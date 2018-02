Las Noches de Ortega (3/2/2018): Así se hace

Voz 1 00:00 un abrazo

Voz 2 00:02 hace unas horas en la redacción de Las Noches de Ortega empezaría si en blanco en blanco fijo blancos sin música sin nada a gol con una reflexión como potente pero siempre

Voz 4 00:21 música sí sí sin música hazme caso sin efectos sin nada que diría no reflexión así como potente de te hablo a ti querido oyente sufre habló Querido John sufres y luego diría que dirías esta noche va a ser muy especial a la noche va a ser muy especial porque no sé por qué semana saber cosas de van a saber cosa que antes jamás habían dicho que antes jamás se había ido estilo justo después de eso yo digo empezamos si ponemos el el con quién demostraba empezamos

Voz 5 00:52 y que vendrían de la chica diciendo en la Cadena Ser Las Noches de Ortega

Voz 1174 01:04 inmediatamente poniendo una voz muy cálida ajá

Voz 6 01:07 me gustaría decirle diría a los oyentes que llamara huy que llamáis a este humilde diciendo cosas como Sin vosotros este programa no se verdad así Sleng sin vosotros este programa el fe no sería posible la radio la hacéis vosotros hacéis vosotros sin la audiencia este programa no tendría sentido sigue la este programa no tendría vuestras voces de esa edad es que cosas así me muero por oírla y luego que una canción de los Eagles

Voz 7 01:33 sobre esos primeros acordes sí tiene unas palabras que den la sensación de que algo importante está a punto de ocurrir muy bien recordaremos lo que esta noche va a pasar mí Bellow qué dirán luego un elogio de la cadenas esta gran emisora en la Cadena SER luego poniendo voz sensual diré si empieza el espectáculo justo antes de los dos golpes de batería que dan paso a la parte

Voz 1174 01:55 entiende la canción empieza el espectáculo

Voz 7 02:01 lo Lohengrin si tiene cualquier frase de transición muy solamente para que fondo se escuche la voz de la productora diciendo el nombre quién lugar desde el que llama el primero ya mermaría marcar porque zetas

Voz 1174 02:14 será un hombre Rajoy llamado Raúl por ejemplo es muy arriesgado inmediatamente le daré paso Raúl buenas noches buenas noches pero no espera espera espera que pase es mejor

Voz 9 02:24 que sea una mujer Carme Chacón con una voz

Voz 1174 02:27 Nina siempre es más cálida Carmen Carmen buenas noches y buena que puede llamar la Carmen para que nos llamas Carla no sé en su marido la abandona

Voz 10 02:35 me acaba de decir en Madrid no lo no lo hace muchas veces mejor que ella haya abandonado vale perfecto

Voz 11 02:42 a poder empezar a mí sólo me hago de abandonar después

Voz 12 02:46 después de cuánto tiempo poner diez no

Voz 10 02:52 pero espera digamos que ha sido justo el día en el que celebraban las bodas de oro le ponemos una música así como triste

Voz 11 03:00 el día en el que celebrábamos las bodas de oro

Voz 1174 03:02 vale el inicio ya lo tenemos sino fantásticos ha llamado una mujer dejó me invadió es espectacular a esto engancha no esto enganchado a la imaginación

Voz 10 03:12 la cita diciendo esta se ha tomado esta determinación para mi reacción cuál puede ser eh que lo puedo decir yo le puedo decir que como Acció todo qué qué ha pasado aquí el apoyo pasarle

Voz 12 03:27 sí sí ven alguna posibilidad alguna posibilidad de que pueda arreglarse lo lo que ustedes qué contestar porque ha habido mucho ya como tiempo es inevitable no entonces se pone genial buena idea bruta deportado o que me que me el clown Peláez señora por favor de verdad que me

Voz 13 04:04 ante la ley digo es señor que estamos entre amigos esa

Voz 12 04:06 estamos entre amigos en la radio la radio siempre siempre quedará BM se indie Le pido que me cuente cuéntenos qué es lo que yo que ya no es aquella ocurrido porque ha tomado esta decisión

