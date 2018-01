"Creo que no se puede ser feliz sin una vida sexual plena"

Voz 0401 00:00 es más que probable que desde muchas disciplinas médicas no suele de la importancia que merece a nuestra sexualidad aún así no todo está perdido Eduard García Cruz está en nuestros estudios de radio Barcelona y es uno de esos profesionales qué ha querido centrarse dentro de su especialidad Filología en la sexualidad buenas noches Edward

Voz 0962 00:42 buenas noches en este programa cada vez

Voz 0401 00:44 hemos más especialidades médicas pero fíjese no siempre tengo la suerte de encontrar ni un urólogo dispuesto aquí vayan de la mano usted en su perfil profesional indica que es experto en sexualidad y más duro no hasta qué punto la sexualidad es importante en el campo de la urología

Voz 0962 01:03 pues yo creo que la sexualidad es importante para la vida para la salud la salud en general la hombres dice que tenemos derecho a una salud sexual y reproductiva por lo tanto creo que es básico

Voz 0401 01:15 básico me encanta esa definición para unir el sexo o cualquier cosa a que

Voz 2 01:20 hay un usted aboga

Voz 3 01:23 por qué existen diferentes tipos de perfil sexual eso es así

Voz 0962 01:28 pues no lo sé pero yo creo que sí es decir a yo me planté hace un tiempo con con Josep Maria Minguez que es ingeniero y ex profesor de la UPC a nos planteamos un día oye pues sin psicología existe racional emocional introvertido extrovertido estén sexualidad como debe ser y nos pusimos a pensar pues definimos toda una teoría de sobre qué Nos mueve a la hora de mantener relaciones sexuales a hablar de a la hora de tener sexo de esa manera definimos toda una serie de perfiles para poder tratar de de generar una base científica sólida pero útil porque al final el problema en sexo es que vamos de lo demasiado científico abstracto y probablemente inútil para la mayoría de gente

Voz 4 02:09 a lo cómo decirte a lo a los Rosa a nos vamos directos

Voz 0962 02:14 ante a lo a lo que no tiene base científica al yo creo al a mi me parece no yo creo que una de las cosas que faltan es educación sexual

Voz 0401 02:22 desde el rigor desde la utilidad es decir tendemos a emitir juicios

Voz 0962 02:27 que creo que eso es básico esto ha siempre me pregunta los los colegas no que que me dedico a esto teniendo la urología otras muchas áreas porque al final la sexualidad se ve como algo no soy diferente es divertido pero científicamente Sao que que chirría un poco no oí creo que estoy completamente en desacuerdo con eso creo que es una disciplina exactamente igual que otra me parece además mucho más divertidos que porque no dedicarnos a esto

Voz 0401 02:56 de ahí surge la iniciativa de un test que circula por Internet y las redes sociales que por supuesto las cuentas de contigodentro van a empezar a movilizar desde este mismo instante que es un test que una vez que lo haces te enteras poco más menos de quién eres en la cama es importante que sepamos cuál es nuestro perfil sexual que ganamos nosotros con esto

Voz 0962 03:20 yo creo que de entrada lo que ganamos es ahora detrás es puramente curiosidad pero la idea es que a través del perfil podemos probablemente entender mejor quiénes somos entender mejor lo que queremos porque no encontrar con más facilidad

Voz 4 03:37 a la persona o no o el

Voz 0962 03:39 el sexo que el sexo queremos es decir estamos en un momento muy inicial del estudio pero las de la la potencial aplicación de esto por ejemplo en en la educación no me parece me parece muy obvia Hay de mucho recorrido

Voz 0401 03:53 muchas veces cuando se habla de educación sexual se pide encarecidamente que se educación sexual lleve implícita la educación emocional en el sexo es importante

