al después de los entrenamientos no me acuerdo de cuando ganaban medallas pues ahora estoy limpiando mi propia historia antes de aquello queda pues eso que lo intentamos que no pudimos lo lo los sufrimientos Ikeda una cosa fíjate si hay una cosa que sí que quedan que es siempre te queda la duda de si pudiese haber hecho algo más porque después de aquello hubo muertos mataron a gente en Barajas Barajas si después después mataron en mi época mataron mataron mataron guardias civiles mataron militar mataron matan a un compañero de mi partido el concejal mataron no era concejal era Vera esto no no era concejal era era un trabajador de la autovía mataron mataron gente por tanto un mataron yo tuve me parece en mi en mi época de ministro con once muertos entonces siempre te queda esa cosa de decir historia que vendía Easy hubiéramos da un paso en esta dirección en lugar de otro visita en definitiva Si hubiéramos podido cerrar un diálogo con ETA para acabar con la violencia no pues nos hubiéramos ahorrado once muertos esto sí esto sí que de vez en cuando vuelve sabes te dicen cuando hileras multas a lo que hiciste aquel día ya que tal fin en definitiva si no lo podíamos haber hecho mejor paran para evitar que creo que mataran a once personas que es lo que digamos después de no haber conseguido alcanzar el fin de la violencia por el diálogo pues sucedió quince personas que murieron once vidas sabes esto es esto sí que me queda esto

Voz 6 24:57 pero lo otro fueron mariposas olvídate es es es es gastritis

Voz 1546 25:04 eso en el estómago pero son servicio para este país a España en su en todo su conjunto realmente maravilloso y vivimos en un país más pacífico por lo tanto gracias por eso Alfredo sobre por esto también por ese rato charlando de deporte continuó acento Robinson un placer y un honor también mucha barriga

Voz 9 25:50 eh

Voz 1546 25:58 pues ha sido un placer poder charlar con don Alfredo sobre su vida deportiva y su condición de amante del deporte y cada día más el deporte sobre todo cuando se capaz de estar al servicio de la sociedad como una herramienta para la inclusión social para la mejor del mundo en que vivimos admiro las personas que pone su parte para aportar a la sociedad himnos resta O'Shea Miguel Carmen la legión de voluntarios hace posible que la vida de Jorge Jiménez tenga más herramientas para afrontar su día a día y cada día lo hace mejor lo hace mejor Jorge que el deporte gracias por estar ahí al otro lado de la alcachofa cadenaser

Voz 9 26:44 que para encontrarlos acento Robinson en la SER

Voz 11 28:39 la la la

Voz 4 28:55 eh sí