Román, desde Montevideo: "Ahora que estoy lejos de los míos, siento la necesidad de estar en contacto con ellos porque tengo miedo de caer en el olvido"

Voz 1 00:00 desde Montevideo Uruguay nos escribe Nos escribe Nos llama buenas noches

Voz 2 00:06 hola qué tal buenas noches soy mal me all this man sí ahora sí perdona me escuchas muchísimas gracias por llamar Román yo sé usted usted no se escucha bien si bien que ahora tenemos eh en Montevideo

Voz 3 00:24 pues aquí son las once y trece minutos

Voz 1 00:29 cuéntenos qué hace en Uruguay

Voz 4 00:32 hasta ahora puede llegar a Montevideo en el domingo de la semana pasada si se hace hace poquito tiempo con un contrato de un año me contrató sí bueno me enteré pues esta noticia de la posibilidad de yo venir aquí pues me entere el el martes dieciséis de enero en cuestión de once día pues me vine para aquí aquí aquí todo el toda la gente en todo el papeleo en fin yo yo soy de Tenerife yo vivía bueno estuve viviendo hasta el último año en Madrid ahí bueno yo el cambio de Tenerife a Madrid ya había sido más menos importantes

Voz 2 01:19 sí bueno siguió siendo España

Voz 4 01:22 a la misma moneda ya tenía amigos en Madrid hizo otro nuevos incluso además pero ahora el cambio ha sido todavía más fuerte y en un espacio de tiempo de once días y entonces esto apenas cuatro días que llevo aquí en en América del Sur en un hemisferio distinto en puede haber cruzado el ecuador me están costando más de lo

Voz 3 01:46 de lo que yo creía la verdad está costando mucho

Voz 1 01:49 adaptarse

Voz 4 01:51 no adaptarme porque yo soy consciente de que todavía llevo muy poco tiempo si no me estoy replanteando más que a nivel profesional me estoy replanteando un poco quién soy hicimos quiero ser simplemente tengo miedo al desarraigo

Voz 3 02:14 tengo miedo a una chorrada porque no va a pasar pero tengo miedo a caer en el olvido

Voz 4 02:21 por parte vísceras queridos de mi familia

Voz 3 02:24 de todos los amigos que tengo de todos los mi amiga tengo tengo la impresión de que de que estar tan lejos de tener tres horas menos con respecto a Tenerife o cuatro horas menos con respecto a Madrid poco a poco va a ir como como erosionando la sensación es que yo he vivido hasta ahora erosionando la yo qué sé una realidad que yo

Voz 1 02:45 forma todo lo que ha construido hasta el momento

Voz 4 02:49 sí me da miedo

Voz 3 02:52 me daba miedo realmente era era miedo tengo tengo tengo miedo a empeorar a cambiar tanto cambiar sino empeorar aquí aquí una vez que vuelva pues todo sería distinto todo se diferente todo sea peor entre otras cosas a lo mejor me me viene esto porque

Voz 4 03:11 sí

Voz 3 03:13 yo soy español Mi condición aquí en Uruguay el trabajador español pero que se rige por las condiciones legales de Uruguay entonces esa condiciones para yo poder tener vacaciones tengo que haber pasado un año de trabajo entonces yo voy a estar un año entero

Voz 2 03:34 sin sin vacación sin Viera

Voz 3 03:36 sin no yo no sólo sin vacaciones sino sin ver a mis

Voz 4 03:39 padres ella invitar a mi hermano sin ver a mi a mi a mi hija

Voz 3 03:44 digo entonces ahí ya uno por ejemplo se pregunta joder cómo cómo fue que les pedía este amigo a mi hermano a mi o a mi otro hermano como los despedía fue algo simbólico fue algo trascendente no fuera un simple abrazo venga ya Nos vemos en Semana Santa con entonces uno lo ve todo de repente todo cobra trascendencia no sé es curioso que estoy un puesto de trabajo y me pongo en el ordenador en la Cadena Ser en Internet y de repente eran aquí las ocho yo todavía no había salido estaba escuchando El Larguero cuando en realidad Larguero yo lo escucho en Tenerife buen Madrigal me voy a dormir entonces como Clinton estando seguir las mismas rutinas porque yo soy muy de rutina tú sigue la misma rutina aunque lo hagan los horarios

Voz 4 04:33 me me entiendas no

Voz 3 04:37 yo qué sé por ejemplo antes no era muy seguidor del Club Deportivo Tenerife y ahora se loros y lo sigo más

Voz 4 04:44 es como que ahora no

Voz 3 04:48 pues han aprendido a valorar las cosas cuando ya no las puedo disfrutar el toque caso que se suele decir siempre se dice que te diese muchas veces sin pensar pero que es verdad tópico porque es verdad

