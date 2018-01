El dietario de Ramoneda: "El ruido se repite y cansa"

Voz 1150

no eran tan frágil y sus equilibrios en el mundo independentista que ha bastado el gesto de prudencia de Ruiz de Torrent para que las aguas de la aparente unidad se retiraran en la playa quedar a la vista de todos lo que unos y otros pensaban y no querían decir los nuestros nos han sacrificado escribe Puigdemont en un último intento de excitar los ánimos de los más fieles pero cada día que pasa su estrategia se debilita porque las consecuencias catastróficas de prolongar la situación se hacen más evidentes y al fin y al cabo en paga ahora la falta de coraje para convocar elecciones en octubre la fuga desde fuera sólo puede mantenerse en escena con ruido y el ruido se repite y cansa un Gobierno español muy inseguros en cantar victoria no se equivoquen esto no ha terminado por mucho que lo diga Puigdemont en su mensaje a Comín se necesita mucha política en mucho tiempo de restauración mal empieza el Gobierno si quiere presumir de humillación del adversario el independentismo gobernara Cataluña de una forma u otra habrá que entenderse quedan muchos obstáculos por el camino de Colón Mis levanta acta del deterioro de la democracia española por la respuesta gubernamental al independentismo situándola en la cola de las democracias de primer nivel al borde de la segunda división el régimen ha girado hacia el autoritarismo pues democrático sin que los partidos obsesionados con el independentismo quieran verlo en el extranjero ya se van dando cuenta se confirma la batalla por la hegemonía en la derecha se jugará en la extrema derecha Ciudadanos ha apostado por la radicalización para desbordar al PP en dos mil dieciséis apostó por la supresión de la prisión permanente revisable hace tan sólo unos meses acusaba al PP de demagogia punitiva ahora presenta una enmienda para endurecer los plazos requisitos que regula la prisión permanente por este camino en su aceleración hacia el poder ciudadanos acaba saliéndose del mapa son los vientos de radicalización conservadora que vienen calentando toda Europa