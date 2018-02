"Es muy posible que haya nuevas elecciones en Cataluña"

Voz 1727 00:00 querido Juanjo López Burniol buenos días hola buenos días Pepa estos mensajes son el salvoconducto que necesitaba Esquerra para quitarse de encima la losa de Puigdemont o el comienzo de la campaña electoral de Bush

Voz 1 00:11 yo pienso que estos mensajes tienen una importancia relativa por una razón en la política catalana no se puede entender nada si no se parte de una base que gran parte del poder político desde el año dos mil doce está en la calle es decir no lo controlan los partidos más los novecientos cuarenta y ocho mil votantes de pulmón son prueba de ello son inmunes a la razón se mueven por sentimientos vertebrado básicamente por una animadversión a España como nación al Estado que el artícula jurídicamente y en el fondo todo lo hispánico es decir es un movimiento sentimental y anti esto por una parte y por otra parte también hay que tener muy presente la lucha fratricida entre los dos grandes partidos independentistas ahora catalanes con una parte lo que queda de Convergencia que es PDeCAT que en el fondo es un partido burgués que originariamente era el también auto burgués y un núcleo dirigente barcelonés hay Esquerra que es en el fondo pequeño burgués y de comarcas el núcleo dirigentes de comarcas están a matar desde siempre por tanto quién es el guapo que en estos momentos utilizando los mensajes de Puigdemont apuesta por la razón es decir un presidente independentista por supuesto que no esté encausado que presida un Gobierno para una legislatura larga hablando en prosa proponiendo cosas concretas quién es el guapo que se atreve frente este movimiento sentimental que lo impide por tanto que guió Pepa pienso que esto tiene una importancia muy relativa coincido con el diagnóstico que hizo ayer Miguel Iceta

Voz 1727 01:40 pero el independentismo Juanjo necesita conservar el poder como sea el poder y todo lo que representa posibilita no van a hacer lo imposible por tener un candidato viable

Voz 1 01:51 vamos a ver el veintiséis de octubre que hizo Pepa si hubiese convocado elecciones todo estaba todo estaba digamos en orden es evidente es evidente que se tiene que conservar el independentismo tenía que conservar el instrumento que tiene que es el Estatuto el régimen autonómico como un tesoro legislativo que le permite mandar a desarrollarse Hinault lo hizo es que hay razones del corazón que la razón no comprende Pepa y esta es la gran tragedia de la política catalana en estos momentos tú me dices que va a pasar es lo normal sería lo que tu dices que los partidos viendo que al final el mismo puse Mon reconoce que esto es el final de la escapada pues bueno pues que eligiese en un un presidente que pueda presidir durante durante cuatro años haciendo una política normal pero yo no lo veo claro el guión me temo no yo me temo que que es muy posible que se vaya a unas nuevas elecciones pero entonces la pregunta que me hago es otra estas elecciones se pueden convocar de manera inmediata no corremos el riesgo de que los novecientos cuarenta y ocho mil votos de pulmón en este estadio de exaltación sentimental se en en ciento cincuenta mil quizás las elecciones se tendrían que abre a aplazar durante un periodo de tiempo largo todo es verdaderamente dramático ahora bien me dices tienes alguna esperanza bueno pues la esperanza de que salga a alguien que tenga el coraje suficiente para decir en público lo que hace tanto tiempo que dicen en privado

Voz 1727 03:18 te voy a hacer una pregunta para responder a esa pregunta que te hacías hace un momento sobre la hipotética posibilidad de nuevas elecciones y de que crezca el independentismo el separatista de momento ni ese mundo ni el Gobierno aclaran que si ese plan Moncloa al que se refería puso aún más bien niegan que haya existido nunca una estrategia negociada para quitar del medio al ex presidente facilitar nuevos escenarios entre el Ejecutivo central y el resto del independentismo Carolina Gómez buenos días lo que el Gobierno en los partidos no independentistas y le piden a Puigdemont es que no prorrogue la agonía que digan público esto que ha dicho módulo

Voz 0393 03:57 el propio ministro del interior negaba ayer explícitamente que haya un plan Moncloa que incluya contactos con los independentistas de ninguna novedad el Gobierno cree que es el momento de explorar una candidatura viable Sáenz de Santamaría pide a Roger Torrent que habrá una nueva ronda de contactos

Voz 2 04:12 no me puedo creer que entre los más de cien diputados a cámara no haya nadie que pueda recuperar la senda del diálogo del consenso

Voz 0393 04:21 Ciudadanos insiste en que no presentarán candidatura porque no tiene posibilidades de salir adelante Alves Rivera pide a los independentistas que digan la verdad

Voz 3 04:29 yo sólo le pediría a los separatistas que vuelvan de Matrix que vuelvan a la realidad que pisen con los pies en el suelo simplemente que digan en público lo mismo que dicen por mensajes que dejen de engañar a la mitad de la población de Cataluña

Voz 0393 04:41 los socialistas creen que Puigdemont comienza a asumir el principio de realidad Cristina Narbona espera que haya un plan B

Voz 4 04:46 lo nuestro lema es llegan al límite aparece solucione que hasta ese momento no se han visto que dentro de los propios partidos independentistas sean capaces de imaginar un escenario distinto

Voz 0393 04:58 lo Iglesias lamenta que el debate sobre Catalunya haga invisibles las luchas sociales

Voz 5 05:02 a nosotros la situación de las bomberos y los bomberos forestales en Catalunya y en España nos parece más importantes que los SMS es que se mande en el señor Puigdemont el señor Comín

Voz 0393 05:13 el líder de Podemos insistía ayer en que el presidente de Catalunya tiene que es

Voz 1727 05:16 dar en Cataluña Juanjo pregunta casi retórica que pensaba hacer en este momento ya has respondido un poco esto provoca un poco de desánimo no se equivocaría el Gobierno central se interpretara de los mensajes de Puigdemont son una derrota global del independentismo

Voz 1 05:34 yo creo que se equivocaría si lo pensase es más vuelvo a insistir hay una más del pueblo catalán que podemos cifrar como mínimo en los novecientos cuarenta y ocho mil votantes que votaron a Puigdemont que sentimentalmente están implicados de una manera muy profunda y que esto no va a cambiar por unas declaraciones entonces tú al principio y el programa inicios una cosa que es verdad todo en esta vida a nivel individual y colectivo tiene una salida sí pero cuando sabe caído muy hondo insisto tanto a nivel individual como general la salida va precedida siempre de una etapa de expiación a qué me refiero a que en definitiva la salida sólo apuntará cuando la mayor parte de los ciudadanos empiecen a percibir empiecen a percibir en su vida ordinaria las consecuencias negativas de una situación como la actual que es verdaderamente a medio y largo plazo insostenible solamente solamente por la vía de esta de esta Expiación la palabra no me gusta pero no se me ocurre otra es decir de la percepción de que las consecuencias concretas de lo que está pasando empiezan afectaría a nuestra vida ya nuestros intereses es entonces cuando amigo la realidad se impondrá prevalecerá sobre estos sentimientos más o menos exacerbado

Voz 1727 06:43 si crees que ese momento era llevado yo sincero

Voz 1 06:46 la mente creo que no Angelo