El Larguero: La primera semifinal, Laporte, los entrenadores de Oviedo y Sporting y Marc Bartra (31/01/2018)

Voz 3 00:00 hola qué tal muy buenas noches estamos en Butarque donde acaba de terminar la primera de las semifinales de la Copa de Rey partido de

Voz 4 00:54 de ida entre el Leganés y el Sevilla hay todo queda

Voz 1375 00:57 eh por decidirse para el partido de vuelta en el Pizjuán como más o menos Se podías el después de que salieran el sorteo ha emparejado estos dos equipos y eso que hoy el Sevilla ha podido sacar más tajada sobretodo en la primera parte donde de momento en el que champán se ha convertido en el gran parte bonita ya ha evitado con dos o tres buenas intervenciones que el Sevilla sacará más renta cuando empezó la segunda parte después del gol de Muriel en la primera mitad con ese cero uno empezó la segunda parte el Sevilla controlando bastante bien el equipo tela ha llegado ese gol sorpresa que apoya a todo el mundo poco desprevenido en un fallo de de Sergio Rico el portero del Sevilla que no sale con la contundencia que debe hacerlo un portero ahí en el área sí hay entre Lenglet ICIO vas los dos centrales es Lenglet del Sevilla es el del Leganés el forcejeo es claro pero luego dice que hay un brazo de si uvas que impide que el brazo de Sergio co pueda despejar con contundencia ese balón y creo que así lo ha explicado también Iturralde en el Carrusel deportivo después de ver una repetición en la que parece que ese brazo de reservas puede molestar al brazo de rico en cualquier caso hay falta de contundencia en la salida del portero del Sevilla que viene además de otro cayó en el partido contra el Getafe en esa jugada en la que también fue polémica contra ya con con Cala en ese caso como rival en cualquier caso con ese gol deseo vas en Leganés se mete en la eliminada que ahora mismo estaría clasificado el Sevilla queda todo como digo por decidirse para el encuentro miércoles que viene a las nueve y media de la noche en el Pizjuán está por ahí Santi Ortega creo que empezó la rueda de prensa de Montero en Butarque hola Santi muy buena hola Manu ya terminado ahora mismo hace quince

Voz 1870 02:30 segundo como ha hecho referencia a la jugada de Sergio Rico

Voz 1025 02:32 sí sería ha insistido en dos ocasiones le aparecía

Voz 1870 02:35 no falta la de hoy de o no la he visto segunda cuestión en Mister Bean al portero nervioso dos fallo día amparado la pregunta de hecho es la del domingo fue falta la del domingo fue falta hoy no las victorias defendido a a su guardameta Sergio Rico tampoco

Voz 1375 02:52 parece que proteste mucho rico en el Camp Nou iba a decir no dan

Voz 1870 02:54 impresión de que el portero se se vuelva loco yendo al árbitro reclamando ese agarrón esa incomodidad que le plantea con su brazo Si Obama pero es cierto que anda y da la impresión de de andar ni con nervios con James e Isco con poca contundencia para jerarquía que tiene por su altura no

Voz 1375 03:12 importe Erazo como la Groupon Pino como es Sergio Rico pero pero es verdad que en esas dos jugadas no ha estado del todo afortunado bueno está apretaba Fran Rome Quillo y está Óscar Egido en la zona Mista esperando que salgan jugadores hola Óscar muy buenas hola a mano muy buenas pues ahí sigue el Lega vivo vivo coleando cuidado que de aquí salió derrotado por el Real Madrid remontó en el Bernabéu echando a los blancos eh eso lo que estábamos comentando

Voz 1643 03:31 a la vista ahora con algún compañero que lo tiene en teoría no sé si más fácil más sencilla pero sí más asequible que contra el Madrid porque le hace un gol menos una empatado por ejemplo clasifica al Leganés quería hacerle Garitano lo repitió ayer varias veces salir vivo del partido de ida tener opciones de competir en la vuelta en el Pizjuán porque además en Leganés este año fuera de casa hay veces que en Butarque el objetivo quería Garitano de momento se ha cumplido

Voz 1375 03:54 Rocky está por el banquillo Express pero que iban a caras tienen los sevillistas que no sé porque me da la sensación de que tienen la sensación de que han podido llevarse más tajada

Voz 0700 04:01 de quién si lo puedo comprobar en algún rastro de jugadores que van saliendo ya hay orden de desalojar cuanto antes hecho porque el Sevilla ya con el autobús en la misma puerta de la zona Mischa va a volar directamente a Sevilla en cuanto vayan subiendo jugadores en las caras por ejemplo de Carriço uno de los hombres de peso en el Vestuario en que acaba de aparecer puedo notar efectivamente que no va nada contentos pero muy pronto vamos a tener ya testimonios

Voz 1375 04:24 que bajo enseguida estoy con rompí con Óscar Egido comparece Garitano de Santi primera cuestión para Garitano han preguntado ayer

