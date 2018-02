Los entrenadores de Sporting y Oviedo, juntos antes del derbi asturiano

Voz 1 00:00 Juan Antonio Anquela buenas noches hola buenas noches cómo estás hombre bien estamos bien estamos bien no si no está mal no está

Voz 2 00:11 o como equipo es verdad que este partido parece que lo paraliza todo a ganar al Sporting como sea hay que esto de los derbis en los dos tiene locos a os tiene locos a muchos pero pero lo importante es lo importante y ahí está el equipo de momento III el Sporting está noveno y la temporada yendo bastante bien no Anquela

Voz 3 00:29 sí pero bueno a Segunda División en saber cómo eso es malo

Voz 2 00:32 mira te digo una a una categoría de racha

Voz 3 00:35 eh encadena varios partido y te pones arriba los pierdes sabe que ahí lo único que hay que hacer es seguir la línea en la que la que está muy a ver si somos capaces

Voz 1 00:46 de mantenernos ahí bueno llevar la racha que lleváis nueve partidos seguidos sin perder

Voz 2 00:51 una derrota en los últimos once partidos me parece que es una racha pero casi no digo imposible porque no hay nada imposible pero muy difícil hacer eso en Segunda en una Liga tan competida como la segunda

Voz 3 01:02 bueno sí la racha la buena en lo único que hemos jugado tres partidos seguido prácticamente fuera ahí no hemos quedado cortito porque yo creo que el equipo ha hecho más mérito de lo de los puntos que hemos conseguido pero bueno esperemos que qué más adelante tengamos la suerte que no haga falta un esto en esto último partido

Voz 2 01:24 todavía tienes el acento de Linares eso no se te quita no digo por asistir a la cita pegado al centro asturiano no

Voz 3 01:30 no no es es muy difícil

Voz 2 01:32 de quizás te tengo que hacer te tengo que hacer

Voz 3 01:36 bueno que lo bueno se queda siempre

Voz 2 01:38 hombre por favor tú sabes que mis padres son de La Carolina que no se sabe si tengo que hacer socio del Museo de las Minas de La Carolina si quieres una maravilla hombre te tengo que hacer socio del pueblo donde hay al lado de Linares hombre porque hace mucho que no vas

Voz 3 01:51 sí lo que pasa es que yo voy yo vivo en que bueno que es lo mismo yo me habría dado y me no soy soy un tanto raro tanto si todo porque al caso

Voz 2 02:02 todo se queda en casa bueno oye a treinta mil quinientos espectadores va llenarse el Carlos Tartiere no queda ni una sola entrada primer lleno de la temporada como te imaginas que va a ser ese Derby cómo está viviendo la semana Anquela

Voz 3 02:17 bueno sí sí eso me lo dice hace hace cuatro cinco meses el te diría no te diría que no sé lo qué va a pasar pero viendo cómo fue el anterior en el campo del Sporting voz yo no he visto un derbi más bonito oí ahí vamos a llamar caliente como como el que el que hicimos en la primera vuelta yo creo que fue un partido precioso y un ambiente de dos oficiales volcada con su equipo también increíble no

Voz 2 02:51 con empate a uno en aquel partido Sporting uno Oviedo uno al Sporting entonces lo entrenaba lo entrenaba Paco Herrera no oí la verdad que fue un partidazo es verdad es de fútbol de ambiente o pues pues de esos partidos que que que es imposible olvidarlo no eso esa fiesta del fútbol ves un buen partido sale todo bien pues sí lo gane aunque no ganes te quedas con ese reguero

Voz 3 03:12 bueno bueno el que no la llave ya de fiesta pero pero bueno lo único que tenemos que tratar de evitar entre todo es que no se produzcan altercados si son de todo lo que la gente se comporte como eso como ir a una fiesta de pasarlo bien y luego ya el que tenga la suerte de ganar que disfrutes y el otro pues a curarse las heridas y a preparar el siguiente partido

Voz 2 03:36 yo no estaría mal que fuera así ojalá que ojalá que pase lo que pase eso todo lo que tiene que pasar en el campo que haya una fiesta en la grada alrededor de de este derbi tan bonito oye firmas el tercer puesto en quela para para la final de temporada o no te conformas con el play off

Voz 3 03:52 y es que en esto del fútbol es que no lo que lo que ahora mismo es

Voz 4 03:58 bueno ahora mismo el tercero estamos estamos poco

Voz 3 04:01 la tía mente contento creemos que pueden muestra más arriba pero bueno de aquí a unos partido hemos así lo que va a pasar no nosotros lo único que firmamos es seguir seguir trabajando como como lo venimos haciendo oí a ver si somos capaces de mejorar me mejorar cosas que que todos los equipos tienen que mejorar

