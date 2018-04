Lo bueno de la comedia es que te pasas el día pensando en chorradas

Voz 1 00:00 Rido Cadena SER

Voz 1995 00:06 el demostraría que el comprometido de la pareja Joaquín Reyes Ernesto no ha podido venir tampoco pasa nada tenemos de hecho un comodín sin aumento te sientes solo durante los próximos minutos nosotros saltamos esto

Voz 3 00:19 tienes que ver a esta persona desnuda eh porque vamos

Voz 0967 00:22 es un perro que se ha puesto de pie

Voz 1995 00:26 como frase que Caixa lo podemos eso dando va anotando cuando tupida y qué pasa que lo echan antes Julián López lo todavía con los Feroz si son ahora con los Goya fíjate que Carlos Areces los TP yo sé habrá que buscar

Voz 4 00:41 es que estamos conquistando el mundo del espectáculo poco a poco bueno a mí me me hace sentir muy orgulloso que estuviera Julian presentándolo feroz y además lo hizo de maravilla

Voz 1995 00:52 pero a que habían atizado por el monólogo inicial

Voz 0967 00:56 ah bueno era era tela Marie era tela marinera era Estela Mari Nerva y eso que no era la gran

Voz 1995 01:02 fiesta del cine español oye yo que sea es consciente de The love

Voz 0967 01:06 ya bueno tiene tiene es primeros una gala que organiza la prensa especializada tiene otro perfil más más gamberro más canalla que has comido

Voz 1995 01:18 la antesala de la gran fiesta de cine español

Voz 0967 01:20 es que claro lo fueron es la antesala de los Goya si esa es otra frase que que es muy bonita de decirla pero en nuestro caso yo creo que el que el humor va ir por otro lado tiene a la gala de los Goya tiene además la Academia lo quiere así que otro tono cuando la si la de la academia si yo no se imagina

Voz 5 01:41 un foro de ese tipo teatro romano

Voz 1995 01:43 de académicos pues no hay aquí vamos a hacer este chiste

Voz 6 01:47 a este coro mejor

Voz 1995 01:50 por no hablar del IVA cultural

Voz 0967 01:52 a eso funciona si realmente la Academia hombre esto es un encargo que te hace la Academia por lo tanto tienes que

Voz 5 02:00 bueno tienes que escucharles

Voz 0967 02:03 claro ha chistes que ha dicho pues mira preferimos que estés esto chistes no lo digas pero general al final hemos llegado por supuesto con un guión en el que estamos contentos todos nosotros estamos muy muy muy muy felices con lo que vamos a decir porque al final vamos a decir bastantes chorradas la Academia estará muy muy contenta yo creo que más contenta cuando termine todo

Voz 1995 02:25 bueno escuchábamos antes como pedía es presentar los premios Goya si vamos a volver a escucharlo

Voz 1 02:32 me encantaría me encantaría que presentaron

Voz 7 02:34 hemos la gala de los Goya de dicho en el año dos mil

Voz 1995 02:37 quince existe una petición en Change punto org de una persona con muy buenas intenciones que en el año dos mil quince solicitaban esa plataforma que sirve como todos sabemos para grandes fines sociales útiles y diversos solicitaba que vosotros que tú completamente las los vaya tres años después la plataforma cuenta pueden ustedes comprobar no estoy inventando nada con la friolera de ochenta y nueve

Voz 8 03:06 esto es la plataforma voto a voto para redondear voto yo para redondear lo llegar ahora no dejan ochenta y nueve aquesta tampoco quiero abrumar

Voz 0967 03:15 José pues fíjate gracias al apoyo de esas ochenta y nueve personas al final he logrado el objetivo gracias llama les puedo dar las gracias personalmente porque en una mañana y nueve

Voz 1995 03:29 bueno decir es que ya estuvisteis en la gala del año dos mil nueve la cosa no

Voz 9 03:35 vamos a salir todo disfrazado Los cuatro fantásticos

Voz 10 03:39 el veintiséis en el año dos mil trece yo quería proponer tras Hearts para la gala de los Goya adelante mejor desnudo gratuito Mejor Comedia no pretendida aquí actor joven al que es el entiendo hablando está que sea honorífica

Voz 11 04:03 desde el año dos mil catorce ha sido un año maravilloso para el cine español hemos hecho muchísima taquilla se han producido muchísimas películas el Gobierno ha puesto en marcha medidas para impulsar la industria Unio no ha hecho películas este año