Voz 4 05:02 no se me agobia más el hecho de que de que de que desde el día a día

Voz 3 05:08 en el corto plazo me agobio más que en largos las todo esto viene a colación la idea de llamar a este programa y todo eso fue

Voz 1 05:14 sí

Voz 3 05:16 estuve Si me quieres cortarme cortas

Voz 1 05:19 a para eso estoy yo no no hay problema vale vale

Voz 3 05:23 todo esto viene a colación porque tengo un compañero de piso en Madrid con el que he estado conviviendo un añicos que me respondió a una serie de audiencias que yo les envié pues muy triste y muy está todo muy intenso no

Voz 5 05:38 sí sí

Voz 3 05:39 y él me respondió con con unas palabras tan enternecedora quitan bonita

Voz 4 05:44 y tan clarividente

Voz 3 05:47 que que bueno que las leía unas cuantas y que me hicieron saltar a un par de soltar un par de porque son muy su fragmentos muy chiquitito es que refiriéndose a mí el dice bueno a uno cuando hacer planes en la adolescencia en cualquier momento en realidad nadie se molestan recordarle que los días tienen veinticuatro horas

Voz 4 06:09 eh

Voz 3 06:11 Izquierda sea al final

Voz 4 06:13 hola

Voz 3 06:15 voy a tener que que que que modificar mis planes a corto y a medio plazo voy a tener que cambiar mi modo de vida mi forma de vida tanto a corto como a medio plazo a lo que yo tengo miedo

Voz 4 06:28 es decir que esos pequeños cambios

Voz 3 06:32 me lleven a un cambio mayor a largo plazo que me haga que me obliga a rectificar que luego suponga un fallo que tenga que recular que que a lo mejor este vuelco profesional que he tenido me sin cante o me desilusione no miedo al cambio miedo a ir a peor entonces no sé si lo estoy explicando perfecta

Voz 1 06:53 ante Román yo creo que podemos ponernos en su piel fácilmente

Voz 4 06:59 sí un poco para

Voz 3 07:00 yo que sé pro por ejemplo quién lo haya leído Conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa esa esa novela si yo estoy como a ver si me siento como el protagonista de su novela cuando era joven es decir un Yves de veinticuatro años como soy yo un montón de de esfinge yo de proyecto montón de cosas historia de ilusiones y al final pues te tomas dos cortados y tienes cuarenta tapando no no te has percatado de nada entonces no quiero que me suceda no quiero que me serás está bien que hay que viajar hay que cambiar hay que verlo un dos porque no sentí que se tal cual si esos maravillosos

Voz 4 07:47 pero es muy difícil

Voz 3 07:51 Seat estar donde hay que estar y ser consciente de eso

Voz 4 07:55 es muy difícil

Voz 3 07:57 por todo ello se quedan con lo positivo de después de haber caminado ese camino no pero es que lo el ese camino donde que la redundancia una putada

Voz 1 08:09 aparte hay que ver si a uno le va bien ese camino si es el camino que quiere recorrer no lo que decía usted hacerse estas preguntas quiénes surge siempre está bien que eso sí

Voz 3 08:20 servidumbre claro siempre está es incertidumbre yo más o menos ya mi profesión estoy un poco más perfilado yo acaben la carrera en julio del dos mil dieciséis y un año y medio después ya ha hecho mi máster hecho mi historia y tengo un contrato laboral un año que para un pibe en España pues eso es muy difícil yo sé que en cierto modo un afortunado y que condiciona ahora mismo son muy buenas pero pero pero hay otros que con incertidumbre es la de no se sabe que una vez que vas consiguiendo lo vas consiguiendo todo más paso a paso vas cumpliendo los plazos la meta pero pero no sabe si lo estás haciendo bien realmente

Voz 1 09:07 Román por lo que dice ustedes joven queda tiene

Voz 3 09:11 sí sí yo soy veinte tengo veinticuatro años seis horas

Voz 4 09:14 sí

Voz 1 09:15 sí el contrato en principios para un año

Voz 4 09:18 en principio si las renovables sí

Voz 2 09:24 sí

Voz 3 09:25 no lo sé yo ahora por ejemplo nunca ha sido ha pegado pero tampoco he sido muy de estar ahí llamando a todos mis amigos todos llamando guasa cada día hace más de esto otros ahora estoy aquí sí que tengo una necesidad de estar muy en contacto con con esos seres queridos no ahora siendo es en ese sí