Voz 0962 04:03 creo que yo tengo cuarenta años entonces la educación sexual que reciben el colegio fue ninguna la educación sexual en mi casa pues fue poca también pero bueno pero en la educación sexual en la facultad de Medicina donde debería alguien debería explicar algo sobre esto también fue ninguno no ya a un creo yo tengo dos niños pequeños a los que quiero educar porque el sexo es muy importante que el harán que sean adultos responsables Si sean o no se personas de bien que hagan un uso razonable su cuerpo y que sean felices y creo que no se puede ser feliz sin una vida sexual plena creo que pues igual que aprendemos sale en el colegio también deberíamos aprender a relacionarnos sex de una manera sexualmente saludable desde que somos pequeños hoy leía el enésimo escándalo sexual en Hollywood en fin todo eso es intolerable los datos preliminares de de las encuestas que tenemos dan o sea arrojan unos rato unos unos datos que que dan miedo una de las preguntas que hacemos en el test a es si en algún momento has estado en alguna situación sexual e incómoda digamos apuntando hacia o si han abusado de ella

Voz 0401 05:16 de las preguntas clave exactos el Atleti

Voz 0962 05:20 uno utilizamos un veta o no utilizamos un prototipo pues en amigos y amigos familiares etcétera gente cercana a las ocho personas que hemos desarrollado el test yo la verdad es que me quedé alucinado cuando el porcentaje gente que contestó que en algún momento habían sido agredido sexualmente fue el veinticinco por ciento y eso es algo eso significa que algo estamos haciendo mal es decir esconder el problema en no lo hace desaparecer no hablar rondeños de claramente sobre el pene en la vagina en fin el de de cómo se mantiene como de dónde vienen los niños y no va a hacer que estos niños noche no sientan curiosidad y no busquen no busquen respuestas y creo que lo más razonable es desmitificar es hablar abierta y llanamente sobre un fenómeno que es natural iraquíes sano

Voz 0401 06:11 en el test por ejemplo se empieza preguntan no el país de residencia en la profesión que es lo que nos pregunta habían en la mayoría de los test que que circulan a referentes a cualquier cosa pero luego se pregunta cómo era la relación afectiva de nuestros padres sea incidencia en el número de amantes en cómo han sido nuestras relaciones con ellos tantos parámetros determinan nuestra sexualidad

Voz 0962 06:35 la yo diría que no yo no lo sé a como nadie sabe muy bien cómo funciona esto del sexo a no no quisimos es cómo decirte no quisimos es Garde entrada decir no pues esto no va a ser importante en el grupo que definió el cuestionario estábamos una antropóloga Diana amarre de la Autónoma de Barcelona Carlos Suso que es psicólogo experto en personalidad Carmen Sánchez Martín que se psicóloga experta en Sexología en María Fernanda Peraza que luego

Voz 0401 07:04 a Ginebra es decir gente de perfiles muy diferentes que precisamente la intención

Voz 0962 07:09 John era no dejarnos nada ir cada cada experto aportó las preguntas que a él le parecen razonables y las preguntas eran juzgadas por el resto de por el resto del equipo decidimos cual entraba y cuál no ibamos tenemos clarísimo que son demasiadas preguntas pero no queríamos eh dejarnos nada ir al final del de las cosas que que has mencionado no sé yo creo que la relación que has tenido con tus padres eso o las olas con con las personas con las que has mantenido relaciones me parecen relevantes es definir no no si definir no quiero definir parece que seamos robots no pero pero de explicar un poco quién eres

Voz 0401 07:48 un tengo que reconocer una cosa no se tarda mucho en hacer el test nosotras tengo que confesar que estamos un poco enganchadas lo hemos ido pasando a todos los nuevos contactos habidos y por haber pero no bueno yo tengo perfectamente localizado cuál es mi perfil es más hecho varias veces el test me siga saliendo todo el rato el mismo perfil porque la primera vez como lo haces así un poco así como diciendo y no sabe qué contestar claro pero qué tipos de perfiles se consideran dime si se me olvida alguno vale lúdico amoroso apasionado explorador funcional hogareño desinteresado y familiar hay tanta diferencia entre el lúdico y el desinteresado por ejemplo

Voz 0962 08:37 pues yo creo que muchísimo a que te digo estamos empezando con los datos sino no no te puedo decir qué porcentaje gente saldrá de una manera o de la otra pero por los datos preliminares la gran mayoría de nosotros estamos entre el lúdico el apasionado hoy el amoroso Iggy por los yo te digo por los datos preliminares pues familiares desinteresados y funcionales hay muy poquitos