Voz 1654 04:31 en empataba la eliminatoria viva no

Voz 5 04:34 podremos buscar cosas siempre buscaremos cosas positivas está bien eso sí que es verdad es verdad la verdad es que no sabemos es encontrado me más que floja por nuestra parte un rival que ha sido mejor que nosotros a la primera parte en que bueno pues principio pues lo hemos entrado mal sobre todo ahí en banda derecha con Nabil la situación pero en general el Sevilla ha sido mejor que nosotros eh nos ha dominado el medio campo ha dominado el juego y lo que es el partido y además se ha puesto por delante en el marcador y eso era muy peligroso no es lo que quedaba esta primera parte porque se podía podría volver a ocurrir que te hiciesen ese segundo gol que es lo que ellos están acostumbrar en todas las eliminatorias de de Copa y entonces ya las cosas serían muy muy muy difícil ser segunda parte yo creo que hemos mejorado algo por lo menos más equilibrado lo que era el juego y el partido encima hemos tenido pues la fortuna de ese gol y de empatar el partido y luego nos tocaba eh sufrir porque bueno pues eh lo sabía no teníamos muchos problemas ahí en medio campo gente que después del partido el Real Madrid pues ha tenido problemas de salud y que eso pues eh te pasa factura eh el tramo final de partido y más cuando estás jugando con equipos de alto nivel como es este Sevilla entonces pues bueno ese uno uno pues nos mantiene

Voz 1870 06:00 pues una radiografía resonancia magnética del partido hecho absolutamente todo con cuestión que en llegar Rañé religioso para acá sino entre le preguntan por la jugada polémica bienes

Voz 5 06:10 pero no te puedo no lo sé no sé nada de fichajes para preguntar si vuelve a ganar no a partir de si quieres de mañana o si es que hay algo se cierra Center un poquito de todo te haré la valoración no ahora mismo prefiero hablar un poco de lo que ha sido el partido le han preguntado por los los esfuerzos buenas

Voz 1654 06:34 el equipo cuestionar ahora quiere iba a tardar en llegar

Voz 4 06:38 bueno ahora volvemos contigo y Harold volvemos ahora

Voz 1375 06:41 de Ortega esa sala de prensa donde está contestando a Asier Garitano las preguntas reconociendo que así lo mejor por el Sevilla y que y que el empate a uno les mantiene vivos pero que ha reconocido que incluso tuvieron su en ese gol del empate a uno de de sido vas estamos pendientes los protagonistas en lo micrófonos de Óscar Egido también con la rueda de prensa de Santi Ortega y con Fran que yo recuerde que mañana la otra semifinal partido de ida en el Camp Nou nueve y media entre el Fútbol Club Barcelona y el Valencia luego estaremos en las dos ciudades para conocer la última hora de ese partido de Mas Diana eh que además estamos pendientes del cierre del mercado de fichajes que acaba a las doce en punto en la sede de la Liga de Fútbol Profesional hay un hombre de la Cadena SER está por ahí Antón Meana pendientes de las últimas novedades plantó muy buenas

Voz 0231 07:23 hola qué tal muy buenas aquí estamos en la puerta de la sede de la Liga menos movimiento de lo esperado pero estamos en los veinte minutos finales con llamadas permanentes para intentar cerrar últimas operaciones el mejor fichaje de la noche el de Héctor Moreno ya está su papel aquí en la sede de la Liga se va a la Real después de la marcha de Iñigo Martínez nombres como el de Guaita el de Moyá el llega Aitana han estado en el aire las últimas horas dentro de veinte minutos hablaremos qué jugadores van a disputar la segunda vuelta definitivamente en nuestra Liga

