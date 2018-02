Carlos, desde Holanda: "Decidí hacer lo que me daba miedo en vez de conformarme con lo que ya tenía"

Voz 1288 00:00 desde Holanda Carlos buenas noches

Voz 1 00:03 hola buenas noches muchísimas gracias por llamar

Voz 1288 00:07 muchas gracias qué haces en Holanda

Voz 2 00:11 huy estoy estudiando se puede saber si estoy echando física pero no master

Voz 1 00:22 yo bueno llamaba este para eso para contar un poco la la experiencia de de aluminio internacional que es muy distinta a la que la que vivimos en España

Voz 1288 00:32 sí

Voz 1 00:34 entonces bueno yo el año pasado terminé la carrera de Física en Madrid Si bueno pues allí a finales de terminaba la carrera pues me pasaba como nos pasa a todos los universitarios

Voz 3 00:46 claro que cuando vamos a acabar pues entramos en pánico porque no sabemos qué queremos hacer

Voz 1 00:50 fue muy bueno quería si yo quería seguir estudiando si quería hacer un máster para bueno especializar un poco más en lo que no que a mí me ha gustado bueno pues buscando sobre todo en Internet iba preguntando profesores y tal pues encontré más pero éste que estoy haciendo ahora que que en la ciudad de Eden que está muy cerquita de Ámsterdam y que me gustado mucho entonces pues decidí decidí pues intentas intentar ser humano solicitar a ver si reciben la aceptaba nada aquí estoy bien

Voz 1288 01:29 Carlos Holanda por alguna razón o porque da la casualidad que ahí estaba ese máster que que te interesaba

Voz 1 01:36 sí la verdad es que sobre todo fue un poco por por el por el programa no es al programa que ofrecía en el era especialmente interesante entonces no pues fue el que el que decidí no y entonces una vez pues ya habían encontrado el programa que que a mí me gustaba y tal pues tenía muchas ganas tenía mucha ilusión pero por otra parte también bueno aseguró que me comprendes pues surgen muchos miedos Si tanto dudas no porque es un cambio muy brusco fin no sólo empezaba a vivir empezaría a vivir solo estaría lejos de mi familia y amigos y bueno en otro país con otro idioma noi y todo es distinto no entonces pues en de todo un poco en el miedo a no hacer algo distinto pues empezó a traducirse como qué razones y argumentos que aparentemente el lógico si totalmente racionales no que que ya me pone a mí mismo poco pues para mí es como les han empezado a encontrar pegas no a eso de venirme aquí a si es que si me voy voy a estar muy lejos en familias pues que si me voy a lo mejor pierdes los contactos que he hecho una universidad de compra asesor escritas o es que si me voy pues qué va a pasar con mi grupo de amigos no entonces cosas es decir que que que realmente son dudas completamente las normales y lógicas pero empezaban a echar un poco para atrás no y entonces yo creo que bueno que seguramente todo el mundo ha sentido alguna vez Casino de tener miedo a hacer algo y no sabe si si si no oí que bueno pues no se dio al final decidí yo decidí hacerlo aunque me diera miedo y de hecho llega aquí a los que estén escuchando Agus tres decir que hacer algo que que te da miedo a cero que no porque realmente no sabes si va a estar viviendo así las abismal que al final pues lo que se traduce en un crecimiento muy importante y que pues ella animó a la gente a que a que haga eso que no

Voz 2 03:49 Carlos me pregunto

Voz 1288 03:50 cuál de todos esos sentimientos fue el que pesó más para ganarle el miedo

Voz 1 03:57 para ganarle pues realmente en ese momento que yo era era difícil distinguir entre que que te produce miedo que es una razón que qué te echa para atrás no por ejemplo para mi familia alejarme de mi familia de mis amigos es una razón que me está para atrás

Voz 1288 04:16 sí

Voz 1 04:18 completamente normal no y luego hay otras cosas pues que no que no que no eran tan importantes no que es lo que me hizo lanzarme Carmen reduce preguntando pues la verdad es que no lo sé si Brooke puso de todo el apoyo de familia y amigos Si no es el sentimiento de querer hacer algo un poco sí distinto de de darle camino no a tu vida decir a ver qué hago me quedo aquí me conformo o hago algo que puede suponer un cambio y eso fue lo que me lo que me llevó a tomar la decisión

Voz 1288 04:51 Carlos entiendo que en el mismo momento en el que estaba cogiendo un vuelo ya había cambiado porque cuando uno es capaz de responderse esas preguntas ha subido tres peldaños en su madurez no

Voz 1 05:02 es decir yo creo que desde completamente sí de hecho yo pensaba que cuando llegara aquí va a poner los pies

Voz 2 05:10 en estas tierras

Voz 1 05:12 yo pensaba que que nunca poner nerviosísimo que voy a decir yo que hago aquí y me pagaron ataque a mí quién me manda pero fue todo lo contrario la verdad que llegué muy orgulloso de decir lo he hecho esté aquí estoy contento y hay de todo muy bien

Voz 1288 05:28 sí sí la verdad que no más y que se ha encontrado Carlos se han encontrado un master que era lo que parecía se ha encontrado qué tipo de gente se ha encontrado

