ZenMan, el superheroe que transmite Paz

Voz 3 00:56 amigos y amigas oyentes ilustre equipo de todo por la radio Soberón esa canción esta canción me acaba de pedir esa isla blanco así lo acaba de pedir como ya viene aquí lo sacas de música

Voz 4 01:12 pasado yo pido una canción desde lo ponemos concedido pensando ha pensado porque esta pues bueno pues me trae muy buenos recuerdos me acuerdo perfectamente de la prima años treinta

Voz 3 01:23 París La vida en rosa

Voz 0277 01:26 la escuche con la radio por la radio cuando tenía nueve diez años se dice qué es esto qué bonito suena en qué idioma canta esta señora yo quiero yo quiero saber y así entré en eh a escuchar más canción francesa es verdad que no es la alegría de la huerta todo no

Voz 3 01:45 nada de la tarde

Voz 4 01:48 pero luego es otra cosa no se vale vale

Voz 3 01:50 por qué

Voz 0277 01:56 exigen Prado

Voz 5 02:01 Bisbal vino

Voz 6 02:04 no ha querido hacer amigos apolítica me la trae floja Mela de la traía al fresco tú que mi pregunta es Sarah Clark así que yo os propongo que de aquí digamos tanto claro es si nos parece un razonamiento muy brillante no le entendido nada

Voz 7 02:42 el Grady todo poderoso como los cristianos decimos Viva la Virgen del Rocío

Voz 8 02:46 pero y hay gente que que dice Diva no

Voz 3 02:48 Sevilla

Voz 0230 02:57 bueno ya estamos en tan joven a Toni venga uno de los gritos de alegría más famosos de la historia universal de los dibujos animados es el de los Picapiedra que dice ya Ava daba

Voz 5 03:10 sí ha salido al jardín de la Moncloa

Voz 0230 03:12 el presidente del Gobierno al conocer los mensajes telefónicos de Carles Puigdemont en los que dice a uno de sus colaboradores Expo ha terminado

Voz 5 03:20 Moncloa ha ganado se acabó no somos nada la vida es una mierda somos lo peor estamos en el poder forman sacrificado Manor

Voz 0230 03:30 los mensajes los ha difundido Telecinco porque un cámara los ha grabado ya que a pesar de utilizar una aplicación de mensajería cifrada hay muy muy secreta la utilizaban a la vista de Uche Mon ha dicho que siguen los mensajes son suyos que él es humano y que esto fue en un momento de bajón así lo ha dicho

Voz 4 03:48 soy humano y hay momentos en que también yo dudo

Voz 0230 03:51 fue un momento de duda yo también rudo pero lo que piensa de verdad no es lo que dicen los mensajes sino que dice siempre que las cosas van como la seda y que adelante con los faroles están en Moncloa que no se lo creen de la alegría ya decía Johan Cruyff que el fútbol es un juego que se decidía por los errores del rival porque si rival no comete errores tomate lamente todas perfecta tres no hay gol esto lo decía Cruyff del fútbol porque no era experto en política Miera experto en Radio porque no sabéis cuál es el la música descargada o en los virales de Spotify pues es el himno del día

Voz 9 04:40 ah

Voz 0230 04:41 a nuestros compañeros y colegas de la vida moderna y sin embargo amigos han conseguido que es su himno sea el más descargado Vania de pesca desbancando el remix cuando os da un índice de país también más de Aguero y siempre hay un juego un juego en el que son decisivos los errores del rival es la política el ajedrez también al final todos los juegos depende un poco de errores del contrario porque esto tiene razón si contrario es perfecto tú eres perfecto vidas aburrida podríamos pedir en España que no aburrió en un poco reformar la Constitución para exigir un artículo que dijera todos los españoles tendrán derecho a una política aburrida apacible a una mediocridad sin sobresaltos

Voz 4 05:28 tiene algo que ver con los que Deep en la montaña

Voz 0230 05:32 ha dado tantas vueltas el culebrón político independentista que no se puede saber cuál será el siguiente paso

Voz 0315 05:38 poniendo más bien llega tengan ninguna duda que haya una alternativa políticamente soplos con un Partido Popular que ha estado dispuesta a todo el diálogo que fuera necesario quiero continuar contribuyendo al desarrollo del Estado español y que jamás va a prescindir de la enorme riqueza que representa la pluralidad quiero dirigir un mensaje a los demócratas españoles lo que está haciendo Cataluña es directamente un ataque a la democracia capaz Estado de derecho lo que está claro es que lo que es muy fracaso es la república catalana

Voz 0230 06:19 una pregunta que vamos a dejar pendientes y ponemos en Google en el buscador en Google España precariedad laboral no salen muchos resultados vosotros creéis que estas informaciones sobre precariedad del empleo en España son más bien ciertas o más bien falsas ciertas cierta aún por el Papa cierta la ministra de Empleo Fátima Báñez sostiene que son informaciones falsas Fake News pos verdades inventos delirios

