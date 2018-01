Hora 25 Deportes: La última hora del mercado de fichaje (31/01/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media las siete y media

Voz 0919 00:35 treinta millones de euros setenta millones de euros pero bueno Prou cuanto amigo Éste es el mercado bueno fijaos la Real Sociedad ya ha encontrado sustituto para Iñigo Martínez que ayer se iba al Athletic de Bilbao bueno pues el central mexicano Héctor Moreno es su sustituto en el equipo donostiarra llega de la Roma así que ha tardado poco en encontrar sustituto la Real Sociedad gotas de las operaciones del día es la llegada cedido desde el Ewerthon de Sandro Ramírez al Sevilla enseguida estamos en la Liga hay repasamos las operaciones del día Sevilla que está pendiente también de lo que va a suceder a las nueve y media de la noche en Butarque partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey entre el Leganés y el Sevilla el Leganés el matagigantes de esta competición que ha eliminado al Villarreal y al Real Madrid y el Sevilla que dio la sorpresa eliminando al Atlético de Madrid enseguida estamos también en Butarque pero antes quiero hablar de un partido de alto riesgo se juega el próximo sábado en Barcelona entre el Espanyol y el Barça domingo mejor dicho domingo a las cuatro de la tarde y es un partido declarado de alto riesgo por la Comisión Nacional Antiviolencia es una lástima que en este país haya partidos de fútbol declarados de alto riesgo pero claro es que para que no sea de alto riesgo tenemos que cambiar todo dos hoy el Comité de Competición ha abierto expediente a Gerard Piqué insultado gravemente los partidos en Cornellà insultos que hemos denunciado todos pero Gerard Piqué con su manera de ser Se refiere al Espanyol de Barcelona como él es español de Cornellà no Español de Barcelona Español de Cornellà y esas declaraciones las denunció ante el Comité de Competición el español recordemos cómo cómo se refiere Piqué ha subido equipo rival al español

Voz 0231 02:39 no era un partido complicado de Cornellà

Voz 4 02:41 todos con las cosas difíciles si los planos de Cornellà siempre con las cosas difíciles

Voz 0919 02:46 Mayol de Cornellà El Español de Cornellà bueno pues el Espanyol dijo que esas expresiones rozan una actitud xenófoba ir generan violencia e intolerancia evidentemente no son tan graves como lo que le gritan a Piqué desde la grada de Cornellá El Prat pero está claro que pacíficas y apaciguó antes no son así que ya veremos qué dice el juez único sobre el expediente que ha abierto a Gerard Piqué que alegaciones dice Gerard Piqué a mi me encantaría que Gerard Piqué en las próximas veces que hable del español se refiere a este club como el Espanyol de Barcelona que así sellando las trece XXXIII depués de esta charla que me he pegado lo mensajes en el contestador

Voz 5 03:34 precisamente esta adaptar de grito pues el más visto lo visto está analizando problemas propios contra de fichajes de baja pero el problema del Madrid pues mucho que hay ganamos no echen a otros que no han rendido lo que deberían darles Liliane costaba un montón problema del Madrid va a seguir problema de Madrid se llama Messi Messi está en otro equipo y mientras siga Messi en el Barça pues el problema va a seguir ahí el Madrid pues lo que no debería devolvérselo con lo bueno fichaje de gente joven darle partidos y si no cederlo para que cuando Messi se vaya pueda hacer un equipo en condiciones y de futuro y no volverse loco en fichaje que luego después se arrepientan y que no rindan como el caso de veinte que mucho costó que el rendimiento hasta ahora ha sido nulo osea que piensen bien las cosas pero el problema va a seguir ahí por lo

Voz 0017 04:31 no

Voz 5 04:32 cuatro cinco añito venga un saludo Gallego

Voz 0919 04:35 otro para de ahí hay que pensar muy bien las cosas ha dejado vuestros mensajes

