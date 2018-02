“El trigo con 10 veces más de fibra es el mejor ejemplo de publicidad real”

la titular de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia divulgador en temas de biotecnología alimentación autor entre otros de comer sin miedo transgénicos y también transgénicos sin miedo no

Voz 0913

00:36

pues me parece que es un buen ejemplo de que a veces hay publicidad que real es decir estamos acostumbrados a que nos digan unas propiedades impresionantes que si el agua ligera que existan que cuando sale una cosa que realmente tienen una evidencia detrás no nos la creemos yo hay que decir que cuando vi la nota de prensa fui a mirar porque no sonó un poco raro sí que es verdad que hay un desarrollo científico y tecnológico detrás que además en la propia nota de prensa enlazaba que es algo que deberían de hacer todos se pudo seguir muy fácilmente esa ha desarrollado en Australia por un centro de investigación que esto el pero que sería parecido al CSIC de España lo que han hecho ha sido el trigo básicamente grano el principal componente ha salido que sólo azúcares de cadena larga entonces almidón tiene dos tipos la Milosz López opina pero para hacerlo corto hay uno que se digiere muy bien por lo tanto tendrá mucho azúcar enlazan Greater subió el índice dice Micó entonces Charo eso engorda más más pico de insulina en cambio lo que han hecho es aumentar el almidón que se digiere peor por lo tanto el azúcar suelta más lentamente entonces engorda menos se digiere mejor es mejor para el tracto digestivo entonces en principio te digo sí que es más saludables