¿Cómo funciona una web de contactos para personas infieles?

Voz 0401 00:00 todas las parejas son perfectas hasta que dejan de serlo o al menos hasta que nos ponemos a rascar ahí un poquito

Voz 1 00:08 la envía

Voz 0401 00:08 hace sin duda uno de los mayores tabúes y también uno de los grandes miedos pero seamos sinceros es una realidad la infidelidad existe hay personas con pareja que buscan sexo fuera de su relación si hay muchas que no

Voz 1 00:24 plantean en ningún momento romper esa relación efectivamente

Voz 0401 00:30 por qué no ponerlos en contacto a todos de forma discreta ya adulta es lo que debieron preguntarse en una web de contactos dirigida a personas casadas

Voz 1 00:41 así directamente

Voz 0401 00:43 Silvia rubia es es responsable de Glide en España está al teléfono desde Miami buenas noches el Silvia

Voz 2 00:50 hola buenas noches qué tal cómo estáis

Voz 0401 00:53 de cuánta gente estamos hablando cuántos usuarios tiene eleven

Voz 2 00:57 pues mira Live es una plataforma que nació en Francia en el año dos mil nueve ya a día de hoy tenemos como cuatro millones de usuarios en todo el mundo concretamente me temo de países la mayoría de ellos están en Europa y en Latinoamérica y en España ya somos es en mil miembros

Voz 3 01:16 no

Voz 2 01:17 está mal no está mal cuanto en

Voz 4 01:20 en cuanto interés de personas con pareja no para para ser infiel

Voz 2 01:25 pues eso parece la verdad es que bueno es sabido que a diferencia de otras plataformas o de otras páginas de citas don de casi el treinta por ciento de los usuarios miente a la hora de decir cuál es su estado civil en Glee rehén no tenemos ningún reparo en decir lo es más lo que queda claro es que la gente que entra en líder es gente que está comprometida que tiene su pareja está casada con Bieber y que no se plantea para nada en un principio romper con su vida con lo cual lo que buscan es muchas notas más cosas que luego ya veremos con con los testimonios porque las razones son infinitas

Voz 0401 02:04 en la web especifica es que se trata de un servicio pensado para las mujeres y pensado por mujeres estanca Melo

Voz 2 02:12 bueno nosotros somos un equipo de casi veinte chicas que estábamos trabajando para todos los países y la verdad es que desde marketing hasta moderación pasando también por algunos puestos de Haití pues somos chicas a las que llevamos la marca en el sentido en que nosotros lo que queremos es buscar mujeres no buscar mujeres infieles sino lo que queremos es dirigirnos a ellas en el sentido de que hay hoy en día por suerte o por desgracia más bien por desgracia todavía estamos en una sociedad muy machista donde parece que la infidelidad a parte del hombre pues es totalmente perdona hable pero en cambio es totalmente tabú está estigmatizada en el caso de las mujeres y nosotros lo que queremos es romper con esos muros con ese estigma porque la mujer igual que el hombre puede tener sus necesidades sus circunstancias dentro del matrimonio nosotros quedamos esa salida eso

Voz 0401 03:08 considera que los hombres y las mujeres buscamos de forma distinta a nuestras posibles parejas cuando queremos tener una aventura fuera de nuestra relación

Voz 2 03:19 bueno la verdad es que eh puede ser que sí en el sentido de que como nosotros lo hemos visto en en a través de nuestros usuarios aunque por supuesto no puedo generalizar sí es verdad que a lo mejor los hombres buscan una salida más sexuales por así decirlo y las mujeres a lo mejor lo que buscan el sentirse más valoradas sin embargo esto no es así siempre porque hay hombres que lo que quieren pues también volver a sentir pues pues que son atractivos que gustan a otras mujeres quieren sentir esas mariposas va así decirlo en el estómago ya a lo mejor no hace falta ahora a culminar en en en un encuentro personal y privado sino que lo que quieren es experimental y sentirse vivos tanto mujeres como hombres

