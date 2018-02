"Apostamos por la formación profesional"

sería muy largo de explicar pero para nosotros hay una serie de factores en primer lugar es evidente que venimos de una situación en que seguramente no ha habido la inversión educativa necesaria sobre todos los niveles y concretamente la formación profesional en segundo lugar porque tenemos en Baleares una situación económica que pro posibilita que la entrada al mercado trabajo sea muy significativa entre los jóvenes y en tercer lugar también hay que concretar que las Islas Baleares tenemos una situación en que la cuestión de la inmigración escolar supone una un porcentaje muy significativo por tanto el evidente que tenemos toda una serie de elementos que no ayudan a este porcentaje a bajar este porcentaje en todo caso hay que tener en cuenta que desde el dos mil ocho hasta ahora ha habido una reducción significativa pero que no posibilidad que no nos produce a grandes satisfacciones tendrá en cuenta lo la situación que estamos en este momento

gracias a ver yo creo que tal y como han estado comentando el yo sí creo que tiene que ver algo sistema educativo no sé si es la influencia puede ser mucho o poco pero algo sí tiene que ver aquí en Euskadi yo creo que se le dan mucha importancia a la educación para nosotros desde luego es un aspecto muy importante lo que incide también en las las decisiones de las familias no entonces también tiene importancia el perfil socio cultural y sobre todo pues bueno pues porque con con ese perfil y después de una situación económica con un sector empresarial de del bastante fuerte pues bueno eso también hace que la orientación de los propios alumnos hacen que quiera seguir estando en el sistema como ya es conocido también tenemos una buena formación profesional es una fue una formación profesional que a la gente le atrae Ike también esta bien relacionada con el sector industrial entonces esto hace que incluso los propios alumnos y alumnas y las propias familias apuesten poco pues por esa salida es profesional que pueda que puede hacerlo

Voz 1727

05:17

el consejero consejera es un fracaso de todas la sociedad creo yo si no somos capaces de explicarlo a los jóvenes que aunque ahora empieza a ver contratos encima son contra otros muy precarios tienen que seguir estudiando porque de esa formación depende dependen muchas cosas de su futuro no su fracaso de todas la sociedad esto apela a las consejerías a la administración a las familias a los medios a todo el mundo no que no se estanque al primer indicio de recuperación de la aparición de contratos de trabajo esta tasa de abandono escolar temprano yo les agradezco que hayan estado con nosotros esta mañana seguiremos hablando Martín Marc consejero de Educación y Universidad de Baleares y Cristina Uriarte consejera de Educación de Euskadi buenos días egun on bon día