Bartra: "El Betis reúne todo para que yo dé mi 100%"

Voz 1 00:00 bueno a esta hora de la noche Nos vamos a Sevilla que tenemos por ahí a Marc Bartra que vuelve a la Liga ya está con la camiseta verdiblanca no sé si prepara para dormir con ella incluso hola buenas noches

Voz 2 00:10 hola buenas noches quién te iba a decir a Time aquí preparada tiene la tienes hay listas no la tiene a quién quién te iba a decir a ti que te iba a acabar poniendo la camiseta del Betis

Voz 0913 00:19 sí sí sí la verdad es que tenía bueno por Alemania nunca saber dónde parar el fútbol no hay y la verdad es que creo que llegue un pues que que creo que el club está tiene en proyecto es muy bueno que hay una idea de fútbol es muy buena siempre he querido jugar aquí la ficción es increíble es verdad que que siempre pues desde las que te oí la verdad que que es muy feliz de la tener a favor sí y la verdad que cuenten

Voz 2 00:53 oye cuando cuando surge el primer contacto Márquez tú estás en el Dortmund y quién te llama por primera vez y se pone en contacto contigo

Voz 0913 01:00 bueno hablé con Lorenzo Serra Ferrer el bueno me he transmitido pues la la confianza no que que que tenía mi hijo Él me explico pues el el proyecto que tienen que hay el suelo tú también pues es la filosofía también que sí que es la que se ve en el campo nueve como jugando al fútbol si es verdad que desde el primer día fue bueno el feeling fue muy bueno así

Voz 3 01:28 por eso final soy una persona que se mucho peor

Voz 0913 01:31 pero lo que es imposible te dan hoy yo creo que te quiero y hay paso pues con mucho con mucha ilusión

Voz 2 01:40 tenía claro que si salías del Dortmund era para averiguar al Betis va o has tenido alguna oferta más que te ha hecho dudar y que te ha hecho pensar has dicho mira finalmente esta pero pero ha sido una opción un flechazo de el Betis y O'Shea o había alguna opción más

Voz 0913 01:54 bueno caracterizan sí que había emociones está claro que que la Liga española más venía venía de sí bueno provenía de jugar con un año y medio todo entienden muy importante pues en un club muy grande también se haciendo pues creo que lo he pasado muy buen papel en Champions en Liga y además ganan un título igual no está claro que tiene lo sabían pero la verdad que es lo que le dije a también a a Pujol que que ya desde el primer día me me olía muy bien sabes el poder estar aquí y me veía Sevilla la verdad que sí está claro que luego nunca sabes cómo va a acabar las cosas no profesional de acuerdo entre el Dortmund y el Betis sí la verdad que muy contento

Voz 2 02:44 Lloll que es tu representante que todo el mundo lo sabe por si alguien no lo sabe Carles Puyol que es el que lleva dos los asuntos deportivos de de Marc Bartra ya ya te has dado cuenta de lo que es aunque tú ya has jugado ahí como rival evidentemente pero ya uno cuando llega al a Sevilla hay Isea ahí se ponen la camiseta el Betis ya se da cuenta lo que significa ser bético

Voz 0913 03:01 sí yo tengo que navegaba desde que Teese el Sevilla no el aeropuerto ya mismo es la puerta ya me encontré muchos aficionados no sólo pisar los sino ya en redes sociales incluso antes de decir mar muchísimo cariño enseguida se se nota que de verdad hay yeso pero sé es un añadido muy muy grande a a un club que pueda tener una afición así que que lo sientan tanto es pues es gente tan tan agradecida no hay es verdad que que bueno nada más llegar ya durante el día de hoy entre ayer y hoy ha sido en una pasada la verdad que tampoco me esperaba tanto cariño y eso teniendo de fuera pero desde Alemania y bueno estoy es verdad que que bueno que tanta ilusión pues ahí ya ya había levantado veo con los con los aficionados tienes a Pello no un ex compañeros

Voz 2 03:56 lo que estuviste en el en el Barça que te habrá recibido con los brazos abiertos también no

Voz 0913 04:00 sí sí sí yo con Cristian pues llevamos lo con unos cien años fuimos subiendo juntos por todas las categorías el Barça hasta llegar al primer equipo y bueno luego también se cerraron los caminos ahí el mundo supo les la vida que nunca sabes si te he vuelve a la tengo dos a fundar pues con personas que que bueno que estaban en la infancia y que y que son muy buenas pero también es lo que tenemos que tiene el fumo

