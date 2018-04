Este hombre hace el mejor chocolate del mundo

Voz 1 00:00 Ribó cadenas eh

Voz 1995 00:04 chocolate vamos a hablar del chocolate además ayer les quisimos hacer partícipes de de lo que estamos a punto de Vic Santiago Peralta es chocolatero pone tienes alguna tarjeta de visitas de

Voz 2 00:16 el sí de pone Chocolatero en la tarea me pongo fundador fundada que es un término bastante España el perdían Diego quinientos años más tarde pero bueno apunta el fundador pero es fundador refundir chocolate es no fundar sería Jun Vidor perdón no hay diferencia entre un hacedor de chocolate y alguien que lo diluye que se llama Ingles choque méritos eso es un fundido alguien que cogió en chocolate de alguien que Zeep procesa chocolate cacao hace trufas guiso podría ser un fundido

Voz 1995 00:45 por este sería como Willy Walqa

Voz 2 00:49 es es una versión horrible de si de un tipo muy

Voz 3 00:52 Icono me gusta un tipo bastante

Voz 4 00:56 la imagen bueno Santiago Moreno Peralta

Voz 1995 01:02 en los últimos quince años ha situado a su país en el mapa de los grandes productores chocolate de la más alta calidad a través de una empresa social justa osea socialmente justa y ecológicamente sostenible esto ya en sí mismo parece como posible cada más cada diez decimos noticias grandes compañías haciendo todo tipo de tropelías con tal le

Voz 3 01:22 conquistarnos

Voz 1995 01:23 Nuestra percepción en tu caso es puramente cierto entonces un tipo consciente de que habrá de puede cambiar la vida de las personas noventa de sino también en en en el proceso de de hacerlo

Voz 2 01:32 sí estoy muy convencido de eso me me comienza a dar cuenta de eso el mejor

Voz 1995 01:37 la del mundo clara tú vas es decir que sí pero no lo dices tú

Voz 2 01:39 decía también la International shock o Wars eso que es como a ver es un grupo de deben ser en este llamamiento como seiscientos jueces y es imposible comprar seiscientos jueces les cuento es que es bastante bastante objetivo que se reúnen en catas en como en ocho países hacer pequeñas rondas en semifinales

Voz 3 02:04 después pueden obviamente hacen notas de cata después se computan las notas y salen ganadores después una hay una gran final en Londres

Voz 2 02:11 que ir de las cuales hemos ganado seis años herido

Voz 1995 02:16 esto lo hice nosotros no tenemos motivo para dudar de tu palabra sendero pero tenemos con nosotros a Marina ya Francisco Marina Francisco bienvenidos hola qué tal si es que Ben Nasser nuestro jurado son seiscientos dos jueces apunta mediador porque hemos pensado que sería muy bueno que uno puede ir alardeando que yo hago el mejor en este caso es fácil comprobar si tus palabras se ajustan a la realidad o no así que gracias a Marina Francisco por ser en este caso los jueces espero que imparciales duros pero justos a la hora de juzgar el chocolate Bakari que es lo que hace Santiago en tu caso nos contabas Francis que tú eres aficionado acepto chocolate soy aficionado se entonces un choque que decíamos eres tú diluye un uf hundido en el fondo

Voz 5 03:03 Vidor miran lo que perdería prima que él

Voz 3 03:07 el

Voz 6 03:08 que él me proporcionaría para que suele ser lo normal

Voz 1995 03:13 exacto en tu casa haces tu propio chocolatería claro exacta esa jauría Marina nosotros estaríamos más a nivel usuario no seríamos ya soy la que no os conocéis vosotros si algo algo conocéis muchos bueno

Voz 4 03:29 claro que el negar el conocimiento pero no es decir que se conocen vale que tenéis en que iban a aprobar a ver

Voz 3 03:36 vamos a aprobar dos chocolates puros que haber puros en el sentido que simplemente son reflejos del cacao esto yo no pongo nada simplemente pero no destruyó el cacao fino de aroma que es lo que especial de todo esto recuerdo que acabó fina de aromas es menos del dos punto cinco por ciento de la producción mundial y es algo que el mundo lamentablemente no conoces y que ellos y ahora van a aprobar no tienen Marine entonces esto me encanta esto es reflejo de Kaká del Kaká si esto no no pongo nada del sesenta por ciento de una región que se llama esmeraldas estuve allá la semana pasada por favor

Voz 4 04:15 es que no puedo hablar por eso te tengo que es una gran pena pero si el criterio de Mariné Fran