Voz 0401 04:04 uno de esos casos es es la mujer que nos acompaña esta noche desde los estudios de Radio Barcelona Laura Soto usuaria degli den buenas noches Laura

Voz 3 04:14 hola buenas noches qué tal cual es tu situación

Voz 0401 04:17 tú tienes pareja yo tengo pareja

Voz 3 04:19 tengo además hijos ya mayores hay bueno entramos en un periodo de pareja en el que efectivamente se necesita volver a sentir esas mariposas en el estómago como bien dice Silvia que tal

Voz 0401 04:36 llevo a darte de alta en la web la necesidad precisamente de esas mariposas ya tu relación estaba un poco estancada

Voz 3 04:43 a ver yo mi relación de pareja y de familia es maravillosa

Voz 0401 04:48 es excelente es muy buena

Voz 3 04:50 nada nada yo no quiero cambiar mi mi familia ni mi pareja ni romper la de nadie

Voz 5 04:58 en tren

Voz 3 05:00 finalmente un poco por curiosidad ahí bueno llevo mucho tiempo la verdad es que además si llevo mucho tiempo porque lo que más me gusta de Glide es que conoce esas es que efectivamente Silvia tiene razón no siempre se busca relaciones contactos sexuales yo por ejemplo particularmente lo que más conocer a gente interesante gente que me aporte gente que me sume que sea divertida que tenga sentido del humor y me he dado cuenta de que en hay mucha gente hace crees que hay mucha diferencia con otras redes parece

Voz 0401 05:38 Heras es decir tú lo hubiese intentado

Voz 3 05:41 hay alguna otra no la verdad es que sedujo Glide directamente me gustó todo me gustó la página web me enganchó el hecho por mujeres y para mujeres la verdad es que cuando he entrado en otras páginas por curiosidad también no me han gustado indirectamente me he ido entonces con ya te digo es que continúan Julien desde hace mucho tiempo cuantos mucho tiempo mucho tiempo de ser cinco años no

Voz 4 06:07 insistió en España es José Terán a practicamente Silvia cuánto tiempo lleváis con Glee de Silvia perdona cuánto tiempo lleváis con desde cuándo

Voz 2 06:19 pero yo creo que esto de las primeras vamos casi una miembras

Voz 4 06:22 algo que bien

Voz 3 06:26 como está haciendo tu experiencia Laura bien sin agua no hubiera aguantado porque a nadie nada te obliga a estar ahí en esa en esa página es verdad que hay gente desagradable que busca pues son una cosa muy directa hay muy pero fíjate que me he encontrado con que es una página donde no hay gente soez donde la gente es muy educada por lo general elegante no elegante bien elegante

Voz 0401 06:55 Justo es verdad que hay redes sociales que resultan un poco agresivo es que a la mínima de cambio ya te están diciendo tú Echeverri o coger el tema empiezan a mandar foto pollas que no lo puedo soportar

Voz 3 07:06 mira yo hay veces que que sin decirme hola me dicen hola no perdona rectifico voy a estar en Madrid si te pasas esta noche por mi hotel te voy a hacer disfrutar como nunca nadie te ha hecho disfrutar en la vía entonces mi contestación siempre es oye te has equivocado de página hay por lo menos viola Hinault no sabes no tienen ni idea de lo que a mí me han hecho disfrutar en mi vida entonces no claro

Voz 4 07:35 pero no no sólo no es muy típico no la generalista ya ya te entiendo

Voz 0401 07:40 además de poner en contacto a personas que buscan vivir esas aventuras desde Glide en empezaron a recibir muchas consultas sobre sexo esto te resulta lo desconocido es decir a ti te extraña Laura tú eres una de las pioneras el hecho de que la gente empieza a preguntar sobre sexo te resulta algo conocido

Voz 3 08:01 yo creo que la gente que se mete en este tipo de páginas quiere saber quiere que que se hable de sexo directamente yo cuando cuando yo me me identifico digo soy así pero además soy una persona divertida soy optimista me gusta hablar de sexo escribir de sexo icono practicarlo claro pero de manera que que podamos estar hablando de cualquier cosa incluido de sexo por qué no podemos hablar las mujeres de sexo ese digo yo

