"Por defender a las mujeres deja a las mujeres sin trabajo"

Voz 1375 00:00 eh está Elena uruguaya tú que es la coordinadora de la empresa FG está esa prensa en la que le proporciona o proporcionaba azafatas al Mundial hasta hoy Elena buenas noches

Voz 1385 00:11 hola buenas noches muchas gracias por estar en eh

Voz 1375 00:14 el Larguero en ex coordinadora de esta empresa que que le proporcionaba azafatas al Mundial de Fórmula uno hasta hoy digo hasta hasta este Mundial cuando te has enterado no sé si tenéis noticia de que esto podía ocurrir

Voz 1 00:26 pues me acabo de enterar me voy si había escuchado algo al respeto pero desde luego esperado hasta el último momento que esto no fácil

Voz 2 00:35 pero efectivamente está pastando esperábais hasta el último momento que eso no pasado no porque efectivamente

Voz 1375 00:42 bueno cuéntale a los oyentes que hace exactamente una azafata durante un Gran Premio de Fórmula uno cuál es su trabajo cuánto cobra como cómo se buscaban la vida y como eco en qué consistía su trabajo exactamente

Voz 1 00:54 a ver el trabajo esta en la Fórmula uno no empieza ahí es más bien un trabajo de de una larga carrera Si yo creo que no hay mucha diferencia entre unas una modelo una gripe así como usted dentro de la Fórmula uno es un trabajo y yo como cualquier otro un trabajo que tiene detrás un estudio una preparación un cierto protocolo a lo mejor bastantes idiomas iraquí el perfil más o menos es este no de de la mujer que se encontraba dentro de un circuito de la Fórmula uno

Voz 3 01:31 cuánto cobra una una azafata de Gran Premio

Voz 1 01:35 que depende muchísimo de él de cada patrocinador puede variar

Voz 2 01:40 ya

Voz 1 01:41 eso depende lo que hablábamos incluso pues puede puede oscilan entre los doscientos y quinientos eh

Voz 2 01:48 buenos por carrera Gran Premio digamos efectivamente es que eso y cuando la gente dice que ese trabajo ser un florero y que degrada a las mujeres que que piensa Lena bueno creo que fue cree que tú también fuiste azafata de Fórmula uno

Voz 1385 02:01 sí el giro modelo

Voz 1 02:04 sigo siendo modelo deciros hasta Fateh Formula uno durante dos años después se pasado un trabajo de coordinación sí desde luego yo creo

Voz 1385 02:16 es más yendo una paradoja no por defender

Voz 1 02:19 eran las mujeres las mujeres yo creo que en cierta medida deja deja sin trabajo o no a este perfil de las mujeres como decía Manuel antes a un simple cálculo yo creo que dejamos fuera de este mercado de trabajo a más de mil mujeres y no solamente porque nos ahí no para la cadena sino estamos hablando de la coordinación estamos trabajando hablando de las empresas de que hay detrás de todo eso estamos hablando de los restaurantes de los hoteles hospedan y alimentan a esas empresas de catering y bueno mucho más

Voz 2 02:59 podríamos sí bueno es evidente que después de sobretodo de todos los escándalos vividos en Hollywood no hay que tanta repercusión han tenido y que

Voz 1375 03:08 están haciendo que todo el mundo afortunadamente lleve al extremo las precauciones de las empresas para pues para prevenir determinadas conductas machistas au abusivas contra la mujer pero crees que esto es un paso

Voz 2 03:19 lo que favorece el papel de la mujer en la sociedad o crees que no

Voz 1 03:25 no sé entonces lo puedo contestar con una pregunta crees que es fácil meterte en la parilla yo creo que son trabajo de arriba abajo no para nada no favorece la mujer es un trabajo que tiene que pasar ciertos procesos de selección ciertos castings tanto con la ciencia como con el cliente con el cliente la mayoría de ellos son son extranjeros con lo cual tienen que tener un cierto nivel de inglés tienen que conocer lo que es la Fórmula uno y que alrededor de ello y luego además les esperar dos días de trabajo es muy pero muy intenso el primer día de las norias y luego el segundo día de la caridad no creo que favorezca tampoco a la mujer en general no simplemente porque esa mujer que a lo mejor se le cataloga como guapa es yo creo que ahí haría una comparativa con un jugador de baloncesto no sé donde digo una jugada traigo a los entonces que para para los varapalos esto haría falta ser alto yo misma he practicado sea exacto de altura con lo cual quedó en la misma situación se yo creo que para equiparar el deporte están aceptada ciertas cosas ciertas características yo creo que también para para la parilla deberían ser aceptadas dice tipo de características no alta guapa y a partir de ahí inteligente estar atenta a todo Rato vamos no es un no es un trabajo con el que se juega ni mucho menos

Voz 1375 05:04 pues Elena te agradezco mucho tu explicaciones y que y que en este día en el que se ha conocido esta noticia Nos diera un poco el punto de vista de vosotras de de las que sois protagonistas y afectadas principalmente por esta decisión de la Fórmula uno de eliminar a las azafatas de las carreras pues un saludo

Voz 3 05:18 gracias por estar en buen saludo gracias hasta luego adiós Elena chao chao

Voz 1375 05:22 pues nada Manu me quedo con esa frase que decía Elena no entre otras de Piqué paradoja no queriendo defender el papel de la mujer lo que hacen es perjudicar ni dejar sin trabajo a no sé cuántas azafatas no es el mensaje que lanza ella Elena Rato como decías tú en las opiniones están muy divididas no

Voz 1385 05:38 sí la verdad es que en cierto modo tiene razón porque yo creo que sí estuvo fuera unido a no sé algún tipo de medida para favorecer el papel de la mujer dentro de la Fórmula uno pero a día de hoy es una medida estética es una medida más bueno pues quedar bien y hay poco más cuando por otra parte si quiere implantar un campeonato femenino de Fórmula uno ya hay otras cosas que no sea así si favorece o no el papel de la mujer es algo que habría que habría que estudiar y a mí me sorprende también que no haya ninguna mujer en el campeonato de Fórmula uno disputando el las carreras que es algo que podría podría haber porque ahí hay algunas chicas están preparadas para ello no entonces no sé yo sinceramente creo que que bueno hay como digo a opiniones para todos los gustos pero haciendo un trabajo muy bueno yo hice algunos reportajes sobre esto hay bueno es se levantaba a las seis de la mañana para ir a trabajar pues no solamente P3 hacían Fórmula dos ante GP2 la pocha supercarro y luego pues señalan que hacer en otro tipo de eventos dentro del dentro del circuito hubiera puesto atempera patrocinadores hablar con con prensa etcétera ya te digo a las chicas hayan varios idiomas es algo me sorprendía bastante hizo bueno pues si efectivamente eran muy guapas la mayoría pero bueno es que es otra como decía él en una característico al jugador de baloncesto tienen que será Verdasco ha explicado muy bien