Voz 1375 07:51 a las doce en punto estaremos por ahí de nuevo con Antón Meana para conocer si hay alguna novedad de última hora pero ya conocéis los nombres más importantes finalmente Moya se queda en el Atlético de Madrid parece que hay ahí conversaciones con el Getafe pero aquí se llevarían a efecto hasta el próximo mes de junio y alguna novedad de última hora como esa de Moreno que ya estuvo en el Espanyol en la Liga española el Mexicano y que va a ocupar el puesto de Íñigo Martínez en la Real Sociedad en además hoy había también fútbol internacional lo más destacado destacado luego nos lo contará Bruno alemán en el panorama internacional es una operación a tres bandas que deja Giroud eh saliendo del Arsenal para jugar en el Chelsea se cierra la operación en veinte millones y el delantero francés podrá jugar en Champions contra el Barça va allí que deja el Chelsea para marcharse cedido al Borussia Dortmund y Obama Illán que abandona el Dortmund para jugar en el Arsenal esa es la operación a tres bandas el conjunto le paga el alemán sesenta y tres millones de euros en un día en el que como digo ha habido partidos de Liga ha jugado el City que ha ganado tres cero y ha debutado como titular no ha tardado mucho en poner de titular Emery La por junto a Otamendi ha sido la pareja de centrales titulares ha derrotado al West Bromwich con goles de Fernandinho De Bruyne y Agüero mientras que ha caído el United dos cero con el Tottenham en Londres ahí eh el Chelsea ha caído cero tres con el Bournemouth así ha sido lo más destacado de la jornada de hoy de de la Premier donde el City es más líder todavía les saca quince puntos al equipo de Mourinho rival del Sevilla por cierto en Champions dieciocho al Liverpool a Chelsea en Se abre expediente a Piqué y a Busquets por las declaraciones después del partido contra el Espanyol en la vuelta de la Copa del Rey que ya denunció el Espanyol que de momento vamos a ver en qué queda se les abre expediente a los dos Piqué por decirlo de español de Cornellà en lugar de Español de Barcelona a pero días de que según la jugará en Cornellá un español Fútbol Club Barcelona luego contamos la última hora y hablado O'Neill Mar ha hablado en los canales oficiales del Paris Saint Germain donde el tú a insistir en que está muy bien en París y que esto es sólo el principio que quiere hacer historia en el conjunto galo y que quiere ganar varios títulos bueno esto lo que dice mañana veremos a ver qué sale porque esto es un no parar de rumores de de Neymar hay cada día una noticia diferente binaria en dedicarse jugar al fútbol que es un pedazo de futbolista llenó ir haciendo números circenses porque lo de ayer en el último partido de Liga es que la jugada así detalles de auténtico crack de gran calidad con otras acciones que parecen más propias del Circo del Sol yo es que LB oí sinceramente hay algunas cosas que les sobran absolutamente quedó el vacile y el el Burreta o no el cachondeo de darle la mano a un rival que está en el suelo después de una falta ahí luego quitarle la mano cuando se va a levantar y Ri Ri dándose es una imagen que le favorece tampoco y sobre todo Si alguien piensa ficharlo en un futuro próximo hay que saber lo que se ficha deportiva ir extra deportivamente eh y además después del partido dijo que es una injusticia que su club no siga contando con Lucas Moura que su amigo acabar pidiendo que metan a los Toys también en el en la plantilla pero bueno Neymar hay que aceptarlo con lo bueno y con lo malo o de momento así lo aceptan en el Paris Saint Germain repito lo importante de hoy la novedad de hoy es que ha dicho en una entrevista a los medios del club que quiere quedarse muchos años allí y ganar muchos títulos allí y la otra anotó Iceta del día está en Quique Pina la detención de de Quique Pina que ahora mismo en forma parte de la de la directiva de el Cádiz y es uno de los accionistas mayoritarios junto a Manolo Vizcaíno una sociedad que forman los dos cincuenta por ciento Manolo Vizcaíno cincuenta por ciento Quique Pina esa sociedad tiene el setenta por ciento de las acciones del Euskadi pero la investigación viene de la Audiencia Nacional y al que se investiga es a Quique Pina no sólo por sus operaciones relacionadas con los jugadores en el Cádiz sino también en el Granada en Lorca en Barcelona en todos aquellos lugares donde está trabajando Quique Pina parece que el rastro ha sido ha sido complicado de veremos a ver qué ocurre Se le acusa de presumible Blanqueo de capitales de haber desviado comisiones de fichajes a paraísos fiscales es una de esas noticias que cuando hoy la comentas con gente del fútbol que ha habido mucha gente del fútbol con la que hemos hablado muchos gente del fútbol no de la prensa gente del fútbol muchos más me ha sorprendido hasta cierto punto porque tos o la gran mayoría me han dicho pues no me extraña gente del fútbol bueno es repito es la detención de Quique Pina con esa sombra que parecía que eh le perseguía en cuanto a la sospecha y que de momento hay que esperar porque es presunción todo pero hoy ha sido detenido por la Policía llevada a la comisaría de de Murcia y me sorprende esa imagen de ver cómo reaccionado bastante gente del fútbol hoy cuando han conocido la noticia pero presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario eh pues con esto en esta portada El Larguero a las casi doce menos cuarto una menos en Canarias e arrancamos este Larguero en él que luego tendremos más protagonistas también están ya por ahí también Pablo Alfaro y Miguel Ángel nazarí para que nos cuenten qué les ha parecido el partido luego estaremos muy pendientes también de ese Derby asturiano que se nos viene encima el Oviedo Sporting estaremos con los dos con los dos entrenadores además de Marc Bartra que hoy va a tender al larguero después de haber se ha puesto ya la camiseta del Betis así que cogemos un coche y aquí en Butarque vamos a ponerlas

Voz 3 13:29 ha terminado la rueda de prensa de Garitano ante Ortega

Voz 5 13:31 seguimos escuchando sólo tiene una respuesta hubiera poniendo nada todo es mucho tiempo para para poder jugar un partido de alto nivel contra este rival Éramos conscientes de eso y por eso la dificultad pero bueno aún con todas esas dificultades pues bueno pues yo creo que hemos sido capaces de plantar cara a un equipo que que es de los mejores del mundo

Voz 1870 13:53 la pregunta que lo hemos hecho antes sobre el tema jugada dice que él no ha visto desde el banquillo claramente la jugada pero que no ha visto protestar mucho los jugadores Sevilla Iker Arbide estaba bien colocado que eso a él le sirve al indica que la jugada no debe de haber sido especialmente falta

Voz 1375 14:07 bueno pues nada enseguida termina en la rueda de prensa de Garitano en directo está por ahí Pablo Alfaro comentarista de la Ser que comentando el partido en Carrusel hola Pablo muy buenas hola bueno bueno

Voz 1654 14:15 noches está por ahí también Miguel Echavarri hola a Miguel Ángel

Voz 1375 14:18 el Manu buenas noches pues me imagino que que coincidimos un poco todos en lo mismo no sé si tenéis la misma sensación vosotros que habéis comentado en el Carrusel con con Dani Garrido sobre el partido de del Sevilla Si si tenéis la sensación de que se ha escapado vivo el Leganés y que ahora todo queda mucho más abierto para la vuelta

Voz 5 14:36 a mí me queda al menos esa impresión no

Voz 8 14:38 creo que el Sevilla ha perdido una oportunidad de dejar la eliminatoria de todavía más encarrilada no porque la primera parte el Sevilla ha sido bastante buena en el Sevilla ha tenido dos ocasiones ha marcado su gol que eso era muy importante marcar fuera e incluso el inicio de la segunda parte no era malo estaba pisando el área del Leganés

Voz 1375 14:52 estaba muy cómodo no en este tramo Jenson

Voz 8 14:54 sí Banega moviendo la pelota con mucha soltura once en el equipo estaba bastante medido pero yo creo que esa acción de Sergio Rico ha dejado a todo el mundo muy frío no porque a partir de ahí ya no ha vuelto el Sevilla ya el Sevilla que ha pensado más bien en quedarse con ese uno uno y no vaya a ser que en un susto llegara ya el dos uno y entonces estaríamos hablando de otra cosa no pero por lo demás yo creo que el partido el Sevilla sido correcto quitándose fallo de Rico que ha lastrado bastante

