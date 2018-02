Inés Arrimadas: "No me constan negociaciones entre ERC y Moncloa"

Voz 1727 00:00 Inés Arrimadas buenos días bon día hola

Voz 1 00:02 buenos días qué tal cuando dice

Voz 1727 00:05 de esto se ha acabado a que cree que se refiere con esto a sus posibilidades de ser presiden o a la vía unilateral

Voz 1 00:11 pues la verdad es que yo creo que se refiere a todo lo que es el cruces y todo lo que es este este juego que en el que llevan tantos años nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que el proceso hubiera acabado el curso escolar llegará una parte muchos de los que en público liberaban el curso reconocen al lado que ellos no tenían esperanza de de eso de que se concluyera todo bien no es para ellos en el sería ahora la independencia etcétera así que yo creo que se refiere a todo un poco no sólo a su carrera política como candidato a la presidencia que yo creo que no tenemos a sostiene sino yo creo que ser que va mucho más allá

Voz 1727 00:47 Iker al hiciese hace usted de todas las especulaciones que se han desatado lo comentábamos aquí hace un minuto en la mesa a propósito de una frase de los mensajes que habla ha ganado la Moncloa de un supuesto Plan supuestas negociaciones entre el Gobierno y Esquerra Republicana

Voz 1 01:02 pues mire ve el independentismo está fracturado es una evidencia es una evidencia que como siempre hago lo intentan ocultar ya tienen mucha retórica muchas salidas retóricas para justificarlo pero está roto está roto no sé si ha habido algún plan por detrás pero tampoco me interesa mucho profundizar reporta tanto como se rompe no importa es cómo se rompe la sociedad catalana pues estos señores están rotos no tienen plan no tienen mayoría social no tienen apoyo internacional siguen aquí diciendo que somos una República si siguen diciendo que los catalanes que no somos independentistas pues el senador de Esquerra decía básicamente que éramos ocupantes sino cantábamos obligado si lo teníamos como lengua propia el catalán no me parece muy responsable e insisto no me no importa tanto saber exactamente cómo se pueden es así sino que me interesa mucho solucionar lo que se ha roto que la sociedad catalana

Voz 1727 01:59 a usted no le consta que existan negociaciones políticas que por otra parte sería lo más normal del mundo o contacto por lo menos entre el Gobierno de España algunos de los partidos independentistas en este caso Esquerra no le constan bueno

Voz 1 02:12 pues negociaciones y pactos no no me constan es evidente que contactos pueden existir a todos los niveles al final la gente habla y los partidos políticos a diferentes niveles van comentando ahora que hay un plan preconcebido para para que Esquerra se deshaga de Puigdemont pues miel no lo sé pero lo que sí que sé es que mucha gente en privado desde hace mucho tiempo decían que Puigdemont pues que no podía ser presidente lo que pasa que no lo podían decir públicamente porque claro ese independentismo al que al ilusionado al que ha alimentado como proyecto pues se les podría volver en contra

Voz 1727 02:45 en qué momento exacto estamos de la legislatura señor Arrimadas porque esperamos el informe jurídico sobre qué hacer una vez suspendido o aplazado el pleno de investidura de esta semana realmente está la legislatura en una especie de limbo no

Voz 1 02:59 los que llevamos en un limbo muchos años en Cataluña es que esto no es solamente la situación de de este mes sino en qué situación es Catalunya pues en Cataluña están frenadas muchas situaciones paralizado muchas oportunidades pues ha bajado datos de de de creación de empleo que que hubieran a los pues ha frenado también es decir estamos en un limbo social jurídico institucional lo que ellos creo que todo esto tiene que servir para que para que el pluses es ya no no genere más capítulos de la historia de Catalunya dado no tenga más protagonismo me parece que hay que recordar que las elecciones han sido un punto importante es el el independentismo lo hemos dicho muchas veces y creo que ahora se está viendo ha salido roto de estas elecciones con menos porcentaje de votos y con menos escaños y sin ningún ningún apoyo internacional por tanto yo creo que hay que poner en valor que la solución una nosotros apostamos era la mejor solución no significa que sea una barita mágica que lo solucione todos ellos de personas que apuestan por la independencia sigue abierto un bloqueo institucional pero que se ha visualizado que el pues él no puede seguir adelante que tienen menos apoyos y que nunca han sido mayoría social porque igual que hay dos millones y medio hay muchas más que no lo son pues no parece que ha sido un a pieza en el camino que necesitamos para para volver a la normalidad y sobretodo para revertir errores que han cometido en este país durante muchas décadas

Voz 1727 04:19 aquí para visualizar esa realidad que describe para que quede más claro va a reconsiderar su tu su negativa a presentar su candidatura a la presidencia de la Generalitat ya sabe que sólo reclaman desde el Gobierno desde el PP y con este argumento visualizar que han cambiado las cosas