Voz 10 04:17 entonces ella lo cuenta John vale pero que es lo que puede contar cuál es el motivo de la ruptura bueno pues eso que ha dicho que no que el tiempo ha pasado y que ya no es el que era pero ha de ser algo más divertido con un punto cómico así hombres punto cómico que que puede pasar con con otra mujer no esto no esto no aunque pensemos pensemos que encontró cometiendo un delito que no se me ocurre nada pensemos pensemos

Voz 1174 04:48 puede contra esta señora ya lo tengo ya está ya está ya que el motivo por el que lo dejes que no han mantenido relaciones sexuales en en estos cincuenta años de casados cincuenta años como mantener la la la la la cosa de de desde el sexo siempre siempre hace gracia y cincuenta años y mantener sexo tiene eso eso abre

Voz 14 05:08 pues en eso sin contar lo que me en relación sexual ninguna nada ninguna Mi marido no no ha querido hacer relación sexual

Voz 15 05:21 en cincuenta años señora dijera en hasta cincuenta Amparo

Voz 1174 05:24 yo creo que ya lo tenemos activos acabará El Larguero y empezaremos

Voz 16 05:29 Barça español y en cuanto termine aquí estamos en el barrio no mal

Voz 17 05:32 no

Voz 1 05:35 sí

Voz 8 05:42 muy buenas noches te hablo querido oyente que estás sufriendo quiero que sepas que esta noche va a ser muy especial no será como las otras noches vamos la oír cosas que antes jamás se habían escuchado en la radio

Voz 4 06:04 empezamos

Voz 5 06:07 en la

Voz 1174 06:14 le gustaría queridos oyentes pedidos que llamar Ice a este humilde programa porque sin vosotros la radio no sería posible

Voz 2 06:22 la hacéis vosotros sin la Audiencia nada de esto tendría sentido que sepáis que me muero por oír

Voz 7 06:32 algo está a punto de ocurrir algo que jamás olvida habéis tal vez haya un antes y un después aquí

Voz 8 06:41 en esta gran emisora en la Cadena SER la emisora en la que todo pasa queridos amigos empieza el espectáculo

Voz 1 06:55 eh

Voz 9 06:58 lo hermoso de trabajar en este oficio de trabajar en la radio es que todo puede ocurrir Oviedo los llama Carmen desde Oviedo Carmen buenas noches adelante para que nos llama querida amiga

Voz 14 07:12 yo llamo porque acabo de tomar la decisión de de abandonar a mi marido es después de cincuenta años de casada

Voz 1174 07:22 después de cincuenta años

Voz 14 07:25 Hardy son la he tomado además en el mismo día de de nuestras bodas Le de oro

Voz 1174 07:30 vaya qué es lo que ha ocurrido querida mira

Voz 15 07:34 los pues no esto no llore

Voz 1174 07:38 por favor Carmen no llore que se jemer romper alma cuéntenos qué es lo que ha ocurrido y tranquilizantes eh

Voz 14 07:43 lo que ha pasado es que en estos cincuenta años no no hemos tenido relación relación sexual

Voz 15 07:51 en cincuenta años no han tenido relaciones sexuales

Voz 1174 07:54 Luna

Voz 2 07:56 imagino que debe ser duro preguntado usted el el motivo ha hablado con con su marido

Voz 15 08:04 no

Voz 14 08:05 no quiero hablar con él me siento un poco mi vida no quiero hablar

Voz 15 08:10 cero relación cero cero cero cero cero

Voz 14 08:14 hace once años

Voz 15 08:17 también tu nombre

Voz 14 08:20 tocamientos si bueno pues en la cama y también dos

Voz 15 08:27 pido

Voz 14 08:30 penetración en fin eso varias veces varias veces al día penetración varias veces al día desde hace varios años pero ya digo sexo no no hemos tenido nunca