Voz 0277 06:45 él

Voz 10 06:47 a buscar un poquito de Twitter

Voz 11 06:56 el acto de ayer del Rey con la princesa Leonor ha hecho revivir viejos traumas la infancia al señor Jim Beam

Voz 1119 07:02 mi padre nunca me regaló un Toisón de Oro Funny vino a ver mi partido de béisbol

Voz 11 07:07 vamos ahora con uno de visitas al doctor a cargo de profeta baruc

Voz 12 07:10 les recuerdo que sufre usted un trastorno de déficit de atención severa esa es su opinión doctor sepa que voy a pedir una segunda opinión yo soy el doctor que le está dando la segunda opinión a que me había dicho el primero

Voz 11 07:22 vamos con una conversación con una confesión que muchos compartimos y que nos la proporciona Pin

Voz 12 07:26 en el súper empiezo colocando las bolsas con precisión quirúrgica y acabó como los manteros cuando viene la policía

Voz 11 07:34 los buenos modales son muy importantes casi siempre casi siempre el Twitter de capitán Spalding

Voz 1119 07:39 la edad no se le pregunta eso a una dama pesó treinta y cinco años

Voz 11 07:45 ya acabamos las tutorías con una confusión de esas que te llevan al mismísimo abismo nos la cuenta cansino Royale

Voz 1119 07:50 tenemos que dejar de vernos antes de que se entere mi mujer ponte las gafas Paco

Voz 13 07:58 tú

Voz 14 08:02 no

Voz 0230 08:24 para gobernar consiste en convencer a la gente de lo que es verdad esto lo dijo un señor y muchos lo han tomado al pie de la letra a veces parece un concurso de ver quiénes capaz de convencernos de la verdad más estrafalaria la tierras plan ahí venga estadísticas teniendo en cuenta que la mayor parte del universo no lo conocemos y que pudiera haber planetas planos en otros lados podría dársela darse la circunstancia de que la mayoría de los planetas fueran planos sin saberlo nosotros de lo que se deduce diría que la tierra no habría de ser una excepción escuchamos a la ministra de Trabajo Fátima Báñez cesen España se habla de que los nuevos empleos en los nuevos empleos abunda la precariedad de empleo de mala calidad contratos cortos temporales sueldos bajos

Voz 0612 09:06 sí cono como alguno descalifican con ligereza el empleo creado es precario porque sencillamente no es verdad los datos son los datos son tozudos

Voz 0230 09:18 datos son tozudos Francino nueve Scully Sitges con frivolidad esta afirmación de la ministra se basa en algún dato estadístico como es natural

Voz 0612 09:25 las cuotas de los trabajadores del régimen general han crecido un seis coma dos por ciento

Voz 0230 09:31 sí han crecido un seis las cotizaciones

Voz 0612 09:33 sin embargo el número de afiliados ha crecido un cuatro coma dos por ciento

Voz 0230 09:38 como es sabido que con un seis cuatro Tiago tu retrato

Voz 0612 09:41 en esos dos puntos de diferencia se explican por el aumento de la base media de cotización por trabajador porque ha mejorado también la calidad en el empleo

Voz 0230 09:51 de a partir de unos datos estadísticos el Gobierno puede decir a sus ciudadanos ya quién vas a creer el amigo no pero esto es así en España no hay empleo precario es una post verdad es curioso bueno hora doce Cadena SER

Voz 15 10:02 esta mañana por Telecinco recogen el momento en el que un cámara de la cadena grabó el teléfono de Toni Comín cuando recibía esos mensajes supuestamente enviados por Puigdemont Sánchez

Voz 1916 10:13 sí en los mensajes se ve un remitente llamado Carlas que según Telecinco según el contexto sería Carles Puigdemont Ikea habla de lo que se está viviendo los últimos días de la Cataluña republicana

Voz 0230 10:23 los últimos días de la Cataluña republicana esto yo veo que ha pasado más desapercibido Puigdemont habla con sus colaboradores como si vivieran la república catalana está todo el mundo le parece normal en estos mensajes se dice lo siguiente lo contaba Sonia Sánchez

Voz 1916 10:36 supongo que tienes claro que esto ha terminado los nuestros nos han sacrificado al menos a mí vosotros seréis consellers espero y deseo pero yo ya estoy sacrificado tal y como sugería tarda el plan de Moncloa triunfa solo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel porque sino el ridículo es histórico es histórico

Voz 0230 10:55 bueno situaciones ridículas hemos vivido ya unas cuantas sea cual sea la posición que hay que tenga cada cual declarar la independencia de un país a irse de fin de semana ya fue bastante ridículo e después explicar no lo hicimos para no hicimos nada más para que no matarán a nadie también fue bastante bien el ciclo registrar maleteros de coches para buscar ex presidentes de la Generalitat es bastante ridículo hay un nivel

