La firma de Ángels Barceló: "El procés trasciende a las personas"

Voz 0194

00:00

ayer This acuerdan terminaba esta portada de las diez de la noche pidiendo a los independentistas que le dijeran Carles Puigdemont que la prioridad en Cataluña es la de un gobierno estable para poder levantar el ciento cincuenta y esto sólo será posible si el deja de ser el tapón se aparta ante la evidencia de que nunca podrá ser investido presiden pedía que alguien se lo dijera para poder salir de este endemoniado bucle pero es que resulta que Puigdemont ya lo sabía tanto lo sabía que se lo dijo por escrito al único diputado fugado en Bruselas que junto con él no ha renunciado a su acta Toni Comín que ayer cometió la torpeza o no demostrar ante una cámara los mensajes de texto que Puigdemont había enviado diciendo que ya se sentía sacrificado por el independentismo Puigdemont diciendo que esto se acabó horas antes de decir exactamente lo contrario ante una cámara dijo las redes sociales recordarán también que él es el único candidato posible conoce perfectamente que su candidatura es una vía muerta pero en público mantiene lo contrario continuando con la fabulación que tuvo su cénit con la proclamación de una república con fuga posterior pero por muy lamentable que parezca esto en el lado contrario no se han resistido ni un momento a la tentación de dar por muerto el proceso con la presentadora del programa que ha conseguido los mensajes de texto a la cabeza asegurando que ella sola que ha dado la puntilla al proceso quién dice esto es que no entiende nada el proceso el movimiento independentista trasciende a las personas a los nombres propios un movimiento que empezó a caminar casi sin políticos a la cabeza y que continuará caminando aunque los políticos de ahora no estén lo único que demuestra estos mensajes es que Puigdemont ya sabe que va a ser sacrificado aunque intente aferrarse a la investidura imposible y sobretodo evidencian estos mensajes Tura en el bloque independentista se superará esperemos la pantalla de Puigdemont pero bruces seguirá estando allí en la siguiente pantalla y seguirá siendo necesaria una solución Ángels Barceló