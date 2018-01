"El nombre del Mar Egeo viene de un tío que no supo aguantar las ganas de echar un polvo"

Voz 0401 00:00 dicen que la civilización occidental se cimentó en tiempos de la antigua Grecia a ellos por ejemplo les debemos esto que se llama democracia o al menos eso es lo que nos han contado pero este es un programa de sexo así que hemos querido saber si nuestra vida sexual también le debe algo a todos estos griegos para eso hemos invitado a Javier Alonso filólogo si mítico historiador IBI vista buenas noches

Voz 1 00:26 buenas noches hasta qué punto el sexto

Voz 0401 00:28 pero está presente en la antigua Grecia

Voz 1 00:31 está presente en todos los niveles de la vida

Voz 0401 00:33 yo

Voz 1 00:35 lo que pasa es que damos a los griegos muchas veces como unos tipos muy parecidos a nosotros porque tenemos la democracia les debemos muchas formas de pensamiento que son iguales que las nuestra pero cuando hurgamos un poco más en cómo era su sociedad y las costumbres sexuales pues a lo mejor ya no

Voz 0401 00:51 de ahí empezamos a ver que no no entonces soy

Voz 1 00:53 empezar a mirarnos ya con sus propias gafas para entender exactamente qué es

Voz 0401 00:56 que estábamos más vale vamos a intentarlo mira que es difícil si os los cuesta un poco pero desde sus orígenes el sexo ha estado presente en su vida bueno hay muchísimos ni mitos

Voz 2 01:10 dos de los que en los que está presente el sexo muchísimas formas la mayoría de promedio toda la la creación de de el del mundo las diferentes generaciones de dioses olímpicos la mayoría de los hijos de Zeus son aventuras sexuales de de un auténtico depravado y luego incluso muchos mitos fundacionales de de ciudades lugares que los griegos estaban contemplando todos los días no era ya una cosa del mundo de los olímpicos sino el mundo en el que vivían ellos todo lo interpretaban también en una clave sexual muchas veces Cham

Voz 0401 01:44 en eso que decimos a mí a menudo es

Voz 3 01:46 así es un poco que eh que los tú

Voz 0401 01:49 Ellos piensan con la apoya los griegos pensaban con su entrepierna

Voz 1 01:52 los griegos eran un verano piensa como nosotros que esto es lo que hay

Voz 0401 01:56 cuéntame cómo no había fútbol pues no iban a entretener los pobres cada cuatro años unos Juegos Olímpicos no dan mucho de sí me daba mucho de sí por favor porque algo me ha llegado sobre el mar Egeo que tiene que ver el eje de o con el sexo nunca me lo hubiera imaginado

Voz 1 02:14 bueno pues el nombre del mar Egeo viene de de uno que no se aguantó las ganas de echar un polvo

Voz 2 02:19 en serio me encanta bueno la historia es muy conocida clave es la es la del Minotauro el minotauro monstruo que vivía en en Creta de Atenas estaba obligada a enviar todos

Voz 1 02:35 los años asiente jovencitos

Voz 2 02:38 como ofrenda era un tributo a Atenas era era tributaria de de Creta

Voz 1 02:43 y entonces tenía que enviar agua unos jovencitos para que el Minotauro se lo sé los merienda se entonces un año cansados ya de estar perdiendo a lo mejor de su juventud Teseo es el hijo de de Egeo rey de Atenas se ofrece del voluntario para ir junto con otros seis jóvenes para para acabar con el Minotauro de una vez una vez que llega a Creta bueno se hace amigo se hace amante de de Ariadna que es cretense es la que le entrega el el hilo para poder entrar en el laberinto matar al Minotauro después regresa a Atenas

Voz 2 03:17 con Ariadna en el en el barco como normalmente las noticias que venían de decreta siempre eran hemos mandado a nuestros jóvenes y ha muerto

Voz 0401 03:25 sí eso lo han dado

Voz 2 03:27 pues Egeo el Rey Egeo tenía esperanzas de que esta vez fuera diferente y entonces le dijo a su hijo cuando regresen las naves Si hay buenas noticias ya avisa a lo largo de la vida poner velas blancas Si a esto acabado como acaba todos los años pues volver con velas negras como todos los años total que el barco sale de de Creta con las velas negras pero en el barco va Teseo iba harían hay varias historias hay unas que dice que que Teseo se tira Ariadna y luego la abandona en Neila pero hay otra sí es un desagradecido pero hay otra que dice que continúa con ella

Voz 1 04:07 se pasan todo el viaje formando el olvida dar la orden de cambiarla y entonces veo que está hay un hay una colina en Atenas enfrente de la Acrópolis que es la hay una ahora hay un monumento funerario romano desde ayer es muy bonito porque se ve la Acrópolis hablado pero si miras hacia el otro ves el mar Egeo ves el el el puerto del Pireo el mar bueno si tú si uno se coloca allí se imagina Geo oteando el horizonte viviendo el mar pues imagina bien cómo ve llegar los barcos con las velas negras idem la desesperación al ver las velas negras se arroja al mar inmueble por esos Emarsa se llama

