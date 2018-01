La opinión (31/01/2018) - Rectificar es de sabios

Voz 0313

00:00

dice el diccionario de la RAE que retractarse significa retirar algo que se ha dicho ha mantenido en el pasado supone pues algo más que pedir perdón o qué disculparse supone al menos como yo lo entiendo en vacunarse las dar marcha atrás y admitir que ese camino el que fuere no era el adecuado resulta que este verbo tampoco conjugado nuestra vida pública ha triunfado por partida doble en apenas veinticuatro horas no son actores de medio pelo quiénes la han utilizado es primero el presidente del Gobierno Mariano Rajoy como recordarán patinó notablemente la semana pasada en una entrevista en Onda Cero cuando le preguntaron por la brecha salarial entre hombres y mujeres que salió diciendo no no metamos en ese lío bueno pues ayer en Televisión Española se retractó de sus palabras y aseguró que está dispuesto a dar todas las batallas no está mal y el segundo retracta retractado diríamos tampoco es ningún mindundís Juan Antonio Alcaraz director general de Caixa Bank soltó aquello de que los desahucios son una leyenda urbana le cayó la del pulpo con toda la razón del mundo pero también se ha retractado ya periodo incluso disculpas a quienes pudo ofender con sus palabras que seguro que fueron unos cuantos pues miren debe ser gasolina que coincidan pero a mi me parece que vale la pena destacar estos dos episodios recordó además que ambos casos los denunciamos aquí en La Ventana que no tuvimos palabras que precisamente amables para para sus protagonistas así que hoy es un buen momento para preguntarse por qué cuesta tanto admitirlo cuando nos equivocamos como para convertir Roger noticia que nos llame tanto la atención nos ahorraríamos muchos disgustos muchos problemas muchos conflictos porque el sostener Hendaya está bien para los romances de caballeros del siglo de oro pero en la vida real