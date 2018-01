"Mi novio usa mi ropa interior para masturbarse a escondidas, ¿es normal?"

Voz 1 00:00 sí

en este programa es que yo siempre un montón con cada duda con cada cuestión que se plantea

Voz 0401 01:08 o incluso cuando alguna de nuestras invitadas más fijas Nos dicen uy fíjate lo que me están contando por aquí por mis sesiones y Ana Lombardía que es terapeuta sexual y de pareja hay que está al frente de sexo en la piel punto com es siempre tan generosa que nos cede las dudas de sus consultas buenas noches Ana buenas noches Celia me han encantado tu tus tres consultas porque porque es verdad que así planteadas es verdad que muchas veces nos podemos plantear parte de estas dudas o incluso habrá alguno y alguna que las tendrán por completo la consulta a primeras Doncic un chico que actualmente tiene novia desde hace cinco años se considera bisexual ya ha mantenido relaciones sexuales con otros hombres

Voz 5 01:57 han que eso vaya a su novia no las sabe

Voz 0401 02:02 sí que le ha dejado caer sus preferencias sexuales pero nunca se lo ha contado abiertamente le encantaría hacer un trío con ella y con otro hombre incluso ver como ella lo hace con ese otro hombre mira

Voz 5 02:15 para después participar todo

Voz 0401 02:17 esto se lo ha dejado caer pero ha ido dando largas cambiando de tema ella porque no comenta nada no le dice nada ya ya esté pobre chaval a este pobre hombre pues

Voz 5 02:33 se le plantean muchas dudas Ana qué haces cuando ERE es bisexual tienes una relación con uno de los dos géneros en este caso es con una mujer una relación heterosexual pero claro Ezker es bisexual y eso implica que también te excita las relaciones sexuales con las personas de tu mismo sexo

Voz 4 02:54 sí hombre desde luego he ahí se amplía el abanico no de de posibilidades que tenemos la hora de elegir personas pero bueno si él está en una relación heterosexual el hecho de que le gustan también los hombres no significa necesariamente que tenga que tener relaciones sexuales con otros hombres

Voz 0401 03:08 no te obliga efectivamente o al que

Voz 4 03:11 no no si tiene una relación monogamia pues no tener relaciones con otras mujeres ni con otros números y con nadie ahora bien si quiere disfrutar de no de esa variedad de quiere disfrutar también con su con su pareja incluirla en sus juegos tendrá que hablarlo con ella desde luego no tratar de bueno de ser delicado hoy tener un poquito de tacto no porque hay veces que que puede resultar un poco sorprendente no sobre todo si ya llevan cinco años y ella no no tiene la el conocimiento de esto

Voz 0401 03:38 dice que le ha ido dejando caer el tema poquito a poco pero que ella no reacciona como se puede pues intentar conseguir la opinión de la persona con la que estás al respecto porque al fin al cabo su opinión sí que te interesa sí que importa

Voz 4 03:56 hombre yo creo que la manera más sencilla de hacerlo es plantearlo lo más directamente posible es decir porque si así lo deja caer como algo bueno así como algo anecdótico tal pues Illano elevar importancia es probable que tampoco le le dé su opinión más sincero al respecto porque ni siquiera se lo está tomando muy en serio no nos lo está planteando como una posibilidad

Voz 5 04:14 es real y lo que nos interesa es saber cuál es

Voz 4 04:16 no su su su opinión al respecto dentro de su propia relación

Voz 0401 04:20 plantearles cosas a partir de una fantasía sexual es decir se me ocurre el típico juego de empezar a hablar sobre tus fantasías sexuales más recónditas que todos sabemos cómo llevar el tema de conversación hacia esos derroteros o al menos podemos sentarnos muy cualquier método yo tengo unos amigos que por ejemplo se lo plantearon escribiendo en un papel a mira si cada uno escribió sus fantasías sexuales si bueno era un grupito estaba en un grupito era más D2 cuando empezaron a salir aquellas fantasías sexuales el hecho de que todos los que estaban presentes debatieron sobre ello haya no mucho el camino de de más de uno de los integrantes en aquella reunión

Voz 4 05:01 hombre desde luego me parece una muy buena idea de compartirlo con más gente nombra ahí hay luego si tienes que descubrir nada de quienes la fantasía de cada aquí no son anónimas no no sé cómo las reglas la que las pocas grupo no la ven la última

Voz 0401 05:14 película no de Alex de la Iglesia no que todos están ahí con el móvil a ver qué pasaba efectos desconocidos no a un poco así muy no la siguiente consulta es de

