"La situación económica condiciona la experiencia del cáncer"

Voz 1596 00:15 con motivo del Día Mundial del Cáncer que se celebra todos los años el cuatro de febrero la Asociación Española contra el Cáncer ha presentado un estudio sobre el impacto económico que supone para las familias las problemáticas no visibles de la enfermedad escuchamos a Raquel del Castillo coordinadora de Trabajo Social en la asociación

Voz 2 00:31 nosotros hablamos de problemáticas no visible refiriéndonos casi a problemáticas no reconocidas no hablamos de que no están en los informes médicos no son de las que se hablan cuando cuando generalmente Se Se menciona al cáncer no tienen que ver con con el pronóstico ni con el diagnóstico ni tipo de tratamiento que esté va a dar la esperanza de vida sino que tienen que ver con las experiencias personales y familiares que supone la propia

Voz 3 01:01 especial de la enfermedad ese impacto de la enfermedad en términos más humanos de la de la realidad cotidiana de de cómo impactan en el día a día a las personas que padecen

Voz 4 01:13 la situación personal y económica que tienen los pacientes en el momento que reciben el diagnóstico condiciona la experiencia de la enfermedad por ello el estudio se ha centrado en tres colectivos especialmente vulnerables las personas en desempleo los trabajadores por cuenta propia y empleados cuyo sueldo está por debajo del salario mínimo

Voz 2 01:30 nosotros nos fijamos de los diagnósticos y de personas mayores de quince y menores de sesenta y cinco tío de personas en riesgo o en extrema vulnerabilidad representan casi el veintiocho por ciento de los diagnósticos de personas en edad laboral que se producen en el año existe un alto porcentaje de personas que reciben la enfermedad y la afrontan desde una situación de precariedad que condiciona absolutamente

Voz 1596 01:58 Araquil asegura que el mero hecho de tener la enfermedad provoca una pérdida de ingresos primero pues las bajas laborales asociadas al cáncer que requieren una mayor duración y segundo por el incremento de los gastos

Voz 2 02:09 como ya sabemos cuando cuando una persona que está trabajando coge una baja médica lo que es la incapacidad temporal supone que el salario se reduzca el setenta y cinco por ciento y además genera un aumento de los gastos entre ciento cincuenta euros nun caso eh tan dar por decirlo de alguna manera con todo el respeto de de una persona con cáncer de mama hasta trescientos euros me caso por ejemplo de de un cáncer gástrico

Voz 1596 02:36 estas partidas adicionales se dedican a medicamentos no cubiertos por la Seguridad Social materiales ortoprotésico los desplazamientos al hospital y alimentación entre otros factores

Voz 2 02:45 de repente que el la partida por decirlo de alguna manera de gasto en salud aumenta por lo menos cuatro siete puntos en esos

Voz 5 02:54 total cincuenta trescientos euros que hablábamos supone cree que te lo quitas que pasa tira de ni presupuesto familiar tengo que reducir para para poder asumir el gasto que está suponiendo la enfermedad no pagar las facturas o en atrasar el pago de mi hipoteca BM alquiler o de comer peor o cuál es la partida que redujo ahí es donde está uno de los grandes pies

Voz 1596 03:23 Pilar Ruiz fue una de las personas que acudió a la asociación en busca de respuestas respuestas a todas las preguntas que giraban en torno al cáncer gástrico que le extirparon hace tres años la falta de información aclara es uno de los mayores problemas que se ha encontrado

Voz 8 03:37 la palabra fue tan la verdad es que cuando me lo dijeron siempre me decía no pasa nada ésta era un

Voz 9 03:46 carcinoma in situ lo sabe estaba localizado me hicieron una mastectomía total que es lo que significa es que te quitan todo el estómago pero claro hasta que no llega a la intervención no realmente no sabes qué magnitud

Voz 8 03:58 tiene ese cáncer porque él

Voz 9 04:01 Catair de estómago sacia que es que es un carácter muy silencioso ideal cual

Voz 8 04:08 hay muy pocos estudios me refiero a nivel de prevención

Voz 10 04:13 esto supone que cuando se detecta este tipo de cáncer suele estar en fase avanzada y la solución en su caso pasó por quitarle el estómago el que hagan caso Bono ahora

