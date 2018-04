Pantomima Full examina a Felipe VI

Voz 1 00:00 Tunis rico cadenas

Voz 0509 00:16 de cumpleaños de del Rey Felipe hoy venimos a hablar sobre la monarquía Toni

Voz 0470 00:20 si va a ser curioso porque es la primera vez que tocamos este T

Voz 1 00:23 no en un programa sino en la vida nunca entre nosotros

Voz 0509 00:28 hemos decidido que con treinta y cinco y treinta y cuatro años es el momento de tomar posición en el asunto

Voz 3 00:33 hoy en pantomima full un poquito de Reina

Voz 1 00:38 en realidad queríamos hablar del cartel del Primavera Sound pero nos han dicho que por lo visto es menos conocido de dinero actual hay a quién sabe quién está en el Primavera Sound un cartelón cartelón más que no hay cuáles son no estamos más quisieron National

Voz 4 00:56 eh que más eh

Voz 1 00:58 pues sí es Dios

Voz 4 01:01 yo es que si hay que de verdad

Voz 1 01:05 serigrafía en unos segundos pantomima full

Voz 1 01:13 como todos los miércoles esta ahora recibimos a los hombres que

Voz 5 01:17 esta mañana hablamos de ellos como los tripa vais de la vida califican todo maneras de presentar si tienes que ellos acaban acaban poniéndole nota a la vida y eso es algo necesario muy necesario pantomima für

Voz 1 01:38 Alberto Casado Rober Bodegas pantomima full que bien que estéis aquí hemos visto mucho de lo del rey pero no sabemos muy bien cómo

Voz 0470 01:48 ya como Carlo no la de A especial para todos a este país estaba de celebración sí

Voz 0509 01:54 no es comentaba que

Voz 1 01:56 el Rey Felipe celebró su cincuenta cumpleaños nosotras prima Veritas nosotros no no no pudimos del Rocío

Voz 0470 02:13 porque no fuimos al cumpleaños no nos apetecía mucho porque buscamos Palacio de la Zarzuela Google tiene un apunta de tres con nueve la gente ha votado al Palacio de Zarzuela hizo lo vamos a sitios que tengan más de cuatro o Elvis

Voz 0509 02:26 a esto hay que aclarar que es un dato reales busca el Fulham Google ya parece que esa puntuación es decir la Familia Real vi en un sitio que la gente ha puntuado con tres con nueve

Voz 0470 02:36 por ejemplo el Palacio de Oriente tiene un cuatro con seis y el de Aranjuez un cuatro cinco

Voz 1 02:40 si no entendemos porque esto verdad se apunta a la gente a los puntuada de verdad la gente no es tonta

Voz 0509 02:49 pues no entendemos que no se mude no porque al final son palacios que están vacíos más allá de que haya que poner Internet en una tele del resto de todo pero bueno son tan campechano es que saben que hace tres con Bono que vivió lo que yo veo si más allá de esto sabemos pues bueno lo decías tú Tony que hay gente que se habrá alegrado por el cumpleaños de Felipe gente que esto no lo soporta eh

Voz 0470 03:10 ya en nosotros como todo esto de la política nos pilla de nuevas nos hemos dado cuenta de que a día de hoy no sabemos si nos gusta la la monarquía o no no lo no sabemos si

Voz 1 03:17 no por eso digo que esto es como hay muchas noticias es bueno es necesario vuestra puntuación

Voz 0509 03:21 vamos a vamos a ver lo vamos a ver las cosas que nos gusta

Voz 6 03:23 también las cosas que no para poder evaluar

Voz 0509 03:26 hay cosas que nos gustan del Rey organiza una Copa de fútbol esto no sé si

Voz 0470 03:34 esto esto ya lo hacían su padre esto está muy guay es genial que siga con la costumbre no

Voz 0509 03:39 sí es verdad que no es la Champions la Copa del Rey pero bueno tiene

Voz 7 03:42 esas cositas de que siempre hay sorpresas que legales elimina al Madrid o cosas de estas

Voz 0509 03:47 la otra cosa que nos gusta es que no se mete donde no le llaman es que vivimos en una época en la que cualquiera opina de todo por Twitter Facebook

Voz 0470 03:54 el Rey siempre está calladito que mira que podré decir algo sobre las elecciones catalanas del Gobierno la corrupción el cartel del Primavera Sound por ejemplo no hay nada

Voz 1 04:04 la que dio un discurso con motivo el tema porque es es el definía pero es verdad que dice poco

Voz 0509 04:09 sí yo Pellón tendrá es mucho más de lo que el habla públicamente pero se mantiene al margen con respeto sin crear polémicas él es un Rey que quiere reinar pasando desapercibido bastante canto ser Rey como encima estar todo el día dando a luego valoramos mucho del rey también que a la hora de llegar se baja el barro siendo Rey es súper fácil decirle a tu padre que te haga un arreglo con una noble una condesa pero