Voz 2 04:30 queda mucho para el derbi de vuelta ya sabes lo que pasó en el en el derbi de ida no lo que pasó en el Pizjuán no sé si lo viste au de lo visto no

Voz 0913 04:37 sí sí fue un partido de los que gustan verlo decepcionados con con muchos goles Si y sobre todo pues lo ganáis Betis sí que lo manera encima dicen en el fútbol Sevilla pues hace que que que bueno que eso también la gente está contenta oí de una luz

Voz 2 05:00 oye dos dos cosas más rápidas la primera te has venido al Betis porque sabes que está al Mundial en juego quiere decir de seguir tu situación en el Dortmund veías que el Mundial podía peligrar Paradis

Voz 0913 05:12 sobre todo al final ahí yo siempre lo he dicho a una de las grandes opciones hay objetivos que tengo es seguir estando la selección pero sí que es verdad que sí yo quería dar un paso en firme no sólo irme un sitio para para decir quería algo más llegar a un sitio que me diera pues la la la la oportunidad de de estar con un gran proyecto en el un club que que estará haciendo las cosas muy bien que encima juega el futuro muy bien si el Betis tiene todo esto no oí y además yo creo que que bueno le echo de España en la mejor ligada de del mundo hace que que que bueno que que es muy atractivo estar aquí al final una afición increíble y yo creo que es que reúne todo Tirreno todo para para que yo dé para que lleven decías

Voz 2 06:07 qué te han dicho tus antiguos ex del Barça alguno te ha felicitado o no

Voz 0913 06:11 sí es que tengo muchas muchos mensajes de

Voz 2 06:15 de jugadores del Barça quién te ha escrito que ETA ha escrito

Voz 0913 06:19 bueno yo tengo sigo con mucho contacto con con Sergio Busquets con Jordi Alba y es que Camps a a un nueve y luego me acuerdo de es Iker Sergi Roberto bueno la verdad que sí que que bueno es recibir siempre icono mensaje también de incluso de compañeros que hace tiempo que no que no hablaba pues usted al volver la Liga todo hace hace mucha ilusión

Voz 2 06:46 hoy como está el Barça eh nos vamos a ver cómo acaba la temporada pero fíjate cómo están en la Liga diecinueve puntos al Madrid ahí están también sacándole una burrada once catorce al Atlético al Valencia como están esta temporada con Valverde

Voz 0913 06:57 sí sí sí he seguido mucho la Liga también aunque estuviera Alemania pero pero la verdad que el que el Barça hasta el momento es muy bueno y a City muy buenos partidos encima jugando bien a fútbol encajando poco oí yo creo que eso hace que estén ahí arriba

Voz 4 07:15 pues nada de de Alemania vas a echar en falta algo

Voz 2 07:18 qué vas a echar de menos todo

Voz 0913 07:21 con los compañeros que me dejó allí

Voz 3 07:23 sí que es verdad que ha sido casi dos años pero que han sido llenos de de mucha once cosas muy bonitas Isi y sobre todo también la afición porque no sentí muy muy querido siendo de fuera E igualmente ellos la verdad que que en el último incluso ahora pues la gente me me bueno me sentía muy querido me siento querido por ellos y bueno lo que he dicho no voy de una afección muy grande a elementos de los mejores de las mejores en en el mundo y vengo a otra que que el sentimiento también está a flor de piel si esos finales me siento privilegiado de poder estar pues con equipos que que que los aficionados

Voz 2 08:08 tanto pues nada bienvenido a la Liga de nuevo Mark aunque el día que te toque marcar a Leo Messi supongo que te sentirás goles sería prefieres jugar hoy

Voz 0913 08:15 es verdad que que se haría

Voz 3 08:19 por lo que pasa que hayan jugado ya la temporada que viene a esperar a la temporada que viene eso sí

Voz 2 08:27 desde esa te libras no de esa te libras de momento

Voz 3 08:30 bueno pero destinatarios no motivación compra con jugadores que son los mejores del mundo siempre

Voz 0913 08:38 desde hace que que que dar lo mejor de uno mismo no hay ahí

Voz 3 08:43 para eso estamos para para competir contra los mejores para competir con los mejores también porque en el Betis hay muy buenos jugadores Si

Voz 0913 08:51 sí la verdad es que esos esos así

Voz 3 08:53 es lo que me hace más disfrutar de fútbol mucho

Voz 2 08:56 suerte mar bienvenido a la Liga y que disfrutes esa camiseta que te vas a poner hasta el año dos mil veintiuno tres si no me equivoco que es cuando vas vestido de verdiblanco muchas gracias por estar en el larguero y suerte Marc un abrazo