Actualidad (31/01/2018) - En caso de conflicto, el derecho a la información prevalece frente al de la intimidad

Voz 0313 00:00 mira que hemos utilizado veces esta canción para hablar de noticias relacionadas pues eso con el uso del del Whatsapp con sus pros con sus contras hoy les viene muy al pelo para comentar la que sin duda la noticia del día esa exclusiva porque una exclusiva del programa de Ana Rosa Quintana que ha desvelado un intercambio de whatsapp entre Carles Puyol y un exconseller suelo Toni Toni Toni Comín donde el ex o de la Generalitat daba prácticamente por en fin por finiquitada su operación política que a la Moncloa ha ganado los míos me han sacrificado y esto se ha terminado para el final tanto uno como otro han confirmado la veracidad de esos mensajes esos mensajes dos captó un cámara de Telecinco y ahí tenemos la duda ahí tenemos la polémica

Voz 1 01:05 la polémica de Isaías Lafuente

Voz 2 01:12 yo pues si Telecinco

Voz 0827 01:14 ha revelado una conversación de Whatsapp en la que Carles Puigdemont confiesa al exconseller y diputado de Esquerra Republicana Toni Comín eso sentirse derrotado por La Moncloa sacrificado por los suyos y además asumiendo que tú todo ha terminado Comín ha anunciado una querella contra la cadena por difundir conversaciones privadas algo que es delito en Bélgica y en España según ha escrito en Twitter así que la pregunta que nos hacemos hoy en la polémica es si estamos ante el legítimo ejercicio del derecho a la información al periodismo o frente a la comisión de un delito por qué es cierto que el artículo ciento noventa y siete del Código Penal español castiga con penas de hasta cuatro años el apoderamiento o la interceptación dolosa de mensajes privados Si la querella se produce bueno los tribunales tendrán que sentenciar pero los precedentes indican que cuando esta protección penal de la intimidad entra en colisión con el derecho constitucional a la libertad de información este último ha gozado casi siempre de una protección preeminente según la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional sólo establece el tribunal dos requisitos que la noticia difundida sea veraz Iker responda al interés general y no hace falta ser doctor en Leyes por la Universidad de Harvard para afirmar que ambas condiciones en este caso se cumplen con creces

Voz 3 02:35 Gerardo Vera da buenas tardes hola buenas tardes Carlos Gerardo Villar

Voz 0313 02:39 no soy especialista en Derecho de la información y que hacemos claramente hay una colisión aquí hay un hay un cruce de camino por dónde tiramos

Voz 0227 02:47 pues mira voy él Isaías a ver ellos dicen que constituye un delito al ciento noventa y siete eh pero si se ve el Código Penal esto está nunca en el Título X que son delitos contra la intimidad y eso es lo que protege el ciento noventa y siete la inutilidad aquí no se está revelando ningún dato íntimo es usted revelando una cosa de éstas sí sería aplicable en el ciento noventa y siete brioso está revelando un tema de interés general íbera por lo tanto yo creo que es lo que se aplica ese el derecho el ejercicio legítimo de un derecho fundamental como es el derecho de información reconocido por el artículo veinte de la Constitución por lo tanto yo no creo que haya delito sinceramente

Voz 0313 03:34 sí porque además el el el método para obtener las imágenes que fue un vídeo grabado por un cámara pero en un acto público ese hecho en sí tan digo yo tampoco sospechoso de ser constitutivo de delito

Voz 0227 03:45 no no claro pero esto es como cuando se dejan ha defendido el micrófono Rajoy sale diciendo que el desfile son coñazo y estas cosas es verdad o por qué se tapa la boca y lo los políticos para para que no les lean los labios

Voz 0313 04:01 eran el móvil también

Voz 0227 04:03 claro pero es que aquí no ha habido un hackeo sea claro entonces yo creo que no se cumple ninguno de los requisitos de las Siete Inicial si entramos en la ley civil de protección del derecho al honor la imagen e intimidad el artículo siete pues también protege la intimidad la vida íntima la vida familiar que eso es lo que me parece bien que se proteja pero claro un asunto que es lo más oído y visto en las televisiones a ya me decir que eso sea la intimidad pues por mucho que el móvil efectivamente pueda ser un aparato que individual de cada uno pero desde luego lo que se está revelando es un hecho que afecta a la sociedad

Voz 4 04:48 me llama mucho la atención la manera en la que os grabado el mensaje Pablo Rodríguez Suanzes lo cuenta muy bien en el mundo en un artículo que titula algo así como posado robado en el que cuenta que Comín va en el acto sabiendo que va rodeado de eso que llamamos una nube de periodistas que lo hace ni por poner la manita para cubrir a pantalla

Voz 3 05:05 eh que de hecho miran mensaje que ha recibido hace cincuenta minutos no con lo cual no sé si esto sí verdad que sí que yo sospechoso que a ver

Voz 0227 05:16 todos tenemos cuidado con el móvil pero pero si si eres un personaje público que estas huido en Bruselas si tienes a cincuenta periodistas detrás indio se parece por lo menos chocante no