Voz 1174 08:43 a ver Carme me dice que ha habido penetración

Voz 14 08:47 eso sí eso sí eso tiene tracción hijo ya digo pues una ocho ocho o diez veces diarias pero que amenazó desde Zamora diario diario diario ideario Carmen pero no en fin no hemos tenido acceso a más masa más y eso claro a mí me me duele me me hace sentir pues poco deseada como si yo fuera una mujer no les agradó a mi marido hasta que hemos llegar Ramón

Voz 1174 09:17 Carmen pero escúchame una cosa pero es que me parece muy raro lo que me está diciendo Si me dice que hay penetración siete ocho veces diarias

Voz 14 09:24 a veces más con su marido con mi marido claro claro claro él me penetra diga

Voz 15 09:30 como si cada día siete veces

Voz 1174 09:34 puede ser lo que me está diciendo que no han tenido sexo en en cincuenta años señora han tenido mucho

Voz 14 09:39 no no no no porque tengo esto

Voz 1174 09:44 bueno pero es que sus miembros

Voz 15 09:46 sí sí eso es sexo que eso es sexo es hacer una señora claro que se está estamos haciendo cinco claro claro que se llama sexo lo que hacían ustedes era sexto

Voz 18 10:05 no no claro lo que pensaba yo pensaba que era algo mejor

Voz 14 10:14 qué era mejor si me lo imaginaba mundo decía el claro eso me acoge muy adiós pues

Voz 1174 10:23 sí pensaba que no mi marido

Voz 14 10:26 se han tenido mucho sexo

Voz 1174 10:28 sí señora pero además por encima de la media muchísimo

Voz 14 10:31 a convencer al mercado extravagante está claro que comparado con lo que es

Voz 19 10:39 ja ja pues nada señora que sepa que usted

Voz 1174 10:42 sí que ha tenido sexo

Voz 13 10:45 vale entonces después de este giro que podemos hacer

Voz 1174 10:49 por qué llamen más gente que le pase lo mismo o algo no no más gente a la que le pasa lo mismo no lo que repetiría la historia yo creo que ella de hablar con el marido que hable el hombre yo creo que tiene tiene gracia que ella hable con

Voz 10 11:00 el marido de diga oye que que no te dejo no va lento tú tú lo dices Señora

Voz 13 11:06 yo quiero decirle a lo que se piensa replanteando buena idea claro claro como el motivo pero hay bueno espero que no que se lo diga a ella que lo más lógico que mucho más lógico

Voz 11 11:22 creo que debo hablar con mi marido y decirle que que lo siento mucho pero que sí que habíamos tenido entonces

Voz 10 11:28 en este punto qué más puede pasar que hacemos que se llama el marido porque estaba oyendo lo mucha casualidad no creo no que llame a marido no lo que que ya lo lo lo llama por teléfono a donde decimos que está al marido aunque otra caso bueno puede haber sido una pensión por ejemplo podemos decir que sí

Voz 1174 11:47 la aprobación y ella le llama la pensión

Voz 12 11:52 no me llamaron a pedir perfecto

Voz 10 11:58 oye que que mantenga la conversaciones delante sabemos que mantuvieran la conversación yo esto de la música como una música que musica poco o no se puedo poner Van Morrison dices estamos esperando más llamadas pone a la es exacta de radio espera

Voz 20 12:15 dos Massiel

Voz 1174 12:23 los teléfonos están abiertos para cualquiera de vosotros un momentito oíamos la conversación entre Carmen y su esposo transmite la SER

Voz 13 12:36 pero antes

Voz 1174 12:36 de que eso ocurra tenemos aquí qué puede pasar antes de que eso ocurra otra llamada ley teléfono llamada de teléfono a ver quién puede si quién puede llamar Antonio David Antonio desde Vigo Antonio muy buenas noches buenas noches no no no no no lo que pasa Antonio no puede tener la voz aguda porque porque la señora haya tenido voz aguda al ser señora para hacer un poco como para que haya alternancia entre buque exactamente a qué Antonio tenga la voz mi llamada

Voz 12 13:07 desde Vigo Antonio buenas noches vale que les hacemos decir Antonio para para que decimos que ya