Voz 16 11:17 oye y además no te hay nivelón debe a todo esto genera largas iban si todo esto en general

Voz 0230 11:28 es una situación cutre no es nada nórdicos himno eh cuando sobre sobretodo cuando vayáis por ahí a países lejanos sobre todo esto no contemos nada

Voz 1119 11:37 no sabemos bueno explicarle estos mensajes de Puigdemont

Voz 0230 11:40 no dicen nada tampoco que no sepamos es más nada que no hayamos contado que llevemos semanas y meses contándolo todos los días esto no se lo creen ni ellos los pues están peleados entre sí Junqueras quiere salir de la cárcel cada vez que Puig amor anuncia que incumple una ley Junqueras le dan los siete males porque sabe que eso indica que va a seguir en la cárcel estos está contando desde hace semanas y meses a las ocho de la mañana se explicaban en la SER peleas ínterin de peso

Voz 17 12:06 Fuentes de la formación fuentes de sus para Cataluña acusaban a Esquerra de tener decidido de antemano no investir a Puigdemont que ayer decían había una reunión para cerrar el programa de gobierno al que los republicanos no se presentaron aseguraba

Voz 0230 12:18 bueno tampoco situación Sálvame forma parte del debate de estos días Albert Rivera denunciaba mentiras pero

Voz 18 12:23 no puede ser que Cataluña y España en su conjunto se paralicen porque unos señores separatistas no les digan a los ciudadanos la verdad pero bueno en todo caso en esta era de la verdad o la mentira tradicionalmente conocida pues los separatistas no se atreven a decirle a sus votantes que se acabó acabó eso y que toca ahora volverá la Constitución las novedades

Voz 0230 12:42 los mensajes de Puigdemont es en todo caso que se ve palmaria mente la diferencia entre su discurso público y su discurso privados dos mensajes son de ayer por la tarde y los envió Puigdemont antes de grabar un mensaje dirigiéndose a los catalanes para decirles seguimos adelante con la República con todo captación un discurso público está grabando un discurso público dirigiéndose a sus conciudadanos diciendo adelante y por el teléfono está mandando un mensaje diciendo estos

Voz 1119 13:17 es como House of Cards cutre no es como House of cards sin talento dicen

Voz 0230 13:23 la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que hay que decir en público lo que se dice en privado yo creo que hay

Voz 19 13:28 ha llegado el momento en que se asuma públicamente lo que se ha dicho muchas veces y por muchos en privado

Voz 0230 13:36 conociendo la política española también podríamos decir que nos conforma haríamos con que se dijera en público lo mismo que se ha dicho en público el día anterior

Voz 20 13:44 no

Voz 0230 13:49 mientras tanto el líder del PSOE

Voz 1119 13:59 ha dicho hoy una frase de sabio chino en política que lo hace nada tampoco es nada

Voz 0230 14:08 no es la primera vez piensas nuestro haciendo autocrítica

Voz 23 14:11 no no nos está él se refería a Rajoy

Voz 0230 14:20 la sensación de victoria con estos mensajes de hoy de Puche Mono hoy la sensación en la política española es de Victoria de euforia en el Gobierno del PP la sensación es tan notoria que incluso algunos le puede ir la mano con vamos a escuchar a Rafa Hernando portavoz del Grupo Popular hacer una metáfora con Puig un poquito siniestro dice que Puche dice Rafa Hernando que Puche Mon es como un astronauta fuera de su nave afectado espera que haya un momento Francino esto no es como un astronauta conectado a un tubo que es el momento de cortar el tubo Bach coge manía claro veces oye quizás es necesario afinar un poquito las metáforas

Voz 24 14:59 esto es momento yo señor cuide bueno es como ser astronauta que está fuera de la nave en el espacio exterior que está unido por un tubo al señor Torrent y lo que le pido al señor Torrent es que ya definitivamente con el tuvo que pueda instalarse la normalidad en el Parlament de Cataluña

Voz 1119 15:18 claro hablamos sobre la astronauta si le cortas el tuvo claro le pasan cosas incompatibles con la vida en principio

Voz 25 15:26 no es metáforas

Voz 0230 15:29 a metáforas pero no vayamos a ir diciendo mira es como ese caballo que tiene una pierna rota lo mejor es pegarle un tiro las metáforas innecesario llevar la metáfora hasta lugares tan siniestros o referirse a las decisiones de los políticos recordándole que tienen hijos hizo otro portavoz del Partido Popular el grupo socialista en el Parlamento Europeo el grupo de los socialistas españoles está recogiendo firmas para pedir que se revoque la designación de María Elósegui como juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostienen los socialistas que sus opiniones sobre la homosexualidad son también incompatibles con ese tribunal la juez María Elósegui elegida para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anunció dado que emprenderá acciones legales contra quienes hagan afirmaciones falsas sobre su trayectoria sus escritos su obra académica en general es una situación curiosísima