Voz 1375 15:16 habrá que me ha gustado bastante Pablo el partido de Banega muy bien en Ci descolgándose llegando arriba también muy bien por las bandas Arabia en la verdad que Navas haciendo un partidazo con ese puesto en el que el que se hace raro verle todavía no dejó el lateral derecho del Sevilla Navas pero donde a ese caos ya sabido marcar bien y mantener a raya en Rabat el equipo está bastante bien

Voz 1654 15:34 sí sí sobre todo por el momento si por minutos de la primera parte ha sido mucho más completa del Sevilla es verdad y con todas las matices tácticos que has comentado tú no sorprendió poquito Branson sí descolgarse tanto dejará Banega más cerca de los centrales pero aún así bueno pues sesión partido yo creo que también al Leganés que tiene el Estado

Voz 1870 15:54 disputando las semifinales si seguir vivo y con

Voz 1654 15:56 espadas en todo lo alto para para seguir peleando por ser finalista pero posiblemente el legales interesaba mucho más Un partido más cerrado Ferrando de pocos goles de pues de que hay que hubiese poco incertidumbre porque hay cincuenta mucho más fuerte y son son las virtudes del equipo local en el día de hoy no hay el Sevilla que se ha adelantado en el marcador que ha hecho lo más difícil que ha marcado ese gol que en Copa siempre todos deseamos marcar cuando estamos de visitante pero qué pues yo creo que la espada esto sigue en todo lo alto no hay que el Pizjuán el miércoles que viene va a prometer

Voz 1375 16:26 antes de seguir preguntando cosas de del partido está por ahí nuestro Árbitro Iturralde González al Aíto qué tal hola buenas noches la jugada polémica ha sido la del gol que ha sido yo he dicho casi un gol sorpresa porque todo el mundo daba por hecho que se valora de Sergio Rico luego hemos visto tres o cuatro repeticiones pero en la última repetición se ve que hay un brazo de si es que puede enganchar con el brazo de rico es falta al portero

Voz 1870 16:48 si estuviera lo has dicho no genera más que si verlo es decir en el campo es la impresiones de que rico sale muy blando están Chavarri Alfaro lo lo lo definirán mejor pero si tú ves la esa imagen es es una falta de baloncesto tú vas a intentar despejar de de puño le pones el brazo por encima de su brazo no le dejas despejar por lo tanto es falta qué pasa qué es eso es la cuarta imagen donde se ve esa falta ser campo parece

Voz 1375 17:16 bueno protesta nadie porque bueno es que no protestan y el portero eh si te das cuenta no protestan y el portero el Portrait un poquito del un poquito poquito pero pero sí pero porque es la quiero decir no claro que sí yo creo que es yo estaba pensando si me ha tocado pero yo estaba comiéndose más el tarro del con el posible fallo suyo

Voz 8 17:32 yo no yo creo que la productora fruto de la desesperación de decir otra vez otra vez se ha hecho no

Voz 1375 17:36 eso sí Jobim a falta lo de cala en lo de Cala

Voz 8 17:38 el domingo pasado si me parecía una falta lo de hoy nada lo de hoy absolutamente nada porque el rival está en el campo para presentarte oposición no está claro no pero el portero tiene uno uno noventa y cinco de altura tiene los puños técnicamente es acción ha debido de resolverlo

Voz 1870 17:51 no no y no y no permitir que le quiten la cara

Voz 8 17:54 de esa forma no vuelva a ocurrir

Voz 1870 17:56 el puño no puede despegar porque el brazo desiertas el brazo derecho de silbar lo tiene

Voz 1375 18:00 pide que suba el brazo de Sergio Rico le impide que sí

Voz 1870 18:03 el brazo por eso te digo que es una falta de baloncesto pero que pasa como muy bien dice es decir es que la han pasado en tres días la han hablados jugadas entrega ir así ahí vienen los fantasmas

Voz 1375 18:15 pues no es bueno luego ha tenido sus luego te pega salida de puños que ha salido con decisión que dicho mira ahí es difícil porque porque seguro que te estás comiendo hoy la cabeza con el partido del Getafe con el fallo de hoy

Voz 8 18:25 además ya no sé no lo que ocurre no lo peor de todo usted portero yo creo que mentalmente a muy bajo no oí ese ese fantasma lo tiene no así que hay que trabajar con él de forma interna hay en fin Si si anímicamente ahora pueblo que sea no da la talla de puede pensarse el cambiar de portero que creo que Montoro no lo va a ser en creo que no creo que lo va a defender y que lo barro y que lo va a poner pero ahora mismo Sergio Rico no está seguro pues eso sólo que verlo partidos no y que la progresión magnífica que tenía este chaval se está quedando un tanto frenada pues eso también lo creo no pues nada

Voz 1375 18:53 Iturralde es la falta aunque sale aunque le falta decisión y en eso coincidimos todos a rico hay falta de vas al portero y por tanto no debería haber subidos al marcador un abrazo venga un abrazo luego Iturralde González que ya lo comentó en el carrusel Deportivo con con Dani con toda la banda eh el Leganés tiene mucho mérito eh lo decía es verdad que el Sevilla ha sido superior y que ha hecho mejor partido y que y que va mejorando este equipo de Montella en el que casi no toca nada me cuesta mucho hacer cambios fíjate hoy ha hecho uno He hecho sólo uno está jugando con un equipo casi repetidamente una semana tras otra mi duda es Shahzad Alfaro la gasolina de este equipo o o entre hombres de refresco a ver si haber estado donde les duró la gasolina Juan los mismos once semana tras semana casi ahí lo que