Voz 0827 05:30 hay después lo que pasa también es que sobre cada uno cuenta la feria según le va en ella no seguramente si la información hubiera sido a la inversa es decir que si hubiera pillado el móvil de Rajoy en una conversación con Soraya Sáenz de Santamaría reconociendo Soraya Sáez de Santamaría nos está derrotando Puigdemont pues supongo que desde el otro lado verían que todo esto es una información que debe ser desvelada no pero claro cuando le tocan aún no habrá la incluso hacia la imprudencia es memorable no porque cualquiera piensa que en estas circunstancias recibiendo un mensaje de quince recibe hombre muerto público uno se aparta

Voz 5 06:03 lo le discretamente

Voz 0827 06:05 pues ver lo que hay dentro no ha sido una

Voz 5 06:08 prudencia por lo tanto

Voz 0313 06:11 yo creo que está bien visto lo de lo de dudar de que sea una imprudencia de que vete a saber hombre ya se han visto cosas tan raras en todo este proceso se han visto cosas tan raras que igual alguien puede imaginar pero tampoco le faltaría razón que siendo como es Toni Comín de Esquerra Republicana ahí estando Esquerra Republicana dispuesta que Puche Puigdemont de un pasito al lado para permitir que haya un gobierno de y cual Pascual pues se ha dejado cuando ya esto ya es ficción pero

Voz 6 06:38 después está la paradoja anecdótica si se quiere es que los mensajes están intercambiados por Signal que es una aplicación recomendado por ejemplo por Snowden

Voz 4 06:46 divos de seguridad claro si uno la planta así tal cual delantero si los no duden tampoco ahí con los mensajes en tipo bien grande y enseñar

Voz 0227 06:55 ahora si os fijáis todo esto es muy opinable no porque como todos ardió yo alucinado cuando el otro día veo que el Tribunal Constitucional dictará resolución si hay catedráticos de Derecho Constitucional que dicen a narraciones jurídicas disparates jurídicos hombre disparates jurídicos de el más alto tribunal de la nación pues como que no verdad pero todos opinable me pregunta de competir está hace poco pero es que en derecho hombre pues si en derecho todo es opinable por eso hay fiscales que acusa de no más demandados qué haría que presentaran una querella por el centro noventa y seis de Ikea a lo mejor un juez español porque la competencia sería en territorio español dado que ha sido Telecinco lo aquel admitido pues a lo mejor admita la querella a trámite declarada Ana Rosa que todo puede ocurrir pero que al final aquí delitos no hay yo esa es mi opinión habrá otras series

Voz 0827 07:48 lo que pasa también Gerardo es que claro el mundo está avanzando a velocidad de vértigo porque esto hace sesenta años cuando el Código Penal Fabra de de apropiación claro un no solamente podía robar los documentos robar las cartas planchar el teléfono pero ahora todo esto se puede hacer de otra manera totalmente distinta no a través de una cámara bueno como ha sucedido esta mañana es decir un nuevo utiliza un dispositivo móvil alguien por casualidad o no pues lo se lo capta hay esa imagen que contienen una información pues sabe ser divulgada claro está avanzando la tecnología y el derecho también la justicia tiene que avanzar para dar respuesta

Voz 7 08:23 a a las nuevas modas no

Voz 0227 08:26 hiló que en el Código Penal hay un artículo que es el veinte puntos y de que es exime de responsabilidad cuando se ejercita un derecho fundamental entonces aquí obviamente lo que está haciendo periodista es el derecho a la información artículo veinte de la Constitución por lo tanto ya habría una excusa absolutoria y ahí colisión de derechos en el peor de los casos así se dice bueno es que está vulnerando el derecho de intimidad humanidad pero pero abre aquí primaria el derecho a la información porque es un derecho fundamental

Voz 0313 08:59 además hay precedentes ya yo creo que hay precedentes ya algunos muy claros no que tampoco vamos a ese Dios se lo pongo detrás de alguien que está enviando un mensaje a una tercera persona IS mensaje creo que es de interés periodístico lo difunto no incurre en delito

Voz 0227 09:14 yo estoy de si es de interés general

Voz 0313 09:17 no no no yo entiendo que tampoco pero claro cómo van a presentar una querella pues pues sólo por eso insisto en la pregunta

Voz 0227 09:23 claro tono es barato Estado agrega o por lo menos eso dice que tendrán que decir algo cuando se encuentra en una situación como esa imposible de la presente hinojo hizo que este juez no no la puede inadmitir directamente y tramita unas diligencias pero quiero decir que lo tengo yo en mi opinión no hay ningún tribunal que cobraba condenar aquí por un por una vulneración de de este de este delito siempre reticente que es la revelación de secretos

Voz 0313 09:53 yo dejaría de ser curioso que pudieron regresar a España para defender

Voz 8 09:57 la presencia este tipo verdad estaría bien no es curioso bueno Gerardo muchísimas gracias por estar en La Ventana