Voz 0401 08:39 el caso es que se consideró esta necesidad ya que además es la sexóloga que está al otro lado respondiendo a esas dudas buenas noches Laya que tú estás en radio Lleida gracias por estar con nosotras buenas noches

Voz 6 08:53 es Celia Sylvie hay Laura desde aquí en Lleida

Voz 0401 08:56 pues es saludo cuáles son las principales dudas de las personas que se dirigen a vosotras bien

Voz 6 09:03 a los contenidos como os podéis imaginar son son muy variadas la sexualidad abarca una dimensión muy amplia y por lo tanto las dudas que nos pueden presentar las las usuarias de de pues también son son muy diversas pero bueno a lo mejor antes de entrar en el detalle de qué es lo que preguntan y cuáles son las

Voz 0401 09:22 sí

Voz 6 09:23 las cuestiones que que quieren resolver yo quisiera decir que en el momento en que se abre la la veda a en una plataforma de este tipo a poder dar respuesta profesional a las preguntas de las mujeres pienso que es un paso de gigante no en en en el trato que se da a la sexualidad dicho esto estoy muy de acuerdo también con lo que estaba comentando Laura que lo que indica precisamente es eso no Un perfil que quiere saber un perfil que que necesita más información que no se queda con estas informaciones básicas que que puede leer en en en blogs

Voz 0401 09:58 el creo que no es que lo esté criticando no usted

Voz 6 10:00 a menos eh pero sí que es verdad que bueno es una es una respuesta más profesional y desde aquí desde que pues la quieren dar para para bueno para atender de forma más global no

Voz 0401 10:10 el mayor miedo es ser pillado en esta que te pillen

Voz 6 10:14 ya que no yo creo que no yo creo que los viñedos en este caso se dejaron

Voz 7 10:18 poco un poco apartados La

Voz 6 10:21 la motivación que que lleva a las mujeres a a usar liven y en cierto modo a entrar en todas en esa en esa esfera eh es romper rutina ser romper esquemas es dar un cambio a ciertas áreas de su vida eh son muchísimas las motivaciones entonces creo que que al final no están en la cola el el miedo a ser pillado porque porque saben perfectamente a lo que a lo que va lo que quieren encontrar y en cierto modo acabas hablando el mismo idioma con la persona con la que te relación

Voz 0401 10:54 las Laura de Radio Barcelona Laura tú estás de acuerdo en eso Atilios que más miedo te da es que te pillen a ver es uno de los motivos que nace

Voz 3 11:04 es que te pillen bueno pues está ahí hay quien dice que eso da morbo a mí particularmente no

Voz 4 11:13 ninguno preferiría pasar miedo pero sí que es verdad que

Voz 3 11:18 soy cuidadosa porque sé lo que me juego yo no quiero repito lo de antes yo no quiero romper mi familia entonces miedo sí pero efectivamente creo que tiene razón en el sentido de que cambiar la rutina el salir de la monotonía eso son motivos que prácticamente todos acaban reconociendo que es por lo que entran en la web sin embargo

Voz 7 11:45 me imagino que la confidencialidad será uno de los grandes parámetro

Voz 0401 11:51 pues de de Glide en Siria de qué forma garantiza la confidencialidad

