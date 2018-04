"Si competimos a noticias de gatitos, gana Facebook"

Voz 1 00:00 un incurriera

Voz 1995 00:03 ese rol crónico desde mil ochocientos uno y todos los días en Gibraltar y eso nos lleva a la siguiente reflexión como puede los medios de comunicación tradicionales sobrevivir a la crisis económica y al mismo tiempo a un radical cambio de modelo con la llegada de las nuevas tecnologías que es una pregunta muy larga pero muy necesaria que estrategia desempeñan como contenedor de noticias empresas como Twitter Facebook Google esas empresas criptas gráficas de de mensajería que luego pegaban y ya está dices Julian Assange sólo esto otro modelo que no te vean los demás las seis News

Voz 1995 00:43 simplemente ayer en Madrid el escritor Ian Mc Ewan reflexionaba sobre el futuro de los vuelos decía que nunca ha sido tan importante la existencia del periodismo de calidad de buenos periodistas entonces debemos preguntarnos también que sigue sí pero que de qué comemos

Voz 1995 01:02 Thatcher pero a final de mes en fin vivimos tiempos convulsos y se hace imprescindible tener cerca a personas coloristas con mucha inteligencia Madrid Gozalo Madrid dejas un poquito bueno Toni Segarra muy buenos días son dos de los pensadores más creativos oye y curiosamente más lúcidos de desde país Gonzalo dice McGowan que el periodismo ahora es más necesario que nunca en la historia coincides con eso

Voz 3 01:30 la gente yo creo que es más importante que nunca lo va a ser es alucinante porque nos damos cuenta hace tres años no me da cuenta de esto y mira que ella ya era importante pero ahora

Voz 1995 01:39 en una sociedad cada vez más no

Voz 3 01:43 donde la las falsas noticias ocupan todo pues el único contrapoder más allá de regularlo como propone que luego hablaremos supongo el futuro ministro de Economía Garicano más allá de cuanto a Google que es imposible supongo que el contrapoder a noticia falsa son noticia buena

Voz 1995 01:56 pero Toni noticias falsas habido siempre yo creo que es el periódico de

Voz 0621 02:02 dicho de hecho sería una buena definición de la propaganda no las otro lado yo creo que la civilización a la educación está basada en la mentira afirmó uno no eso que se dice de mí yo voy con la verdad por delante es mentira situar la verdad por delante ya que vas pegando con todo el mundo sea yo estamos estamos amparados por una cierta idea de mentira de educación no eh yo creo que lo que hay aquí es una batalla como siempre entre las faith News de toda la vida porque siempre han existido en el Washington Post de siempre y las faith News nuevas hay una hay una lucha entre entre lo viejo que siempre ha existido siempre existirá en digamos en donde la la vieja parte de esa de esa ecuación ha lanzado la idea de como una campaña

Voz 1995 02:45 pero entiendo lo que decías es verdad desde el origen la mentira incluso como evolución lo que pasa es que nunca ha sido tan difícil discriminar unas y otras nosotros estamos hablando desde de comunicación desde la Cadena Ser nuestra queridísimo en cadenaser cada vez es más dificil diría es que ha sido dice

Voz 0621 03:02 la de la historia la historia que como todos sabemos la escriben los que ganan es por definición y no nos ha preocupado tanto es decir aquí estamos hablando de regulación estamos hablando de de sea cuando hablamos de Blockchain no hablamos de Fake Money lo es decir eh final lo que queremos es que alguien en serio el que podamos creer Nos regule eso que consumimos y que hacemos no y aquí el final lo que pedimos es que alguien puede asegurarnos que hay un periodismo en el que el que nos podemos fiar esos regulación es que discrepo me alegro

Voz 3 03:35 yo creo que es una guerra de modelos de lo viejo pero de otro tipo de modelos no sé qué es decir para mi Facebook es un medio de comunicación me da igual lo que diga Zuckerberg igual igual por definición editan su algoritmo decide lo que es importante para mí lo que no es importante para mí eso es periodismo la única diferencia entre

Voz 1995 03:51 Facebook La Ser es que la SER para aquellos que hacen los contenidos y Facebook no lo hago gratis