Voz 8 19:40 a Manu que el Sevilla dardo tantos bandazo con Berizzo

Voz 1375 19:42 todo lo contrario hacía Berizzo no claro que tenía lo fue

Voz 8 19:45 estaba más que descansaba yo creo que lo tenía dos enganchados de la competición no que ahora gallego Monte la que lógicamente tiene que conocer primero la plantilla y una vez que ha dado con un once una beca dado con un grupito que además le ha respondido no se puede tocar no y menos en una semifinal de Copa no yo veo hasta cierto punto razonable que lo haga ahora bien le han venido fichaje el Sevilla firmado a cuatro futbolistas en el mercado invernal y poco a poco tendrá que meter a más gente en la plantilla porque efectivamente si no puede llegar el el cansancio pero ahora mismo yo veo normal que web los mismos

Voz 1654 20:11 Pablo sí sí sobre todo para ganar para ganar confianza para que es lo que se asienten hoy que es un poquito lo que estaba faltando últimamente con con Berizzo porque había porque otra política diferente no hizo optaba por por rotar más por darle más protagonismo a más sombra a mayor número de hombres pero el equipo no terminaba de arrancar no llegue ahora monte lo ha intentado todo lo contrario afianzarse hacerle un núcleo duro de de trece catorce futbolistas a los cuales yo creo que tendrá que sumar por lo menos dos tres de los que han firmado nuevos no que son cuatro y tendrán que ser también gente de peso de peso específico oí que entre todos consigan hacerse bloque porque si es verdad que si quiere seguir vivo tanto en Copa que queda un partido y la final si ve posible final como en Champions League ya no te aguanta una temporada entera con trece catorce futbolistas no

Voz 1375 20:56 qué os parece los refuerzos la June Roque Mesa Sandro hombre para

Voz 8 21:02 el salto de calidad en el Sevilla hubiera sido pasó allí yo creo que se delantero rival

Voz 1654 21:06 la Iglesia no

Voz 8 21:07 ido ya imposible no por eso digo que hubiera sido el salto de calidad arriba no y el Sevilla necesitaba un futbolista de ese perfil fuerte que se meta entre los central ley rematador matador y que marcar goles no y pasó allí tienen un número espectacular en no no ha podido ser porque en ese baile de delantero de equipo grande el Sevilla puede pierde porque hay clubes más poderoso y luego yo de El Aaiún y de Arana no puedo decir mucho porque no los he visto la verdad no sé exactamente qué es lo que pueden dar no Sandro hoy Roque Mesa

Voz 1870 21:35 pues aunque vienen de una larga inactividad

Voz 8 21:37 sino no vienen al Sevilla no estuvieron jugando con su equipo no viene no lógicamente no pero sí es verdad que el nivel medio de la plantilla lo suben no ante el Sevilla tenía Walter Montoya tenía Borja Lasso tenía Krohn Dehli que eran futbolista que no iban a contar ni para y Sony para Montera y ahora se supone que Roque Mesa es Sandro vienen aquí para para jugar y para ser importante no me dice

Voz 1870 21:55 Manu que en el caso de rock promesa incluso que ha tenido

Voz 8 21:57 pensamiento y medio con el equipo no más el entrenador aparte de verlo en forma le ha gustado lo que ha visto en cuanto a lo que hacía por ejemplo más toque de balón salida movimiento lo han traído para que le dé un poco de oxígeno manera lo es todo lo que está ahí mismo ante para mí Roque Mesa con otro tipo de futbolista no porque físico

Voz 0700 22:13 la gente no sabe nada a Benflis porque está por aquí

Voz 4 22:16 Abi mercado que va a comparecer

Voz 0700 22:19 tras el empate del Sevilla en este partido de ida uno de los hombres de peso uno de los capitanes el adaptado a central futbolista argentino vamos a Pere a pedirle la lectura del partido

Voz 9 22:29 la lectura del partido que a mi entender podíamos haberlo ganado tranquilamente bueno queda ese esa mala sensación de que de que bueno con un poquito más de justeza hubiésemos llevado los tres puntos pero exacta el fútbol es así a veces los partidos no se merecen hay que ganarlos ficha así que ahora lo importante que

Voz 0700 22:52 el resultado positivo también para para poder definir en nuestra cancha con toda nuestra Javi cómo cómo estás Sergio como estás Sergio bien sea con

Voz 9 23:04 situaciones de juego donde siempre va a haber el acierto Si errores y acá

Voz 0700 23:10 no ganamos todo lo perdemos todos así que esto es un grupo sacamos el entre todos estamos estamos muy bien estamos muy ilusionados

Voz 9 23:16 sí bueno hay una final de por medio así que lo que lo que hay en juego es mucho estamos

Voz 0700 23:21 estamos con muchas ganas de poder pasa estaba Sergio después del partido no hemos visto hablando

Voz 9 23:29 me mostró una foto del presidente que que yo hace que el impacto en la cara Sergio o el conserje mucho no le y la verdad que eso no me doy cuenta estoy falto no eso seguramente los severa lo veremos ahora en la semana aquí bueno ojalá que qué hacer falta la próxima Abel Aguilar de una vez porque sabemos perdido el otro día dos puntos los yo tengo el más así que bueno intentaremos que que no vuelva a suceder una situación así

