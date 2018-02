La polémica del día (01/02/2018) - ¿Prohibido fumar en las playas?

Voz 0827

prohibido fumar en las playas y uno bueno vamos a poner en contexto ayer contamos en nuestra última hora que el Gobierno de Murcia se propone extender en la región playas sin humo del tabaco según argumentan contamina dan mala imagen a los niños la idea va extendiéndose Bayona fue el primer municipio con todas sus playas libres de humo y Las Palmas de Gran Canaria aprobó hace muy poco en referéndum ciudadano que en la Play a las canteras no se pueda fumar la cuestión es que cuando ayer contamos la noticia de Murcia La Ventana se produjo en la redacción un debate que tú no pudiste escuchar San Pedro que le han contado claro entre dos compañeras que reproduce el debate universal entorno a este tipo de medidas en resumen el ya está bien de prohibir frente allí está bien de tener que tragarse el humo de otros en espacios públicos ya abierto es difícil oponerse en general a iniciativas que pretendan reducir una adicción que causa estragos personales y sociales como el tabaco pero se observa una cierta simetría en esta propuesta concreta por qué no fumar a la orilla del mar en la calle que por desgracia evitamos más que las playas en donde el humo del tabaco se suma al que vomita han vehículos y calderas de calefacción porqué prohibir el tabaco las bebidas alcohólicas que también causan adicciones y estragos dan mal ejemplo a los niños bueno esto lo dejó para la polémica pero recordemos a pesar de que España ha prohibido en la última década la publicidad del tabaco y su consumo en establecimientos públicos estamos por encima de la media europea en números de fumadores y a la cabeza en el inicio temprano del hábito así que quizás el camino no sea seguir prohibiendo O'Shea