Voz 7 11:57 cómo lo cómo lo saben sus usuarios

Voz 2 12:00 bueno de hecho es uno de los pilares de Daily de mí es lo que realmente no es no nos da digamos el bueno el el bagaje es da la confianza de nuestros usuarios que están en un entorno totalmente privado están en un entorno totalmente vigilado en el sentido de que se cuida mucho a través de nuestra plataforma es el todo de de de de Haití pues que los perfiles sean perfiles reales se validan a través de tres parámetros no hay cabida ni a personajes que son robots a personajes que este hombre que se hace pasar una mujer oro tampoco hay cabida por ejemplo a chicas que a lo mejor buscan un intercambio monetario a cambio de sexo a tenemos un equipo de moderación que está detrás de todas las conversaciones dígame dónde podemos intuir que puede haber algún tipo de algo algo deshonesto por así decirlo o que en general no va en línea con con con sí bueno nuestros métodos de pago son absolutamente privados tenemos un botón del pánico y que sirve para para escapar directamente de la página en caso de que no es de que sea interrumpida o el usuario metros hasta utilizando a nuestros récords no queda para ningún nombre que fuera luego extra aviar se simplemente hay el el digamos el el nick me no el el alias Hyun email siempre hacemos un poco de digamos no el coche pero como damos unas primeras unas primeras directrices a nuestros usuarios para que por ejemplo Sara en una cuenta de email que no sea la suya anormal era una cuarenta inventada

Voz 4 13:45 a que no la pongo yo de blanco Air de punto Radio puntocom no no voy a dar por la que me local

Voz 0401 13:53 dicen de repente digan que esta eres tú por mucho que te haga llamar como te quieras llamar

Voz 2 13:59 exactamente por ejemplo a la hora de poner las fotos pues tenía que tener mucho cuidado de hecho hay albunes privados que sólo puedes enseñar si alguien te lo pide Easy las mujeres porque esto es una cosa que quiero decir también que es que en líder al hilo de que es una una página para y por mujeres son las mujeres las que mandan es gratuita para hombres y para mujeres pero las mujeres son las que deciden si quieren contestara a un sueño sino lo quieren contestar a si les permita ver su álbum privado volviendo al tema de la privacidad sea todo está muy muy cuidado muy controlado

Voz 0401 14:35 pero esto quiere decir que los hombres también puede en entrar en Gillian acabas de decir que sea que tenéis tenéis la entrar en esos hombres con la misma tranquilidad que puede entrar una mujer solamente que todo se modera en torno a la respeto al respeto y al cuidado de de esas mujeres tenemos la suerte de que tenemos también a otra usuaria Ana buenas noches

Voz 8 14:58 hola qué tal buenas noches tú también tienes una relación estable pero acude esa Glide desde hace cinco años

Voz 0401 15:05 también otra pionera qué tal que te en la web que pasaba en tu relación

Voz 9 15:12 pues no es una buena relación pero cada vez en la rutina Hay vi una publicidad hay dice oye porque no mí sinceramente mi experiencia fuera de lo común yo no sé si es que yo he tenido una suerte descomunal pero es conocido a gente absolutamente fabulosa mantengo amistad algunas personas con las que más tengo incluso amistad desde hace cinco años yo está el altísimo gente muy educado es que yo sea yo no Chapel en ningún otro sitio porque él le cultural educacional el grado de complicidad en el sentido de que ambas estamos en la misma situación local discrección confidencialidad ahí no se hace no puedes hablar con nadie

Voz 0401 16:01 vale vale tú tampoco querrías en ningún momento ni que tu relación de pareja de tiempos y la comentase pero te apetece conocer a gente nueva

Voz 9 16:12 claro te hace sentir bien me empujón lo sé es como que es como volver juventud porque

Voz 4 16:23 de estar otra vez en el mercado está vuelve al mercado

Voz 9 16:25 no y luego es muchas veces en el en el PSOE lo que tengo una buena amistad tampoco es que todas las citas Ballan algo más pero en muchos casos Si ahí están agradable encontrarte con personas que te entiendo que sabemos exactamente que protegen tanto tu situación como la de ellos

Voz 0401 16:44 claro que ellos me imagino que también tienen sus propias reglas

Voz 4 16:47 Jonas es decir tiene relación de pareja tampoco quieren romperla

Voz 9 16:50 me gustan cantaba así que no pero yo lo típico que las relaciones con el tiempo pues falta un poco de pasión faltaba ese sexto a ser bonificación ya tras un pequeño sustituto muy agradables

Voz 0401 17:05 tengo que hacer es la misma pregunta tanta tanto a Laura como Ana os plantearía la posibilidad de tener una relación abierta con vuestras parejas con las que lleváis tanto tiempo eso nunca entró en en una suposición Laura

