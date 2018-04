Ramón González Férriz habla de las revoluciones de 1968

Voz 1 00:00 en la Cadena SER

Voz 1995 00:30 en Estados Unidos en Francia en Checoslovaquia Italia Méjico y también en España gran parte de la sociedad tiene la sensación de vivir en el caos al borde de la debacle sin embargo tal vez no es para tanto el primer fin del mundo cumple ahora cincuenta años Nos vamos a mil novecientos sesenta y ocho jóvenes de todo Occidente se manifestaban contra el antiguo orden y buscaban

Voz 1995 01:06 es el setenta y siete si el sesenta y ocho Tuni florezca claro no estamos en ese mundo del sesenta y ocho hora algo queda pero no no tan grande vamos no vive el año sesenta y ocho pero aquí estoy de un ensayo muy interesante en dos mil doce Pulido reducción divertida y ahora está publicando mil novecientos sesenta y ocho el nacimiento de un mundo nuevo un libro en el que pretendes no no creo no sé si es volver a traer un tiempo que ya pasó o explicarnos que seguimos viviendo en ese mismo tiempo porque tampoco hemos cambiado

Voz 6 01:37 hemos cambiado un poco lo que lo que pretendían poco era mitificar lo creo que el sesenta y esto se ha convertido una especie de mito todos tenemos ideas sobre el sesenta y ocho todo el mundo tiene percepciones sobre qué pasó la revuelta el mayo francés pero en realidad fue un año mucho más complicado de lo que el mito suele explicarnos no fue un año prueba de muchas ilusiones de cambiar el mundo pero también un año extremadamente violento y dramático y cruel entonces lo que lo que pretendía era un poco explicar lo rescatara a la realidad que que está aún poco ocultada por por la mitología

Voz 1995 02:09 será que el sesenta y ocho Tom pasó entre flores canciones

Voz 7 02:14 mensajes revolucionarios pintarse ahora parece pero la sangre no no está tanto en nuestra pero no sé si es que el ser humano Ramón tiene la capacidad de olvidar lo malo y quedarse solamente con lo bueno es eso está bien recordarlo lo bueno pero pero sí muchas veces oculta no se cree que fue un año muy divertido con mucho sexo mucho rock y mucha droga y es verdad las tres cosas para quilates

Voz 6 02:53 de Tlatelolco sí sí es una

Voz 6 02:59 voy con España que es que confundimos el sesenta y ocho con el mayo francés cuando en realidad en términos globales el mayo francés es casi lo menos importante que supere el sesenta y ocho fue muchísimo más importantes y mucho más dramático lo que pasó en Checoslovaquia lo que pasó en México o lo que pasó en Estados Unidos donde se cargaron no sólo a Martin Luther King que era el líder del movimiento de los de los ciudadanos negros por los derechos civiles sino también a Bobby Kennedy que probablemente habría sido el siguiente presidente lugar de Nixon y había cambiado muchísimo el curso de la historia

Voz 1995 04:02 el sentido textual de la palabra bueno hablamos un tiempo en el que la música que se instala rápidamente en la memoria colectiva se representaba de esta manera

Voz 1995 04:31 vital no dieron ninguna una generación la nuestra de hijos quinientos de estas canciones que cantan estaba otro

Voz 2 05:17 cierto es que me a España en el sí

Voz 1995 05:32 me gusta el dieciocho de mayo tome nota de mil novecientos sesenta y seis mil estudiantes en la Complutense Raimon Diego

Voz 8 05:40 simplemente fue importantes en momentos sí fue fue importante no fue un acto minoritario porque debemos recordar que en el sesenta y hecho casi todos los movimientos revolucionarios pero minoritarios relegaron al movimientos bastante elitistas de Quijote si se de porque se a clase media no chavales de de de clase media universitarios pero

Voz 6 06:00 lo sorprendente de España es que aunque era una dictadura claramente y eso lo cambiaba todo la la

Voz 8 06:05 tendencias sociológicas en España en el sesenta hecho una muy parecidas al al resto del mundo no era no era no era muy distinto aunque insisto en la dictadura de lo que estaba pasando en Francia o en Estados Unidos no era eran tiempos de prosperidad eran jóvenes de clase media era mucha gente obrera que conseguía ascender a la clase media momentos de migración de de zonas rurales a zonas urbanas de modo que España aunque fuera distinta lo que pasó en el sesenta y ocho no es tan tan tan distinto de lo que estaba pasando en Francia o en Alemania en junio

Voz 1995 06:39 de hecho ETA cometía su primer asesinato en Guipúzcoa a un guardia civil

Voz 8 06:45 en ese también aunque a veces tendemos a ETA tenía algunos rasgos muy particulares muy distintos de de los movimientos terroristas de esa época pero pero ETA