Voz 1 04:34 bueno es que yo creo que están totalmente equivocados lo hacen no para visualizar que han cambiado las cosas sino para tapar su fracaso electoral para tapar que no han cambiado la ley electoral en treinta y cinco años que era la mayoría los artistas quería que es al contrario si nosotros ahora preguntamos ya tiembla y se ve que sólo nos votan cincuenta y siete escaños se va a visualizar que el independentismo es pues mucho más en el Parlamento que el constitucionalismo que si el PP lo que tiene que hacer que ellos autocrítica que una reforma de España porque no ha reformado la ley electoral porque ha pactado con partidos nacionalistas toda la vida sin mirar a lo que estaban haciendo en Cataluña porque no han tenido un proyecto ganador para para Cataluña en un momento como éste que los amigos que hemos sido capaces de ganar en urnas y en votos en la historia de Cataluña como partido nacional constitucionalista siglo Ciudadanos por tanto yo entiendo que ellos tengan que busca dar alguna tapadera a sus errores pero no parece que todo un Gobierno en España debería ser un poquito más autocrítica no dedicarse a intentar atacar a bajado al principal partido constitucionalista en Cataluña que creo que en estos comicios

Voz 1727 05:36 pues aquí lo descarta no sigue descartando presentar su candidatura

Voz 1 05:39 es que la ley electoral no me da mayoría si tuviéramos una ley electoral justa si el PP hubiera hecho los deberes y me ha cambiado la ley electoral es decir el PSOE pues me presentaría sin duda es que presentarnos lo único que puede hacer ver es que el independentismo en escaños el más sí eso me parece que es injusto por supuesto por supuesto la ley electoral es injusta y es injusto que ahora que el independentismo sería claramente que está fracturado pues ahora planteamos nosotros una una candidatura que es fallida nosotros les pedimos al señor Rajoy intentar hacer negociaciones en las primeras las primeras elecciones generales cuando sí que podía sumar con el Partido Socialista como sentido después en la segunda no quiso no quiso ni intentarlo me quiso negociar ni se quiso presentar cuando sí que tenía posibilidades por tanto no entendemos que nos den lecciones ahora mucho más reciente que plantea el señor Albiol que que nos dejaran diputados para poder presentar una moción de censura cuando había muchas más opciones a ganar las porque había mucha gente en el independentismo que luego se dio de baja agallas que decía que esto era una locura que no querían ir hasta el final y tal y también se negaron o sea que no entiendo el cambio del PP más allá de lo que necesitan es en vez de asumir el fracaso electoral y autocrítica necesitan presionar a ciudadanos Puig ganador noticias en las urnas

Voz 1727 06:55 a propósito de la reforma de la ley electoral Albert Rivera y Pablo Iglesias han hablado por teléfono para tratar de impulsar la juntos lo tienen complicado porque PSOE y PP son imprescindibles uno de los dos para sacarlo adelante que el Congreso de los Diputados y en teoría son los beneficiarios de la ley actual lo tienen difícil presta acercamiento entre Unidos Podemos y Ciudadanos a nivel estatal puede traducirse en un acercamiento entre los comunes y ustedes para hacer una ley electoral propia de Cataluña que no tiene

Voz 1 07:23 la ley electoral en Cataluña requiere noventa escaños se se blindó gracias al Partido Socialista blindaron el poder hacer una ley electoral lo tengo bastante más complicado que allí yo creo que cuando los partidos políticos tan diferentes como podemos nosotros tienen algún punto en común creo que no hay que que que avergonzarse decirlo y lo podemos trabajar podemos sacar algo juntos bienvenido sea la verdad es que los comunes aquí con sólo ocho escaños pues la verdad es que no nos permiten sumar sin tendrán un peso parecido al nuestro podríamos podríamos plantearnos una iniciativa que tuviera cierto recorrido pero la verdad es que el PSOE Podemos haciendo Parlament hace totalmente inviable que con parada para tener una de Toral lo más importante de todo esto yo creo es que a pesar de ver cómo beneficia a los nacionalistas la ley electoral los partidos del bipartidismo el PP y el PSOE siguen bloqueando una siguen in dándole porque a ellos también les beneficia me parece que es increíble y me parece que si no hacemos como país el aprendizaje colectivo de que hay que cambiar las cosas para que no vuelva a pasar lo mismo estaremos perdiendo una oportunidad de oro desde luego nosotros lo vamos a intentar hemos impulsado estas conversaciones íbamos a buscar también reuniones con con el PP con el Partido Socialista porque no podemos seguir teniendo un país donde se beneficia a determinados partidos políticos como los partidos nacionalistas o donde donde el peso de los gozos no sobre reflejado el uno con los escaños en las Cámaras representativas a mí me parece tremendamente injusto como partido defensor de la igualdad creemos en la igualdad también incluso a la hora de votar

Voz 1727 08:58 seguirá compatibilizando su su cargo en en Cataluña con la portavocía nacional de ciudadanos en esta legislatura que va a ser difícil también en en su comunidad autónoma

Voz 1 09:10 pues bueno pues será difícil igual que ha sido la última legislatura y a mi me parece que es importante poder destacar que nosotros podemos tener una portavocía nacional desde de Cataluña somos el único partido probablemente que lo pueda hacer porque hay otros partidos dicen una cosa en Cataluña lo usaba para Galicia ya que hablamos de Madrid sí nosotros podemos decir lo mismo porque defendemos un proyecto pues que tiene sentido en toda España no hay que que está soluciones para los españoles en toda en toda España y por tanto si yo seguiré con con la portavocía hasta que no