Voz 7 04:32 el pasado eso me dijo ya buscó por mi cuenta si el Rey no hace unos años más tarde probablemente lo hubiésemos visto en Tinder

Voz 0509 04:43 nos encanta también que que no lleva no lleva pueblos con bandera de España exacto los polos con ribetes de España es una horterada rancia eso él tenía todas las papeletas para llevar a estos polos porque al final es pijo de Familia un poco rancio y joder

Voz 0470 04:59 alguien le dice que más de españolito pues el puede decir si es que soy soy el Rey como Nobel de españolito pero él pasa pasa de llevarles

Voz 0509 05:05 sí es muy bueno del Rey que que Nadal abrasan Instagram

Voz 0470 05:09 sí porque aquí cualquier cualquier mindundís que se come un carpaccio en un restaurante de treinta euros está subiendo fotos en Instagram

Voz 0509 05:17 si este tío Su Majestad que lleva una vida me gato no suben no no no para de viajar hoteles de lujo los mejores restaurantes sólo está con gente importante pero no su vena el pasa de Lies no son sólo los Light ya es que si si éste tiene tuviese Instagram seguro que les regalaba unas gafas Gawker unas New balas le invitaba Sonorama

Voz 0470 05:35 claro Lin vetar llegada todo pero no no de todas formas no todo lo que rodea al Rey Nos gusta vale también hemos vi

Voz 1 05:41 tú estás os gusta

Voz 8 05:43 sí cosas que no nos gustan pues para empezar no tiene otro no

Voz 0509 05:51 sabemos que acabamos de valorar su humildad pero ser Rey en atraer trono tiene un punto de dejadez si sino hay en Ikea

Voz 0470 05:57 tendrá que encargar lo pero que en Nochebuena de un discurso en una silla de oficina

Voz 0509 06:02 cutre a él trabajó con sistema ocupar el trono fue chico que menos que hacerte con un trono

Voz 0470 06:08 sí lo mismo pasa con la corona no lleva a una nunca

Voz 0509 06:11 sí que vale que aquí todo lo ponemos cara pero para la gente de fuera ayudaría saber que el Rey de España es el de la Corona por ejemplo el Papa nunca va detrás ni el Dalai Lama de después

Voz 0470 06:20 su trabajo tiene dos cosas la silla y la Corona eres tan campechano que no quieres llevar ninguna

Voz 0509 06:26 ya está bien de tanto perfil bajo si tenemos un Rey tengamos lo condiciones otro detalle es que no usa guantes el Rey los mola eso no no es que la mayor actividad de su día a día es dar la mano a gente Rando

Voz 0470 06:38 nunca se le ve con guantes no que a menos que que que llevaron Un Guan unos guantes negros parece un poco

Voz 0509 06:44 el aunque no quiera llevar guantes pues llevan jabón de estos de limpieza en seco algo

Voz 1 06:49 bueno en vez de dar la mano choque con el puño incluso eh

Voz 0509 06:54 luego la raya un poco también que nunca lo pillas asomado a la ventana

Voz 0470 06:58 sí yo no yo paso mucho con el con el coche por donde la Zarzuela siempre me fijo no a ver si digo a ver si estás Gomà hicieron posible insinúan en León no

Voz 0509 07:07 el raro que este tío pues nunca se asome a echar un pitillo

Voz 1 07:11 está claro

Voz 8 07:14 eso Sete también que era bueno

Voz 0509 07:18 la vida está llena de de gente que el aliado no el padre al cuñados Froilán las hermanas

Voz 0470 07:24 pero lo más llamativo que ha hecho Felipe últimamente ha sido el vídeo ese comiendo con Letizia y sus hijas en el que no pasa nada

Voz 0509 07:30 no le pregunta le pregunta la hija qué tal el examen Si encima de la pizarra del cole tiene una foto de su padre tú crees poner un tres cómo cómo te ha ido en examen manija cómo me vais

Voz 1 07:43 bueno yo nunca había pensado que es verdad que en el cole de los públicos a menos así os privado que tiene es paradójico hay una foto del Rey en la que

Voz 0509 07:53 no sé yo que es tu padre

Voz 1 07:57 vamos con las conclusiones pasamos a valorar al Rey como Rey

Voz 8 08:03 imagen pocos complemento ambición imperial pero no no invade nada nunca campechano espectacular fotogenia mucha queda queda muy bien en las fotos y al óleo también el carisma sobresaliente en abuelas notable en madres suspenso en millennials por todo esto el equipo de pantomima full ha decidido que la puntuación final del Rey menos

Voz 2 08:38 como Rey se AD

Voz 7 08:48 cuatro cuando mejor que el Rey León que sería un desastre gobernando nos peor que cualquier Rey de Juego de Tronos vena

Voz 1 08:59 un poquito más cuatro estaban poquito extremos apostando bandos

Voz 0509 09:04 Marín yo yo yo sí lo he sido un poco de eso sí eso es verdad es que según lo hemos dicho bastantes cosas buenas como para dar