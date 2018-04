Estamos en una época de diálogo de sordos

Voz 1 00:00 bueno la actualidad ya saben que tiene un foco permanente en este país y su enfocó curioso porque hasta cuando no dice cuándo ese foco no hay luz también acabar siendo asciende noticia así que nosotros vamos a seguir nuestro nuestro lema habitual y lo vamos a hacer como todos los miércoles con Baltasar y con María García íbamos a hablar de algo que sería muy necesario en estos días y que debería formar parte de la rutina debía ser Yago de lo que habíamos cumple con constantemente el diálogo dos partes que no se encuentran dos partes que no tienen los mismos puntos de vista que empiecen a dialogar calidad de ponerse de acuerdo sí que Baltasar María buenos días buenos días el diálogo no forma parte seria las conversaciones dialogar tratar de entender al otro sentarse escuchar dar un punto de vista no está en los titulares de hoy ni en los en los últimos no aparece no hay días

Voz 0269 00:56 hay una cosa que se llama diálogo de sordos dialogo de mudos también no estamos en esa fase en cuanto al tema de Cataluña yo diría es que en cuanto más temas políticos en España falta por supuesto esa cultura del diálogo que en otros países está muy muy desarrollada y que ha llevado a grande es acuerdos falta por ejemplo el el diálogo de la transición que estemos en estemos de acuerdo en todo su integridad pero hay diálogo además saliendo de una dictadura no que dejan la palabra diálogo este transcrita en todo el conflicto catalán y que sólo se oiga o separatismo independentismo o aplicación de la dura ley de pero

Voz 1 01:50 la justicia pues es un problema sobre todo

Voz 0269 01:53 cuando es un problema esencialmente político aunque

Voz 1 01:57 con aristas jurídico pero ahí lo lo comentábamos al comienzo hemos reducido el lenguaje ya solamente utilizamos términos como se puede ser un todo ciento cincuenta y cinco todos asumimos lo que eso realmente no sabemos lo que es de ciento cincuenta y cinco más allá de un artículo que aparece en la Constitución pero resumimos los términos el diálogo casi son palabras que sintetizan el pensamiento democracia libertad no puede ser que hayamos dejado solamente en en función de unas pocas palabras todo lo que representa

Voz 2 02:25 son palabras vacías que digamos ya la repetimos sin saber exactamente a qué nos referimos pero yo diría más estamos siquiera educados para dialogar porque lo que te ves en el día a día es que alguien va cuento Suu tiene muy claro su objetivo cuenta su discurso y a partir de ahí se les cierran los oídos entonces esto no deja de ser un partido de tenis en el cual yo doy mi argumento todas el tuyo pero yo no estoy escuchando el tú

Voz 0269 02:48 ya normalmente cuando vemos las tertulias en medios de comunicación y además se convierten salvo excepciones de losas en en en un vocerío permanente no soy mosso se oyen a sí mismos no oyen el evento lo oyen otro porque van predeterminados en un encasillamiento concreto y da igual el argumento que tu cubiertas para dialogar tienes que estar abierto a cambiar tienes que estar abierto a aceptar el argumento del otro aunque sea para rebatir los pero discutiendo número querer

Voz 3 03:27 Marcelo querría entender luego alta de esto este fondo de todo claro

Voz 2 03:32 finalmente y luego falta la capacidad de decir bueno esta persona que me está dando una opinión contraria de dónde viene esa opinión contraria por qué porque dejemos de pensar qué es lo que tenemos delante son con son oponente sino son personas que tienen un contexto falta mucho el ponerte en lugar del otro para entender desde dónde viene su argumento porque a lo mejor si tuviéramos esa capacidad dialogar hacemos más veríamos que no estamos en muchas Mané muchas veces podemos encontrar puntos de unión

Voz 1 04:03 yendo lo en lo concreto vuelve a ser un juez debe tener muchas cualidades la de dialogar debe ser una ellas a tu juicio

Voz 0269 04:11 sin lugar a dudas porque si te quitas a a reproducir un interrogatorio por ejemplo pues puede salir viene puede salir normalmente bastante mal hay que aprender esa dialogar con quien tienes delante aunque la posición realmente no es igualitaria es una posición de superioridad que te da a el Imperio en que ejerce es como como órgano judicial en ese momento pero hay muchas situaciones en las que cuando se trata de la resolución de conflictos esa posición de de juez justiciable no se da aunque es estén debatiendo hechos que tienen categoría criminal de crímenes de lesa humanidad etcétera como ha ocurrido pues en muchos países cada vez que al final de un conflicto armado se sientan a la mesa para establecer cuáles son los cauces de transición de paz yo he vivido situaciones eh de ese tipo las he vivido en Colombia las revivido vivido en Argentina las vivido Méjico aquí realmente ese es impresionante no porque ahí veras ves que argumento argumentos que te parecía imposible que se aceptaran las partes te los asomen porque se escucha no sólo se oyen sino que es escucha en guía hay un punto en el que efectivamente pareciera que ya es insoluble se encuentra la vía para aproximación pero fundamentalmente es la voluntad de querer solucionar el tema deshaciendo de de alguno de tus planteamientos aquí llevan