Voz 21 13:13 a ver para que puede ya más que dudo de si se llama para una cosa completamente distinta si te entiendo o o que insista en el tema anterior Sky la duda que tengo cara porque se llama para otra cosa se desvirtúa un poco no tema del domingo ser repetir exacto sí es lo mismo repetimos Si él ya mapa habla de un mismo tema repetimos ya exacto hablar de otro asunto que podemos optar tanto si es una llamada fallida llamada fallida si como de transición exacto y así oxigenar e IMI repetimos ni ni desvirtuar

Voz 13 13:52 a ver no sea que yo doy paso ahora que este hombre les de igual aquella mañana

Voz 12 13:56 como que para este que precisamente este nexo cante mezcla la radio como pacto

Voz 13 14:05 entonces yo ya le cuelga

Voz 10 14:09 bueno como una música que música ponemos el Réquiem de Mozart de nuevo ya así damos sensación de unidad continuamos en directo

Voz 22 14:16 no no no no no

Voz 1174 14:19 el réquiem de Mozart pero no el ATC es decir mantener la unidad pero sin repetir que ponemos pues

Voz 12 14:24 la la tuvimos Cortés vamos en directo

Voz 10 14:32 pero perdón si te llevo la contraria lo no dime dime qué pelo a ver la la la o no dará al oyente una idea muy trágica de lo que está pasando sí puede ser es verdad no sería mejor una música un poco más alegre si tiene hacia una música poco más alegre pero como ya iremos

Voz 1174 14:49 es más o menos por la mitad del programa sería ideal una música que diera energía porque a la mitad del programa en los oyentes normalmente empiezan a

Voz 10 14:57 bajar el nivel de atención si es verdad una música energética pero para mantener la unidad esa que quería tú sí póngame una música que haya puesto mucho en el programa así mantenemos la unidad en tanto que programan general barbas fuera la que fuera musa cambiamos la cambio

Voz 1174 15:16 la la la continuamos en directo aquí ya tengo que anunciar que tenemos en línea al desierto con mucha emoción con mucha exacto con mucha emoción y que coincida con la música de él

Voz 8 15:30 tren antes

Voz 1174 15:33 tenemos ya cercanía al país y aquí justo haré una reflexión sobre el intenso momento que vamos a ver qué sé yo no vendo de interés que sea un momento radiofónico sin parecerlo

Voz 13 15:47 ente radiofónico sin precedentes también no sé nada de decir algo así como que un hombre y una mujer van a reconciliarse una mujer ganarse cuando fui liar aquí que

Voz 1174 15:59 yo que sé que para hablar de sexo habla sea cosas de ésas que engancha que querré más gusto entonces subimos el volumen del efecto

Voz 23 16:07 la llamada telefónica me pregunto la mujer sí está preparada para hablar con con su marido para ella me dice que sí y justo entonces cuando empiece la cantante de verdad

Voz 13 16:21 sí hemos creado un ambiente brutales impresionantes impresionante la música la radio la televisión imaginarse al hombre ya en en esa pensión evitando la conversación inminente y entonces ya el marido descuelga dice sí diga ella le dice

Voz 7 16:45 Ramón perfecto

Voz 13 16:51 todo tuyo empieza a decirle al oído mira le llamo de la Cadena Ser por que una mujer estaba aquí

Voz 7 16:59 están con nosotros aquí en la radio y quiero decirle algo

Voz 24 17:03 qué es lo que queda decirme Carmen quiero decirte que ha interpretado los signos a presión llamado sí porque yo te he dejado porque no teníamos sexo sí pero se me está diciendo este locutor que sí que hemos tenido se ha hecho claro lo que bueno te miro eso ya te lo decía yo siempre

Voz 10 17:22 no para para para para para para para para para que pueda haber sería mucho más gracioso que el hombre también estuviera equivocado como ella es decir que que él tampoco supiera