Voz 4 05:27 de una de una mujer

Voz 0401 05:29 tiene una duda y no sabes Si Si el hombre con el que está pues puede ser heterosexual tener relaciones sexuales con hombres es decir se plantea la duda de si su pareja con la que tiene su propia relación sexual si él dice que se otro sexual y una noche tiene pues una noche de picos pardos en la terminal con otro

Voz 4 05:51 hombre

Voz 0401 05:53 no sabe dónde están los límites no en los límites entre orientaciones esas fronteras entre orientación

Voz 5 05:59 sexuales

Voz 4 06:00 es que yo creo que las fronteras no está muy definidas yo creo que tampoco hace falta definir las demasiados decir que tratar de ticket arte como heterosexual homosexual o bisexual eso no hay no hay es un continuo no yo creo que es un continuo entre entre las distintas orientaciones sexuales y que el hecho de que una vez te apetezca acostarte con alguien de tu mismo sexo bueno no tienen porqué en casi arte nada especialmente ni dejar de ser heterosexual por por ello en darte una cosa u otra no pueden gustar distintas a personas de distintos sexos en distintos momentos de la vida y del día osea

Voz 0401 06:35 a Ana tú crees que la gente le preocupa a estar o no estar clasificado

Voz 4 06:43 yo creo que sí que a la gente le importa mucho porque es como que te aclara un poco las cosas no yo Nos gusta te

Voz 5 06:49 SER tener ciertas normas ciertas reglas a las que agarrarnos no a la hora de relacionarnos

Voz 4 06:54 a ponernos etiquetas Nos ayúdanos a orienta un poco pero yo creo que es a veces esa orientación también los limita muchas veces himnos constriñe demasiado en unos permite disfrutar tanto da lo mejor cosas que podrían estar muy bien

Voz 5 07:06 eh

Voz 0401 07:07 la tercera consulta a una mujer que dice que hace tiempo que su chico y ella pues no tienen demasiadas relaciones sexuales de hecho confiesa que cada vez tienen menos sexo ella pensaba que estaba cansado desganado pero de repente ha encontrado varias braguitas suyas que ella cree que ha usado para masturbarse una amiga le ha comentado que no es tan raro que un hombre a eso pero hay tenía la sensación de que quizás está sustituyendo las relaciones sexuales con ella con ese proceso de masturbarse con las con las bragas que que que que que coge de de su ropa interior porque además ha encontrado su historial de la computadora está plagado de todos esos portales que hacen referencia el fetichismo de bragas usadas ya

Voz 5 08:00 están poquito perdida no sabe cómo reaccionar qué haces cuando descubres algo así

Voz 4 08:05 bueno que yo creo que por un lado lo principal es natural dejarlo es decir el el que te excite

Voz 6 08:10 y no él el oler bragas usadas

Voz 4 08:13 bueno cualquier cosa en este caso es perfectamente normal perfectamente saludable no pasa nada luego habría que ver si efectivamente el está dejando de lado las relaciones sexuales con ella por dedicarse exclusivamente a este fetiche a lo mejor es que bueno una de las cosas que se puede ocurrir no no estoy en su cabeza pero a lo mejor a él no se atreve a compartir esta esta fantasía este fetiche con su pareja por bueno por tratar de ocultar lo está disfrutando de ello a solas a lo mejor la implicación de ella podría ayudar también o el tratar de normalizar también puede ser bueno que que él haya perdido el interés en en ese tipo de de relaciones sexuales en pareja hay que esté bueno que ha agradecido que le gusta más las otras hay que lo único que fue el único que es lo puede decir es el no es superior

Voz 0401 08:55 está hablar volver otra vez a al al verbo que más utilizamos precisamente cuando hablamos de sexo que es hablar me ha gustado mucho lo que has hecho de compartir fetiche con

Voz 5 09:06 pareja ese momento en el que sientas a tu pareja dices cariño me pone muy cachondo que no fuelles con tacones

Voz 0401 09:14 se te queda mirando cómo perdona es bueno ésa no es que se avanza un poquito más cuando le dices a tu pareja que es lo que te pone en la cama hombre yo creo que sí que es una cosa

Voz 4 09:28 es fundamental luego ya veremos si se puede compartir o no pero desde luego contarlo puede ser si ya te apetece y te apetece disfrutarlo mejor que

Voz 0401 09:35 la clave de arte y naturaleza darlo naturaleza Brno otro gran verbo que también estábamos mucho pues Ana Lombardía sexo en la piel punto com