Voz 2 04:24 hay ganas de ver al Oviedo en Primera hay ganas de ver al Sporting en primera a preguntar a Rubén Baraja pero el año pasado seis los periodos con el Huesca está la patata está preparada para jugar otro play off

Voz 3 04:33 el Oviedo o con habrá con mínimo ojalá ojalá ya no acostumbramos pero ojalá ojalá lo mismo que sea estoy pero nosotros sabemos de la dificultad de la segunda división hay equipo tremendo que están por ahí muy cerca de la gente se piensa no es está por ahí está no sé cuánto punto una aquí en en en un par de semanas se será la vuelta a la tortilla Hay y es que el yo te vuelvo a repetir es que es tan difícil para nosotros por lo menos para lo que es el Real Oviedo ganar un partido no cuesta no cuesta la misma vida porque hay que pelear y hay que trabajar y encima hay que jugar encima hay que jugar bien que es lo lo primero que hay que pedir pero claro pero pero bueno es que la igualdad es espantoso Haitar manifiesta que

Voz 2 05:22 tremendo le cuesta muchísimo

Voz 5 05:25 eh está por ahí Rubén Baraja que sea el entrenador del Sporting nuestro

Voz 1 05:28 lo querido Rubén Baraja hombre pucelano también hola Rubén muy buenas hola buenas noches Manolo fíjate fíjate tú primer derbi asturiano eh sí sí

Voz 1896 05:38 pues sí he con con la ilusión no de de poder vivir esa ese momento único no porque como bien comentaba ella es un partido muy especial así lo único que que me gustaría pues poder disfrutar Laurie que que sí que son aún muy partido

Voz 2 05:53 estaba recordando aunque la como fue el de la ida cuando estaba Paco Herrera en el banquillo el Sporting lo recordaba como un partido precioso en lo futbolístico en lo emocional en la grada las aficiones se prepara hace una semana distinta Se vive en Gijón de una manera diferente este partido Rubén

Voz 1896 06:08 bueno no solamente en más no solamente esta semana manos sino que da a la gente pues lleva ya lleva tiempo pensando en este partido evidentemente los profesionales vamos pensando en cada fin de semana no porque cada cada partido de cada cada punto es importante pero sí que es verdad que cuando ya caras La la la semana que que el derbi pues lógicamente Side con una gran una gran pasión en en Gijón Oviedo creo que hay una una gran legalidad ahí bueno pues las dos aficiones están deseando que llegue el partido para poder y dejar el la victoria no fama

Voz 2 06:42 y no se pregunta por el mercado de fichajes si te han traído los Reyes no a Rubén habéis hecho oficiales hoy dos fichajes en los últimos minutos el delantero Ana no Mesa que viene cedido por el Eibar Iggy Tian que viene cedido por el por el Valladolid si no me equivoco no

Voz 1896 06:57 sí sí sí exacto sí afinada hemos tratado de buscar

Voz 6 07:00 a a las mejores posibilidades que teníamos

Voz 1896 07:03 entonces qué complicado mercado porque sabes que el mercado de dinero pues no es fácil sencillo y bueno ahora lo que esperamos es que las apuestas que hemos hecho pues que no de la posibilidad de de poder dar el salto de estar peleando por por estar arriba

Voz 2 07:19 ahora catorce Fisher catorce fichajes este este año dieciséis el anterior como muchos fichajes no muchas caras nuevas Rubén no

Voz 4 07:28 bueno cuando yo creo que cuando el equipo lógicamente van

Voz 1896 07:31 a ver primeras de Primera División a Segunda es normal que se acometan fichajes nuevos y sobre todo porque en esta categoría es una categoría en la que es muy importante que el jugador que estén en cualquier equipo de de su división sientan sienta la categoría sienta lo que es bueno es una edición y tienes que hacer equipos más allá de que habría una buena base por el escritor en primera división tratar de encontrar jugadores que sientan la categoría hay que tener ese nivel de exigencia que tiene esta esta esta Liga no de su división que realmente exigente igualada difícil bueno eso es lo que hemos buscado ahora trayendo esos tres cuatro jugadores que tenemos que ese plus no

Voz 2 08:14 qué hago Reyes de última hora o no

Voz 3 08:16 bueno la hemos fichado a un colombiano y sobre todo lo que me han traído este hemos recuperado a futbolista que teníamos lesionado y a ver si somos capaces de de que de que la gente nueva que vamos a tener puede dar a darse porque ese pequeño empujón para intentar seguir estando ella