Voz 3 04:22 este es un sesenta por ciento que decir que el cuarenta por ciento restante es azúcar eso ténganlo claro el sabor que tiene es un sabor muy a si lo pone pones atención tiene un éxito como Habana no como avellana parece tener Milla pero no la tiene no tienen nada ha agregado tiene un sabor un poco cremoso como si tuviese leche o un es un poquito de leche Cantos director a ver estos sabores son inherentes al que acababa al canto

Voz 4 04:55 porque tenemos la mitad de del jurado ya convencido totalmente femenina pasa nada pero en tu casa más que nada que te llame Marina seamos un poquito más críticos no lo encuentro es un poquito

Voz 7 05:15 está exquisito pero pero prevalece esa sensación de leche disculpa si es decir no tiene me oculta quizá las bananas que la así como es que sí pero bueno está muy bueno eh

Voz 4 05:26 yo soy un oyente promedio de de

Voz 3 05:30 es el plazo si ya al frutos secos y lo perfecto pero sí Higuaín este exquisito realmente exquisito

Voz 4 05:39 ahora pienso que iban aprobará aprobaron no me está en una nave del que acaban de probar el el esmeraldas desde el número tres del mundo

Voz 3 05:47 el y este fue número uno es el más premiado del mundo

Voz 4 05:52 este es bueno se lo vamos a hacer Lamborghini absoluto este es el mejor chocolate del mundo premia hoy estrenase mini de Chocolates Comes besitos pero bueno hasta ahora lo vamos adelante tienes que trae Santiago desiguales este es el mejor del mundo

Voz 3 06:15 en este este ganó el premio del dos mil doce fue un ícono fuese que cambió la historia de que el que el chocolate era belga suizo y resulta que éste tiene un sabor floral muy extraordinario tiene un usado bueno tiene tengo Rosa alguna es un poquito a frutas rojas eso sí tiene como Cherry que bueno voy a comer y hablar al mismo tiempo que manta dijo que esto lo haces tú pues las muy delgado además como como tiene un sabor a madera te Rosa Madero oso después tiene un poco como a hierba recién cortada sí como hierba recién con marihuana tú eres el sesenta días perdón menos azúcar no sé cuánto es el treinta por ciento este es un setenta por lo tanto treinta por ciento si bien al final tienen un verdor que parece cardamomo o algo así

Voz 4 07:17 es más amargo a mí ha sido mi gusto coincide más este tiene mono me hace muy duro volver a comer

Voz 1995 07:27 en España consumimos sólo unos tres coma cinco kilos anuales de de chocolate No somos de los grandes consumidores sopla signos

Voz 3 07:35 no es es es una pena

Voz 2 07:37 que bueno les cuento a el promedio en Alemania por ejemplo creo que es más de diez kilos por persona osea tres veces más Dios sí es es muy muy saludable chocolate

Voz 4 07:49 ya me tienen al cerebro funcionando a mi finca bueno tu opinión sincera no Francisco siguen poniendo este con no estamos estamos aquí para estos puestos son atendieron nuestro llamamiento que hicimos ayer vengan ustedes que estáis cumpliendo una función que es básicamente cómo ponerlos como el quinto de de chocolate este es el este

Voz 3 08:16 yo Farrar se les feliz también este es un chocolate con sabor su chocolate son dos categorías básicamente el lunes plan los los puros puros rubros chocolate concejal de Cuzco es un sesenta por ciento Cuzco es una verde era verdadera adicción les cuento sea la primera la primera dosis es gratis

Voz 4 08:41 siempre funciona y nos tenemos aquí a nuestro Diller Santiago

Voz 3 08:47 bueno esto es altamente adictivo o tiene trocitos de cacao y el resto saca cable sacas la cáscara crujiente no

Voz 1995 08:59 eso no es ese esto es si éste se llama van Dhanga de la buena eh

Voz 2 09:03 si esto tiene sigue me sí sí

Voz 1995 09:06 cólico hay que recordar que tú tendrás que volver luego a tus mezclas

Voz 4 09:10 va a ser muy difícil bajarte

Voz 2 09:13 no te voy a dar el último ya

Voz 1995 09:15 Nos vamos a dejar que sigan probando los toros pues tenemos que ir Santiago un verdadero placer gracias por hacer muy felices muy feliz a mucha gente chocolate siguen tu camino demostrando que es uno de los grandes grandes también los suizos perfectos también los los además también los belgas pero el mejor

Voz 4 09:33 de Santiago pero

Voz 8 09:38 ha cambiado