Voz 1995 04:21 creo que contaba esto que después tuvo que explicarle julios

Voz 0967 04:26 pues sí luego en la fiesta de la broma esta que quería decir Ernesto en estos una bomba vimos aquí desapareció pero es verdad que no te enfrentas a un sector primero que necesita

Voz 1995 04:39 de crítica y es muy muy permeable y al mismo tipo luego vas a encontrarte con esa gente

Voz 0967 04:45 sí claro esto esto es esto son esto forma parte es algo consustancial a la profesión de cómico luego te tienes que es posible cabe la posibilidad de que te enfrentas a la a la a la persona

Voz 1995 04:58 sí

Voz 5 04:59 a la que le leas hecho el chiste

Voz 1995 05:01 aquí repasando tu tu carrera segunda que has hecho ya unas cuantas películas ya tienes lo que se dice trayectoria digo si además que citar las todas las Tito toma ya Tensión sexual no resuelta la matan

Voz 0967 05:23 buenísima

Voz 1995 05:24 tres bodas demás que sales y los créditos finales si me engañaron me engañó Javier el director me dijo que iba a ser y abriendo la película afilar al final y hay que estaba latente y eso que si te vale el de rápido el cine Promoción fantasma cuerpo de élite muy buena también que se ha hecho mella

Voz 7 05:45 bien si la base hasta que donde Diego el ministro interior

Voz 0967 05:50 conservador por fin a la altura de la calidad interpretativa se va a estrenar este verano futbolísticos termine participado en la última de José Luis Cuerda no te digo yo que es la que vamos a seguir que eso sea el acabose no llama tiempo después estoy muy contento por que el futbolista porque va a ser un bombazo y me gusta mucho el libro de Roberto Santiago El la de José Luis Cuerda porque ese es otro sueño

Voz 1995 06:16 de realidad

Voz 0967 06:17 trabajar en una película de cuerdas cuando amanece que no es poco rodada en Albacete nuestra biblia la comedia rodeada no

Voz 1995 06:24 etc

Voz 0967 06:25 si en las sierras a que te nombraba antes tan bonita en Ina vale entonces

Voz 1995 06:30 con esa trayectoria

Voz 0967 06:33 no yo creo que de sobra sobradamente preparado para para enfrentarte al no tenía dudas Toni pero gracias por desplegar mi currículum gracias pero no había duda la gente estaba encantada es había dicho veinte no hay punto org ningún nadie quería que no que no que no debo presentar no no no ochenta y nueve personas en este mundo que digan que no pero sí que debo ha dicho estos días que

Voz 1995 06:59 ahora va a ser una gran vais a ser muy fieles a nuestro humor claro la política a las la la sátira política no existe la crítica de la actualidad no sabemos si Willy Toledo y además van a echar de menos esa parte de de no algo no lo que sea pues ver cómo estáis a tiempo e incluir algún tipo de desprecio hacia alguien yo creo que es que acabas ya

Voz 0967 07:23 lo que quiero en esta vida vamos a ver nosotros lo que hemos planteado es una gala que se acorta a ver si lo conseguimos que sea divertida está por ver también si lo vamos a conseguir

Voz 12 07:34 hay donde sobre todo oprime

Voz 0967 07:37 por absurdo que es lo que nosotros no justa y también hemos querido que en este año el la mujer esté presente en la gala que lo va a estar por méritos propios estaría bueno porque hay dos películas dirigidas por mujeres que son la librería verano de mil novecientos noventa y tres también hay ahí nominadas entonces creo que es el año de la mujer lo he dicho ya en alguna entrevista desgraciadamente por el tema de los abusos pero también porque la mujer ha dicho aquí estoy yo ya lleva tiempo diciéndolo pero pero que creo que es el el año donde esto hay que ponerlo ahí sobre la mesa vale Toni perfecto

Voz 1995 08:14 Reyes y Ernesto ya me de Bono que va fíjate todo lo demás

Voz 7 08:19 vale vale vale pero iba a recordar

Voz 1995 08:22 que tú estás aquí no ha venido pero que tenemos una frase

Voz 5 08:25 esto venga otra vez desde luego que si a ver qué mire desde luego no lo había pensado así fíjate una cosa que me llamó la atención esto son frases de todo esto

Voz 1995 08:40 sí de dicho yo este recurso lo que pero yo yo hombre serio formal muy poca gente lo digo completamente en serio asocia el trabajo duro el hard Walker a la comedia pero tú eres tú cuántas horas pasa a ser un gran trabajador muy muy currante