Voz 1174 17:35 que que lo que hacían era sexo es verdad mejor

Voz 10 17:37 claro es mucho más gracioso es mucho más gracioso que él dijera no

Voz 24 17:43 quiero decirte que he malinterpretado malinterpretado porque yo te dejaba porque no teníamos esto si me está viciado de locutor que sí que hemos tenido se ha hecho

Voz 1174 17:56 sí yo pensaba que no tenían sexo y por eso la ha decidido terminar con la relación que se es la cantidad de sexo que tienen pero ella cree que no es sexo eso

Voz 25 18:05 echaba que no lo nota en menos de las cosas que tienen que se llama ha dejado claro que cincuenta años nuevos tenían sexo vale pues yo lo acepto de verdad

Voz 15 18:16 pero acepta que buscábamos pero sí que han tenido sexo usted

Voz 24 18:21 eso no lo que lo que hemos tenido en la misma confusión que yo creo que hemos estado haciendo toda la vida en número de siete ocho ya ves es quince veces al día y que entra dentro de la definición de sexo sí

Voz 25 18:42 claro eso es sexo claro que sí

Voz 24 18:44 yo estoy anonadado algo que sí que se Domon teniendo

Voz 1174 18:52 sí efectivamente relaciones es son las propia

Voz 15 18:55 me entrevisté hacían está ustedes manteniendo sexo

Voz 19 18:57 no no no le daban ese nombre ustedes

Voz 14 19:01 sí sí

Voz 15 19:02 no pensaba que no me

Voz 24 19:06 yo lo que barrunta Ramón lo que barrunta a modo de explicación de lo que nos ha pasado barrunta Nico que teníamos en mente una idea tan maravillosa de la sexualidad

Voz 15 19:16 claro es eso lo que hacemos

Voz 24 19:19 Nos satisface Ramón pero tampoco tanto viento hemos supuesto que no era sexo porque yo contigo y no no me lo paso bien como con tiendas pensábamos que era un placer

Voz 15 19:36 claro pero que no tiene nada pero que no era propiamente es eso

Voz 25 19:44 a buscar placer sexual o en otra persona

Voz 1174 19:49 con octavo cincuenta no

Voz 25 19:52 Dana Hall tú tienes que hacerlo con otro nombre una veremos lo que pasa que no

Voz 1174 19:57 no no no no no no no no fuera fuera fuera fuera no me gusta porque no te gusta

Voz 10 20:04 o no porque ese es un final como muy muy muy feo le leer yo le quité toda la poesía yo creo que

Voz 13 20:11 sin duda la de decir que pues ya está en la decir que

Voz 1174 20:16 que que tiene entonces devolver y ya está y que disfruten del de la sexualidad que tenían y que habrá bueno llamándole ya sexo a lo que hacen porque ya es otra cosa y a no sé una cosa así ahora que ya saben que lo que hacía en verdad sexo que que que van a nacer para para volver

Voz 25 20:34 pues Ovejero veo que tenemos que volver no yo creo que sí

Voz 15 20:39 es decir Ramones de la pensión que vuelve a casa sigamos haciendo eso que ahora ya sabemos cómo se llama cariño hasta ahora

Voz 1174 20:50 abrazo adiós adiós bueno yo creo que está bien no y luego que ocupa sea ver luego podemos hacer que que ya me otro oyente pero ya para otro tema distinto este estacas este tema haya sido si esto ya está ya ya ya está entre saber de qué qué tema puede seguir

Voz 10 21:08 un hombre o una mujer un hombre uno uno a Agustín

Voz 1174 21:11 de Ciudad Real

Voz 10 21:14 Carlos Lee para que puede ser

Voz 1174 21:16 no se para para todo lo contrario todo lo contrario es un hombre que pensase que tenía sexo entre algunas no lo tienen ustedes buena idea no está súper una buena idea está súper bien yo le doy paso al oyente el el creía que tenía la llamada Agustín desde Ciudad Real agustín buenas noches buenas noches para que nos llama querido amigo

Voz 25 21:40 porque se acaban de romper todos los esquemas en

Voz 1174 21:45 los esquemas porque yo me

Voz 25 21:47 ha tenido toda la vida por un hombre de vida sexual muy plena yo presumía incluso entre mis amistades me llamaban todos Sex Machine