Voz 3 05:56 a la objetividad no parece que falta esta en valoración de objetividad

Voz 1 06:01 como que enrocarse en tus propios argumentos es un valor que le damos mucho sentido dice no no no pienso de esta estos Amis vergüenza

Voz 2 06:07 tenemos una diferencia sustancial con estos países por ejemplo estos países que tienen comunidades Sastre ancestrales que lo que hacen sobretodo es dialogar que nosotros no lo tenemos en nuestro ADN no nos enseñado ahora sí es verdad que se está avanzando cada vez más y creo que es un un valor e en la cree en a educar en empatía en escucha en gestión de las emociones porque eso es la base y es curioso cómo se está incluyendo en incluso a niveles directivos es totalmente necesario está cambiando la manera de gestionar equipos y un hijo un directivo no puede gestionan un equipo sino tiene en cuenta todo esto pero ellos lo tienen en el ADN no nosotros

Voz 0269 06:48 pero sí recuerdo yo recuerdo hace unos años en el Valle de Cauca de una asamblea donde había cinco mil dije no más de distintas comunidades donde se estaba debatiendo si confrontar al Estado en relación a aspectos relacionados con masacres masacres cometidas por el Ejército masacres cometidas por las FARC con los paramilitares aquí y claro los que iban es un poco de de moderno de occidentales algunos decían bueno llevamos cuatro horas aquí no solucionamos no es decir no estamos dialogando estamos hablando es el tiempo para hablar es el tiempo para la concesión Il el entendimiento y la compresión tarda tiempo en llegar pero al final llega no es decir un es un concepto también del tiempo en nosotros ya no lo tenemos es la inmediatez de decir oye tenemos dos horas para solucionar estos dos horas no te has aproximaban aproximarse a los aledaños entonces es no es fácil pero es fundamental trayendo la historia aquí a lo que está ocurriendo ahora mismo en Cataluña pues es que falta precisamente en todo este componente el diálogo se me podrá decir es que se está aplicando la intruso para aplicar la ley hay que dialogar recuerdo una anécdota más en un momento muy crítico sobre la aplicación de la Ley de Justicia y Paz para la la los paramilitares en Colombia el centro de Toledo para la Paz del que yo formaba parte conseguimos desbloquear trayendo nuevos a España a la Corte Suprema de Justicia e el área penal el fiscal general el procurador general los trajimos aquí España a que hablaran ir con la mediación consiguieran una interpretación conjunta de cómo llevar adelante esa importante leí que había sido denostada debe más y que suponía la desmovilización y la reincorporación de todo el paramilitarismo y eso se consiguió igual no lo quiero ni es decir la el diálogo con la

Voz 1 09:01 en Colombia ha habido tensiones pero ha habido inconvenientes pero vamos a más cercano vamos a acercar ese diálogo a un asunto que conoce bien Baltasar Garzón que es la Gürtel

Voz 4 09:13 por quién andaba dando una vez más su jefa de gabinete que la que mandaba en Valencià era la señora Michavila

Voz 0269 09:19 las

Voz 4 09:19 porque delante de ni llamaban y decían está que Alvarito presidente

Voz 1 09:23 está jodido el famoso bigotes es la que estamos escuchando hemos escuchado testimonios que llegan cuando yo aparece siempre cuando ya no hay nada que negociar cuando ya la investigación avanza demasiado siempre se puede negociar siempre es un buen momento para negocio

Voz 0269 09:41 sí yo eliminaría el término el verbo negociar cuando se refiere a procesos penales abiertos es decir yo hablaría del verbo colaborar es decir iba a decir allí una posición asimétrica entre el Auckland judicial au el fiscal aquí la persona que va a colaborar en esa asimetría se incluye lógicamente términos de negociación pero lo importante ahí es él la voluntad de aportar de colaborar para eso hay tiempos mejores y tiempos peores pero nunca deja de ser el tiempo de colaborar porque porque hay dos ámbitos en el tema de la corrupción muy definidos uno es el ámbito jurídico penal el otro es el ámbito político social entonces la sociedad necesita esas contribuciones aunque sean temporales aunque incluso tengan motivos espúreos que por otra parte son legítimos los tiempos judiciales obviamente los marca el proceso y el Código Penal establece que esa colaboración

Voz 1 10:51 tiene pero entonces voy voy hacer la pregunta claro voy a hacer de otra manera es decir se negocia la colaboración se habla sobre la colaboración que prestada