Voz 6 04:55 hola Jesús buenas tardes en primer lugar quiero dejan te llamo para felicitarnos porque hoy es el día de la radio para todos los de los programas de deporte aquí para todas la SER en general no sea que esa felicidades por otra cosa que estoy muy muy muy cabreada muy no sé lo que iba a decir destapó vi el otro día los dos penaltis que les superaron a la nave yeso no es esto es una vergüenza ese merecen y cómo lo lo lo consienten los árbitros es que yo no sé luego vi que no sé cuantos minuto lleva sin que les hayan pita un penalti o años es que Gianni ya ni me acuerdo porque es que me puse en esas de verdad así que éste si se lo lleva todo porque aunque no lo gane eso regada pues ya está bueno venga un abrazo muy fuerte ya lo he dicho Feli tira decir que tres años pueda felicita un beso fuerte harías

Voz 0919 05:56 me dicen que hoy no es el día de la radio Carmen pero en cualquier caso

Voz 7 05:58 muchas gracias empezamos venga

Voz 0919 06:09 nueve y media comienzan las semifinales de la Copa del Rey con el partido de ida en Butarque entre el Leganés y el Sevilla hasta allí nos vamos novedades ambientes Santi Ortega Óscar Egido buenas tardes

Voz 0481 06:20 hola Gallego qué tal buenas tardes de CC el estadio que va a ser el escenario del partido de ida de semifinales de la Copa de Leganés y el Sevilla ambiente evidentemente por todo lo alto aquí en Butarque ICO unos quinientos aficionado al Sevilla que se desplazan también desde la capital de Andalucía para ver si el Sevilla puede llegar con opciones reales al partido de vuelta de meterse en la final ya hay equipos confirmados algunas novedades en el once Garitano Óscar Egido qué tal muy buenas

Voz 0684 06:46 más gente buena solamente quedan entradas ya la taquilla debutar que Cabo y va a vivir lleno para el último partido de Copa de esta temporada en el estadio en Leganés hay novedades en un once Garitano como has dicho respecto al once del Bernabéu de la semana pasada entran Raúl García hijo Bou

Voz 0481 07:02 se caen rico y Eraso que van a estar en

Voz 0684 07:04 banquillo así que al Leganés con champán en la portería lateral derecho para Tito Rabat la izquierda así como centrales Good en el centro del campo banda derecha para alzar la izquierda paran Rabat en la mediapunta Gabriel y arriba Claudio

Voz 0481 07:18 Bush sólo un cambio en el equipo de monte en Sevilla que está repitiendo continuamente desde que llegó prácticamente no encontró el camino en el Metropolitano en la Copa del Rey este once Sergio Rico comportaría con lateral derecho Escuderos la Izquierda mercado inglés como centrales en son sí en el Mundobasket como viene siendo habitual también fijó Sarabia ICO Correa y en esta ocasión pueda Muriel en vez de Ben Yedder es es el equipo repita ambiente espectacular el Leganés que ha matado al Villarreal y al Madrid en la Copa cero también con el Sevilla busca el Sevilla otra final de Copa en el siglo XXI lo contamos en Carrusel

Voz 0919 07:52 desde las nueve ahora seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 09:00 antes del mercado de fichajes la última hora de la otra semifinal la que se juega mañana en Barcelona Camp Nou entre el Barça y el Valencia el Barça de Valverde que entrenaba esta tarde no sé si tenemos ya lista de convocados para este partido Adriá Albets hola hola qué tal

Voz 0017 09:15 gallego pues si tenemos lista ya de convocados para este partido en la que está Sergio Busquets que el lunes no entrenó por gastroenteritis pero está ya recuperado se cae Nelson Semedo es el jugador descartado tampoco está André Gomes que sigue de baja por problemas intestinales ni los lesionados Vermaelen Dembélé en cambio sí entra en esta lista de convocados Denis Suárez que se había quedado fuera de las tres últimas convocatorias ha dicho Valverde esta tarde en rueda de prensa que las semifinal contra el Valencia será una eliminatoria muy dura y a la vez bonita para el espectador no cree el técnico azulgrana que las bajas importantes que tiene el Valencia afecten demasiado al equipo de Marcelino y lo tiene muy claro mañana saldrá con todo porque cuando te juegas el pase a una final dice Valverde no puedes dejarte nada