Voz 0401 04:49 eso se ha manejado porque lo que dijo esto

Voz 1 04:53 que su hijo no es aguantar una manera de verdad de verdad

Voz 0401 04:57 otra cosa es estatus de la antigua Grecia mostraban a menudo los atributos sexuales de sus protagonistas sólo eran dioses y diosas los que aparecían desnudos cualquiera podía aparecer desnudo cualquier estatua podía ser sexualmente explícitas

Voz 1 05:14 bueno normalmente son son representaciones de dioses Isis efectivamente se hacían desnudos y en el caso de los de los hombres noventa además eran penes pequeños

Voz 0401 05:26 ese me llama muchísimo la atención que siempre que es una estatua

Voz 4 05:29 de de la antigua Grecia dice que P

Voz 1 05:32 yo cazaban sí porque se relaciona el pene pequeño con la civilización somos más civilizados cuando la tenemos

Voz 5 05:41 es que te es que pensamos menos con ellas era no

Voz 1 05:45 no no tienes éxito pues dedicas a estudiar y entonces pues al final se vuelve más del Osasuna su forma de pensar es al revés ya al revés representan a los pueblos bárbaros y la brutalidad con penes grandes

Voz 5 05:58 si ellos que son los eruditos los que ellos solos de los penes pequeños

Voz 0401 06:04 estoy dieta de bajo quiérase o no nevara esto le va a dar un punto punto Super punto para todos a todos aquellos que tengan miembros viriles pequeños que vámonos ya pero pienso mucho mejor como los propios antiguo Grecia tendría éxito en Grecia triunfaría

Voz 4 06:18 aquí sin embargo en en en nuestra ser occidentales el todas te modernismo en el que estamos ahora lleva cada vez que hay una estatua con atributos sexuales explícitamente manifiestos viene un y lo tuneado eso pasaba entonces vienen lo mancha viene uno y lo rompe viene uno y lo capa viene uno ya hace cualquier barbaridad bueno en Atenas

Voz 1 06:40 es una cosa en el cuatrocientos quince antes de Cristo que es algo así como la la versión ateniense de Resacón en Las Vegas que fue Resacón en Atenas es un personaje conocido en los libros Historia al ciudades actividades era un tipo muy peculiar era un gran orador es un gran político era un demagogo populista más bien escena sí pero era lo tenía todo era era guapo era

Voz 0401 07:07 la listo inteligente tiñen me sigue sonando tenístico tenía encanto era el él

Voz 1 07:12 tipo que todos querríamos tener como amigo pero que a nadie nunca le preguntaremos a nuestra hermana ya ya más o menos todo el mundo sabe una idea de lo que era el civil aves gran juerguista pero también gran político bien en Atenas había una en en todas las calles en todas las en todos los cruces de calles había unas estatuas que sumaban hermano Hermes en singular que eran en realidad unos monolitos que tenían la cabeza del dios Hermes esculpida a veces en más de una de una cara del monolito el resto del cuerpo no estaba esculpido era rectangular pero tenían penes y además es si tiene cabeza Amaia básicamente lo que es un hombre grande o pequeño esto es en presenten armas esto es una gran como lo esto es para como los de las estatuas tres

Voz 4 08:01 eran que cuánto me alegro de haberte

Voz 5 08:04 esto no vale vale esto es de un tamaño considerable la idea de

Voz 1 08:10 estos Hermès era era doble por una parte las calles atenienses no tenían no tenían nombre y esto marcaba unos límites y unos unos cruces cuando uno pregunta claro en lugar de preguntar pues la tercera manzana la derecha era el tercer Penya la derecha es la que

Voz 5 08:25 el Santa es mi casa me encanta esa es la idea me encanta las direcciones cuarto la que estoy en el que carga la izquierda sea hay una razón más profunda

Voz 1 08:40 es religiosa lo el todo lo relacionado con la sexualidad también tiene que ver con la fecundidad

Voz 0401 08:47 claro con ritos agrario

Voz 1 08:49 con la la riqueza y también con ciertas con ciertos atributos varonil de poder entonces bueno tener un tipo de estos en la en la puerta de tu casa pues también era una tenía una parte piadosa de cumplimiento con las tradiciones de de Atenas

Voz 0401 09:04 supongo que me imagino que el hecho de ver la sexualidad o por lo menos los atributos sexuales con esta normalidad tan lleva va a quienes escandalizarse no bueno

Voz 1 09:14 ya decía que eso que son muy parecidos a nosotros las cosas pero en otras son muy raros y nosotros tenemos semáforos y pasos de cebra