Voz 1 05:42 pues sí la verdad que en más tres estoy muy contento porque siquiera era lo que lo que lo que me imaginaba dicho estoy especialmente contento porque sé que había algunas cosas que tenían en duda Hay ha salido bien y luego pues lo que me he encontrado pues la gente de muchos países la verdad

Voz 2 06:02 y me sabes holandesas

Voz 1 06:04 es muy internacionales de hecho todos los master te enseñan en inglés yo no sé o la vida esto en inglés entonces pues viene gente de de un montón de donde países sí entonces que he conocido a gente de Siria hábita igual de Irán de Alemania no sé de México de Estados Unidos de de tal escribe un montón de Citi en España también iba yo holandeses también evidentemente

Voz 2 06:34 cuántos meses lleva aquí a Carlos pues desde septiembre tiende la verdad que es

Voz 1 06:41 que me preguntaba de de la gente se que una cosa que me sorprendió que te quiere nota mucho las diferencias culturales entre gente de un país y otro no es es muy evidente muy evidente yo me lo imaginaba evidentemente no no no lo sé no pero pero me ha sorprendido que realmente la diferencia es grande no los es la gente de España de Italia son somos muchísimo más expresivos la verdad que todo el mundo y sin embargo la gente de aquí los gente pues más de Europa del norte son gente mucho más fría la verdad siempre cuando te saludaba pues te da la mano así con mucha distancia hay y buena nosotros somos un poco más calurosos en ese sentido y a la hora de coger confinada también son son va siempre más reservados un poco más me inaccesibles pero sí un poco más digamos no te dan confianza con tanta facilidad

Voz 1288 07:46 somos muy diferentes pero algunos nos parecemos más que a otros Carlos que les falta ahora mismo a usted en en el momento vital que le ha tocado y que les obra

Voz 1 07:58 pues es muy buena pregunta pues la verdad que estaba hace muy poco en España entonces si no hubiera estado en España pida que me falta mucho la verdad que mi familia sobre todo tocados a la gente no y un abrazo porque hablamos mucho pero no es lo mismo si me falta también mucho mi grupo de amigos porque aquí la verdad que tienen muchísima suerte he conocido mucha gente pero grupo o lo que es grande la verdad que me me lo pasaba muy bien yo saliendo fuera Hay ir disfrutando y grupo grande no con mucha gente y aquí pues es todo más entrar en grupitos pequeños me falta tampoco es también el movimiento de la ciudad porque yo estoy acostumbrado a Madrid que esta ciudad pues muy ajetreada y a mí me gusta la verdad y aquí esto es mucho más calmado de todos el principio está muy bien pero luego

Voz 2 08:48 pues como que te falta algo me falta mucho sol las Vegas

Voz 1 08:54 están hablando mucho tiempo eh

Voz 4 08:56 constantemente si me faltas

Voz 2 09:02 qué se come muy mal también aquí

Voz 1288 09:05 le falta la buena comida de que les sobra Carlos

Voz 1 09:07 sí

Voz 2 09:08 que me sobra pues no sé qué me sobra realmente no me sobra nada yo creo que de todo todo se puede coger algo pero entonces no sé qué me sobra la verdad me sobra la lluvia

Voz 1288 09:23 como cuesta verdad lo del clima nos afecta mucho más de lo que pensamos

Voz 1 09:27 pues sí la verdad es que sí yo no sé si no no las finales de diciembre antes de antes de volver a a casa por Navidad hice lo que decían amigas que digo es que estoy últimamente mucho más cansado no sé Inés tienes la luz es que no eso hiciera eso que realmente estaba cansado y quería estudiar pero sí que afecta dicho dicho también tengo una amiga española que tiene dijo que ha habido en medio está muy cansada Vitali que es que no tenía vitamina B

Voz 5 09:54 claro que sí que acepta e es la vitamina del sol es verdad sí que afecta a Carlos no además también perdón si no no no no continúe por favor si lo que digo que

Voz 1 10:04 también anoche con mucho antes entonces parece una tontería pero llegó un momento que a las cinco ya era casi de noche a las cinco noche iluminando errantes a veces tenía clase de noche por la tarde y es que era una una cosa no

Voz 1288 10:21 cómo se ve el año que viene cuáles son sus planes no sé si ha tenido tiempo de mirar un poco más allá o todavía es pronto

Voz 1 10:29 sí bueno lo tengo fácil porque el más que estoy haciendo yo dos años entonces pues el año que viene se quedarme aquí

Voz 2 10:37 sí sí sí terminarlo

Voz 1 10:41 ya después pues la verdad que no la verdad que no lo sé yo cuando vine aquí intenté porque también una parte que me agobia mucho a pensar nada en el en el futuro a todos y que no no sabes qué vas a hacer después muchas veces te olvidas de lo que estás haciendo ahora porque estás pensando en lo que va a hacer después no entonces yo me propuse venir aquí y aprender todo lo que puedas disfrutar hay que sacar el mayor partido de estos dos años y a lo largo de el paso de estos dos años pues tomar un nuevo camino no pero de momento estoy aquí sin expectativas de Mi de quedarme ni devolver simplemente de de ver qué pasa

Voz 1288 11:22 aprendiendo y disfrutando del momento Carlos muchísimas gracias por tu llamada