Voz 0588 10:00 así en una semifinal de la tienes que jugar eso está clarísimo pero no porque en Liga sea tengas una renta de más o de menos sino porque bueno pues unas semifinales una oportunidad de jugar una final y ahí es donde nosotros tenemos que que intentarlo todo lo mismo que el Valencia lo en la va a jugar el Leganés y el Sevilla pues porque llevaba una final pues no no ocurre todos los días y cuando llegas a estos momentos pues tienes que intentar aprovecharlo

Voz 0017 10:22 así que mañana no esperamos rotaciones en el Barça saldrá con todo Valverde para intentar llegar a Mestalla con un resultado que les pueda dar cierta tranquilidad sabiendo que eso será bastante complicado

Voz 0919 10:32 el expediente informativo abierto a Piqué

Voz 0017 10:35 en alguna reacción no no simplemente que el Barça ha confirmado que ha recibido este expediente que Competición le abierto a Piqué por decir lo que hemos escuchado antes pero también a Busquets por decir que el Espanyol celebró la victoria en Cornellà como si hubiera pasado a semis ya la AFI y al final pasó el Barça también le ha abierto expediente al propio Barça por los cánticos ofensivos que se escucharon en el Camp Nou en el derbi de Copa frente al Espanyol competición como digo abierto expediente le ha trasladado esta denuncia del Espanyol al juez instructor que ahora esperará las alegaciones del Barça decidirá si el comportamiento de Piqué de Busquets del propio Barça es sancionable o no

Voz 0919 11:15 próximo domingo repito Espanyol Barça en Cornellà declarado de alto riesgo por Antiviolencia que no pase nada vamos a llevarlo con tranquilidad y el Valencia como llega mañana a esta semifinal bueno con muchas bajas con muchísima mano buenas tardes hola muy

Voz 0017 11:32 es como si fuera la cabecera del equipo a el Valencia ha viajado a Barcelona en cuatro en sus mejores hombres que son Murillo Guedes con dos vía Garay una buena noticia al menos es que vuelve Gabriel que nos dio un susto tremendo hace apenas diez días ha recuperado una recuperación Express y mañana apunta directo titular de la defensa junto a veces también parece que volverá Carlos Soler al once titular después de tener minutos el otro día así que es una magnífica noticia Isasa hay Rodrigo es la delantera después de las rotaciones en ataque en los últimos partidos Sasa Rodrigo que es la pareja que más goles anotados esta temporada todo apunta que será titular mañana en Barcelona con todas estas armas a intentar contrarrestar las muchas bajas con eso con ese ánimo viaja Marcelino

Voz 11 12:15 no vamos a poder acudir a esta semifinal como realmente quisieramos Si con todos nuestros efectivos disponibles pero también disponemos el resto de la plantilla in nuestra ilusión va a ser máxima para afrontar esta eliminatoria con el ánimo de llegar a una final

Voz 0919 12:33 bueno pues vamos a ver cómo plantea mañana Marcelino con tantas bajas ese partido fichajes a las doce se cierra el plazo hoy es un día de de mucha intensidad en la sede de la Liga de Fútbol Profesional

Voz 12 12:48 de llega gente con

Voz 0919 12:50 Valentín donde llegan

Voz 12 12:53 órdenes de pago a través de él

Voz 0919 12:55 vas donde funcionan los teléfonos o eso era más hace años que ahora allí no vamos a Antón Meana buenas tardes qué tal Gallego muy buenas tardes

Voz 0231 13:04 era más hace unos años recuerdo cuando por ejemplo el fichaje de Sergio Ramos que aparecía uno de los agentes Pedro Bravo a pagar la cláusula de rescisión ahora es todo más digital más moderno más dos punto cero pero se ve mucho movimiento aquí en la nueva sede de la Liga en la calle Torrelaguna están activando el té MS que es el fax de la nueva era lo que tienen que activar ambos clubes para que la transferencia sea oficial no se espera ninguna visita presencial de un club aquí en la sede de la Liga pero sí fichajes de última hora me hace gracia que en mitad de tu programa se acaba de hacer oficial la cesión del saudí del Rayo ya está inscrito en la Liga y podrá jugar sin problema en el equipo de Vallecas y como te digo hasta las doce en punto tienen los equipos de Primera y Segunda para cerrar cualquier operación de cara a la segunda vuelta de la Liga

