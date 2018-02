Garitano desvela el virus de gripe que sufría el Leganés antes del partido de Copa

Voz 1064 00:00 pero dejadme que salude Asier Garitano que llega por aquí el técnico de de Leganés aunque habíamos cerrado con Santi Ortega y con Óscar Egido y irrumpió les saludamos rápidamente al tedio de Leganés hola Mister muy buenas buenas satisfecho con el empate a uno

Voz 1 00:11 yo creo que el el rival el Sevilla en este caso ha sido mejor que nosotros y con cero uno se veía más cerca el cero dos para nosotros eh la hacer ese gol luego sufrir porque hemos tenido muchos problemas estos días con gente de salud de Nos ha

Voz 1064 00:25 costado mucho poder aguantar a un equipo con mil se Eraso con gripe que tenía en las durante la semana del paro

Voz 1 00:30 pido del Madrid pues el jueves descansamos pero a partir del viernes Diego Rico Javi Eraso Nabil El Zhar pues no han entrenado cuatro días el único Nabil que pudo entrenar antes de ayer pero los otros no han podido entonces eh son gente pues que nos podía dar mucho para poder aguantar el ritmo éste no los demás pues bueno pues Gerard acumulamos muchos partidos dar cobrar lo mismo Gabri no te quiero ni contar Nos podía faltar algo éramos conscientes por eso pues bueno por lo menos el uno uno no no no es malo no lo han sentenciado como suele hacer el Sevilla normalmente el primer partido

Voz 1064 01:06 otros con muchos problemas de muchos jugadores estaban ahí con alfileres y enfrente un equipo que está jugando muy bien que ha llegado Montella parece que ha dado con la tecla y que tiene aún Banega en un momento espectacular pero está en fiestas Arabia está Correa está Muriel

Voz 1 01:16 sí creo que los que estaban o ahí lo los cuatro todavía que han firmado también estamos hablando de un equipo que

Voz 1064 01:23 la echen para jugar con los mejores de Europa

Voz 1 01:26 P de ahí entonces pues bueno poder aguantarle eh hoy no es poco si vamos a ver si llegamos en mejores condiciones dentro de siete días para poder volver a jugar mejor para

Voz 1064 01:36 ha sido de lo que hemos hecho estaba contándonos Antón Meana ahora mismo mientras te colocaba los auriculares las últimas novedades del mercado de fichajes en el Leganés no habido ninguna sorpresa ahora no no has algo la presidenta no sólo a nadie no hemos pero quitarnos y ahora sí que es lo más importante no es bueno pues bueno te han traído saudí no vale mañana luego conoceréis perfecto no le conoce eso ya no lo conoces el palco hoy viendo el partido

Voz 1 01:58 así bueno pues claro es eso que tienes me sacas de ventaja

Voz 1064 02:02 esto es muy bonito lo que hemos visto hoy en Butarque es el último partido del Leganés en Copa del Rey y lo que se ha visto hoy aquí con el estadio lleno ya no vuelve la Copa aquí pase lo que pase lleguéis a la final o no esto es un día de esos que es que no sé si algún día se repetirá que igual tarda muchos años o no tanto no

Voz 1 02:16 no no nunca se sabe no pero bueno yo espero que la gente lo ha pasado bien que que esté que siga ilusionada que tenga esa ilusión que es lo más importante que tiene el fútbol el deporte hoy vamos a ver hasta dónde llegamos

Voz 1064 02:28 en la final no me veo

Voz 1 02:31 ahora en Getafe ha dentro de dos tres días y luego a ver si llegamos a Sevilla hay nada no pensamos