Voz 6 06:54 también pertenecía ese movimiento global en Alemania o en Italia o en Estados Unidos también se formaron en esa época grupos terroristas a a movimientos revolucionarios de la liberación de los pueblos que se veían a sí mismos no tan distintos de Vietnam luchando contra Estados Unidos y ETAP aunque tiene sus singularidades pertenece a ese mundo del sesenta y ocho donde donde la gran discusión entre los grupos revolucionarios de Sí Se Puede hacer una revolución pacífica o no algunas minorías dentro de esas minorías como como las Bader Meinhof en en en Alemania o la Fracción del Ejército Rojo o las Brigadas Rojas en Italia inquieta en España en que no que no puedes hacer una revolución sin violencia lo mismo gas Panteras Negras en Estados Unidos sesenta y ocho mira el la rebelión había

Voz 1995 07:54 el día de un sentimiento bohemio de libertad de cambio había muchos grupos terroristas que es formada en torno a a una idea teñida de sangre

Voz 6 08:03 bueno yo creo que convivía muchas cosas a veces una constante de todo lo que hacemos es que sabemos lo que hacemos pero no sabemos para qué lo hacemos había mucha gente joven que simplemente quería una vida más divertida una vida más libre veían a los gobernantes como gente vieja que no les entendía que no podía comprender la la cultura pop que en los sesenta está estallando después había gente que quería algo bastante más radical que eso una una revolución en el sentido de la revolución cubana o en el sentido de la Revolución China convivieron las dos cosas el lado más revolucionario en términos políticos fracasó el lado de buscar una sociedad más libre con un sexo más abierto con una cultura pop más desenfadada triunfó sucedieron las dos cosas

Voz 1995 09:05 esto que representa muy bien Antonio con ese neoconservadurismo tú crees que esto realmente proviene es fruto de una anterior de de lo que ocurrió en ese sentido

Voz 6 09:14 bueno nos acordamos mucho de sesenta y ocho como ese momento que decíamos de revolución de cambio de transformación sexual de apertura de apertura de las costumbres de acabar con la disciplina jerárquica de las sociedades capitalistas pero lo que no recordamos muchas veces es que lo que lo que provocó mucho cuál vivimos todavía hoy es fue una reacción neoconservadora el neoconservadurismo nacen reacción A68 mucha gente incluida mucha gente de izquierdas porque neoconservadurismo nace de gente de izquierdas en Estados Unidos se asustó mucho eso se asustó muchísimo Bio Bio en esas conductas en esa manera de de enfrentarse al Estado de enfrentarse a las tradiciones vio un verdadero problema que creían muchos podía acabar con el orden en la sociedad podía acabar con con la sociedad tal como la entendemos con la familia con las costumbres con la religión y el neoconservadurismo que surgió un par de años más tarde en Estados Unidos en Gran Bretaña fue una reacción al sesenta y ocho un tremendo susto por tanto dejen por parte de gente te venía de la izquierda en Estados Unidos no conservadores ahora lo olvidamos de la gente que venía del transfuguismo

Voz 1995 10:22 que la frustración es mal compañero de viaje tras meses yo volviendo a idea de que el mundo se acaba que era lo que estaba ocurriendo y la situación que había en mil novecientos ochenta y ocho claro hemos aislado la violencia hemos sido capaces de de cauterizar la de nuestro entorno que parece que no existe pero tengo claro que el mundo sea menos violento ahora que muera menos gente por guerras pero víctima de atentados de lo que que lo de lo que lo hacía en mil novecientos sesenta y ocho en ese sentido no quiero parecer cenizo eh

Voz 7 10:50 pero es verdad que ya hemos evolucionado así que eso es personas ahora

Voz 1995 10:55 yo creo que ese ese lamento y eso que se gritaba ahí esa esa búsqueda del sueño en libertad el sesenta y ocho podría ser perfectamente un eslogan de campaña hoy

Voz 6 11:02 sí lo lo paradójico del sesenta y ocho y a la vez lo que lo hace interesante es que lo que entonces eran gritos revolucionarios ahora sí un lenguaje de eslóganes publicita

Voz 6 11:15 muy muy pronto a por ejemplo la gente asustaba mucho a principios de los sesenta cuando Bob Dylan decía los tiempos están cambiando ya al cabo de dos o tres años Cadillac decía los tiempos están cambiando comprarte un Cadillac o sea que el el lenguaje político capitalista económico propagandístico asumió interiorizado con enorme rapidez lo que en el sesenta y ocho era revolucionario muy poco después ya era normalidad establishment y venta de hecho esto lo hemos visto casi todos de Mad Men no la la serie de del mundo publicitario esto

Voz 18 11:53 al unir en sé que transcurre en esos años como rápidamente se adaptan a los hippies no los hippies que en un momento aventura que era bueno pugnas en parte una respuesta a lo que creen que es la ineficiencia del sesenta y ocho el estos

Voz 6 12:07 a pies no han conseguido cambiar el mundo hagamos algo un poco más duro un poco más

Voz 1995 12:10 de eso se convierto en el TAS entienden el lenguaje publicitario sí sí sí es es es una es una una mecánica de nuestro tiempo y volvemos a arbitrar de Queen ahora en formato de serie de televisión exacto sí su fin lo de las mismas cosas de vimos que éramos mientras que es interesante libro el nacimiento del nuevo mundo que es lo mismo de siempre mil novecientos sesenta muchas veces un placer verdad muchísimas gracias y eso que no lo en el pueblo