Voz 0919 13:50 paciencia Antón gracias un abrazo a la Real Sociedad ha encontrado rápidamente sustituto a Iñigo Martínez lo ha encontrado en Italia Roberto Ramajo quiénes hola eh

Voz 1825 14:02 hola qué tal Gallego muy buena se trata de Héctor Moreno central mexicano de treinta años el capitán de la selección de México que llega fichado por la real de la Roma no contaba para el técnico de la Roma apenas ha tenido oportunidad de seis esta primera parte de la temporada quería salir en este mercado de invierno Larrea han llegado a un acuerdo con el conjunto romano entre tres y cuatro millones de euros firmará por dos tres temporadas todo menos conocida aquí la Liga porque jugó cuatro años en el Espanyol

Voz 0919 14:29 quizás como es el City ficha un central por setenta millones el Athletic de Bilbao ficha al sustituto de la por por treinta y dos millones y la Real Sociedad ha encontrado uno por tres millones es el mercado como en esferas del oyente en el día de ayer más operaciones de el día Sandro llega cedido al Sevilla Frank Loquillo hola hola Gallego Easy no dónde compra de momento aunque la pelota está en el tejado del jugador y han hablado de apretó

Voz 13 14:59 a ver si finalmente Sandro convenció al Sevilla y quiere quedarse en el Sevilla así que llega para lo que resta de temporada se suma al Aaiún Ia Roque Mesa que será presentado mañana es decir los tres de una tacada los dos que acabo de nombrar están en Leganés pero Sandro en Sevilla pasando reconocimiento médico y hablando así de feliz y contento

Voz 14 15:19 el club ha hecho un gran esfuerzo para que para que yo hoy estoy aquí la verdad que estoy muy contento muy ilusionado con muchas ganas de decir

Voz 0017 15:26 es al mañana

Voz 0919 15:27 ante la como compañero el Betis en Sevilla también se ha presentado hoy a su nuevo central Marc Bartra Florencio Ordóñez como ha sido buenas tardes

Voz 15 15:36 hola qué tal muy buenas gallego están pasando cosas en el Beti han dado por cerrado el mercado pero hasta última hora que había una posibilidad de alguna operación que está abierta aún y antes de contarte lo de Bartra una última hora en las próximas horas a anunciar el club bien la renovación de Fabián la perla de la cantera del XXV cláusula de quince millones de euros la cláusula no va a ser de cuarenta cincuenta como quería el Betis pero si va a subir Se va a doblar va a quedar en treinta millones de euros de Bartra hoy ha sido presentado hasta dos mil veintitrés firma el veintitrés años más al futbolista que lo que tenía en el Dortmund ha rebajado la ficha el jugador pero ve Pineda esos años de estará por tanto esta que resta hay cinco temporada Manuel Millón y medio día bien millones entre esas dos cantidades va a quedar la cifra algo considerado como una ganga por el propio Serra Ferrer al que escuchamos también a Bartra teniendo su ilusión al abrir el Betis con jugar el Mundial con España es un objetivo que te

Voz 16 16:29 nuevamente llevo desde a la selección miedo a todas las convocatorias desde hace ya cuatro años me perdió quizá un par pero en ellas estado llevo casi quince internacionalidades y mente siempre están crece

Voz 0919 16:42 pero si tenemos en cuenta Nook amparado por la

Voz 17 16:45 por lo que han pagado por el central de la Real pues veremos que nosotros hemos tenido una ganga

Voz 0919 16:53 eso no le falta razón a Serra Ferrer una operación que parecía estar en marcha y que todavía está abierta es la salida de el guardameta Moyá del Atlético de Madrid

Voz 18 17:01 eh con dirección al Getafe Malta Casas que le falta Se puede hacer buenas tardes