Voz 0414 16:18 recapitular el diario

Voz 0230 16:20 punto es ha publicado desde hace viene publicando desde hace diez días que esta juez en diferentes trabajos había manifestado opiniones homófobas tales como que la homosexualidad genera patologías teniendo en cuenta que su cargos para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Voz 1119 16:32 no hay algunos que han considerado perfil adecuado bueno pero oye hay otros que no

Voz 0230 16:38 es que además ha publicado el mismo medio que la juez falseó su currículum porque afirmaba en su currículum que preparó la ley de Igualdad impulsada por los socialistas desde el Gobierno y quiénes participaron en esa ley han dicho son verdad sobre este punto irse según la información facilitada por la Agencia EFE la juez Elósegui dice en su comunicado que el currículum estuvo a disposición de todos los que participaban en el proceso de elección es decir no afirma mi currículum se ajusta completamente a la verdad y aquí están las pruebas según la información que tenemos de F parece sugerir que dice

Voz 27 17:14 va a ver si se sienten de ahí vale pero si entender

Voz 0230 17:20 Haro esto no no no es normal igual tenemos información errónea esta mañana ha hablado en Radio Euskadi Margarita Uria que dirige la Agencia Vasca de Protección de Datos fue vocal del Consejo General del Poder Judicial y fue ponente de la ley de Igualdad la han entrevistado en un programa de la radio autonómica vasca Margarita Uría dice que nunca conoció esta mujer

Voz 28 17:37 si existe una falsedad opto por lo menos una una no verdad en su afirmación de que participó en la elaboración de la ley de Igualdad puesto que me tocó en aquellos tiempos en los que ya forma parte del grupo escocés ponente desde luego ni en los trabajos preparatorios ni en la elaboración de la ley en la Cámara y tengo recuerdo de haber coincidido para nada con ella

Voz 0230 17:59 pero esto es algo peculiar porque en su currículum según se ha publicado en el diario punto Es la juez María Elósegui puso preparé bueno dice preparó porque estaba redacta en tercera persona preparó el anteproyecto de la Ley Orgánica de igualdad entre hombres y mujeres tres dos barra dos mil siete actualmente en vigor a propuesta del Ministerio de Trabajo Sin embargo según diferentes testimonios recogidos por el mismo diario su única colaboración con ese proyecto es un estudio preliminar encargado por otro juez aquí en el Instituto de la Mujer habían cargado a su vez un estudio que luego no fue utilizado en los trabajos de la ley eso es participar en la elaboración del anteproyecto Margarita Uría ponente de aquella ley es que es muy precisa en sus recuerdos

Voz 28 18:36 fuimos conociendo qué entidades participaban con qué colectivos estaba contando antes de existir un texto que se presenta ya como proyecto de los trabajos preparatorios tuvimos amplio conocimiento porque precisamente el Gobierno en aquel momento buscaba suscitar el máximo de consensos no no recuerdo para nada la profesora Los

Voz 0230 18:57 es que estoy a esto acabará necesitando una claro John que no contenga dudas porque porque si se plantean dudas sobre si un juez del Tribunal de Derechos Humanos dice verdad cementeras zonas dejan en una situación tonta apostó por que una de las labores de los jueces consiste en valorar si lo que la gente le dice es verdad o es mentira es una superación bueno es una situación total

Voz 1119 19:20 sí

Voz 29 19:25 Especialistas secundarios al ruedo

Voz 11 19:27 yo vengo a hablar de cosas más más agradables buen súper luna la Super Bowl esta noche espectáculo fascinante que era súper luna era Súper Luna Azul luna de sangre

Voz 1119 19:38 trabajos de tres y científicamente es sí

Voz 11 19:42 luna de sangre como la película de las iglesias sabes no hay nada la gran luna nueva he visto Varela se trata de un fenómeno increíble decía ciento cincuenta años que no se producía os acompaña astrología Toño de la Bernarda que ha estado siguiendo muy atentamente este fenómeno increíble IVIMA explicarnos asuntos eh

Voz 1119 20:01 por de la Bernarda que tal buenas tardes buenas tardes hola Toño increíble no

Voz 30 20:07 no somos mira yo siempre digo que somos unos privilegiados porque el universo te da una espectáculos cómico que apabullante no el carajo Angelo decía nuestro colaborador del cara yo a nivel personal pues estoy bastante conmocionado muy tocado mucho

Voz 11 20:23 por eso los colores los colores no

Voz 30 20:26 la paleta no alucinante que no abren la luna gigante durante unas horas blanca a luego azul rojo esos colores a mí me han hecho aflorar en mí por un sentimiento nacionalista que yo creía enterrado

Voz 1119 20:38 verdad orígenes no patria

Voz 11 20:42 nadie llorado con el blanco y el azul el rojo quiere ruso francés no pero sí sí también a rusa no es roja no esa era la soviética la rusa blanca azul y roja pero me confunde la planta eso también lo es Frank perseverancia no