Voz 9 17:19 no es mi caso no ocurre con los bercianos no

Voz 0401 17:23 rotundamente el mío también muy bien entonces esto Glide y os parece una buena manera de saltar esa de escapar de esa rutina me gusta mucho una cosa que estéis puntualizando las dos la elegancia que pasa en el resto de redes nuestra Vicente Igual de mimadas Laura

Voz 3 17:41 yo es que ya te digo no no no necesita adolescentes a la necesidad de buscar otras en otras redes encontré esta como como dice Ana yo creo que en la misma web hace un filtro que es estupendo para nosotras es un nivel de educación exquisito quitando ya te he contado entrar son muy muy concreto pero el el nivel que tienen los hombres en general es inglés Eden es un nivel muy alto nivel y además son súper agradable coincido con ella en que yo tengo amigos desde hace cinco años allí que Nos vemos que comemos juntos que nos contamos nuestras cosas claro

Voz 0401 18:20 Juana tú estás igual de contenta

Voz 9 18:23 es el viajado muy conocida gente de otros países

Voz 0401 18:31 claro porque nos contaban cuatro millones de personas y desde que empezó en dos mil nueve en veintinueve países con lo cual el abanico es muy amplio

Voz 9 18:42 Francia era conocida gente viajado he conocido a gente

Voz 7 18:46 el fabuloso que Silvia el tema terror barra pánico de Ashley Madison que

Voz 8 18:55 bueno es la tensión de glúteos

Voz 9 18:58 esperaba esa pero bueno la verdad es que sí

Voz 2 19:02 bueno

Voz 9 19:03 en todo este mundo

Voz 2 19:06 pues sería conocer a través de mano del gran problema que tuvieron más de los que todo de la de lo que todos hemos aprendido sobre todo ello supongo igual no es un poco al hilo de lo que te decía antes en relación a la privacidad al problema que tuvieron ellos básicamente es que guardaban todos los registros guardaban todos los nombres todos los récords todo entonces claro en el momento en que salió a la luz pues imagínate ahí salieron nombres de todo de todos lados

Voz 4 19:34 sí sí sí una escandalera

Voz 2 19:37 en becas supuso nosotros como te decía no guardamos nombres no guardamos apellidos guardamos alias sólo guardamos los emails porque lo necesitábamos para ponernos en contacto con con nuestros usuarios cuando para bueno para darles a conocer nuestros servicios porque no sólo dábamos servicios de bueno expongo en común y ya está sino que asesoraba hemos tenemos a Alá ya no está sexóloga de cabecera damos pautas para cómo ligar por ejemplo la empresa necesitamos una manera de contactar con nuestros usuarios pero ya está como te digo mucho antes nosotros somos los primeros interesados en que todo el mundo sea muy cauteloso sobre todo la de poner fotos a la hora de poner nombres a la hora de abrirlo y bueno es es una es una lección que que que que bueno que es por suerte a nosotros cuando llegamos pues ya ya has just gastar aprendida llegamos

Voz 0401 20:29 se aprende de los errores eso está más que claro pues señoras muchísimas gracias por contarme sus vidas porque me las han contado Ana muchas gracias por estar con nosotros dos Laura Soto desde Radio Barcelona muchísimas gracias Laya K desde radio Lleida si de verdad las gracias Silvia muchísimas gracias por ponerte en contacto con nosotras contarnos las esta aventura tan maravillosa que lidiar parece ser que muy bien desde Miami

Voz 9 21:00 sí

Voz 2 21:01 muchas gracias encantada de estar contigo y cuando quieras ya sabes aquí me tienes

Voz 4 21:06 me voy a tener que abrir un perfil que le también empezar a María tengo que Renault no lo descarte pues nunca diré que no voy a hacer

Voz 0401 21:17 cualquier cosa que tenga que va a tener sexo mucho

Voz 4 21:20 me gustaría de señoras Un plan muchas gracias