Voz 5 08:37 pues para terminar este bloque de el derbi asturiano me gustaría que que se saludaran no hay que dieran un mensaje

Voz 2 08:44 que mandar un mensaje pues eso de lo que hay que mandar un poco de lo que decías Anquela no he que los aficionados del Sporting el Oviedo lo den todo el domingo que llenen el Tartiere que vayan los mil y pico que vayan a ir del Sporting también pero pero bueno lo primero saludamos que no saludaba cuando llegue que las yo me callo Anquela hay dos hoy Si los dos haber sido de Play Fútbol si es que el que son preciso yo Anquela hay baraja que todo vuestro Antena

Voz 1896 09:06 now darle y saludo muy grande para me dice bueno tengo el lo sigo desde siempre es un entrenador con una historia y bueno mi admiración por por su trayectoria Hay bueno desearle pues que comunidad acaba de decir que sea una fiesta de fútbol asturiano que era lo sancione vayan a disfrutar con con su equipo que que seamos ejemplo un poco para para lo que el después España va va a haber en este partido en cuanto a comportamiento en cuanto a a que no sucedan nada nada extraño y sobre todo que se hable de fútbol no se lo más

Voz 3 09:43 por donde bueno yo saludar lo mismo el míster y darle bueno la enhorabuena por lo lo bien que lo está haciendo desde que ha cogido el equipo y sobre todo bueno y al Domingo de hablaremos hablaremos sí sí es que podemos disfrutemos todos de también te

Voz 1896 10:03 lo que él

Voz 3 10:05 que oye que esto del fútbol es para disfrutarlo vivirlo cada uno con sus colores y luego ya estás termina el partido y unos eran contento otro hermano seguramente que no pero pero el tenemos que dar una lección de civismo y sobre todo de de saber estar que yo creo que que los asturianos de eso saben mucho

Voz 2 10:30 las dos últimas y os dejo que ahora que no nos oye nadie Anquela que es lo que más te preocupa de este Sporting de Rubén Baraja

Voz 3 10:36 bueno que es un equipo tremendo es un equipo tremendo menos mal que ha acabado el mercado este tipo de recintos sigue reforzándose en por qué porque la verdad que están trayendo futbolista muy buenos si hiciera eso lo unes a lo que había pues formar un equipo un equipo muy muy difícil yo no tengo la menor duda que el Sporting va a estar va a estar arriba al final de temporada lo que pasa que el fútbol que traen una te te depara una sorpresa tremenda pero pero yo creo que el Sporting estar ahí arriba y nosotros a ver si somos capaces de aguantar Hay que seguir peleando nada más

Voz 2 11:16 hemos tercero del Oviedo noveno el Sporting pero separan sólo cinco puntos que es lo que más te preocupa Rubén de del Oviedo de Anquela

Voz 1896 11:23 bueno yo creo que es un equipo que ha demostrado que que con con el paso de de la competición se ha convertido un equipo muy muy sólido muy fuerte muy incentivos sobre todo si Campos ha sacado casi todos los partidos adelante es un equipo muy competitivo muy del estilo de el míster que sabe perfectamente hacer competir a un equipo de Segunda División y bueno nosotros sabemos que ellos tienen una buena racha pero nosotros también lo que queremos es es que este partido no sirve para darle un cambiar estos piensos vamos a tratar de hacernos competir siempre desde la humildad de lo difícil que es ganar un partido de Segunda División pero pero pensando en que podemos tener nuestras posibilidades

Voz 2 12:06 pues nada los deseó mucha suerte a los dos Si como se que vaya a estar mucho tiempo los banquillos sean en el olvidado en el Sporting donde sea no hace falta que os digamos que las puertas de Play Segunda están abierta pero si acaso si no salir alguien aquí estaremos encantados de acoger tanto a uno como a otro Rubén ni Anquela Anquela y Rubén muchísima suerte gracias por este ejemplo que aunque alguno de vuestros directivos a veces le cuesta le cuesta esta y yo creo que es muy bueno lo que habéis hecho y lo que hacéis mandar este mensaje de tranquilidad de deportividad a los aficionados y que vean que el entrenador del Sporting pueden estar juntos igual que los jugadores y los directivos que esto es fútbol nada más y nada menos que fútbol Anquela hay Rubén

Voz 4 12:42 pues muchas gracias que así sea muchas gracias un abrazo a todos adiós amigo adiós Rubén hasta luego de un abrazo a los dos niñas hasta luego