Voz 31 21:00 Albert la luna blanco el azul el sí

Voz 30 21:03 le trae color no

Voz 1119 21:05 Blix ya te digo mi Senna de picoteo a orillas del Sena

Voz 11 21:09 a la cena será no hay nada más francés que es que era bueno pues está súper luna se hizo súper una porque se acerca mucho cómo estás mirando un poquito chafado no que te pasa no que Tajo pensativo al decir que Rusia tiene los mismos color en su bandera para dudar dudar de que es el francés que pasa quiere ruso no estaba ha dicho que eso no

Voz 30 21:31 a mí me han venido mi mente las imágenes de de de Joyce hermano bailando la bala Like a orillas del volcán

Voz 1119 21:37 el Volga del cara perdona que estoy

Voz 11 21:42 pero que poseía también imágenes de tu infancia francés hoy también rusa no sabe si eres francés lo que me está diciendo sí sí tenerlo diciendo

Voz 30 21:50 pero es que tiene lo mismo color en la bandera metió la duda en la cabecera

Voz 11 21:53 ya ya ya pues pasa que Países Bajos también tiene rojo azul sí sí sí yo Eslovaquia haya sido mejora también Eslovenia Eslovenia y Filipinas ojo eh

Voz 1119 22:05 ahora no duda total duda total a Carvajal tengo la cabeza ahora

Voz 11 22:09 José Doctor de la Bernarda me está diciendo en serio ahora mismo que duda de si es francés ruso holandés o Filipinas

Voz 30 22:14 pero la es que por los colores los colores sólo tengo ese recuerdo los colores de mi bandera no que eran blanco azul y rojo eso lo tengo claro

Voz 11 22:20 lo tienes claro clarísimo tu infancia no super luna no piensa dar no por lo que no hasta que reconozcan

Voz 1119 22:26 el origen mira decía Churchill que aquel que olvida su origen su mierda seca

Voz 11 22:32 le película que lo dices oye porque él me lo primero lo primero no saber dónde vengo yo os para salir de este pozo pero te voy a una especie no son hitos de diferentes países a ver si alguno te dice algo y tienes el estímulo visual los colores te acuerdas ahora sobre el claro claro blanco a ver si estímulo sonoro despierta ese sentimiento patriótico que que has perdido Tony tiene algo así de Luxemburgo hecha Melinda y Luxemburgo

Voz 1119 22:57 que si esto es lo mío seis hoy en Burgos menos mal que había puesto los bellos de punta al oír la música de

Voz 11 23:06 sí porque mira menos en la clínica Calin

Voz 1119 23:12 no perdón soy ruso ruso ruso de hombre éste sí definirá está seguro que yo nací con esto sonando esto viva Rusia joder si rusos ruso ruso

Voz 11 23:22 ya pongo esta canción de Yves Montand cantando sobre el cierre de París

Voz 1119 23:30 eso eso se daba por fin ese es esto Mi tierra y miren França miro escucho esto porque no

Voz 34 23:40 ahí

Voz 35 23:43 denuncia que es

Voz 11 23:45 Filipinas es una canción fían esto es la banda sonora de mi vida es que veía yo de chico Mi madre me cantaba esta canción sí yo soy feliz sufre ahora venía mira filipino quede te lo voy no creo que ya sé ya sé lo que eres y creo que es lo que no creo que todos hemos llegado a la conclusión Francino creo que eres

Voz 1119 24:08 no te lo discuta

Voz 11 24:10 pero gilipollas francés ruso filipino podía universal gilipollas del mundo que te parece una buena forma de verlos la súper luna que nada no genial sino sino no nos importa agravaría la historia en pocas con Lucía Taboada muy bien gracias Lucía bueno pues en pocas al tema de la súper luna

Voz 0414 24:28 adiós adiós amigo luna eh

Voz 1 24:32 la Ventana

Voz 29 24:48 son las cinco y treinta y siete minutos de la tarde las cuatro y treinta y siete en Canarias aquí seguimos asomados a la ventana en Todo por la radio esperando el Broadway de Pedro Aznar

Voz 3 25:17 bueno ya está bien sacar

Voz 1704 25:21 para la antesala ya vamos a las salas Salas madre mía con los Goya que tienen majors que una franquicia dentistas ofrece un hospital pasa esta sala vamos a las alas los presentadores dos compañeros y amigos que seguro que lo hace estupendamente Joaquín Reyes Ernesto Sevilla en general los Goya tienen el problema de la duración esto sabemos se intenta corregir con los años en algún caso lo han conseguido pero en otros casos es una una gala Sun Prusés vale lo otro problema últimamente los últimos yo diría que doscientos años eh son los números musicales a siempre

Voz 27 25:52 hay algo hay crisis Balón de aquí me estás mirando la tele como Telecinco año al contrario que salga Resines efectivamente

Voz 4 26:00 musicales no acaban de salir redondos por eso hoy La Ventana Big Bang se pone en marcha