Voz 3 03:57 es un medio de comunicación eh yo creo que el problema a mí me sorprende cómo salimos todos emocionada de ver la peli del Washington Post hicimos que necesario Giulio desde que dijo Toni Segarra Bages detrás que

Voz 1995 04:09 dueño de Amazon se compre el Washington Post cuando desaparezca una película The Washington Post donde se habla que bueno es el Washington que tenga

Voz 3 04:17 narices de poner debajo lo podemos volver con misa

Voz 1995 04:21 exacto cuando sales de ver todos

Voz 3 04:23 los hombres del presidente disfruta de Dustin Hoffman y Robert Redford no pues todos estamos de acuerdo que el periodismo de calidad o el periodismo es necesario nuestras vidas el problema de los Facebook Google que haber por supuesto ni que regulados pero porque además que hacen periodismo pero un tipo de periodismo porque tienen algoritmos que no es matemática lo que tienes que la la veamos mucho es una manera de contar las cosas yo entiendo estoy hay que contrarrestar esa manera de contarlas

Voz 0621 04:49 cosas pero estaríamos de acuerdo en que tuviese Facebook es un medio comunicación yo estoy de acuerdo pero Facebook es una empresa de publicidad kilos diarios siempre siempre propiedad de hecho el origen es Diario de Avisos y noticias en realidad las noticias se colocaban como contenido para atraer a gente a un diario que ha anunciado productos que anunciaba la peluquería costó tanto claro

Voz 3 05:09 bueno es que yo creo que es uno de los males de de los males que vivimos ahora mismo es probablemente la dependencia excesiva de la publicidad en medios

Voz 1995 05:18 es siempre pero mira lo digo por centrar un poco la situación George Soros el otro día Barrero de Davos alertaba del peligro de las redes sociales y de cómo están alterando nuestro comportamiento sin que nos demos cuenta bueno que lo diga yo Soros como decíamos atrevían hombre que reventó la libra pues su propio beneficio y puso un país aquel pero yo creo que hasta en ladrones pero hay distintas modalidades el problema y los señalamientos que hay empresas que sólo se dedican a ganar dinero no es sólo se dedican a publicidad entonces de ese decía que el línea editorial la verdad es lo único que quieren es que todo estés cerrado ahí para que da igual si es mentira si no tienen ningún tipo por más que digan que van a implementar herramientas para detectar las noticias falsas yo eso no me lo creo

Voz 0621 05:59 porque nadie advierte contra contra el poder de las escuelas que eso sí que es manipulación y eso sí que es bien y en cambio no hablamos de Feique escuelas no son tiene muchas cosas que están trasladando mensajes de una determinada manera no lo hemos vivido aquí en Cataluña durante mucho tiempo ya que hay un debate sobre eso o la Iglesia católica que se queja mucho de la de las asignaturas de ciudadanía pero en el fondo es porque siempre han estado manipulando la determinada formación

Voz 3 06:24 pero fíjate yo estado siempre lo mismo una yo entiendo que eso es una postura posmoderna pero yo hago una pregunta sencilla directa y y cuando los medios han tenido que verse obligados a luchar por la Audiencia ya han priorizado lo audiencia la influencia porque es más fácil vender audiencia que vender influencia Ian han no se digamos haciendo autocrítica nos hemos convertido en espacios también donde ponemos gatitos para generar tráfico hecho ha hecho la sociedad mejor a una sociedad veo yo no se las escuelas y seguro que también la educación adicción pero objetivamente que los medios prioricen única exclusivamente la Audiencia vayan a dos código de esas nuevas plataformas que solo la ciencia no están haciendo la sociedad más educada y más libre ni más informada

Voz 1995 07:04 no creéis que existe no me pregunta retórica porque fórmula pero no creéis que debemos dar un paso adelante que los ciudadanos empecemos a valorar esa buena o mala información haremos que estemos dispuestos o no esto es una cuestión a pagar por ello

Voz 3 07:18 yo pregunto bueno

Voz 0621 07:20 sí indudablemente y yo creo que tenemos una sociedad más libre ahora que cuando había televisión que veíamos todos eh

Voz 0621 07:29 yo me parece que el que lo de ahora con todos los efectos que tenga Pino hacía referencia Gonzalo a Luis Garicano