Voz 1727 09:41 ya ningún cambio llevamos de te funciones dentro

Voz 1 09:43 es que no se prevé por tanto con mucho orgullo voy a seguir siendo portavoz nacional del partido a nivel de toda España desde Cataluña desde Barcelona en un momento además en la que la soberanía la igualdad y la solidaridad de todos los españoles extranjero

Voz 1727 09:57 pues una última cosa como portavoz nacional de Ciudadanos C's ha pasado de firmar un pacto con el PSOE para derogar la prisión permanente revisable hacer una enmienda a la totalidad de la ley ahora para para endurecer la su oportunismo político

Voz 1 10:11 lo más que para endurecer la nosotros lo que queremos es solventar problemas que que las familias encuentran en el sistema penal español ahora mientras el Tribunal Constitucional resuelve porque quiero recordar que hay grandes dudas sobre la constitucionalidad de esta medidas pero que no va a ser ni el PP ni Podemos ni el Partido Nacionalista Vasco nosotros los que vamos a resolver este recurso nosotros vamos a esperar el cauce del Tribunal Constitucional como hemos dicho siempre pero mientras tanto mientras tanto no hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional nosotros queremos resolver problemas actuales de este modelo quiere problemas actuales por ejemplo sin dilaciones indebidas de los procesos en falta de menisco la justicia como en cuanto a la prisión permanente revisable que a los quince años pues hay asesinos y de bueno y delincuentes de delitos muy graves que pueden salir a la calle a los quince a mí mismo me parece que es de sentido común que si hay alguna deficiencia

Voz 1727 11:02 mire porque lo autoricen los técnicos el lujo hombre el juez que lo claro

Voz 1 11:06 pero pero pero pero a los quince años personas que tienen una pena enorme pueden salir a la calle después de haber cometido delitos muy graves nosotros queremos como son bueno solucionar ese problema que han puesto de manifiesto muchísimos juristas de diferente ideología además muchísimos profesionales de del sistema el pena al español queremos darle una solución ahora una solución técnica alguien planteada sensata no queremos hacer exacta poco ni ningún experimento pero me parece que si hay un error en el sistema un error detectado por muchísimos profesionales hay que intentar darle solución ahora mientras con el Tribunal Constitucional tendrá que resolver el recurso nosotros como constitucionalistas evidentemente pues consideramos que quién tiene que debatir sobre la constitucionalidad o no de una ley no puede ser el Partido Nacionalista Vasco ni el ven en nosotros sino que tiene que ser el Tribunal Constitucional

Voz 1727 11:57 se ha leído ya el manifiesto del ocho de marzo apoya la huelga feminista

Voz 1 12:02 pues nos hemos leído ya yo la verdad es que tenía razón de que me habían dicho la verdad es decir los argumentarios en esas convocatorias que se han hecho a la respecto a la huelga si que se mezclan cuestiones ideológicas por ejemplo Salah luchar contra el capitalismo por tanto contra el libre mercado y M parece me parece un error y lo digo mujer que que luchó acaba de día por la igualdad nosotros respetamos esta huelga no me faltaría dando más conversamos sólo faltaría uno la respeté no respetaran pero consideramos que no es la mejor opción mezclar una reivindicación que es de todos que es la igualdad que es la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres una igualdad no ya de derechos obviamente Ximo de real y efectiva con cuestiones ideológicas por eso nosotros seguiremos luchando las instituciones ir consiguiendo cosas porque quiero recordar que la primera medida que Ciudadanos puso en marcha en a su apoyo a cambio de reformas fue de permiso de paternidad en dos semanas y que este es el estos presupuestos que están bloqueados tienen ya una semana más de permiso de paternidad gracias a Ciudadanos es decir nosotros vamos a seguir luchando por la igualdad lo que pasa que entendemos que la mejor manera de hacerlo es a veces hacer una una huelga en la que se reivindicar otras cuestiones ideológicas que no son tampoco mayoritarias como sigue creemos que es la igualdad sino desde las instituciones y consiguiendo cambia buenos para para las mujeres han visto por ejemplo cómo laboral nos parece encima

Voz 1727 13:26 entonces usted no va a hacer huelga verdad

Voz 1 13:29 voy a seguir la juez la abuela voy a seguir luchando por la igualdad entre hombres y mujeres pues desde las instituciones ir consiguiendo mejoras desde luego sumando esfuerzos en lo que creo es que la lucha por la igualdad debe ser plural no se puede creo yo Manet mezclar reivindicaciones ideológicas legítimas como la lucha contra el capitalismo comunismo lo que cada uno quiera con lo que creo que sí que es mayoritario sí que podemos sumar todos que es la lucha por la igualdad entre mujeres y agradezco que haya estado en las

Voz 1727 13:58 Inés Arrimadas buenos días muchas gracias