Voz 3 26:05 con la colaboración de la grandísima una cosa es lo que queráis pero por favor por favor

Voz 36 26:16 en los yo ya sale bien su rollo Moon sí cierto acordados le Resines o peor aún de Luis Tosar

Voz 0277 26:25 en K K qué edad Cenia pero van detrás ojo que aquí tenemos vamos

Voz 36 26:36 la más no min nada es la que no ha visto ni Dios

Voz 0277 26:42 te llaman día seguro que es un drama para más hay también una de las cosas

Voz 36 26:52 yo no voy al cine a estos

Voz 0277 26:56 Verónica ya está nominada tan ya a error o no yo me estaba refiriendo las que vida es la que habla de la tapa Steve mejor película es una

Voz 37 27:16 la labor de Blanes

Voz 0277 27:21 por su puesto que siempre gana Selfa Fabra del mundo acto ahora veamos eso sí que no puede faltar seguro que inspección a ver Carlos oye que seguro se va emociona cuando Julita mejor película tu mente son muchas risas un mono un castillo media Julita es como Carmina tengo a Javier Bardem nominados esta cesta de cine el drama aunque sea para mirar fuera verdad no lo sé los Javis Vesti te flipa sigan han vaya P2 se coge

Voz 37 28:19 mira vi vi esta volviese con un total

Voz 0277 28:37 sodio

Voz 37 28:38 Albert Rivera de Massimo Dutti Carmena no baile señora por favor

Voz 0277 28:41 por no le ahora te puede hacer un rollo música atiza llamado o no ya han llegado los Goya seguro que saldrá muy bien y eso ya sí del número Music Lozoya si él no ya

Voz 9 29:12 me lo musical sí

Voz 5 29:16 sí sí

Voz 3 29:18 gracias a vosotros pues bueno por si usted eso sí eso todavía no excluye alta en autónomos se quiere ahora tiempo venga investigamos vamos

Voz 4 29:30 ese columna enterrador un pistolero Colour jugador tramposo pero nunca secas de un periodista

Voz 0414 29:35 estoy empezando a creer que todos los periodistas están sanas

Voz 1119 29:38 madre mía de puede este número a ver cómo remontar explicaciones Alonso venga hoy habla de un proyecto que tiene porcinos nombre original Se acabaron las casas

Voz 0414 29:46 de cultura polideportiva Palacio de Congresos hoy hablo de la casa en Logroño La Rioja vamos a ver una metáfora el literal en dos mil quince este año no se abrazaron con el tema musical de una chavala que llamaba muchos años después a su exnovio esto no suele dar resultado ni las noches que sale de fiesta ni muchos años después desde luego a quién se le ocurre

Voz 33 30:10 ya ya lo sé

Voz 38 30:12 ah

Voz 32 30:14 que te preguntaba chata

Voz 33 30:17 a bien

Voz 38 30:20 viva la fiesta científicamente el jueves ya estaba el PP gobernando ya había jaleos con Cataluña aunque no tantos ya consulta vamos noticias en Internet de esas de siete pasos para conseguir la felicidad o dieciséis fotos increíbles que no habías visto te encantará la quince ya había muerto gente para hacerse selfies de lugares imposibles en dos mil quince a lo mejor no éramos todavía tan influencer ni le dábamos tanto al Instagram pero

Voz 0414 30:44 podemos afirmar que si hace

Voz 38 30:46 dos años éramos casi casi tan tontos como ahora en dos mil quince en Logroño decidieron rehabilitar un pequeño edificio que antiguamente albergaba una escuela infantil que había en el parque Gallarza para alojar allí un nuevo proyecto una biblioteca con un centro de actividades infantiles bautizado como La Casa del Cuento la obra estaba estimada en un millón setecientos mil euros

Voz 39 31:10 en dos mil dieciséis a empezarán las obras era uno de los proyectos estrella para esta legislatura del PP

Voz 0414 31:15 los años

Voz 39 31:16 veamos qué ha pasado Un dos tres respondan como cada miércoles

Voz 40 31:19 otra vez

Voz 0414 31:22 abierta a la casa de nuevo

Voz 38 31:25 la sorpresa del escándalo viene por otro lado ha todo

Voz 40 31:29 la opción si ve no

Voz 0414 31:32 C Sí pero se ha convertido en un centro cultural un amor mucho que nos lleva yo digo no no no no no nada que no invada el pesimismo efectivamente dos quedamos entonces porque he preguntado si está abierta está construida a no empezaron las obras pero hubo un problema que provocó que se paralizase ve sí pero está pendiente de unos permisos se sí se ha construido a medias pero ya casi

Voz 3 32:04 a mí me gusta me gusta ya a mi lado a medias ya esos permisos empieza a Bannon

