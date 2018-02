Pilar: "Mi vida laboral es como el libro gordo de Petete. Llena de altas y bajas"

Voz 1

00:00

hola soy Pilar tengo veinticinco años enfermera principalmente de urgencias en situación ahora mismo pues estoy en paro ir aunque no vaya faltando trabajo en los últimos años lleva muy diez años metido en esto de urgencias bueno pues me he dado cuenta que solicitar el mío en julio de este año me han contestado que aún no lo tengo el último me lo concedieron en julio de dos mil doce el lema es que me me doy de baja cada guardia que hago están bien pagadas entonces económicamente y sobrevivían no vale pero antes la baja cada día que trabajamos clave en estos años nada entonces ni hace tiempo trabajando porque claro ya las bolsas de empleo tengo unos puntos que tiene gente de veintitantos años tengo hacerle cumplir además cree que te piden una especie en eso sí que absoluta pero sí es una incertidumbre yo ahora mismo no sé que va a ser de mí esto no es pasa cada año en enero que suelen acabar las guardias pues eso pasa aquí no ese paro y luego ya suelen caer en mi vida laboral es como libro gordo de paquete la última vez que fui a sacarla presencialmente que ya fue hace unos años el señor que me atendió me dijo oye que llevas trabajando desde los seis años de un taco de altas bajas altas bajas al trabaja siempre digo que tengo pareja también trabajaba más o menos entonces vas tirando pero luego cuando dices joder es que cuando el procesado en tantos años es que estamos nazis dieciocho acabo contra cada hora y aún no he cumplido esa promesa Fanta pero estos precariedad laboral también yo pienso