Voz 0401 08:58 para que veas yo voy a leer lo que uno de los perfiles dice no pienso decir qué componente de este equipo le ha salido pero el lúdico co dice eres una persona que no necesita que exista algo antes eso después del sexo tu principal motivación para mantener relaciones sexuales es el goce la parte lúdica sensorial puede si quieres mantener relaciones sexuales con personas con las que no tienes vínculo afectivo puedes tener o tal vez has tenido varias parejas sexuales a la vez lo que te mueve para mantener relaciones es pasarlo bien sí aprendí ese menos como son los perfiles y aprendes hemos que somos tantos los que estamos en uno en otro dejaríamos de juzgar a los demás crees que dejaríamos por fin juzgar sexualidad exageradas

Voz 5 09:47 yo creo que dejaremos de juzgar sexualidad

Voz 0962 09:50 ajenas en cuanto nos deje ver de dar vergüenza ha vivido pues desde muchos puntos de poder y eso hace que todo lo que salga del mainstream pues sea raro malo no malo sobre todo malo pecado etcétera y yo creo que eso no tiene por qué ser así es decir mientras todo el mundo consienta todo el mundo sea mayor de edad en fin unas normas muy básicas no veo por qué nadie me tiene que decir lo que puedo o no puedo hacer vivido en general y en el sexo en particular

Voz 0401 10:24 que yo ya he dicho el test yo ya sé por ejemplo que soy exploradora

Voz 2 10:28 un para qué me bien saber qué muy perfil sexual es de exploradora

Voz 0962 10:36 pues te te puede servir para ver que por cuánta gente hay exploradora ahí pues si te pones en la sección de de estadísticas puedes ver pues cómoda el Testa la mayoría hombres mujeres pues filtrar por Xfera SEC por orientación sexual poco puedes ver que no está solo no hay que hay otras personas que tienen las mismas en las mismas orientaciones las mismas preferencias que tú a como te decía esto es una fase muy muy inicial pero en el futuro cuando tengamos más datos en la ideas desarrollar más aplicaciones y desarrollar más y más y sobre todo más información más aplicación es decir cómo utilizar esto yo tengo una idea creo bastante clara de hacia dónde ir que no sé si la quiero decir o no pero pero ha creo que al final conocer cómo eres es bueno Iber que es estar rodeado de gente que es como tú hija también de gente que no es como tú es algo muy sano

Voz 0401 11:32 me quedo con dos frases que has dicho conocer cómo eres es muy bueno y también descubrir que no estaba sola seas exploradora o sea más lúdica

Voz 0962 11:45 no otra total siempre es muy bueno yo creo que al final las lecturas es que ha no hay buen en esto muchos cambios me decían pero cuál es el perfil bueno no no hay ninguno osea son todos buenos la idea es que no hay nadie mejor que nadie porque prefiera una cosa o la otra es aceptarse como eres Si no sé a mí no me gusta el que eso en mental y me eso no me convierte en mala persona y no se soy del Barça y del Espanyol y eso no me convierte mala persona yo creo que es una cuestión de somos como somos y hasta ahí no hay nadie peor que nadie porque fiera nada a en la cama o deje de preferir lo

Voz 2 12:20 curiosidad Edward yo podré llamarle para por ejemplo preguntarle

Voz 3 12:26 sobre la próstata sobre las exploraciones de testículo oso sobre cualquier cosa que tenga que ver con la Andrología urología

Voz 0401 12:34 centrándome en el sexo claro de hecho es mi área de de interés investiga

Voz 0962 12:39 nación pues váyase buscan no

Voz 2 12:42 hay hueco porque van

Voz 0401 12:44 vas a tener un tema todo de da estimulación de próstata dolencias de la próstata en breve le parece adoptar

Voz 0962 12:53 me parece muy bien pues García Cruz

Voz 0401 12:56 de los estudios de Radio Barcelona muchísimas gracias por hacer este test que nos luego estamos estamos viciadas Elia Fernández y yo estamos viciadas ya con el test lo vamos a pasear por todas las redes sociales y cuando tengamos además resultado que sepa que también lo volveremos a llamar Éste es el inicie el inicio de una gran amistad doctor que lo sepa perfecto muchas gracias muchísimas gracias por estar con los atrás