Voz 0414 32:13 bueno eso es la ah bien Billy punto a no empezarán las obras pero un problema provocó que se paralizase Owen que problema se derrumbó el edificio un problemón se ve otro muy habitual se quedaron sin dinero le cortaron el tubo los astronautas

Voz 1119 32:33 no no pero siempre les llevó

Voz 0414 32:36 se se descubrió que no habían hecho informe de viabilidad

Voz 3 32:39 pues mucho es muy bien el más chocantes que se vale pero es muy bestia no muy bestias esto vaya forme de viabilidad lo voy a quince también se llama bienvenida que es algo que no buena astronauta pues mira pues se derrumbó

Voz 38 32:57 y eso es lo bien bien según me ha contado el Ayuntamiento de Logroño

Voz 0414 33:01 las obras se paralizaron a consecuencia de un derrumbe parcial accidental de un muro de carga en el mes de febrero de dos mil diecisiete años han ido esto obligó al derribo de todos los muros para no comprar meter la estabilidad del resto de la estructura y hasta entonces se habían gastado trescientos cuarenta y ocho mil euros de un presupuesto de un millón y pico pues no era tanto entonces bien qué pasó después a ser retomaron las obras con la misma constructora b Se rescindió el contrato con la constructora

Voz 1119 33:29 ahora se abandonó la idea de la casa

Voz 0414 33:31 la del cuento para Logroño nombre

Voz 3 33:34 hola cuando no

Voz 4 33:38 rescindió el contrato Andrés si se les cae la casa no

Voz 0414 33:41 bueno efectivamente se rescindió el contrato con la constructora pero la otra opción era que podían haber seguido con la misma constructora irreal y seguir

Voz 0230 33:47 la súper aquí no preguntas lo que podría haber pasado sino lo que pasó claro queremos adivinado

Voz 0414 33:51 efectivamente esta vela Visa adivinado el anterior no

Voz 1119 33:54 poco flipper el Ayuntamiento

Voz 0414 33:56 ha aclarado que después de estudiar los informes de los técnicos municipales el equipo de gobierno decidió rescindir el contrato con la antigua UTE la UTE recordemos que una UTE es una unión temporal de empresas que en este caso era un euro contratas y Ortiz Construcciones y la rescisión del contrato tiene unos costes ha costado cuarenta y tres mil euros en indemnizaciones a que ya vamos casi cuatrocientos mil y pico llevamos se planteó un problema un posible problema jurídico en cumplimiento de la Ley de Contratos y por eso recibieron así que vamos con la pregunta de interpretación libre la adivinación cromática de qué color es el futuro de la Casa del cuenta de Logroño a gris obra ilusión ve negro Negrín Simon no estamos paga cuentos C amarillo giro inesperado

Voz 4 34:40 amarillo uno Spacey porque si las puestos por había amarillo me gusta amarillo por alguien miente mucho ambiente mucho

Voz 0414 34:47 efectivamente en lo he puesto para despistar ahora año otra obra ilusión porque el interventor aunque decidió que en vez de continuar la obra con el mismo contrato había que rescindir intentarlo de nuevo por lo que parece todavía no hay nueva fecha el Ayuntamiento de Logroño me dice que hay una partida de un millón de euros prevista para este año bueno y un millón trescientos quince mil en dos mil diecinueve tengo que agradecer muchísimo la ayuda a Ana Castellanos jefa de informativos de La Rioja espectacularmente informada

Voz 38 35:16 que me ha ayudado mucho en la realización

Voz 35 35:21 hala a la semana

Voz 5 35:22 tiene más sanas

Voz 41 35:27 venga

Voz 11 35:30 seguimos con los cuentos Carlas porque abrir la carpeta de nuestro súper héroe si los súper héroes españoles lo desconocido los que no están bajo los focos los cómics hoy me acompaña por favor un fuerte aplauso Lucas Antic

Voz 5 35:43 tal Lucas qué tal bienvenido La Ventana

Voz 42 35:46 muchas gracias a vosotros para invitarme a emocionado estar en la radio si mi madre siempre se escucha vuestras madres se escuchan cuando hacéis la radio quizá tenéis madre quizá en Arenys madrilista Gao Juan perdonar lo que Dennis los los que tenían madre muerta ahora los hemos hecho es igual mi cuñado os escucha siempre la Copa igual en la SER carambas Wendy las ostras de micrófono buenos molestado a escaso no sepa mal

Voz 11 36:18 ya han dice el Tigres Lucas perdón donde eres de Reuters

Voz 42 36:22 siempre me ha parecido un truno Reus allí sólo hay calçots y trucos ya lo que a veces me gustaría haber nacido en Chernóbil no te digo nada bueno quiero decir con todo el respeto total por las víctimas de la catástrofe

Voz 1119 36:31 me refería a que el vivido en Reus verdad sí sí sí Hablar por hablar que si mucha gente caqui perdona perdona

Voz 11 36:44 los a intentar poner las cosas un poquito en su sitio esta persona que estáis escuchando no sin ganas de darlo unos de normal es así se lo atención porque por la noche cuando adopta la personalidad de superhéroes se convierte