Voz 4 09:48 eh

Voz 3 09:49 más que es como casi como una ansiedad

Voz 4 09:53 hay por eso mismo que que

Voz 3 09:55 qué te dije antes a lo mejor no te puedo tutear no

Voz 1 09:58 sí claro

Voz 3 09:59 es como comerse necesidad de que a uno no lo olviden no que sí que no lo van a olvidar pero no sé no me gustaría volver al Salón del piso de uno tenía amigos en Madrid de amigo que me vean de otra forma o qué

Voz 4 10:16 sí

Voz 3 10:17 o que se dan lo esos silencios incómodos no me gustaría sabe no no tengo porqué interrumpir Mi vida lo bien que iba a para a lo mejor para ir mejor en un futuro pero no no se me estoy haciendo un pequeño lío pero creo que a nada

Voz 1 10:34 no y al final pues está usted pensando en alto oí pensando desde desde un sentimiento que que le está dando muchas vueltas a la cabeza estos días entiendo lleva poco tiempo pero le han ocurrido muchas cosas ya tan sólo en tan sólo unas semanas

Voz 3 10:52 por ejemplo otro fragmento que me que me comentó muy rápida me dice si alguno fiesta de preguntas que haces allí o porque no te va recuerda Uruguay la empresa

Voz 4 11:02 M

Voz 3 11:03 estás donde necesitas estar donde había llevado la acumulación de tu decisión allí en Madrid o en Canarias estés donde estés tendrás que pasar por la angustia pasajero que supone darse cuenta de que vivir es real y es verdad yo ahora me estoy enfrentando no tanto no tanto Mi vida profesional como

Voz 4 11:23 sí a a la vida

Voz 3 11:26 a la vida normal y corriente de tener yo que ahora buscarme un piso en Montevideo en un país que no que no conozco que tampoco muy diferentes pero no conozco yo tener que hacer me caso y el papeleo y burocracia de la cuenta de de de en fin de un montón de cosas no digo que antes no lo hiciera ya pero ahora ya sabes que que no tiene el colchón sito de tu papistas detrás por si algo sale mal esa acción

Voz 1 11:51 que comentan de entender que la vida va en serio

Voz 2 11:57 eso mismo

Voz 3 11:58 es como estar un poco más yo desterrado que no lo estoy pero a veces esa sensación a lo mejor dentro de un mes pues no no me siento así pero bueno ahora mismo no sé que más decir de la verdad estaba pensando remate

Voz 1 12:12 que es un buen amigo este que que te ha enviado

Voz 2 12:16 ese mensaje porque

Voz 3 12:19 porque es una persona muy muy serio muy formal pero luego tiene un puntito

Voz 4 12:23 eh

Voz 3 12:24 de de humor negro tiene sus puntos y tal pero es siempre una persona muy muy profunda muy reflexiva en una de las personas más

Voz 4 12:32 sí

Voz 3 12:33 puramente filosóficas que yo conocido no hay si al final marcha Uruguay para trabajar el X cosa pero me doy cuenta como dice él de que esa profesión de que esa labor no tira abarquen irrevocable de que al final no somos únicamente lo que trabajamos que si otro topicazo pero bueno igual lo único que espero adaptarme bien que Uruguay es muy bonito

Voz 2 12:59 sí monte vivió se da un aire a Las Palmas Ana

Voz 3 13:02 era nadie esta clase de Tenerife

Voz 4 13:04 era un aire un aire ir

Voz 3 13:06 notas quitas en América porque hay detalle de repente te ves por las calles que está muy mal falto está siempre con llena además de repente ahí coches de hace treinta cuarenta años las farolas están hechas polvo las señales de tráfico están irrumpían ta es funciona todo de otra forma no mal no digo que mal pero funcionando transforman

Voz 4 13:29 sí bueno hombre yo estoy seguro de que será de todas la experiencia viviera aquí siempre no lo harían

Voz 1 13:38 Román pues a mi me encantaría que en no sé en unos días hubo en unos meses nos nos llama asesinos cuentes cómo estás estás más ubicado si has contestado a esas preguntas

Voz 2 13:51 bueno estaría muy bien seguir sabiendo de sí sí estaría bien pues vaya manos cuando quieras

Voz 3 13:59 IU si nada ahí tienen un programa maravilloso lo escucho desde que tengo uso de razón porque en mi casa siempre ha escuchado y de verdad que este programa es un milagro porque un programa en el que me la gente se desahoguese y ya está no solamente está esta no ibamos mi máxima hubiera sido mínima máximo respeto a a todos los que hacen posible a este programa me agrada

Voz 1 14:22 Nuestra máxima admiración también para tú quieres que era son valiente muy generoso por haber llamado muchísimas gracias

Voz 3 14:29 nada gracias buenas noches