Voz 1995 07:35 el economista jefe de ciudad era

Voz 3 07:39 de una ministra que proponía por ejemplo la

Voz 1995 07:41 a la acción de algoritmos para imposibilitar la expansión de la sentencia es mentira

Voz 3 07:47 a veces de verdad con todo mi respeto señor algún día supongo que sea ministro pero cómo vamos a regular Google por Dios si es al primer lo vista del planeta le vamos a regular pues fenomenal vaya usted regule a Google

Voz 1995 08:00 yo entiendo

Voz 3 08:02 que contar nuevas plataformas que no hay que regular porque es bueno maravillosa libertad yo lo defienden que harán lo que quieran en todo caso habrá que contrarrestar cómo contrarrestar aspectos entiendo que con mayor educación con espíritu crítico de ciudadano y con medios que Omer con entidades favorece que te permita tener otra fuente información ya pero

Voz 1995 08:22 la sociedad y ahí tiene razón Toni se mueve como se mueve por ejemplo hablamos hace un momento con con el redactor jefe el Llibre crónico cuando empezó la campaña del Brexit se dijo que el Reino Unido contribuya cada semana porque además lo de el efecto de cada semana recordemos que ahí se cobra cada semana de manera que se cuentan los ciclos son mucho más pequeñas cosas nuestras que son mensuales cada semana Reino Unido contribuía a la Unión Europea con trescientos cincuenta y seis millones de euros es mentira que no era verdad buena un dato falso sacado de la manga Se dijo que era falsa pero una vez que tú has instalado esa idea una vez que ha expuesto en la cabeza esa idea llano desaparece Toni

Voz 0621 09:00 no la realidad es absoluta osea partimos de la base de que la de que la material Madrid sol que estamos ante que la realidad es interpretable hecho

Voz 1995 09:08 la filosofía de los apostar acuerdan que es después de veinticinco siglos es un fracaso de la filosofía

Voz 0621 09:11 es que yo discrepar una constatación y entonces yo lo estoy viendo aquí en Cataluña todos los días tú vas saldado mediático independentista los mismos datos y la misma realidad es interpretada de una manera creí de alguna manera y en el otro lado quería de de otra Ia y en ambos casos

Voz 1995 09:27 es perfectamente plausible que dicen ya pero por ejemplo los menos

Voz 3 09:31 trajes de ayer de nada el hecho de que todos los americanos crean en campaña electoral que el Papa Francisco apoya en mentira no es interpretable es un hecho que mentira otra cosa es que lo crea y habrá que reflexionar qué es lo que pasa para que se lo crean hiciera falta espíritu crítico probablemente que la única fuente de información

Voz 0621 09:47 quiere que lo quieren hacer lo mismo que creen en un Dios que es un hoy tres a la vez

Voz 4 09:51 eso sí pero no no es que no son la calidad la noticia es la cantidad de noticia estamos bajo una tormenta noticias titular mira quién se ha quitado la ropa tres veces en una este mes tres es muy cansadas superior a las tres que lo ponen a la hora de de once ancianos en Japón que no no es noticia no es ni faith

Voz 5 10:18 te cueste que ante la bueno como seleccionamos

Voz 3 10:21 bueno es que a mí me parece que hay una buena reflexión ahí es que eso no tiene que ver con la falta autocrítica tiene que ver con que también los medios de alguna manera somos todos son culpables de la falta de credibilidad no es verdad que la gente no pague por las cosas la gente paga todos los días Portolas cosa vivimos en la sociedad de pagar pagamos por la tele pagamos por HBO por lo que pagas por aquello que es relevante la pregunta que no pagas promedio se que ahora mismo no pero eso ya

Voz 1995 10:41 pero si tú estás dispuesto a pagar diez euros al mes para ver tu serie favorita estás dispuesto a pagar diez euros al mes o menos cinco euros al mes la mitad de ver tu series por tener una información rigurosa eso llegar a eso va llegar a dale

Voz 3 10:55 no iba a llegar el día que ya no es nadie para decir esto pero va a llegar el día que lo medios entiendan que en la portada a lo mejor no tiene que está aquí Kardashian porque eso no es relevante porque a gatitos perdemos contra Facebook y Google el día que los medios entiendan que tendrán que jugar otra baza que será la influencia de cara a vender y matiza que jueguen otra la credibilidad y el prestigio TC inviten a portada a lo mejor yo estoy dispuesto a pagar por esa portada