Voz 4 09:21 sí yo estoy no me imagino en la Plaza Mayor dos pene

Voz 0401 09:25 a ambos lados de la casa la panadería que es el Ayuntamiento como marcando donde me sí

Voz 1 09:30 desde aún así yo creo que les acabó saliendo el el ramalazo humano al civiles que le habían encomendado una una campaña militar en ayuda de una ciudad siciliana pues el día anterior a partir aquella expedición se coge una de sus bazas habituales con todos sus amigos aquello acabó con la castración de la mayoría de los Hermes de Atenas

Voz 0401 09:53 ser sede cuando se dedicó que extraerlo

Voz 1 09:55 Caracas tras traerlos fue a la cárcel bueno él él los sus enemigos los aristócratas tenían muy claro que había si duelos con sus amigos pero decidieron no acusarlo porque era un tipo muy popular pensaron que si lo llevaban ante un tribunal probablemente el Ejército se pondría de su parte así que le dejaron le dejaron partir lo curioso de esto es que si vamos a muchos museos de Grecia especialmente en el Arqueológico de Atenas podemos ver algunos Hermes que que todavía se conservan y efectivamente es tanto campanas que fuertes cuando lo ve lo veo uno allí en el museo pues sabe que ya le

Voz 0401 10:30 que uno se uno se fue de juerga irse de disolverse Venezuela cojo de la mano oye yo me muero por saber si tanta estatua desnuda no estaba más de uno y montaba otro canal en diferentes

Voz 1 10:41 pues sí hubo una hay un caso muy curioso que es la la Afrodita de nido es una es una escultura de de esculpió dos Afrodita una vestida y una desnuda como las majas de Goya hubo dos ciudades griegas pero de lo que hoy es Asia Menor Turquía que cada una de ellas se quedó con con una está toda la ciudad de Cos se quedó con la vestida debían pensar que era más modesto todo aquello Mido que es una ciudad pequeña en una isla que está junto a la costa turca pues se quedó con la la desnuda y la colocaron pues en un en un templo es una es una estatua no se conserva el original se perdió en en Constantinopla pero si se conservan copias de época romana y entonces sabemos exactamente cómo era la escultura es una es una mujer desnuda pechos pequeños caderas generosas a para país para parir efectivamente un giro muy característico de de el cuerpo hace como una como una ese no es una es un cuerpo recto es una pose sensual y que tiene la mano izquierda está dejando caer el velo y está absolutamente desnuda saliendo del del baño bueno tanto éxito tuvo que la gente acudía a ese templo que en realidad está en el culo del mundo a ver la estatua

Voz 0401 12:03 claro

Voz 1 12:05 el caso extremo lo cuenta Lucano que en Se se decía que había un joven de buena familia que se enamoró de la estatua se dedicó a vender todas sus propiedades para para entregarlas para ganarlas al al templo de de Afrodita ya llega un momento que se volvió loco y una noche se escondió en el en el templo para poder pasar la noche con la estatua de no se sabe exactamente qué ocurrió pero Lucano cuenta que los visitantes lo que veían después era qué Afrodita tenía una mancha blanca en el muslo en serio

Voz 0401 12:44 pero esto es un guión de película maravilloso

Voz 1 12:46 la primera muñeca hinchable

Voz 0401 12:48 esta es la culpable pero un guión maravilloso yo lo las de las caderas te lo he dicho porque conozco un señor maravilloso que forman parte de mi existencia que un buen día le dijo a otro señor

Voz 4 12:59 pero aún más maravilloso cuando me vio descubrió que me rondaban dijo tiene buenas caderas estaba en ver bien de todo primero durante y después pues yo me queda si no se toman me lo común y luego ya me lo tome como un piropo forma parte de nuestra vida oye hay

Voz 0401 13:19 Javier las mujeres hemos tardado siglos en intentar llevar las riendas de nuestra vida sexual estamos en ello y sabemos que el dos mil diecisiete ha sido el gran año de la liberación feminista de lo cual me siento muy satisfecha pero o ocurría lo mismo en la antigua Grecia podía la mujer decidir algo sobre su vida sexual

Voz 1 13:41 muy poquito aquí por ejemplo es donde somos más diferentes a ellos tenemos una imagen de los griegos que pensamos muchas veces mezclamos conceptos de griegos y romanos las mujeres romana sobre todo podían disfrutar de cierta libertad himnos imaginamos por las orgía la oferta de emperatriz el que hacían lo que les daba la gana la mujer de la Atenas del siglo quinto de la de la Atenas clásica de de Pericles