Voz 1509 17:07 buenas tardes Gallego bueno pues lo que está claro es que el futuro de Miguel Ángel Moyá pasa por el Getafe Moyá tiene un acuerdo con el Getafe por tres años a partir de junio el portero tenía desde hace ya varias semanas un acuerdo verbal con el Atlético de Madrid para renovar por una temporada más como han ido contando fui ya hay Talavera pero ante la oferta azulona la situación ha cambiado y se marcharía en junio con el beneplácito lo del Atlético de Simeone la idea de Mollet la de quedarse en el bético de Madrid hasta final de temporada aunque los acontecimientos podrían terminar precipitándose en el caso de que el Crystal Palace se hiciera con los servicios de Guaita antes de tiempo ya que también tienen un preacuerdo firmado a partir de junio pero lo normal es que Miguel Ángel Moyá termine la temporada como rojiblanco y a partir de ahí firme tres años con el Getafe

Voz 18 17:48 más de fichajes vamos con telegramas desde el Levante José Manuel Alemán a quienes han fichado tres

Voz 19 17:55 de una tacada Armando sádico que llega traspasado del Legia de Varsovia delantero también ha cerrado las cesiones de otro delantero de Giampaolo Pazzini del en las Verona ir el mediapunta valenciano Rubén Rochina que llega desde el Rubin Kazán con una cláusula de compra obliga

Voz 0919 18:09 en el Málaga Enrique Aparicio

Voz 20 18:11 cabildos dos Isaacs ustedes delanteros veintidós años pasado Granada nigeriano cedido por el Watford y les quieren extremo zurdo belga de veinticinco años hijo más final de la temporada llega libre es el Rubín Kazán siete fichajes ha hecho al Málaga hasta el momento en este mercado

Voz 0919 18:25 también movimientos en el Eibar Roberto Ramajo

Voz 1825 18:28 ha conseguido la cesión el equipo de Mendilíbar de Buck así Jovanovic

Voz 2 18:32 el central serbio de veintiuno años llega

Voz 1825 18:34 cedido hasta final de temporada por parte del Girondins de Burdeos además el conjunto armero Shetty ABB al Rayo Vallecano a Nano mesa al Sporting de Gijón

Voz 0919 18:42 no hemos tenido también presentación en el Girona Sergi Vittorio

Voz 20 18:46 qué tal Jesús pues si es la única que mantiene en el Girona El Choco Lozano delantero castigado hasta el dos mil veintidós al Girona cerca de dos billones porel al Barça B y es el único movimiento que hace el Girona en este mercado de invierno

Voz 0919 18:57 fuera del mercado nacional ha sido noticia la detención de Quique Pina hoy consejero del Cádiz por presunto blanqueo de dinero a última hora de la asunto Ignacio De la Varga buenas tardes

Voz 20 19:10 qué tal Gallego desde primera hora de la mañana en el estadio Ramón de la Ciudad Deportiva de Cádiz negro nada se han registrado las sedes de los clubes pendiente de ver esa operación de blanqueo para ver tira aprovechó esto fichaje de traspaso para incluir comisiones esos fondos se desviaban y blanqueaban mediante operaciones inmobiliarias en investigar al menos ya tres fichajes de Keira Brahimi todos ellos del graduada en el Cádiz tranquilidad Jorge como consejero

Voz 21 19:38 ha llegado de Cádiz hablan sobre el momento de la entidad la colaboración total de Euskadi con la justicia

Voz 4 19:44 otras como transparente y le vamos a entregar documentación que no requieren es otro simplemente somos una entidad un club de fútbol evidentemente dentro de las

Voz 0919 19:51 Quique Pina detenido investigado ya veremos en qué queda el asunto seguimos

Voz 8 20:14 y en el mercado

Voz 0919 20:15 Internacional bueno lo del mercado internacional es una locura Bruna alemán en buenas tardes

Voz 0301 20:20 hola Gallego muy buena si para empezar bueno lo comentabas de AUME Jean que firmó por el Arsenal sesenta y tres millones de euros básicamente en la Premier donde están gastando más dinero en este último día de mercado y en todo el mercado en general Giroud se va al Chelsea veinte millones de euros atención porque ha jugado en Europa League pero jueves puede jugar también en la Champions y que podría jugar contra el Barça ya ha firmado

Voz 0481 20:42 pero el Tottenham procedente de

Voz 0301 20:45 el Lucas Moura por veintiocho millones de euros y que bastante movido sobre todo en Inglaterra al mercado