Voz 32 36:58 no me con

Voz 1119 37:00 cierto es

Voz 32 37:04 te conviertes en él

Voz 11 37:06 ya sé que me convierto

Voz 43 37:09 en gen Man Man sí

Voz 7 37:22 hola muy reflexiva si queremos silencio me vale cadena gen que agota del me pensar antes de hablar que super puede tiene estén mal creo que cuando hay bastante rabia asco no se hacen así

Voz 11 37:53 podíamos volver a hablar con Lucas Andy por favor libres

Voz 7 38:01 vi Water espera

Voz 11 38:03 que me Fagor sí

Voz 7 38:06 Lucas qué tal te has operado

Voz 1119 38:10 eh

Voz 11 38:14 no te lo que ya listo visto este poder de convertirte en esto de pequeñita viendo el programa la clave de una explosión en ese momento no me queda el Iker crees que tú crees que te servía la sociedad siendo Zeman ciudadano amiga es una pregunta para no estoy orientando aquí cambiar tú crees que haces bien a la sociedad haciendo Zeman

Voz 35 38:52 creo que acabamos otros hoy no

Voz 11 38:56 bueno vamos a dejarlo aquí Ice Man y hoy estás aquí quieres dar paso a lo que no lo siguiente que viene de la sección

Voz 7 39:03 ahora con todos ustedes gracias

Voz 5 39:25 vaya personajes tanto tiene reflejo

Voz 0277 39:34 qué grandes bueno yo ya estoy un poquito cansada de interpretarlos a cantantes de música popular de soul cantado pop cantado rock así que hoy me voy no hoy contra todo pronóstico os voy a cantar por La Dama

Voz 44 39:49 Julie Andrews vamos a escucharle Inés

Voz 45 40:07 bueno sin ir

Voz 46 40:18 bueno qué interpretación estamos muy acostumbrados a escucharla pero es que esta cita

Voz 0277 40:22 ah es la perfección hecha persona chabola se lo podía decir esta mujer a sí misma sí porque acordados de la escena SMI Poppins que saca el metro y

Voz 35 40:31 Mary Poppins prácticamente

Voz 0277 40:37 bueno sí era su nombre y además le dieron un Oscar por esta película pero bueno voz cristalina de pop cristalina técnica del cupón lírica moderna

Voz 3 40:49 parece que esto vienes a El día de la te ponen bemol

Voz 0277 41:05 ajá a punto mira me lo has quitado un pedazo de actriz Whatever rima minando si hay gente que piensa que es cursi a mí me encantaba Julie Andrews

Voz 11 41:16 película enseña los pechos eh

Voz 1119 41:18 sí la de Alex de la Iglesia esto tiene Darro

Voz 0277 41:22 como ya despachos y te bueno una adicción como digo que ya le gustaría Rajoy bueno a mí lo que más me gusta de todos estos virtudes que tenía la gran Julie Andrews es esa manera que tenía de haber lo voy a intentar porque ella como que en medio hablaba pero en medio cantaba todo a la vez y con una interpretación estupenda algo así como canta

Voz 47 41:38 Jan interpretado ahora las Beckett sonando con un perfecto acento con mucha expresividad pero sacan dos juegos cuando el texto la escena es

Voz 0277 41:49 eso no es bonito como dices

Voz 3 41:52 venga

Voz 0277 41:54 no me entusiasma lo voy a intentar perdonad salvando las distancias vamos ahora con la música que viste mucho más ir por si alguien no lo sabe esto es mayor y de Sonrisas y lágrimas venga vamos allá

Voz 44 42:21 fui al mis sus buen de a la extensa y sonado bueno claro

Voz 49 43:11 B

Voz 5 43:19 gente light

Voz 0277 43:25 bueno canta por Julie Andrews a mi me parece que es como insuflar vida yo pensaba a quién podemos ponerle una versión así insuflado Le vida un poquito a los Julie Andrews pues cuanto

Voz 0414 43:34 es mi respeto y admiración

Voz 0277 43:37 es pues a ese velero libertad

Voz 3 43:41 venga venga

Voz 0277 43:52 tomó sus costas que suena a Beckham barra una camisa y una canción yo tú con en en barra y recorre velero guinda Decca Laila nada y se marchó ellas Tovar Colina le tiene descubrió otras pegas a este Esteban cómo te llamo a fría en el en el cielo descubrió aguanta digo que el

Voz 51 45:03 ah

Voz 9 45:11 Leila busco niñera esto no es coña verdad

Voz 0277 45:18 se puede hacer una camisa de fuerza marchó yo estoy como Berta descubrió Xavi hipertenso hoy crece y se marchó pero bueno ves IP VoIP puedo volver

Voz 5 46:20 José Luis Poppins

Voz 3 46:29 bueno mañana más toda esta pero mañana se venga