Voz 0621 11:17 ni gatitos ni información porque información está ya vamos con cuando habían aparecido

Voz 3 11:22 la le interpretó ayer los aparece

Voz 0621 11:25 inmediatamente y por tanto eso no es lo importante la misma lo lo lo lo importante es la trascendencia que eso tiene la la la interpretación que eso tiene ya queremos creer en su interpretación no

Voz 3 11:33 no lo que es paradójico de esta publicidad es que tu dicen no llegó como medio me la tengo que jugar a la audiencia porque es lo que sí tengo audiencias como puedo otra de las marcas para tener audiencia pues probablemente cambian un poco dice que hace audiencia Cage Twitter gatito quitarlas relación fenomenal que es paradójico sorprendente es que Audiencia vas a perder

Voz 1995 11:54 hombre nunca vas a ganar audiencia contaba nuevas plataformas portando tu posicionamiento no debe estar ahí ya de muchas cosas no tiene y la publicidad perdona cómo valora de alguna manera la Audiencia decir que tengamos un público formado en ideas y criterio propio oí vi capaz de diferenciar lo bueno de lo malo el prestigio el propio medio y a su vez a la luz entre cipreses la cualificación de tu audiencia yo

Voz 3 12:16 vivo de vender audiencias y no es verdad que vendas siempre aquello que tiene más audiencia puede tener más valor lo con menos audiencia pero más cualificado

Voz 0621 12:25 pues lo que dice Toni el otro Toni no calificar yo creo que vamos a ver si vamos a aumento de audiencias

Voz 1995 12:31 ha recordado que el otro gran llame

Voz 5 12:35 pero que lo digas tú tienes verdadero motor que es el Fredrik Toni a hablar al hablar tuve que hacer una claro que su cuenta debate hablabais como Cristiano Ronaldo

Voz 1995 12:46 estaba hablando de Garrido es un tema francamente interesante que por supuesto vamos a atrever a resolver ni aproximarse siquiera pero yo sí creo que hay un esto es una opinión puramente personal que hay un movimiento de gente que necesita Yaiza o cuenta después de la explosión de las redes sociales cuando llegaron con Facebook y que empezamos a combatir fotos sí bueno yo creo que empieza a haber cada vez más serenidad para analizar ese entorno ese contexto y saber que lo que llega por ahí bueno pues vamos a cuestionado porque finalmente pues las mentes deben hacernos las lúcidas olas que dudan de todo y las que ponemos en el texto y las que cogemos la información ha sido vamos en su momento la que es capaz de discriminar por más que el periódico a veces no lo haga lo que es importante de lo que no es importante de Kim Kardashian

Voz 3 13:31 pues no lo importante es no tengo ninguna duda yo por acabar yo estaría encantado que con mi dinero con el dinero que yo pago más impuestos que es lo que hace el Gobierno es invertir en los medios a través de campañas institucionales que es una forma de control algún medio seres absurdos el caramelo había señalaban esta hayan dado que con mi dinero ese dinero fuera los medios para hacer un control del Gobierno que fuera justo al revés yo no tengo problema por pagar pero es que mi dinero se va policía institucional que es propaganda de los partidos y un mecanismo de control pues no era más razonable crear un pool que yo pague que paguemos entre todos que subvencione por un periodismo libre de calidad coño que ejerza con

Voz 1995 14:05 la sobre los gobiernos ya hay una app que bloquea cualquier noticia de la verdad es que si se bloquea en todo tu baila todo

Voz 3 14:13 además sólo traiga la edad Kardashian no es aquí

Voz 1995 14:16 pues hacer no sé si ahora el paradigma de la realidad estos días después de todo lo que hemos contado periodismo acabar hablando las Kardashian ya no sería el paradigma de los tiempos que vivimos

Voz 0621 14:26 hasta que exista este debate me parece muy saludable me parece que es la demostración de la demostración de que efectivamente el aspecto es cierto y es un tema que hay que tratar pensar pero que lo estamos tratando lo pensamos que seguramente aparecerá efectivamente productos nuevos sí

Voz 3 14:40 pagaremos por ellos encantado