Voz 1375 23:56 primero equipo duro para la vuelta en el como tiene que salir el Sevilla con este empate

Voz 9 24:00 no tiene uno de la misma manera que que si hubiésemos ganado o perdido la la Chaves así son dos partidos en nuestra cancha tenemos que ganarlo sí que va a ser distinto

Voz 0700 24:12 era pues de toda nuestra gente y como te hago la ilusión de poder jugar una final de Copa del Rey con lo que eso significa el resultado pone en ventaja Gabi

Voz 9 24:20 no no para nada porque el partido está abierto un gol Se puede convertir de cualquier manera en el fútbol puede pasar cualquier cosa así que bueno como desea trabajaremos para para que no no y no nos creen peligro oí que has situaciones que lo que nos importa a partido de alguno a la afición vamos con muchas ganas y mucha mucha ilusión de puede jugar la final así que eso se deseaba verle en la cancha también hoy se vio la actitud del equipo e hicimos un gran partido y bueno Eva no no no va a cambiar con respecto a lo que se vio partido un rival durísimo esos vinieran de eliminar al Villarreal y a nada más y nada menos en Madrid así que tienen bien ganado su lugar en la semifinal

Voz 0700 25:05 bueno ya como nosotros para para poder pasar bueno pues aquí concluye la comparecencia del futbolista del Sevilla que sea detenido ante los medios

Voz 1375 25:13 está en el Estadio de Butarque para dar explicaciones sobre

Voz 0700 25:16 el empate en este partido de ida que deja la eliminatoria abierta Iker va a poner a reventar

Voz 1375 25:22 el Sánchez Pizjuán el próximo miércoles doce menos cinco una menos en Canarias es una cosa muy rápida seguida estamos con Antón Meana en la sede de la Liga está a punto de cerrarse el mercado de fichajes de invierno y seguimos aquí en Butarque en el sanedrín del Leganés uno Sevilla uno

Voz 21 28:07 pero con Manu Carreño

Voz 1375 28:14 son las once menos dos antes de irme con Antón Meana seguirá seguir aquí en Butarque para cerrar ya este Leganés uno Sevilla uno me voy a Manchester Álvaro de Grado com protagonista en El Larguero hola Álvaro

Voz 0231 28:23 hola mano buenas noches Aymeric Laporte ha debutado hoy con el Manchester City han ganado tres cero al sido titular ya te escuchan en el Arca

Voz 1375 28:31 hola buenas noches cómo estás enhorabuena hombre todo bien muchas gracias ha sido llegar y besar el santo no sé qué contento por la victoria de hoy te dijo que iba a ser titular si esta tarde se y que y que como te quedas te lo esperabas a uno

Voz 23 28:49 no la verdad es que no entrene ayer por la tarde y yo ya he sido jugador así que que contento hoy sí sí sí la pregunta es que me lo esperaba

Voz 1375 28:59 pues no la verdad

Voz 4 29:02 es la mejor manera de meterte no llegas venga juegas titular y venga al estadio aquí la grada del es qué te ha parecido el primer partido en casa

Voz 23 29:08 espectacular además como dices tú hemos ganado así que muy contento

Voz 1375 29:12 tres cero y la mejor manera de de empezar qué tal con Otamendi todo

Voz 23 29:16 bien bien no seamos todos muy bien la verdad que es un vestuario increíble no son muy bien y bueno lo que te decía Manuel cogieron muy bien y yo estamos encantados de trabajar juntos Si bueno tenemos que seguir en esa dinámica que que estamos siendo bien

Voz 1375 29:32 te has olvidado ya de Bilbao o tiempos es casi todos rapidísimo no ay perdón digo te ha quitado ya te has olvidado de Bilbao ya te sientes jugador del Manchester City porque ha sido todo rapidísimo

Voz 21 29:42 bueno bueno olvidar no me olvidaré nunca de Bilbao

Voz 23 29:44 el Atleti lo que sí te digo es que ahora estoy centrado en mi club que es el Manchester muy a este creo que son increíbles te parece un buen fichaje

Voz 1375 29:55 Martínez para el Athletic

Voz 23 29:57 sí está claro que cuanto más competitividad en un club mejor no yo le deseo lo mejor para el Atleti eso es el es lo mejor para el Athletic pues eh

Voz 1375 30:07 muy bien y aunque el año de la Real tampoco pasa nada no

Voz 23 30:11 bueno eso es cosa de ellos no no me afecta en ese sentido yo te quiero decir que que la gente que juega el Atleti si si juegan algo hay bueno pues ellos de valorar

Voz 1375 30:24 nada tu rivalidad ya no es con la Real ahora con el vecino de enfrente que es el Manchester United casi nada lo que tenéis ahí también aunque les saque hay mucha ventaja en la Liga va muy bien encarrilada la Liga la tenía ganada

Voz 23 30:32 lo que sí tenemos que seguir bueno decía antes cuanto más puntos nos alejamos de ellos pues mejor

Voz 1375 30:41 nada un abrazo Laporta que vaya bienvenido muchas gracias gracias y gracias por estar en El Larguero en directo desde Manchester en ese partido que ha jugado el City esta tarde el equipo de Guardiola en el que ha debutado como titular la por junto a OTAM Andy han ganado tres cero ese partido de Liga le parece un buen fichaje el de Iñigo Martínez para el Athletic Club de Bilbao bueno