Voz 0919 20:52 por lo demás los fichajes han llegado ya están jugando por ejemplo está debutando la Paul con el City no

Voz 0481 20:58 sí lo va a hacer dentro de diez minutos arranca a las nueve sede Manchester City

Voz 0301 21:01 el West Bromwich Albion con como dices titular haciendo pareja con Otamendi de centrales en el equipo de Guardiola la misma hora se juega el Tottenham y Manchester United e Deulofeu el jugador que salió cedido del Barcelona ya es titular con el Watford de Javi García las nueve juegan contra el Stoke City y el Chelsea está jugando contra el porno de momento empate cero atención gallego porque no

Voz 23 21:22 juega Morata otra semana más se queda fuera de la lista de convocados

Voz 0301 21:25 por esas dolencias en la espalda

Voz 0919 21:27 gracias Bruno fútbol sala hoy comienza el Europeo bueno europeos está jugando ya desde hace algunos días pero hoy comienza para la selección española debutamos ante Francia Toni López como empezado eso hola

Voz 24 21:39 hola qué tal muy buenas por ahora estamos en el cuarto minuto del partido acaba de comenzar el encuentro a Francia que a priori es menor que España recordemos la selección española siete veces campeón de Europa busca el octavo título continental Francia es su primera participación Francia que es novata en este torneo pero es un fútbol que está creciendo que está creciendo por ahora cero cero en el marcador faltan dieciséis cuarenta para llegar al descanso

Voz 0919 22:03 ha jugado ya Portugal una de las grandes favoritas no

Voz 24 22:06 sí a los cuatro uno y tienes que ver a llegó el golazo que ha marcado Ricardinho el tres uno que ha metido el astro portugués el mejor jugador del mundo que lo sigue demostrando un regate un recorte ahí sale a la media vuelta de remató de razonar dentro del área de votando Ricardinho sigue mostrando verán mejor el mundo y que es uno a lo mejor era de la historia

Voz 0919 22:23 una auténtica locura gracias Toni pendientes de la selección española de fútbol sala vamos a hablar de Baloncesto Euroliga mañana en tres partidos vamos a repasar la última hora de los equipos españoles que tienen compromisos el Valencia viaja a Turquía para jugar con el Anadolu Efes y cómo lo hace Carlos Martínez hola hola Gallego de tal bueno pues va a apurar

Voz 0341 22:42 por sus escasas opciones de terminar la fase regular entre los ocho primeros es ahora mismo décimo tercero y eso sí vi visite la cancha de el colista de la Euroliga y con récord de baja se normalmente tenemos cinco seis bajas mañana a Valencia que te afronta el partido con siete ausencias ninguno de sus cuatro bases desde está disponible midió ni vives ni Van Rossom y Sergi García tampoco van a poder jugar el partido ni Williams ni Double Beach ni Fernando San Emeterio

Voz 0919 23:05 no sé quién tiene más bajas y el Valencia de fútbol Valencia de basket el Real Madrid va a jugar mañana en la cancha del CSKA de Moscú viaje largo Marta Casas novedades en el equipo de Pablo Laso buenas tardes

Voz 1509 23:17 hola otra vez gallego muy buenas pues uno de los mejores partidos que hoy en día se puede ver en esta Euroliga el CSKA del Chacho Rodríguez y de Nando De Colo frente al Real Madrid de Luka Doncic es duda para el partido por un esguince de tobillo que ha sufrido hoy en el entrenamiento aunque esloveno ha viajado con el resto del equipo el checa es el líder de la competición el Real Madrid es tercero es uno de los grandes partidos y además es un encuentro especial para Pablo Laso cumple quinientos partidos en el banquillo del Real Madrid

Voz 0919 23:44 de mucha importancia sinceramente

Voz 4 23:48 muchos partidos eso me siento muy orgulloso muy contento lo acabé que eh algo habrás hecho bien todo la posición del entrenador como lo cual bueno pues muy orgulloso muy contento de cumplir esta cifra pero ya está

Voz 1509 24:08 cambio significa que algo habrás hecho bien decía Pablo Laso diecisiete finales trece títulos más de quinientos partidos va a superar con el Real Madrid así que son muchas las cosas que ha hecho bien

