Interesante no, estresante

Manuel Jabois cómo estás muy bien Pepa Haití que te sugieren los mensajes de bueno a mi me parece que el programa de Ana Rosa Quintana consiguió explicar lo que ha ocurrido en España en los últimos años veamos el cámara Fernando Hernández periodista Luis Navarro y que son los autores de de sin duda de una de las grandes exclusivas del año el drama las imágenes del móvil de Toni Comín vale Telecinco anuncia que tiene un bombazo una exclusiva con unos mensajes privados de Puigdemont que según la cadena pueden llegar incluso a acabar con el proceso que pasa entonces fíjate lo que el proceso de lo que ocurre se fija un rótulo en pantalla Se bombardean las redes sociales pero no se da la exclusiva no se cuenta los mensaje se dice que se tiene este es un recurso televisivo visual genera expectación como las audiencia tienes a todo el mundo pendiente no es fácil de hacer hay que decir en breve das los mensajes pero antes una la publicidad antes bien un poco debate antes vamos a meter una información son las pensiones pero de verdad que el inglés ya los mensajes no la última de las razones será que no están contrastados fíjate tú al cien por cien pero de verdad que lo somos ahora bueno pues esto el proceso estas son las dianas del proceso desde hace seis años cada una de ellas la última en el Estado español no sé si lo recuerdas llegue esta tensión anormal y está audiencia ya enloquecida delante de la televisión esperando esperando anunció es decir miles de personas y no cotizadas no por un hecho consumado sino por el anuncio inminente deshecho ya han hecho que finalmente se produjo que se difundieron los mensajes qué te pareció el contenido pues más que el contenido de los mensajes aún ha llamado la atención la reacción al contenido de los mensajes de puse querido que el tuit en lo que la escritos y diciendo que que él es humano y que el pasa por malos momentos para empezar esa bola actividad es decir ese esa ese ese cambio de aires que puede transcurrido un día otro cuando las reacciones cuando las consecuencias pueden ser bastante más grandes que sea a mi me da un aire te digo Pepa me voy a Galicia a cultivar unas gallinas voy a cultivar perdón voy a agilizar las califica a cultivar unas plantas Huélamo y esa es esa región uno tendrá muchas consecuencias como mucho a lo mejor podría sube la audiencia de este programa pero en el caso de en el caso de Podemos pues evidentemente son otras fíjate que esto quiere decir que un día está eufórico y quiere romper España quiere continuar el chantaje la democracia que saltarse la ley pues hicimos dos catalanes pero cuando está de bajón todos los ciudadanos catalanes pueden ser los mismos derechos no se va a romper nada de todo va a seguir igual íbamos a tener la convivencia como estaba ayer por la tarde cuando hablábamos de todo esto