Voz 0269 11:01 el Código Penal Renan los delitos de terrorismo en los delitos de narcotráfico en los delitos referidos a la corrupción en alguno más está prevista expresamente la colaboración con la Justicia para que haya colaboración hombre pues haber una a una confesión pura Illana porque sale de dentro de la persona que hace sus cálculos Si dice me interesa más ir por aquí que lo contrario pero normalmente claro que hay una serie de incentivos si de posibilidades pero siempre hay una asimetría hay una posible pena alguien que dice bueno lo voy a hacer realmente hay pocos que salga desde dentro es decir no me me sumo hoy he visto la iluminación no los hay también que los seis yo lo sé tenido delante ya han hecho colaboraciones a cambio de nada aunque al final esa colaboración lógicamente en el ánimo de la otra parte que en este caso son los fiscales o los jueces influye

Voz 2 12:05 pero que son aquí lo estamos viendo en corrupción pero en procesos de Justicia transaccionales algo necesarios más sea cuando existen por ejemplo en el caso de de ahora del proceso de paz de las FARC que alguna vez lo hemos hablado por el tipo de crimen por el número de personas por el número de víctimas todos estos procesos tienen establecidos esa Justicia Especial que dice tiene que haber un grado de eh que si hay petición de perdón arrepentimiento etcétera bajar las penas porque

Voz 1 12:36 María tú tú has tenido que negociar mucho en tu vida con el juez Garzón

Voz 2 12:40 por supuesto esas negociaciones Siria

Voz 1 12:43 es que he sabido negociar bien

Voz 0269 12:46 sí pero ya no son simétricas

Voz 1 12:49 pero hubo un momento en que hubiera aseguró que sí que es verdad que tú

Voz 5 12:52 como hija una va aprendiendo a poner cada vez más límites a su padre no estamos hablando más como padre

Voz 2 12:59 es verdad que una va avanzando en la vida

Voz 5 13:02 haciendo adulta hay bueno iba cogiendo esas

Voz 0269 13:05 pero no hay hay simetría en los Pacers pero hay asimetría en las decisiones ella ya desde hace mucho tiempo toma las suyas y además en los ámbitos que les son propios algunos son coincidentes no

Voz 1 13:17 imagino que que negociar con el juez que está en la portada de los periódicos Garzón aquello era llego este sábado no debe ser fácil

Voz 2 13:27 pero ella no se ha tenido esa idea para mí era mi padre y era negociar con mi padre no tenía no tengo ese concepto que tienen mucha gente de que el señor Garzón y que serio y que no para nada entonces porque además el les muy diferente la vida

Voz 0269 13:40 pero yo creo que en ese ámbito ha habido mucha libertad en nuestra familia Hay y bueno no no creo que hayamos sido excesivamente rigoristas quizás y con las las fórmulas porque convivimos no está riendo pero sí pero es que yo ya tengo el peso de de los años hace que la memoria selectiva guarda lo esencial y esas pequeñas fricciones en los horarios y demás se olvidan no

Voz 1 14:12 pero decía María y eso nos hace falta que nos enseñen a dialogar que nos enseñan a discutir que no enseñar a plantear un argumento que se puede hablar y que se transforma el otro y no

Voz 2 14:22 muchos aspectos uno conocer lo que es la las emociones de lo básico de que la persona no habla desde una posición neutral con lo cual tenemos que entender el poder visualizar oye yo estoy hablando desde la ira estoy hablando desde tal igual que la otra persona no y luego ya hasta lo más práctico incluso conocer el lenguaje no verbal conocer el tema de los tonos saber controlar el tono saber elegir la palabra muy importante el lenguaje que utilizó

Voz 0269 14:52 hay hay una profundización en el otro si quieres llevar un diálogo a buen término tienes que estar muy atento a ese lenguaje gestual interno hay también psicología es decir necesitas una preparación que a veces te la da la práctica pero a veces necesitas esencialmente de estar preparado para eso un en una negociación como tú dices un diálogo como digo yo en una colaboración también es importantísimo analizará la persona que tienes enfrente de los argumentos que utilizas porque ves que unos producen rechazo y ves que otros producen aproximación entonces hay que incidir en es decir no está exento de este no

Voz 1 15:41 muchas de esas necesitamos una una Master Class de tu parte no hablo de interrogar pero sí de cómo analizar enfrente seguro que es muy útil para nosotros y para la gente que nos está escuchando saber desde tu experiencia como interpreta el que está enfrente como llevarle a un terreno de voy a hablar de colaboración de Diallo interesante si te parece sólo podemos hablar la semana que viene pues me parece un tema interesante que nos cuentes desde tu punto de vista desde tu experiencia voy a decir interista interrogar quizá de como entrevistar o cómo interpretar las señales el que está enfrente María Baltasar es siempre un placer aprendimos mucho con una de las figuras más importantes de los últimos de las últimas el en este país la primera línea desde hace mucho tiempo con con el apoyo de María Nos no nos hace entender mucho mejor quiénes somos porque algunas de las creencias como lo con la de hoy en día