Voz 1643 30:58 sale alguien más por ahí abajo si Manu

Voz 1375 31:01 sí Óscar tiene ahora mismo acaba de terminar

Voz 1643 31:04 la televisión en el pinganillo para que entre en directo en El Larguero Gerar muy buenas muy buenas lo primero acabar es decir me ha sorprendido en tu corta rueda de prensa en el manotazo es que en el área el portero tiene que ser mucho más duro

Voz 1893 31:18 para que no me meto gol como el que le metido si vas si yo creo que el el portero tiene mucha ventaja no puedo coger el balón con las manos en Suárez y creo que en las salidas tendría que es para mi gusto comerse todo lo que tiene por delante para pues para no crear dudas no si es falta o no nosotros yo creo que no era falta y hemos podido meter el gol

Voz 1375 31:36 además claro no se puede ser hermano te escuchan directo en el Larguero Gerard Gumbau mediocentro del Lega hola Gerar hola qué tal pues nada hombre de Estado diciendo Iturralde que parece que el brazo le enganche sí es verdad es una jugada muy difícil porque han hecho falta cuatro-cinco qué peticiones y parece que el brazo vestido vas engancha un poco el brazo de rico aunque es verdad que también hace falta más contundencia a la hora de salir de del portero pero para no ha sido falta no

Voz 1893 31:55 yo en directo no me ha parecido de luego en las repeticiones pues es todo mucho más claro pero bueno hemos tenido la suerte de de de meter ese gol y dejar la eliminatoria abierta

Voz 1375 32:04 eh ganó aquí el Real Madrid en el partido de ida capaz de remontar en el Bernabéu esto está muy vivo todavía eh el empate a uno de que todos es decida la semana que viene si no será fácil no ir a un campo como el Pizjuán

Voz 1893 32:16 te te de su gente pero bueno ya hicimos

Voz 1375 32:19 es historia en el Bernabéu

Voz 1893 32:21 hemos dejado la eliminatoria abierta para pues para ir ahí y competir

Voz 1375 32:25 el mejor ha sido el resulta hoy no sé si el Sevilla ha sido superior qué balance hace este parece ajustó el empate a uno

Voz 1893 32:31 sí en términos me parece justo porque primera parte ellos nos han terminado hoy han podido meter algún gol más pero en la segunda parte hemos salido nosotros muy enchufados y hemos tenido nuestras opciones y creo que en la segunda parte sí que nosotros nos hemos merecido un poco más pero bueno creo que el resultado es justo hoy iremos allí a tope

Voz 1375 32:47 qué bonito está Butarque como estaba las

Voz 1893 32:50 sí sí impresionante tengo que agradecer no la el apoyo que nos da la afición día tras día es muy importante que que afición y jugadores vayamos juntos porque creo que podemos conseguir cosas muy bonitas que gustaría una final con tu ex Barça

Voz 23 33:06 no me gustaría me encantaría tarea vienen estaría bien

Voz 1375 33:10 bueno a ver qué pasa en Sevilla la semana que viene un abrazo llorar un abrazo a vosotros que salió de la cantera del Fútbol Club Barcelona y que aquí está haciéndolo muy bien en este Leganés de de Garitano pues nada a la espera de protagonistas les pedimos a a Pablo Alfaro ya vamos a ver qué pasa la semana que viene en el Pizjuán que que es donde se va a decidir todo no con un Sevilla que sigue vivo la Champions en la Copa sexto en la Liga

Voz 8 33:33 un hombre está mejor no yo creo que desde la llegada de monte la tiene tiene otra pinta el equipo no por lo menos tácticamente lo ordenado y ahora no vemos que los futbolistas atentan mal colocados no y a partir de ahí puedes a ver cómo se van acoplando lo fichaje en este mercado invernal no vi el partido de la semana que viene hombre yo creo que imagino que el Sevilla no tomará partido con demasiada precaución en yo no creo que salga y aguantar el cero cero que le vale no creo que tiene que salir fuerte a ganar y bueno a meterse en una final porque odisea bicho hoy se ha visto que es superior al Leganés en casa va a tener todavía más argumentos no

Voz 1375 34:03 Pablo sí sí sobre todo

Voz 1654 34:05 ver el al al comenzar la eliminatoria el favorito al Sevilla para el Leganés es un sueño estar en semifinales pero no va a renunciar a poderes llegan meterse en la final con lo que ha hecho hoy con el resultado que trae debutar que no el Sánchez Pizjuán aprieta mucho es cierto que el que el sevillismo en citas así no deja nunca solo al equipo IRI lo lógico pues pues pues mire sé que Sevilla sea finalista no pero yo lo yo creo que todo va a haber mucha semifinal va a haber mucho que comentar el miércoles que viene hay bueno veremos yo creo que un buen partido de fútbol hay ya tener un finalista pronto

Voz 1375 34:36 pues lo comentaremos me imagino que va a ser el Pizjuán la semana que viene lo que va a ser ese estadio para intentar que el Sevilla se mete en otra final dispute otro título en este caso la Copa del Rey mañana tienes entrenamiento no Pablo mañana entrenador tenemos claro que sí pues nada la que mañana hay que trabajar hasta mañana adiós Alfaro hasta luego Harry un abrazo un abrazo Santi Ortega Roquillos tejido cerramos en Butarque con este empate a uno todo listo para la semana

Voz 24 34:58 qué bien además al equipo y volamos con él en tan sólo unos minutos una y media hora estimada de salida para llegar a a Sevilla antes de puerto que este verano no sé si lo contamos El Larguero creo que sí hubo un desvío de vuelo por llegar cinco minutos tarde hice fue el avión a Málaga