Voz 15 21:58 sí sí

Voz 25 21:59 es Machín lleva iba diciendo yo siempre aquel que lo hacía cada día varias veces con mujer distintas lo cree que lo creía de verdad no pero ahora me acabo de enterar oyendo les que que yo no he tenido sexo nunca

Voz 15 22:14 pero usted creía que si obedece a que si había tenido porque usted por tener sexo con una mujer

Voz 25 22:20 con mira mira mira la hablar con ella puede intercambiar una frase yo pensaba que eso era tener sexo con ella solo habla hablada bueno entonces yo cuando hago un agujero ellos decían miran otra cosa es que me calzado en entonces yo lo decía Mis amigos y a mira eh pero no es eso yo ya he oido el señor que decíamos se quede que consumían pero tenía que hacer algo no

Voz 15 22:58 bueno sí o no pero bueno pero que en todo caso usted eso no lo ha hecho nunca

Voz 1174 23:04 esto no ha hecho nada decir estando desnudo usted desnuda a la mujer por ejemplo no para hacernos una idea

Voz 25 23:11 no a Dios nunca jamás jamás jamás

Voz 1174 23:17 ah pero que que le llevaba a usted pensar que que que que con solo que sólo hablar con una mujer eso ya era ella era tener sexo

Voz 25 23:24 lo que se cerebro humano como algo suyo El ser humano te hace creer cosas que no son a lo mejor no sé si improviso no de debido a mi incapacidad para ir más allá con una mujer sí queriendo me yo convencer de que no tengo ningún problema pues en mi mente no se auto engañado para que yo no me voy a mí mismo como un fracasado o algo oí mujer que

Voz 11 23:48 voy allí a hablar con ella yo ya

Voz 25 23:51 a mi ego yo decía ya ya ya está ya ya estado intuyó apuntaban una agenda otra más decía mi amigo mira otra otra y todo me decían pero como lo hace yo me resulta fácil decía yo no me resulta fácil

Voz 1174 24:08 hay ahora ahora que sabe que no he tenido sexo nunca cómo se lo toma

Voz 25 24:12 bueno yo estoy hecho una mierda con esta pistola que tengo aquí me voy a dar cuenta

Voz 26 24:17 los tres cero uno dos y tres

Voz 10 24:21 no no no no eso no sea así así no esto no no podemos acabarlo de esta bronca con con un tiro no no no no es su fuerte es de mal gusto ahí si no no no yo yo creo que me pregunta como muy bien has pensado de preguntarle de ahora que usted

Voz 12 24:36 ella sabe que ahora que usted ha tenido sexo que va que va intenta ir más allá con las mujeres

Voz 11 24:48 qué está ir un poco más allá con las mujeres a atrever a dar un paso

Voz 1174 24:53 claro que sí Caballero pues un abrazo muy grande gracias por llamar a ese tu programa de radio

Voz 25 24:59 muchas gracias adiós adiós

Voz 12 25:09 como si bien pues yo creo que ahora habría que buscar ya un final

Voz 1174 25:13 programa un hito bonito cuál puede ser se me ocurre he estado mala hemos tenido un programa con cierta unidad no la unidad de saber lo que es el sexo no está bien entonces Un final con una reflexión sobre la sexualidad

Voz 12 25:35 creo que antes de que empezara como despedirte así que ya se veía venir

Voz 13 25:41 pues está acabando punto va bien pues ponerla la música eso que pone tú para acabar esa música tan bonita pone la radio que el modus ya ya te tengo ni te vas relajando relajando que la gente se está acabando ha sido una no es así bonito no ganamos

Voz 2 26:03 volvamos a encontrarnos en el viernes que viene ponerse a la misma hora aquí la Cadena SER os espero

Voz 12 26:13 con peso en la voz de diciendo la noche de Ortega más en la Cadena Ser que coincida con el con el subidón de la canción Las Noches de Ortega