Voz 9 04:23 me dijeron nada pues se te quita el estómago que ya está que hasta me dice sí tu vida normal pero no es cierto te han quitado un órgano vital organismos tiene que empezar a funcionar sin un órgano necesario entonces no puede ser tu vida normal yo estoy muy Mary cada entonces yo con treinta y seis años que tenía cuando de lo de detectaron dice yo no puedo quedar con esta calidad de vida medicaciones son agresivas alguno sí pero ya le dije digo yo prefiero vivir diez años menos cero vivirlos Juan un poquito más de calidad

Voz 1596 04:59 aunque la medicación no lo soluciona todo porque tiene que convivir con las secuelas de no tener esto

Voz 9 05:04 lo que yo he intentado todo es un síndrome de dumping que esa consecuencia de la vasectomía cuando comenzó la comida baja directamente de ellos Ozawa el intestino no para en ningún sitio entonces pues

Voz 8 05:20 esas asentir taquicardias que baja la tensión sobre sino en la esa te mareas tienes

Voz 9 05:31 Tinsa diarreas no una cosa de doscientos cincuenta eso en cuestión de cuarenta y cinco minutos así después de haber comido y eso hay las condenas tienen que ser muy chiquititas y luego posterior una vez esos esos síntomas esa pues que empieza a caer en el azúcar el azúcar entonces tienes todos los síntomas de una neumonía o los síntomas porque produce una con henna basa pues ciento sesenta de glucosa a caer a cuarenta

Voz 1596 05:58 ella prefirió llevar la enfermedad de forma discreta por intentar evitar preocupaciones pero esto le ha generado otro tipo de problema

Voz 9 06:05 el problema que hay aquí es que es como me decía mi doctora ha dicho dicen el problema que hay con con lo que pasado es que cuando una persona le quitan un brazo que un pecho o alguna cosa

Voz 11 06:21 este es parece que la gente cuando ve algo pues se conciencia más que a mí realmente a mi familia crear ahora de lo que me ha pasado porque yo no lo he comentado ni mis amigos neonazis porque no quería

Voz 9 06:41 hace sufrir a nadie Ny ni que nadie ocupara pero a la gente que me rodea realmente ese piensa que me he vuelto anoréxica porque claro esto conlleva una pérdida de peso de yo he podido perdí doce kilos pesaba cincuenta y cuatro

Voz 13 07:02 en cuanto al impacto económico del que hablábamos al comienzo del reportaje Pilar es una de las personas que ha hecho frente al cáncer con escasos recursos económicos

Voz 8 07:11 yo jugado al tiempo de de lo que

Voz 9 07:13 lo ocurrió me divorcié entonces ya los ingresos eran sólo los míos seguía trabajando porque de baja cobraba poco hasta que el cuerpo dijo hasta aquí mis médicos me dijeron no te ha matado en la bajada que lo que debe solicitar una incapacidad entonces papal queda ahí pues ya el sueldo es mínimo porque de cobrar a cobra setecientos tengo una niña los seiscientos euros de alquiler los casi trescientos pues gracias a que tengan un respaldo familiar

Voz 13 07:49 además de la reducción de sus ingresos invierte trescientos euros al mes en medicación ya patología que le permiten incrementar su calidad de vida

Voz 9 07:56 eh aproximadamente son trescientos euros necesito saber mi tendencia de glucosa para saber cómo tengo que actuar es decir si tengo que comer o no tengo que comer llegue un sensor que me da esa facilidad

Voz 8 08:10 de de darme la la tendré

Voz 9 08:13 decía que estoy en ese momento es que ese son esos son ciento cincuenta euros al mes luego tomadas vitaminas que no todas las cubre la Seguridad Social parches inyecciones yo tomo buenos quieto muchísima medicación pero hay muchísima gente que es también una situación que no las porque no toma nada porque no saben que existen y otras porque no se lo pueden permitir

Voz 1596 08:36 las personas que ya se encuentran en cierta posición de vulnerabilidad económica ven su éxito Acciona agravada cuando el cáncer aparece para ellos no sólo cuenta la preocupación el cambio vital personal que supone el diagnóstico sino también la desprotección económica que puede incluso llevarles hasta la exclusión social por ello desde la Asociación Española contra el Cáncer han realizado una petición clara al Estado para que pongan en marcha un plan de protección integral para las familias con cáncer

Voz 7 09:03 los