Voz 4 35:13 bueno así que mal destino podía haber sido peor para quedarse allí todo el verás eso sí pues nada

Voz 1375 35:18 buen vuelo de vuelta a un abrazo adiós Manu buena noche luego Rocky hasta luego Oscar hasta luego hasta luego Santi Ortega cerramos en Butarque esa ida de la primera semifinal de la Copa del Rey enseguida la última hora de la la semifinal de mañana Barça Valencia Antón Meana doce y cinco acaba de terminar el plazo del mercado de fichajes de invierno en la Liga de Fútbol presionar estáis y micrófonos de la Cadena Ser con alguna novedad de última hora hola de nuevo

Voz 0231 35:40 hola Manu aquí seguimos ningún bombazo de última hora están actualizando ahora mismo aquí en la sede de la Liga los últimos fichajes que han entrado hace apenas dos minutos hacía oficial la Liga el fichaje de Héctor Moreno ya lo contábamos en Carrusel y en la apertura del Larguero que lo confirmaba la Real pero ya lo pone la Liga en su página web te cuento que que no se marcha finalmente es Nico Gaitán del Atlético de Madrid porque el Swan si no le ha puesto el sueldo que él quería no querido marcharse ni a China ni a Turquía ni a Rusia queda abierto el mercado ruso

Voz 1870 36:10 hasta febrero pero en principio no se quiere marchar

Voz 0231 36:13 dar el futbolista del Cholo Simeone te cuento operaciones de hoy de esta noche Pazzini Rochina al Levante Lucas Goyescas hacia por la tarde al Celta de Vigo fichaje importante por ejemplo el de Jovanovic para el Eibar que finalmente manda a bebé al Rayo Vallecano el Getafe se queda sin Mehdi Lacen ya ha presentado hoy el Girona al Choco Lozano de última hora confirmamos ya en tiempo de Larguero el fichaje de EMI ni qué delantero ex de Olympiacos que ya es futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas y están entrando ahora Manu frente fichajes de segunda división como el de agradecerle Granada los de tan inane mesa para el Sporting

Voz 1375 36:49 con o el de Lass que ya es jugador oficial

Voz 0231 36:52 desde el Almería así que son los fichajes que van entrando en una de las noches más tranquilas que recuerdo en la sede de la Liga

Voz 1025 36:58 en el cierre de la Ventana de invierno

Voz 1375 37:01 bueno pues nada eso son las novedades en las últimas horas el mercado de invierno que acaba de cerrarse ya no se pueden echar a hay alguna más que yo

Voz 0231 37:08 va a interesar por ejemplo a oyentes de Pucela Ontiveros

Voz 1375 37:11 el portavoz del Málaga al Valladolid

Voz 0231 37:14 Bien Se va del Málaga pero en este caso al Tenerife mula en una pena lo del Depor que nos cuenta Fran Hermida que no ha sido capaz de fichar un mediocentro defensivo deja libre

Voz 1870 37:23 la ficha por si acaso hay algunos sin equipo

Voz 0231 37:26 es que puedan contratar en las próximas semanas contábamos en Carrusel el fichaje de cara a las rocas Sánchez por el Espanyol y si de aquí a que termine el larguero en Nos da una última información aquí en la sede de la Liga te pido paso pero están entrando

Voz 1870 37:38 los últimos fichajes ya esperados perfecto carro

Voz 1375 37:41 barrocas Sánchez uno de los últimos también a ultimísima hora que se al español después de haber mandado a Javi Fuego al Villarreal Carlos Roca Sánchez ficha por el español que ya estuvo también en nuestra liga entre otros en el Elche estuvo hoy cuando Carlos Carlos Sánchez el de Héctor Moreno que va a ocupar el puesto de Íñigo Martínez en la Real Sociedad el mexicano que también estuvo en la Liga española en el español me voy enseguida a Barcelona Valencia última hora ya de de la otra semifinal de mañana a las nueve y media en el Camp Nou que están por allá Pedro Morata Adriá Albets pero dejadme que salude Asier Garitano que llega por aquí el técnico de Leganés aunque habíamos cerrado con Santi Ortega y con Óscar Egido y irrumpió les saludamos rápidamente al premio de Leganés hola Mister muy buenas buenas satisfecho con el empate a uno

Voz 5 38:18 el ser el rival el Sevilla en este caso han sido mejor que nosotros eh con cero uno se veía más cerca el cero dos para nosotros eh la hacer ese gol luego sufrir porque hemos tenido muchos problemas estos días con gente de salud de nos ha costado mucho poder aguantar a un equipo

Voz 1375 38:34 cómo se dice eso con gripe que tenía en las durante la semana

Voz 5 38:36 partido del Madrid pues el jueves descansamos pero a partir del viernes Diego Rico Javi Eraso Nabil El Zhar eh porque no han entrenado cuatro días el único Nabil que pudo entrenar antes de ayer pero los otros no han podido entonces eh son un gente pues que nos podía dar mucho para poder aguantar el ritmo éste no los demás pues bueno pues Gerard acumulamos muchos partidos dar cobran lo mismo Gabri no te quiero ni contar eh no podía faltar algo éramos conscientes por eso pues bueno por lo menos el uno uno no no no es malo no lo han sentenciado como suele hacer el Sevilla normalmente el primer partido

Voz 1375 39:13 otros con muchos problemas de muchos jóvenes que estaban ahí con alfileres y enfrente un equipo que está jugando muy bien que ha llegado Montella parece que ha dado con la tecla que tiene aún Banega en un momento espectacular porque está en fiestas Arabia está Correa está Muriel