Voz 0919 24:18 quinientos partidos sencillamente está haciendo historia en el Real Madrid de baloncesto mañana el Barça recibe en el Palau al Milán necesitado el Barça de buenos resultados Xavi Saisó buenas tardes hola

Voz 25 24:31 tengo buenas tardes pues si el Barça apurar las pocas opciones que tiene para entrar en el playoff mañana siete de la tarde tienen que ganar sí o sí al Armani Jeans Milán penúltimo con una victoria menos que el Barça los de Sito Alonso a diez jornadas del final de la fase regular están a cuatro victorias del Maccabi que es octavo Juan Carlos Navarro está ya recuperado de la gripe Serafín sigue de baja podría debutar el último fichaje azulgrana Edwin Jackson veremos la entrada que tiene el parado con este horario el Barça quiere seguir vivo gallego en la Euroliga

Voz 0919 25:00 gracias Xavi vamos a hablar de la NBA Dani Álvarez buenas tardes qué tal muy buenas

Voz 0481 25:04 por ejemplo de que vamos a hablar de los sesenta puntos de

Voz 0919 25:06 de la barba Bengasi vamos a empezar por esa gran noche

Voz 0481 25:09 tenido James Harden sesenta puntos diez rebotes once asistencias en la victoria contra Orlando con sus Houston Rockets es la mayor anotación en un triple doble en toda la historia de la NBA así que la noche sin duda tenía barba era la de James Harden peor le fue a Le Bron James con sus Cleveland cables que siguen en crisis volvieron a perder en casa contra Detroit Pistons llevan cinco victorias y once derrotas desde Navidad están a sólo están a seis partidos del líder que siguen siendo los Boston Celtics el equipo está muy lento le falta físico al final de los partidos prácticamente cualquier equipo le pone ya en peligro además la relación de Le Bron con el dueño de Cleveland no es buena dice que puede haber un topo que podría ser Isaiah Thomas el el topo que está en fin jefe del confidente del jefe parece que no de momento no hay gran relación además sensato El Vestuario está ese regando a que el Ebro ya

Voz 0919 25:58 este coja por la pechera es un valiente siendo el fin

Voz 0481 26:00 mal más bajito de toda la Liga con unos setenta y cinco Además también han perdido al Ebro en brindis no perdona

Voz 0919 26:05 a Kevin Love esa rotonda si entre seis

Voz 0481 26:08 hay ocho semanas de baja se va a perder también el All Star también perdieron los Warriors contra Ricky Rubio contra los Utah Jazz e hizo un partidazo con veintitrés puntos once asistencias y de los españoles también destacar en la gran noche de Pau Gasol en la ajustada victoria ante Denver con dieciocho puntos y ocho rebotes

Voz 0919 26:23 grandes Ricky Rubio que además tuvo que defender durante un rato hizo muy bien a Stephen Carr gracias Dani Álvarez esta semana cerramos

Voz 12 26:33 hora veinticinco Deportes por estos chavales de Vigo Mela

Voz 0919 26:41 ha sacado nuevo disco sea más resplandor

Voz 12 26:45 arde

Voz 0919 26:59 Paco Hernández buenas tardes Gallego buenas tardes titulares que nos dejemos de este bien

Voz 26 27:02 los goles rápidamente fichajes de segunda Aythami ha sido presentado con el Córdoba peroné llega al Zaragoza ICD Vega Lorca además Moi Gómez ha sido presentado con el líder con el Huesca además este verano se va a disputar la gran cita del año el Mundial Illa hay cinco millones de solicitudes para las entradas dos y medio más de dos y medio son todas de Rusia además más lejos luego está Alemania por debajo de los cuatrocientos mil Argentina México idiomas además rápidamente tenis Carla Suárez Lar Lara Arruabarrena Giorgina García María José Martínez son las activistas convocadas para eliminatoria de Copa Federación entre Italia

Voz 0919 27:34 sí sí Marta Casas el tema ese llamar de pero este no es de Operación Triunfo estén mucho mejor dónde va para gracias por escuchar un saludo adiós

