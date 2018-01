“Con una alimentación equilibrada no necesitamos ningún suplemento”

No hay resultados

Voz 2 00:03 Enrique García qué tal cómo estás hola buenos días qué tal portavoz de OCU y son necesarios son no son necesarios estos complementos

Voz 3 00:11 pues a nuestro juicio son claramente innecesario por qué decimos esto bueno hemos hecho una encuesta entre mil doscientas personas donde se señala que el treinta por ciento de los consumidores la actualidad toma algún tipo de suplemento alimenticio que hemos hecho le hemos preguntado sobre sus hábitos de alimentación ya hemos comprobado que pues digamos que será una suplementario León absolutamente ilógica innecesaria y es que precisamente quienes mejor comen desde el punto de vista nutricional son los que toman este tipo de suplemento por tanto en su dieta no son necesario hay otra también el fenómeno ya es aquellos que tienen algún tipo de deficiencia en su dieta vi que en este caso sí que podrían tomar los suplementos pero que ocurre que simplemente variando muy poquito su dieta tomando por ejemplo en el caso de la vitamina C más fruta verdura pues ya tendrían cubierta perfectamente su necesidad necesidades nutricionales sin necesidad de recurrir a este tipo de suplementos que a la larga no sale muy caro porque claramente a la vista de la Cuesta son innecesarias

Voz 2 01:16 innecesarios y además bueno que en algunos casos a lo mejor hasta pueden provocar algún tipo de problemas en nuestra salud en contra de lo que podemos pensarlo que está totalmente incontrolado el consumo no estamos tomando algo resulta que lo tenemos perfectamente cubierto con nuestra dieta no

Voz 3 01:30 pero en general son raros los problema por el exceso no son raros los problemas de salud desde ese punto de vista no no nos preocupa tales uno preocupa mal bolsillos son

Voz 2 01:39 pues muy claro que como digo

Voz 3 01:41 a la vista de los resultados precisamente quién mejor come mal los toman

Voz 2 01:46 en todo caso Enrique siempre cuando se piense que se tiene alguna duda o que necesitamos complementar por algo porque tenemos una carencia que sabemos de nuestra alimentación siempre consultar al médico no no ir por nuestra cuenta porque en algunos sitios ya sabemos lo primero que no hacer es vendernos sin ningún problema

Voz 3 02:01 claro depende pero hombre eso es decir vete tú a a algún tipo de establecimiento donde además te van a decir que esto es buenísimo porque tiene una cantidad de mejora o cuidado que están ya en la alimentación efectivamente como tú dice si hay una patología hay un déficit y acuda al médico y ahí nos dirán que tenemos que tomar pero si seguimos una alimentación equilibrada con todo tipo de nutriente no vamos a necesitar la mayoría de estos productos

Voz 2 02:25 bueno oye aprovechando que éstas simplemente una pincelada acá alguna novedad con el tema de Volkswagen que también había hecho una consulta entre afectados y la verdad es que la gente estaba bastante desquiciada él el el diésel gay famoso eh

Voz 3 02:36 sí bueno ya sabes que esto va a durar pero aquí tenemos paciencia sabemos que tenemos la razón y la justicia de nuestra parte y tarde o temprano se hará justicia ahora hemos sacado los datos de una encuesta que hemos hecho no sólo en España sino en varios países Bélgica Italia Portugal en concreto diez mil quinientos afectado en nuestro país ha respondido casi dos mil personas pero resulta que lo que queremos poner en evidencia conectan cuesta los daños que esto ha supuesto de media y en el cuarenta y dos por ciento notó cambio a peor en el coche casi la mitad del encuestado sí tuvieron que pagar reparaciones vinculada que supusieron aproximadamente unos mil ciento sesenta euros de media es decir que ya con el tiempo y con esa supuesta reparaciones que no iban afecta al rendimiento del coche vemos que sí afecta muchos caso que ocasiona avería ir bueno mientra seguimos esperando a que sea mitad la demanda y que se empieza camina judicialmente sinceramente es uno da mucha envidia mira a otros países verdad inconcreto Bélgica donde ya los a los afectados están en los tribunales donde confiamos que van a obtener una indemnización adecuada los perjuicios que han sufrido y aquí seguimos esperando

Voz 2 03:52 muy bien pues seguiremos esperando y habrá que seguir luchando Enrique García portavoz de OCU como siempre muchísimas gracias un abrazo un placer un