Voz 0401 14:06 yo creo que la imagen más cercana sería la de una mujer de un país musulmán moderno bastante sometida pasamos usted una esclava prácticamente lo son al menos sometida a la a su casa muy poquito más no tenía ningún tipo de Ben de vida debido a privada qué pena porque además hubiera publica verdugo de poder poder nutrirse de todo de lo mismo que se nutrían los hombres hubiese favorecido que que las mujeres hubiésemos empezado quizás mucho antes también a a liberarnos no porque la antigua Grecia es verdad que la tenemos como como paradigma de de todo eso sea una mujer no podía decidir cuándo tener relaciones sexuales no no no no eran eran posesiones perciben

Voz 1 14:47 no no no eran esclavas pero tenían sus

Voz 0401 14:49 mientras muy restringidos solamente vivían dentro de la casa con un Jiménez feo ya es un es un concepto mucho más oriental que no nos puede extrañar

Voz 1 14:58 de de Atenas pero vivían Bibiana así

Voz 0401 15:01 cuatro misivas en en la antigua Grecia con la homosexualidad

Voz 1 15:05 aquí también hay que hay que intentar entender exactamente qué es qué es lo que había dos tipos de relaciones homosexuales los de un adulto común joven lo que es lo que a nosotros podría pederastia y para nosotros es únicamente una perversión

Voz 0401 15:19 es un delito cientos para nosotros es

Voz 1 15:22 presión delito para ellos era había dos personajes el adulto el era estés era un hombre que iba a educar ya dar ejemplo a un jovencito que leerán menos Generau menos ofrecía a cambio su lealtad su belleza se supone que el vello era el joven

Voz 0401 15:44 ya el y el otro era el experto

Voz 1 15:47 era una relación en el que cada uno daba unas cosas y recibía otras a cambio de qué tipo de relaciones sexuales había entre ellos pues parece ser que solamente estaba bien visto que fuese el adulto el que disfruta de aquello en serio sí en cambio si el joven se echaba de ese adulto eso estaba eso estaba estigmatizado socialmente pero eso decía que es es complicado entender exactamente qué es lo que les estaba pasando por la cabeza es una relación un poco de lo que me tiene en tasa de sometimiento o el de dar ejemplo de algún tipo de transmitir tus experiencias de un de una generación a la siguiente pero había un componente sexual

Voz 0401 16:29 adiós recibirá a cambio favores sexuales de un jovencito sí pero también estaba estipulado que no hubiese penetración entonces uno ya se quedó un poco dudando exactamente qué tal buenos turbación felaciones sería hoy automáticamente sería delito si un adulto obligase a un chaval a que le practicase una felación lo masturbarse

Voz 4 16:49 en aquella época estaba bien visto oí

Voz 0401 16:52 y bueno pues sala está estaba bien visto moco nos vamos a dar estaba bien visto en no todos los autores griegos de la época hablan

Voz 1 17:01 de que esté absolutamente mixto habla más bien de qué

Voz 0401 17:04 es una costumbre muy arraigada y los que están en contra en Platón por ejemplo hay algunas citas sobre esto

Voz 1 17:10 hizo los comentarios son si nos pusiéramos

Voz 0401 17:12 en contra de esto todas las sociedades ya estaría encima y la homosexualidad femenina porque me contaba antes que las mujeres estábamos bastante relegadas en la antigua Grecia aunque sometidas a alguien se le pasaba por la cabeza que una mujer fuese homosexual fuesen lesbiana

Voz 1 17:29 no bueno conocemos el famoso caso de desafío de Lesbos pero el problema es que las mujeres atenienses por es que no tendrían mayor opción de poder acceder a otra otra mujer porque no era una sociedad polígono entonces cada una vivían su propia casa encerrada no era como un harén oriental que ya había veinte mujeres

Voz 0401 17:45 sí que hay hemos hablado alguna vez sí que había muchas evidencias ética sexuales entre esas mujeres

Voz 1 17:51 cuando estás tú sola

Voz 0401 17:52 pues es es mucho más complicado es indudable

Voz 1 17:55 es es como como tendencia como instinto como instinto lo podrían tener pero lo que no tendrían probablemente es la la posibilidad de de llevarlo a cabo mala mala mala

Voz 0401 18:07 asunto de varias mujeres

Voz 1 18:09 ser mujer en aquella época era un mal negocio

Voz 0401 18:12 lo que estamos haciendo en este siglo XXI bienvenido sea eh y casi bienvenido sea Javier de verdad es un es un gustazo Javier Alonso

Voz 4 18:22 dar contigo y tengo que decir que estos reyes han caído libros tuyos para mí moco que tiene nueve años sobre personajes Frida Kahlo y Gandhi y bueno

Voz 0401 18:35 tenemos un erudito en casa sobre el tema así que muchísimas gracias por haber escrito semejantes libro sí dedicarse también a educar a a los a los más pequeños

Voz 1 18:42 con tomas más gastos que conllevan más Castro