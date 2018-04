Yonyi le hace una entrevista manipulada a Puigdemont

Voz 1 00:00 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 2 00:05 con Toni Garrido me gusta mucho lo de pongamos un sistema de cifrado de mensajes en una nueva máquina que para que nadie pueda conocer lo que nos decimos se sin nadie sabrá lo que pensamos

Voz 3 00:19 bueno en fin eso es bueno exclusiva experto en tu cara exclusiva va a parar buenos días buenas día chicos que da cómo estáis muy ya sabéis

Voz 4 00:31 va melocotón traigo pues yo que sé ahí está mi sintonía de no está bien

Voz 3 00:40 si va exclusiva lo de La Rosaleda ayer nada que ver con usted Rosa mucho pues nada sabemos algo todavía superior superior a eso no exclusiva mayores sí un poquito manipuladas a no es tan cierto como la dan a rosas un poquito manipulada pero sí que es mejor porque por lo menos traes sonido y es un poquito más larga en el tiempo hasta que no lo pienso incurrir hemos algún tipo de programas sí sí lo más seguro que sí yo creo que sí pero tu ser fuerte Toni vamos a la gente bajo la cortinilla vamos a situar de quién vamos a hablar

Voz 5 01:12 usted

Voz 3 01:14 pues posiblemente uno de los fugitivos más buscados por la Policía mirlo es decir te quiero la primera vale agarrarnos a agarrar fuerte está en España están estar España está en España tienes una vida pues tenemos una entrevista que lo hemos hecho en un sitio muy escondidos vale quieres escuchar la mía Raúl Raúl

Voz 6 01:33 hola buenos días hoy hacemos el programa escondido en una antigua iglesia hoy es un día especial hoy nos acompaña uno de los expresident más buscados por la Policía señor Puig buenos días Pedro bueno presidió eso si ya le he dicho que en la alerta sobre cinco alertas policía suene más luz verde repito yo pero sí podemos comenzar por favor

Voz 7 02:03 bueno ahora la tele suena el teléfono presida

Voz 6 02:04 sí es más un abrazo y cien euros y no hace falta pero lo que sí que le pido es que apague el móvil durante la entrevista por favor pongan condiciones previos le pongo las reglas yo voy a atender cualquier llamar que bueno venga que nos comemos el tiempo cuando usted diga comenzamos ya catorce correcto un poco vistosa otra vez seguimos con más números y porcentajes para pedir un tres por ciento al tienes que tener la cara

Voz 4 02:34 la más dura también muy bien

Voz 6 02:37 atención pues de reflejos te has fumado un porro Amparo no es correcto futbolista de Bilbao de ojos azules su nombre correcto a Trento complete la siguiente frase la honorabilidad de la familia Pujol al final era de paz correcto Carles que se suele contar para quedarse dormido

Voz 8 03:00 así como avalan esa son

Voz 6 03:01 tal

Voz 8 03:04 Juanma Ortega

Voz 6 03:07 si tienes el coche más pequeños de la marca Daewoo tiene sur Martin correcto típica comida turca que va correcto situado más al Max es porque es evidente que hay dos mil uno en dos mil diez la selección española ganó el Mundial de todo el mundo por la calle gritaba el famoso que no soy yo soy quedó de nuevo con el Estatut quemado

Voz 9 03:35 soy español español español español español

Voz 6 03:40 tú aguanta nadie pues va a tener suerte porque hemos terminado muchas gracias será basado bien claro nos alegramos cuidado Rajoy

Voz 3 03:55 hola picardía un poquillo pero no me lo merezco entonces casi casi me preciso pero es verdad que si no no no muy bien manipulado pues si no te gusta esto traigo otra cosita pues venga a la Legión y sus y sus canciones un poquito así más si ya somos vamos a recordar las que gustó mucho olvidamos esto la Legión ha hecho un punto y aparte nos ha convocado a unos letristas buenos a mí estamos trabajando en canciones famosas trabajando con nosotros lo que no sé cómo no es noticia ya se está probando los cuarteles de la Legión las nuevas letras quieres escuchemos venga venga un pequeño nuevas letras para más formativa uno

Voz 5 04:49 como más tarde dormir pisos sobre las seis a estar Tireless

Voz 3 05:05 cansados un legionario lava Aíto Aíto su mensaje a los niños que no es este el único contenido en el que están trabajando nuevo tienen más cositas quieres otra venga acá de la dos

Voz 5 05:19 prefiero hacer esto le ella tres de hablar inglés con bastantes menos cantidad pero está aquí

Voz 3 05:36 oye yo lo haré no sé que ahí hay duda pero sí con el tono legionarios modernos me gusta sus muy bien muy bien oye me quedo yo vais vosotros no me voy yo me voy yo claro ya yo preferiría si te vas tú venga gracias guión Arenas tiene que tiene esas cosas perdonan que perfeccionar cosas de radio es propiedad de la verdad es que parece muy fuerte once ya no es una hora menos en Canarias