Voz 0967 08:58 he intentado que que la gala de este trabajada que que la gente tenga la sensación cuando la vea que diga diga bueno aquí han trabajado las bromas están bien escritas pues el lo bueno de la comedia es que estas todo el día pensando en chorradas

Voz 1995 09:15 esto es tenían que refrendar yo te he dicho que eres un currante sí pero bueno tú que refrenarlo no ir a usted refrendando

Voz 0967 09:23 hemos echado muchas horas hay de Papá papá de que describir broma siempre intentó que la bromas sean lo más graciosas posibles y las hemos dejado muy Pulguitas verdad que hay que trabajar la gente piensa que seguimos ahí al ojo y no hay razón tras el todo está nuestro muestran fresco Toni que se cree que hemos pero no no hay muchas horas

Voz 1995 09:41 Aíto además lo digo ahora completo en ese sentido casi renacentista anti pintadas escribes artículos escribe realmente tienes una idea del del arte y de la comedia mucho más amplia

Voz 0967 09:53 bueno mayoría sobre todo por qué a mí es que me han dado la oportunidad de hacer muchas cosas eso es algo que tengo suerte la gente me encarga cosas muy variadas muy muy estimulantes

Voz 1995 10:06 que el pelo Atila que más te gusta lo cuando usted dibuja

Voz 0967 10:09 claro eso es lo que más me gusta dibujar si eso es un placer estar ahí a solas dibujando eso a mí me encanta es como usted pero sí sí sí sí es un momento en el que estas ahí tú muy a gusto pero me vaya me dedico a la comedia que eso te pagan cumbre sí sí no sé si ellos lo lo va a sorprender esto pero a los cómicos les pagan mejor que a los ilustradores

Voz 12 10:34 claro pero me dedico una profesión que

Voz 0967 10:39 cuyo objetivo es hacer feliz a la gente Stone que son un poco cursi es una cosa maravillosa

Voz 1995 10:45 qué bien no no no no excusa

Voz 0967 10:48 además la gente 4k a felicitarnos primero el cómico la gente no es percibido como un amigo como alguien cercano y no pocas veces te te dicen cosas como yo tenía he tenido una mala racha gracias a vosotros pues lo lo lo ido llevando mejor te dicen eso

Voz 5 11:06 lo que hago esto les abrazo y formar parte

Voz 0967 11:10 es la palabra esta sí que es cursi del acervo popular del acervo popular porque los chanante sabéis incluido frase es expresión me dijo que no sabéis incorporado al al diccionario ya algunos están en el diccionario calado de vuestra cabeza ahí de vuestras clase de Bellas Artes han escalado al Diccionari Joaquín pues si el humor también tiene esta virtud de colocar frases Si palabras nosotros de una forma bueno no involuntaria pero en absoluto planeada hemos colocado palabras nosotros sea utilizó las utilizábamos porque primero a nosotros nos hacían gracia pero luego la gente las ha utilizado y eso te hace sentir muy orgulloso cuando oyes alguien decir viajó uno o en rato zona o gambita pero pues ahora palabras por ejemplo de reciente creación sobre todo las que vendan Carlos Gómez como vía joven o fea

Voz 5 12:09 eso es una maravilla eso es una locura bueno el sábado a la

Voz 1995 12:13 que era empezamos empezamos porque tú también vas a estar yo

Voz 7 12:17 ah sí vio la tele viendo está

Voz 1995 12:21 soy muy de criticar que yo me pongo ahí me pongo me quedo con el Twitter solo

Voz 0967 12:25 ella creo empecemos mira empezamos a no lo sé

Voz 7 12:31 como todos los Raúl a las nueve a las nueve a las nueve del sábado a las nueve y además eso lo hacéis el sitios ahí está un poco lejos vente pronto un hotel que es una maravilla si voy a voy a salir del toro te pille el toro voy a vamos hay guapísimo

Voz 0967 12:52 Inés no han hecho en Tomb la Guillem púgil que eso son canalizan Ramallah gente va a tiros

Voz 1995 13:03 bueno vamos a salir a descansar a Joaquín gracias necesitas tomar distancia de cinismo un poco de estos dos días que te quedan yo me tomaría un poquito de respiro o vas a tener que ensayar hasta voy a voy a ensayar lo todo otra vez

Voz 0967 13:16 para que se me entienda la hablar la verdad es que dice

Voz 1995 13:19 esto eso el cine español

Voz 7 13:22 quienes ya con llegar puntual y sobrio ya a lo que el próximo sábado a las nueve